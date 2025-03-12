Уявляєте собі, якби сьогодні доводилося вручну купувати або продавати рекламні площі? Якщо ні — вам пощастило! Адже саме так усе працювало до того, як AdTech став загальноприйнятим стандартом. Процес був складним, трудомістким і займав багато часу. А найгірше — реклама навіть не відображалась у режимі реального часу!
AdTech не просто змінив підхід до реклами — він зробив досягнення результатів значно простішим. Тож якщо ви хочете розібратися, що таке AdTech — ви у правильному місці. Дізнайтеся більше про силу, яка зробила сучасну рекламу можливою, і відкрийте для себе, як саме вона може принести користь вам.
Готові? Прокрутіть донизу, щоб почати читати!
Зміст
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Розділ 1
Що таке AdTech?
AdTech — це загальний термін, який позначає будь-які технології, що використовуються для полегшення купівлі та продажу рекламних площ. Саме AdTech відповідає за:
- Пошук правильної аудиторії для рекламодавця;
- Підвищення ефективності реклами завдяки сегментації;
- Поліпшення окупності інвестицій (ROI).
Звісно, за цими функціями стоїть не одна технологія. Основні рішення в сфері AdTech — це DSP, SSP, рекламні біржі і DMP, і далі в цьому тексті ви дізнаєтесь про кожне з них детальніше.
Розділ 2
Як працюють рекламні технології?
AdTech може бути залученим на кожному етапі рекламного процесу. Ось найважливіші функції цієї технології:
- З'єднання рекламодавців і паблішерів: Коли обидві сторони зібрані в одному «місці», це розширює вибір і створює більше можливостей для підвищення ефективності рекламних кампаній і зростання ROI.
- Автоматизація процесу: Завдяки програматик-рекламі AdTech повністю усуває потребу в індивідуальних перемовинах між сторонами.
- Оптимізація ефективності реклами: Надання доступу до звітів та аналітики дозволяє і рекламодавцям, і паблішерам коригувати свої стратегії для покращення окупності інвестицій.
Розділ 3
Як розрахувати ROAS у рекламних технологіях
ROAS (Return on Advertising Spend), або окупність витрат на рекламу, розраховується шляхом ділення рекламного доходу на витрати на рекламу. Результат — це коефіцієнт, який показує ефективність. Чим більше значення — тим успішнішою була ваша кампанія.
Але чи знали ви, що цей показник взагалі став можливим лише завдяки AdTech? Саме рекламні технології дозволяють відстежити кожну зароблену гривню від рекламної активності.
Водночас не варто сприймати ROAS як ізольований показник. Щоб краще оцінити реальну ефективність кампанії, порівнюйте свій результат із середнім ROAS у вашій галузі.
Розділ 4
Екосистема AdTech: рекламодавці, паблішери та платформи
AdTech відіграє ключову роль для трьох основних груп:
- Рекламодавці: Вони прагнуть просувати бренд, продукт або послугу та хочуть донести своє повідомлення до правильної аудиторії.
- Паблішери: Вони створюють контент, який приваблює певну аудиторію, і продають рекламні площі рекламодавцям.
- Платформи: Їх використовують як рекламодавці, так і паблішери для досягнення найвигідніших умов. Завдяки AdTech весь процес відбувається миттєво.
З технічної точки зору платформи беруть на себе всю «важку» роботу, яку раніше виконували рекламодавці й паблішери вручну.
Огляд програматик-реклами
Програматик-реклама це автоматизація процесу купівлі та продажу рекламних площ, що стала можливою завдяки AdTech. Вона замінює традиційний підхід, який вимагав багато часу на переговори та узгодження угод.
Замість цього програматик-реклама використовує технологічні рішення, як-от штучний інтелект, машинне навчання та аналітику даних, щоб зробити процес максимально ефективним. Це не лише прискорює роботу, а й підвищує релевантність кожного показу реклами.
Аукціони та торги в реальному часі (RTB)
AdTech також забезпечує можливість аукціонів у реальному часі (RTB), і відбувається це приблизно так:
- Користувач заходить на сайт паблішера.
- Паблішер повідомляє, що має вільне рекламне місце.
- Рекламодавці роблять ставки — розпочинається аукціон.
- Виграє оголошення, яке має найкраще співвідношення ставки, якості та релевантності — і саме воно показується користувачу.
І все це — лише за кілька мілісекунд! Такий цикл повторюється щоразу, коли користувач заходить на сайт.
Розділ 5
Основні компоненти рекламних технологій (AdTech)
Ми вже згадували, що саме потрібно для реалізації програматик-реклами. Але насправді цей швидкий та ефективний процес був би неможливим без цілого комплексу технологічних рішень індустрії AdTech. Кожен із них виконує важливу функцію: автоматизує процес купівлі реклами, забезпечує точне таргетування і позитивно впливає на підсумкові результати кампанії.
Платформи попиту (DSP): з’єднують рекламодавців з рекламними площами
Щоб отримати доступ до рекламних площ, рекламодавцю потрібна платформа попиту (DSP). Вона відповідає за:
- Управління кампанією — надає інструменти для налаштування бюджету, цільової аудиторії та інших параметрів;
- Аукціони в реальному часі (RTB) — дозволяє запускати автоматичні торги одночасно на різних майданчиках;
- Моніторинг та оптимізацію — допомагає адаптувати кампанію за результатами й покращувати її ефективність.
Ця технологія дає змогу краще контролювати кампанію і водночас отримувати найякісніші рекламні покази у межах вашого бюджету.
Платформи постачання (SSPs): керують рекламними площами паблішерів
SSPs — це інструмент AdTech, який використовують паблішери для максимізації доходу з доступних рекламних місць. Основні функції SSP:
- Управління рекламними площами — включаючи класифікацію форматів, які ви готові показувати;
- Фільтрація неякісної реклами — включаючи оцінку релевантності оголошення до контенту сайту;
- Продаж показів найвищому учаснику торгів — і миттєвий запуск реклами на сайті.
SSP також надають аналітику та звіти, які допомагають переглянути стратегію за потреби.
Біржі реклами: посередники між DSP і SSP
Рекламні біржі (ad exchange) — це віртуальний ринок, де зустрічаються DSP (представник рекламодавця) і SSP (представник паблішера). Ці AdTech-платформи аналізують вимоги рекламодавця: демографію, інтереси, поведінку аудиторії тощо. Потім, на основі доступних рекламних площ, система підбирає найкращу відповідність. Саме на цьому етапі відбуваються аукціони в реальному часі (RTB).
Платформи управління даними (DMP): основа для точного таргетингу
Які можливості AdTech у сфері точного таргетингу? Як система визначає, кому показати ту чи іншу рекламу?
DMP (платформа управління даними) забезпечує точне таргетування завдяки таким функціям:
- Інтеграція даних із DSP і SSP;
- Збір даних від рекламодавців, паблішерів та зовнішніх джерел;
- Сегментація аудиторії за демографічними, психографічними та поведінковими характеристиками.
Головне завдання DMP — збирати, об’єднувати й аналізувати дані в одному місці, щоб покращити якість показів реклами саме тим користувачам, яким вона буде найрелевантнішою.
Розділ 6
Переваги рекламних технологій у цифровому маркетингу
Нові технології завжди приносили ефективність у складні та трудомісткі процеси, зменшуючи потребу в ручній роботі. Із AdTech — те саме. Він значно покращив багато аспектів онлайн-реклами та процесу купівлі медіареклами. Якщо ви хочете дізнатися, як саме AdTech може позитивно вплинути на вашу маркетингову стратегію, ознайомтесь з наведеними нижче пунктами. І це — лише головні переваги! У порівнянні з традиційним способом купівлі реклами, AdTech — це прогрес за всіма напрямами.
Підвищення ефективності на всіх етапах
Одна з головних переваг AdTech — ефективність. Він допомагає:
- Заощаджувати час: вам не потрібно чекати днями, щоб запустити кампанію.
- Уникати людських помилок: автоматизація процесу зменшує ризик помилок.
- Зменшити потребу в ручній праці: не потрібно витрачати час на перемовини з паблішерами — реклама автоматично потрапить до потрібного місця у відповідності з вашою аудиторією.
Отже, якщо коротко описати значення AdTech одним словом — це ефективність!
Підвищення окупності інвестицій (ROI)
Як рекламодавці, так і паблішери можуть отримати вищу віддачу. Завдяки можливостям оптимізації, які надає AdTech, рекламодавці можуть ефективніше конвертувати ліди в покупців.
Паблішери, у свою чергу, можуть показувати більш релевантну рекламу, що підвищує цінність рекламного інвентарю та попит на нього.
Крім того, аукціони в реальному часі (RTB) сприяють зростанню вартості розміщення, що вигідно обом сторонам. Але, звісно, правильні стратегічні рішення все одно залишаються ключовими для успіху.
Охоплення різних каналів і пристроїв
Неважливо, де перебуває ваша цільова аудиторія — AdTech дозволяє показувати рекламу саме там.
Завдяки рекламним біржам та участі великої кількості паблішерів, ви завжди знайдете відповідність між оголошенням і потрібною аудиторією. AdTech гарантує, що ваш бренд або продукт будуть видимими там, де це потрібно.
А сьогодні, коли користувачі постійно перемикаються між смартфонами та десктопами, важливо охоплювати всі канали, а не обмежуватись одним.
Легке масштабування кампаній
Хочете стартувати з невеликим бюджетом? А може, готові запустити масштабну кампанію одразу? У будь-якому разі AdTech гнучко адаптується до ваших потреб.
Оскільки вам не потрібно вести переговори вручну, масштабувати кампанію можна швидко й просто. AdTech-платформи підходять як малому бізнесу, так і великим корпораціям.
Усі зміни, які ви вносите, одразу відображаються в даних — і ви можете в режимі реального часу слідкувати за результатами.
Аналітика на основі даних
AdTech зменшує простір для здогадок. Оскільки всі необхідні дані вже надходять до вас, проводити A/B тести, аналізувати ефективність і вдосконалювати кампанії стає значно легше. А якщо ви підключите інструменти штучного інтелекту, зможете отримувати глибоку аналітику майже без додаткових зусиль. З AdTech ви завжди розумієте, який крок зробити далі.
А якщо щось викликає питання — команда MGID завжди готова допомогти!
Розділ 7
Рішення та технології індустрії AdTech
Ми вже згадували про DSP, SSP, рекламні біржі та DMP. Але як ці елементи виглядають на практиці? Якщо ви колись запускали цифрову маркетингову кампанію, майже напевно вже стикалися принаймні з одним із цих компонентів. AdTech — це невід’ємна частина онлайн-реклами.
Звісно, існує багато різноманітних інструментів, але ми переконані, що ті, які описані нижче, будуть для вас найкориснішими.
MGID
MGID — це AdTech-платформа нативної реклами, яка обслуговує як бік попиту, так і бік пропозиції у процесі купівлі медіареклами.
Ми спеціалізуємося на контекстній та програматик-рекламі, яка ненав’язливо вбудовується у контент і підвищує ймовірність взаємодії користувача з оголошенням. Щоб підвищити ефективність і окупність рекламних кампаній, наша платформа також пропонує захист від шахрайства та таргетинг на основі штучного інтелекту.
Послуги MGID доступні у понад 200 країнах, що дозволяє вам досягати цільової аудиторії незалежно від її географії.
Google Ads Manager
Google Ads Manager — одна з найвідоміших AdTech-платформ з боку пропозиції (SSP), завдяки домінуючій ролі Google на ринку.
Багато рекламодавців використовують сервіси Google для розміщення реклами на сайтах-партнерах. Якщо ви паблішер, вам сподобається можливість керувати рекламним інвентарем на необмеженій кількості сайтів з однієї платформи.
Крім того, є спеціальна функція header bidding — аукціон за перше рекламне місце, яке бачить користувач після завантаження сторінки. Це дозволяє отримати максимальний дохід від продажу рекламних площ.
Google Display and Video 360
Якщо ви працюєте як рекламодавець, то скоріше за все скористаєтесь Google Display & Video 360. Це платформа з боку попиту (DSP), яка дозволяє автоматизувати закупівлю реклами у різних форматах: банери, відео, аудіо та CTV (Connected TV).
Цей інструмент підтримує кросплатформене управління кампаніями, що дозволяє «супроводжувати» вашу аудиторію на різних пристроях і в різних каналах.
Окрім цього, DV360 надає глибокі інсайти про аудиторію, які можна використати для формування стратегії кампанії.
Розділ 8
Виклики у використанні рекламних технологій (AdTech)
Безсумнівно, AdTech дозволив як рекламодавцям, так і паблішерам суттєво покращити процес закупівлі медіареклами. Але це не означає, що обійшлося без труднощів. Багато фахівців стикаються з певними викликами, пов’язаними з використанням інструментів, технологій та платформ AdTech.
Однак це зовсім не означає, що потрібно відмовитися від технологій і повертатися до «олдскульного» підходу. Навпаки — знання про можливі труднощі дозволяє підготуватися й ефективно долати їх.
Шахрайство в рекламі (Ad Fraud)
Ad fraud — одна з найгостріших проблем у сфері AdTech.
Під час кампанії рекламодавець може отримати велику кількість бот-трафіку або фейкових кліків, які не приносять реальної користі. І хоч AdTech тут не винен напряму, його використання без захисту може призвести до марних витрат бюджету.
Що робити? Ваше завдання — забезпечити, щоб реклама доходила саме до реальної цільової аудиторії. Через високий рівень шахрайства у галузі, все частіше застосовуються алгоритми виявлення фроду, які автоматично позначають підозрілу активність.
Якщо платформа, якою ви користуєтесь, не має вбудованого захисту — обов’язково інтегруйте додаткові інструменти в свою стратегію.
Конфіденційність даних і відповідність нормам
У найбільших світових ринках діють жорсткі правила щодо збору та обробки персональних даних. Наприклад, Загальний регламент про захист даних (GDPR) охоплює всю територію ЄС.
Це означає, що робота з цими ринками може обмежити обсяг і тип даних, які ви можете збирати про свою аудиторію.
Що важливо:
- Усі AdTech-рішення, які ви використовуєте, повинні відповідати чинному законодавству (GDPR, CCPA, локальні норми).
- Як маркетолог, ви повинні стежити за змінами у правилах щодо збору та обробки даних, щоб не наразитися на штрафи чи втрату репутації.
Прозорість AdTech-платформ
Багато AdTech-технологій працюють як «чорна скринька»: ви бачите тільки вхід (бюджет, налаштування) і вихід (результати), але не маєте уявлення, куди пішли гроші, де саме показувалась реклама, на яких сайтах чи платформах.
Що робити?
- Використовуйте лише перевірені AdTech-платформи, які гарантують прозорість.
- Спілкуйтесь з представниками служби підтримки, вивчайте довідкові центри перед тим, як почати роботу.
- Вибирайте ті сервіси, які пропонують доступ до детальної аналітики та звітності по кампаніях.
Це дозволить вам контролювати, як витрачається бюджет, і впевнено працювати з інструментами.
Розділ 9
Новітні тренди в рекламних технологіях (AdTech)
Технології розвиваються з безпрецедентною швидкістю — і AdTech не є винятком. Індустрія продовжує адаптуватися, змінюватися й відкривати нові підходи. Насправді, деякі з цих трендів вже помітні сьогодні.
Якщо ви хочете залишатися в грі надовго, слідкуйте за новими тенденціями й адаптуйте свою стратегію відповідно. Це допоможе вам ефективно реагувати на зміни й підтримувати високу результативність рекламних кампаній.
Стратегії на основі власних даних (First-Party Data)
У 2023 році браузери Safari та Firefox повністю відмовилися від сторонніх cookies. Хоча Google Chrome тимчасово відклав свої плани, ігнорування альтернативних стратегій збору даних може призвести до втрати частини аудиторії.
Тому ми бачимо, як індустрія переходить до збірки власних даних (first-party data) у поєднанні з аналітикою на базі ШІ. Такий підхід дозволяє продовжувати персоналізувати рекламні повідомлення без порушення конфіденційності.
Очікується, що нові закони про захист даних з’являться і в інших юрисдикціях, тому AdTech буде все більше фокусуватись на стратегіях, дружніх до приватності.
Контекстна реклама
Контекстна реклама знову набирає обертів — і на це є дві основні причини:
- Жорсткі вимоги до конфіденційності даних: Використання сторонніх cookies обмежене, тому first-party data та контекст — найкращі альтернативи.
- Популярність нативної реклами: Щоб реклама виглядала природно, її зміст має відповідати тематиці контенту, в який вона вбудована.
Платформи AdTech, як-от MGID, підтримують контекстний таргетинг і забезпечують сумісність рекламної стратегії з різними регіональними нормами. Це дозволяє «захистити» ваш підхід на майбутнє — навіть без сторонніх даних.
Програматик-аудіореклама
З поширенням голосових помічників — як-от Alexa, Google Nest чи Apple HomePod — відкривається новий цікавий канал комунікації з аудиторією.
Аудіореклама дозволяє доносити повідомлення навіть тоді, коли користувач не взаємодіє з пристроєм напряму — наприклад, слухає музику чи подкаст.
Це відносно нова ніша в AdTech, але вона варта уваги, особливо якщо ваша аудиторія активно користується голосовими асистентами або стрімінговими сервісами.
Розділ 10
Як використовувати цифрові рекламні технології для досягнення кращих результатів
Щоб отримати максимум користі від рекламних технологій, не обов’язково мати складну стратегію. Найпростіший спосіб скористатися перевагами AdTech — просто почати його використовувати. Адже ефект з’являється тільки тоді, коли ви вже інтегрували ці інструменти у свою рекламну діяльність.
Проте, щоб по-справжньому розкрити потенціал AdTech, варто діяти проактивно. Насолоджуючись зручністю та миттєвістю процесу закупівлі реклами, рекомендуємо робити ось що.
Інвестуйте в технічну експертизу
Особливо, якщо ви працюєте в невеликій команді або самостійно, вам знадобляться технічні знання, щоб переконатися, що AdTech працює саме так, як вам потрібно. Це дозволить вам швидше:
- усувати проблеми,
- проводити оптимізацію,
- і максимально ефективно використовувати бюджет.
Скористайтеся посібниками та документацією від розробника. Також радимо займатися практичним вивченням платформи, яку ви вже використовуєте. Чим більше ви досліджуєте функціонал, тим більше нових можливостей зможете відкрити для вдосконалення кампаній.
Слідкуйте за трендами
AdTech постійно змінюється — так само, як і середовище, в якому він працює. Щоб зберегти ефективність, важливо бути в курсі останніх змін.
Це допоможе вам:
- підвищувати ефективність реклами,
- залишатися в межах вимог щодо конфіденційності,
- зберігати конкурентну перевагу.
Ми регулярно публікуємо оновлення у блозі MGID, але також варто стежити за іншими галузевими джерелами — блогами, аналітичними звітами, профільними подкастами чи спільнотами у LinkedIn.
Проводьте постійний моніторинг і оцінку
Незважаючи на поширену думку, AdTech — це не історія про «налаштував і забув». Навпаки — щоб отримати максимальну віддачу, вам потрібно постійно відслідковувати ефективність кампаній і аналізувати результати.
Це дозволить вам:
- вчасно помічати можливості для покращення,
- усувати помилки ще до того, як вони стануть критичними,
- адаптуватися до змін у поведінці аудиторії чи ринку.
Більшість платформ AdTech уже мають вбудовану аналітику та інструменти моніторингу — почніть з них. Якщо потрібно щось складніше — завжди можна інтегрувати додаткові системи або аналітичні сервіси.
Розділ 11
Майбутнє рекламних технологій: яку роль AdTech відіграватиме в цифровому маркетингу? Ми впевнені
Ми впевнені, що інструменти та платформи AdTech залишаться з нами надовго. Водночас, як і будь-які інші цифрові технології, вони будуть постійно розвиватися та адаптуватися до нових умов.
Навіть із появою нових форматів онлайн-реклами, AdTech залишатиметься ключовим елементом рекламної інфраструктури. Його роль у забезпеченні ефективності, точності та автоматизації — незамінна.
Більше уваги до конфіденційності
Очікується, що вимоги до захисту персональних даних будуть ставати все жорсткішими. У цьому контексті якісне рекламне ПЗ відіграватиме активну роль у дотриманні норм конфіденційності, а не просто пасивно реагуватиме на зміни у законодавстві.
AdTech-платформи майбутнього зосереджуватимуться на:
- збиранні й обробці власних (first-party) даних;
- підвищенні прозорості для рекламодавців та користувачів;
- впровадженні етичних стандартів реклами.
Блокчейн у рекламних технологіях
Ще одна перспективна сфера — використання блокчейну в AdTech. Ця технологія може забезпечити:
- вищий рівень безпеки даних;
- прозорість транзакцій у рекламних мережах;
- захист від фальсифікації та шахрайства.
Оскільки блокчейн-транзакції незворотні, ризик маніпуляцій із даними або несправедливого розподілу бюджету значно знижується. Це робить блокчейн потенційною основою для створення нових типів рекламних бірж, платформ та аналітичних рішень.
Розділ 12
Що таке цифрові рекламні технології? Ваш квиток у світ сучасної купівлі та продажу реклами
AdTech-рішення — це саме те, що забезпечує ключові переваги цифрової реклами над традиційною. Завдяки цим технологіям рекламодавці можуть запускати кампанії швидко та без зайвих зусиль, а паблішери — постійно заробляти на своїх рекламних площах.
Як найбільша платформа нативної реклами у світі, MGID ефективно застосовує AdTech з обох боків транзакції: і для рекламодавців, і для паблішерів.
Хочете скористатися всіма перевагами сучасних рекламних технологій? Зареєструйтесь на MGID вже сьогодні — і отримайте доступ до передових інструментів, персонального менеджера та команди креативних спеціалістів.
Завдяки AdTech ваша реклама може приносити кращі результати швидше й розумніше.