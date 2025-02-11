Щоб ефективно керувати рекламними кампаніями, потрібні не просто хоч якісь дані — це мають бути правильні дані. Саме тому MGID представили суттєве оновлення свого інтерфейсу вибіркового призначення ставок (Selective Bidding), тепер відомого як вкладка Оптимізація джерел у MGID Ads. У цьому оновленні замість UID віджетів рекламодавець бачить прозорі ідентифікатори джерела трафіку, як-от домени та назви додатків, що дає можливість отримати краще уявлення про свою аудиторію та місця розміщення оголошень.

Але як це оновлення впливає на реальні рекламні кампанії? Розгляньмо приклади, коли новий інтерфейс «Оптимізація джерел» (Sources Optimization) допоміг рекламодавцям оптимізувати ефективність, покращити стратегії торгів та максимізувати рентабельність.