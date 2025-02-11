Щоб ефективно керувати рекламними кампаніями, потрібні не просто хоч якісь дані — це мають бути правильні дані. Саме тому MGID представили суттєве оновлення свого інтерфейсу вибіркового призначення ставок (Selective Bidding), тепер відомого як вкладка Оптимізація джерел у MGID Ads. У цьому оновленні замість UID віджетів рекламодавець бачить прозорі ідентифікатори джерела трафіку, як-от домени та назви додатків, що дає можливість отримати краще уявлення про свою аудиторію та місця розміщення оголошень.
Але як це оновлення впливає на реальні рекламні кампанії? Розгляньмо приклади, коли новий інтерфейс «Оптимізація джерел» (Sources Optimization) допоміг рекламодавцям оптимізувати ефективність, покращити стратегії торгів та максимізувати рентабельність.
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Зміст
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Розділ 1
Яку користь отримують рекламодавці від Оптимізації джерел?
Щоб зрозуміти, як цей новий рівень прозорості покращує ефективність кампаній, ми розглянемо різні випадки використання інтерфейсу.
- Спочатку ми розглянемо сценарії щодо ефективності партнерської реклами, в якій рекламодавці оптимізують роботу залежно від конверсій і показників безпосередніх реакцій.
- Потім ми розглянемо, як усі рекламодавці, зокрема й ті, що проводять кампанії з просування бренду і підвищення впізнаваності, можуть скористатися Оптимізацією джерел, щоб покращити таргетування на ЦА та контроль над розміщеннями.
Розділ 2
Ефективність/Партнерська реклама (оплата за клік)
Сценарій 1. Швидше визначення високоефективних джерел
|Ситуація
|Виклик
|Фахівець з партнерського маркетингу, який проводить кампанію CPA на основі ціни за клік, бачить деякі конверсії, але не може визначити, які розміщення найкращі.
|Завдяки Оптимізації віджетів фахівець бачить лише ідентифікатори віджетів, тому важко зрозуміти, які джерела приваблюють зацікавлених користувачів.
Рішення
Завдяки Оптимізації джерел рекламодавці можуть:
- Визначати фактичні домени та назви додатків, що сприяє конверсіям;
- Сегментувати джерела на основі активності (час на сайті, переглянуті сторінки, CTR);
- Підвищувати ставки для найефективніших джерел і таким чином оптимізувати вартість кліка.
Результат
Краща рентабельність завдяки швидшій і точнішій оптимізації
Сценарій 2. Покращення продуктивності за допомогою розширених показників
|Ситуація
|Виклик
|Маркетинговий партнер у фінансовій сфері, який проводить кампанію із залучення потенційних клієнтів, хоче покращити ціну за лід, але не до кінця розуміє, які джерела забезпечують зацікавлених потенційних клієнтів.
|За допомогою ідентифікаторів віджетів фахівець не може визначити, чи приходять з того чи іншого джерела користувачі, які заповнюють форми, чи вони тільки натискають і не виконують потрібну дію.
Рішення
Завдяки Оптимізації джерел фахівець може:
- Проаналізувати CTR, видимість та відсоток успіху, щоб визначити якість джерела;
- Скоригувати ставки на основі даних про взаємодію користувачів (наприклад, користувачів, які переходять на сторінки оформлення замовлення);
- Покращити розподіл бюджету, зосередившись на джерелах, які залучають справді зацікавлену аудиторію.
Результат
Більш оптимізована лійка, завдяки якій покращується рівень конверсій і знижується ціна за лід
Сценарій 3. Максимальне збільшення окупності витрат на рекламу (ROAS)
|Ситуація
|Виклик
|Рекламодавець у сфері електронної комерції, який проводить кампанію з оплатою за клік, отримує хороший трафік, але показники купівлі мінливі.
|З Оптимізацією віджетів важко точно визначити джерела, що залучають фактичних покупців, а не просто відвідувачів.
Рішення
Завдяки Оптимізації джерел фахівець може:
- Надати пріоритет джерелам, які генерують покупки, а не лише кліки;
- Порівняти трафік з різних доменів/застосунків, щоб виявити неодноразових покупців;
- Використовувати CPM per Source для точного налаштування ставок, гарантуючи, що витрати насамперед спрямовуються на джерела, що генерують реальні продажі.
Результат
Вища рентабельність і доцільніші витрати
Сценарій 4. Впевненіше масштабування кампаній
|Ситуація
|Виклик
|Фахівець з партнерського маркетингу у сфері туризму хоче збільшити бюджет, але боїться падіння ефективності.
|З Оптимізацією віджетів масштабування відбувається методом проб і помилок: деякі віджети працюють добре, а інші – ні.
Рішення
Завдяки Оптимізації джерел фахівець може:
- Впевнено масштабувати кампанії, зосереджуючись на перевірених, надійних джерелах;
- Легко коригувати групу ставок водночас для джерел із подібним рівнем ефективності;
- Розширити охоплення, не зашкодивши ефективності витрат.
Результат
Раціональніша стратегія масштабування, завдяки якій продуктивність під час збільшення бюджету залишається на рівні
Сценарій 5. Покращення націлювання на аудиторію для більшого залучення
|Ситуація
|Виклик
|Фахівець з партнерського маркетингу, який працює з контентом, отримує велику кількість кліків, але залучення нижче, ніж очікувалося.
|З ідентифікаторами віджетів фахівець не може визначити, чи зацікавлені користувачі в довгостроковій взаємодії з контентом.
Рішення
Завдяки Оптимізації джерел фахівець може:
- Визначити джерела з більшим часом перебування на сайті та нижчими показниками відмов;
- Відкоригувати ставки, щоб зосередитися на джерелах, які приваблюють неодноразових відвідувачів;
- Покращити персоналізацію контенту, розуміючи поведінку аудиторії за джерелом.
Результат
Більше підписаних користувачів і більше залучення за одне відвідування
Розділ 3
Усі рекламодавці (включно з брендингом і кампаніями з підвищення поінформованості)
Сценарій 6. Забезпечення прозорого розміщення реклами
|Ситуація
|Виклик
|Рекламодавець бренду, який запускає велику кампанію, хоче контролювати її розміщення.
|З ідентифікаторами віджетів він не бачить, де показуються оголошення, що ускладнює розуміння аудиторії.
Рішення
Завдяки Оптимізації джерел фахівець може:
- Переглянути дані на рівні домену та застосунку, щоб зрозуміти контекст розміщення;
- Переконатися, що реклама відгукується аудиторії бренду;
- Використовувати список блокування джерел, щоб уточнити розміщення залежно від ефективності.
Результат
Більше контролю над видимістю реклами та узгодженням інтересів з аудиторією
Сценарій 7. Таргетинг на потрібну аудиторію, а не на будь-який трафік
|Ситуація
|Виклик
|Автомобільний бренд, який проводить кампанію CPC, отримує низький рівень інтересу та мінімальну кількість реєстрацій на тест-драйв.
|З ідентифікаторами віджетів вони не знають, їхню рекламу бачать автолюбителі чи випадкові відвідувачі.
Рішення
Завдяки Оптимізації джерел вони можуть:
- Проаналізувати залучення аудиторії за джерелом, щоб провести таргетування саме на покупців автомобілів;
- Визначити пріоритетні розміщення з високим рівнем інтересу, вимірюючи глибину взаємодії;
- Виключити джерела, які не відповідають аудиторії бренду.
Результат
Більше якісних потенційних клієнтів із орієнтованих на цільову аудиторію джерел трафіку
Сценарій 8. Покращення видимості та якості розміщення реклами
|Ситуація
|Виклик
|Модний бренд, який проводить медійні кампанії, має низькі показники видимості, що знижує ефективність реклами.
|Ідентифікатори віджетів не показують статистики про розміщення оголошень, що ускладнює оптимізацію.
Рішення
Завдяки Оптимізації джерел вони можуть:
- Визначити розміщення з високими показниками видимості;
- Налаштувати вищі ставкидля джерел з перевіреною видимістю реклами;
- Використовувати дані рівня успіху (Win Rate) для аналізу тенденцій позиціонування реклами.
Результат
Кращі перегляди реклами та охоплення аудиторії
Сценарій 9. Зменшення бюджетних витрат на трафік із низьким рівнем взаємодії
|Ситуація
|Виклик
|Рекламодавець, який проводить кампанію CPC, помічає, що деякі розміщення генерують кліки, але взаємодія від них мінімальна.
|З ідентифікаторами віджетів важко розрізнити, з яких джерел користувачі взаємодіють ефективніше, а з яких великий відсоток відмов.
Рішення
Завдяки Оптимізації джерел фахівець може:
- Відстежити, які джерела приводять користувачів, що глибоко взаємодіють з сайтом;
- Оптимізувати CPC, щоб визначити пріоритет джерел із високою цінністю поведінки користувачів;
- Використати показники залучення для точного налаштування стратегій таргетингу.
Результат
Ефективніші витрати на рекламу й результативніші кампанії
Розділ 4
Ключові висновки з цих сценаріїв
- Повна прозорість — переглядайте реальні назви доменів і застосунків, а не лише ідентифікатори віджетів.
- Краще розуміння аудиторії — оптимізуйте на основі аналізу поведінки користувачів з кожного джерела трафіку.
- Вища конверсія та залученість — витрачайте бюджет на джерела, які довели свою ефективність.
- Покращений контроль над брендом — переконайтеся, що розміщення реклами відповідає цілям бренду.
Використовуючи Оптимізацію джерел, рекламодавці отримують більший контроль, прозорість і ефективність в управлінні своїми кампаніями. Незалежно від того, чого ви хотіли б досягти — вищих конверсій, впізнаваності бренду чи залучення аудиторії — це оновлення дасть вам змогу впевнено ухвалювати рішення на основі реальних даних.
Розділ 5
Приклади використання. Яку користь отримують рекламодавці від переходу до Оптимізації джерел?
Успіх у рекламі залежить не лише від доступу до даних, а й до їхнього ефективного використання. Завдяки Оптимізації джерел рекламодавці отримують прозорі дані, необхідні для ухвалення раціональних рішень. Після заміни ідентифікаторів віджетів на чіткий перелік джерел трафіку, вони зможуть зекономити кошти, підвищити рівень взаємодії та максимізувати рентабельність.
Розгляньмо чотири приклади рекламодавців, які скористалися цим оновленням, щоб покращити результативність кампаній і досягти успіху.
Приклад 1. Зниження CPC у партнерському маркетингу на 25% зі збереженням рівня конверсій
|Сфера
|Платіжна модель
|Мета
|Фінанси (кредитний рейтинг і пропозиції позик)
|CPC
|Зменшити CPC, не знижуючи кількість лідів
Виклик
- Використовуючи Оптимізацію віджетів, рекламодавець бачив коливання CPC, не маючи чіткого уявлення про якість трафіку.
- Йому бракувало розуміння того, які джерела трафіку приводять зацікавлених користувачів.
- У деяких віджетів була висока клікабельність, але низький рівень конверсії, тому їх було складно оптимізувати.
Рішення (перехід до Оптимізації джерел)
- Рекламодавець зміг ідентифікувати домени / застосунки, з яких надходять заповнені форми, а не лише кліки. – Він виключив джерела, що не конвертувалися, зменшуючи неефективні витрати.
- Використовуючи коефіцієнт успіху (Win Rate) і CTR кожного джерела, рекламодавець зміг встановити кращі ставки для найцінніших розміщень.
Результати
- CPC знижено на 25%
- Конверсії залишилися стабільними, а витрати були оптимізовані
- Завдяки чіткій статистиці на рівні джерел потрібно менше часу на коригування ставок CPC вручну
Приклад 2. Рекламодавець D2C подвоює рентабельність витрат на рекламу (ROAS) за допомогою таргетування на рівні джерела
|Сфера
|Платіжна модель
|Мета
|Мода та одяг
|CPC
|Підвищити рентабельність інвестицій у рекламу (ROAS) шляхом оптимізації джерел трафіку
Виклик
- Рекламодавець використовував Оптимізацію віджетів, в якій було видно лише цифрові ідентифікатори віджетів, через що було складно зрозуміти, де з'являлася реклама.
- З деяких віджетів надходив трафік з низьким рівнем залучення або конверсії, але було незрозуміло, як саме їх визначити.
- Рекламодавець хотів збільшити масштаб кампанії, але побоювався марних витрат на неефективні розміщення.
Рішення (перехід до Оптимізації джерел)
- Рекламодавець скористався показниками ефективності на рівні джерела, щоб визначити, з яких сайтів надходили фактичні покупки.
- Він підвищив ставки для джерел з високою конверсією і виключив ті, де показник додавання товару в кошик був низьким.
- Сегментуючи джерела за залученістю аудиторії, він забезпечив охоплення рекламою зацікавлених покупців.
Результати
- Збільшення рентабельності витрат на рекламу (ROAS) вдвічі за перші 30 днів
- Чітке уявлення про найефективніші джерела
- Впевненість у масштабуванні кампанії, оскільки рішення щодо ставок можна ухвалювати на основі реальних даних
Приклад 3. Рекламодавець, зосереджений на генерації лідів, знижує витрати на лід (CPL) на 30%
|Сфера
|Платіжна модель
|Мета
|Ремонт і дизайн
|CPC
|Покращити ціну за лід (CPL)
Виклик
- Рекламодавець витрачав надто багато на неефективні ліди, оскільки з Оптимізації віджетів не можна було отримати жодної інформації про поведінку аудиторії.
- Не було можливості розрізняти, з яких джерел приходять зацікавлені домовласники, а з яких — випадкові відвідувачі.
- Потрібно було переконатися, що реклама відображається в якісних розміщеннях.
Рішення (перехід до Оптимізації джерел)
- Рекламодавець зміг визначити джерела високого інтересу, користувачі з яких залишалися на сайті довше.
- Він виключив джерела з низьким рівнем залученості та високим відсотком відмов.
- Завдяки Оптимізації джерел вдалося вдосконалити стратегію призначення ставок, зосередивши витрати на розміщеннях, які залучали потенційних клієнтів, готових до конверсії.
Результати
- Зниження вартості ліда (CPL) на 30%
- Вища якість лідів, що призводить до збільшення продажів
- Покращено контроль за розподілом бюджету
Приклад 4. Рекламодавець, зосереджений на брендингу, підвищує видимість і залучення
|Сфера
|Платіжна модель
|Мета
|Побутова електроніка
|CPM
|Покращити видимість реклами та залучення
Виклик
- В Оптимізації віджетів не було видно конкретні розміщення, тому неможливо було перевірити охоплення преміальної аудиторії.
- Деякі оголошення отримували покази, але користувачі їх не бачили, що призводило до низького рівня взаємодії.
- Рекламодавцю потрібен був більший контроль над тим, де з’являються оголошення.
Рішення (перехід до Оптимізації джерел)
- Рекламодавець налаштував пріоритет для джерел із високими показниками видимості, щоб переконатися, що оголошення бачать.
- Коригуючи ставки на основі показників залученості, забезпечили показ оголошень у кращих розміщеннях.
- Використали список блокування джерел, щоб запобігти неправильному розміщенню.
Результати
- Видимість збільшена на 40%
- Оголошення розміщені на преміальному ресурсі, що підвищує залучення аудиторії
- Вища взаємодія після натискання та запам'ятовуваність бренду
Розділ 6
Ключові висновки з цих прикладів
- Більша прозорість — рекламодавці бачили, де саме показуються їхні оголошення.
- Краще розуміння аудиторії — рекламодавці змогли оптимізувати кампанії на основі взаємодії та конверсій.
- Вища рентабельність інвестицій — завдяки зниженню CPC рекламодавці підвищили рентабельність інвестицій у рекламу та покращили коефіцієнти конверсії.
- Зростання ефективності — рекламодавці зекономили час і гроші завдяки можливості масового коригування ставок CPC й автоматичній оптимізації.
- Покращена видимість — гарантія показу оголошень у високоякісних розміщеннях.
Перейшовши на Оптимізацію джерел, ці рекламодавці отримали корисну інформацію, яка допомогла їм скоротити витрати, покращити залучення та збільшити кількість конверсій — при цьому витрачаючи менше часу на налаштування вручну. Готові спробувати ті самі переваги? Перейдіть на Оптимізацію джерел вже сьогодні та отримайте повний контроль над ефективністю своєї реклами!