Нові технології завжди приносили ефективність у складні та трудомісткі процеси, зменшуючи потребу в ручній роботі. Із AdTech — те саме. Він значно покращив багато аспектів онлайн-реклами та процесу купівлі медіареклами. Якщо ви хочете дізнатися, як саме AdTech може позитивно вплинути на вашу маркетингову стратегію, ознайомтесь з наведеними нижче пунктами. І це — лише головні переваги! У порівнянні з традиційним способом купівлі реклами, AdTech — це прогрес за всіма напрямами.

Підвищення ефективності на всіх етапах

Одна з головних переваг AdTech — ефективність. Він допомагає:

Заощаджувати час: вам не потрібно чекати днями, щоб запустити кампанію.

вам не потрібно чекати днями, щоб запустити кампанію. Уникати людських помилок: автоматизація процесу зменшує ризик помилок.

автоматизація процесу зменшує ризик помилок. Зменшити потребу в ручній праці: не потрібно витрачати час на перемовини з паблішерами — реклама автоматично потрапить до потрібного місця у відповідності з вашою аудиторією.

Отже, якщо коротко описати значення AdTech одним словом — це ефективність!

Підвищення окупності інвестицій (ROI)

Як рекламодавці, так і паблішери можуть отримати вищу віддачу. Завдяки можливостям оптимізації, які надає AdTech, рекламодавці можуть ефективніше конвертувати ліди в покупців.

Паблішери, у свою чергу, можуть показувати більш релевантну рекламу, що підвищує цінність рекламного інвентарю та попит на нього.

Крім того, аукціони в реальному часі (RTB) сприяють зростанню вартості розміщення, що вигідно обом сторонам. Але, звісно, правильні стратегічні рішення все одно залишаються ключовими для успіху.

Охоплення різних каналів і пристроїв

Неважливо, де перебуває ваша цільова аудиторія — AdTech дозволяє показувати рекламу саме там.

Завдяки рекламним біржам та участі великої кількості паблішерів, ви завжди знайдете відповідність між оголошенням і потрібною аудиторією. AdTech гарантує, що ваш бренд або продукт будуть видимими там, де це потрібно.

А сьогодні, коли користувачі постійно перемикаються між смартфонами та десктопами, важливо охоплювати всі канали, а не обмежуватись одним.

Легке масштабування кампаній

Хочете стартувати з невеликим бюджетом? А може, готові запустити масштабну кампанію одразу? У будь-якому разі AdTech гнучко адаптується до ваших потреб.

Оскільки вам не потрібно вести переговори вручну, масштабувати кампанію можна швидко й просто. AdTech-платформи підходять як малому бізнесу, так і великим корпораціям.

Усі зміни, які ви вносите, одразу відображаються в даних — і ви можете в режимі реального часу слідкувати за результатами.

Аналітика на основі даних

AdTech зменшує простір для здогадок. Оскільки всі необхідні дані вже надходять до вас, проводити A/B тести, аналізувати ефективність і вдосконалювати кампанії стає значно легше. А якщо ви підключите інструменти штучного інтелекту, зможете отримувати глибоку аналітику майже без додаткових зусиль. З AdTech ви завжди розумієте, який крок зробити далі.

А якщо щось викликає питання — команда MGID завжди готова допомогти!