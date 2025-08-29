Штучний інтелект зараз скрізь. Він пише, відповідає на запитання, пише резюме текстів і навіть допомагає нам планувати відпустки чи харчування. Стосується це й реклами. Рекламодавці використовують ШІ, щоб персоналізувати тексти, оптимізувати ставки в реальному часі, підвищити рентабельність і максимально ефективно боротися з шахрайством. Паблішери також починають працювати раціональніше — наприклад, The New York Times скористалися ШІ, щоб персоналізувати контент, і змогли залучити 210 000 підписників за один квартал, що призвело до зростання операційного прибутку на 41% в перерахунку на рік.
Однак не все так оптимістично. У багатьох паблішерів, особливо середнього розміру, ШІ також спричинив серйозні проблеми. Трафік падає, користувачі менше взаємодіють з контентом, а доходи від реклами скорочуються. Такі інструменти, як ChatGPT або Perplexity, отримують відповіді безпосередньо з сайтів, не вказуючи авторство й не залучаючи кліки. Крім того, коли люди миттєво отримують відповіді на запитання, менша ймовірність, що вони читатимуть повні статті чи залишаться на сайті.
У цьому матеріалі ми детальніше розглянемо, які виклики ШІ спричинив для паблішерів, дослідимо реалістичні стратегії адаптації та пояснимо, як MGID може допомогти вам не втрачати актуальності, покращувати монетизацію й навіть зростати в цьому новому ландшафті, сформованому ШІ.
Зміст
Розділ 1
Чому паблішери втрачають трафік, залученість і дохід
Зростання платформ на базі ШІ змінює пошук і споживання контенту. Такі інтерфейси, як Google AI Overviews, ChatGPT i Perplexity тепер надають відповіді напряму, повністю виключивши з процесу традиційних паблішерів.
З цією зміною поведінки користувачів паблішери стикаються зі зростанням тиску у трьох ключових сферах.
- Трафік — через інструменти на основі ШІ не потрібно переходити за посиланням на оригінальні джерела.
- Залученість — аудиторія менше читає, більше переглядає інформацію нашвидкуруч і покладається на штучний інтелект для узагальнення.
- Дохід – через меншу кількість сеансів і показів страждає монетизація на основі реклами.
Нижче ці виклики описано детальніше.
1. Зниження органічного трафіку
Системи на основі ШІ дедалі частіше витягують інформацію безпосередньо з контенту паблішерів і надають користувачу, через що виникає ефект «нуля кліків».
Ключові тенденції:
- Інструмент Google AI Overviews часто цитує сайти, не посилаючись на них.
- Perplexity AI агрегує контент паблішера для формування власних відповідей.
- ChatGPT за допомогою інструментів вебперегляду витягує інформацію зі статей, не збільшуючи кількість відвідувань сайту.
Наслідки:
- Зниження органічного пошукового трафіку
- Зменшення реферального трафіку з платформ, що використовують LLM як елемент інтерфейсу
- Зменшення видимості оригінального контенту в результатах пошуку
Важливий факт: згідно з SimilarWeb, у першому кварталі 2024 року понад 65% пошуків з мобільних пристроїв у США завершилися без кліку.
2. Зниження активності користувачів
ШІ-інтерфейси привчають аудиторію до негайних відповідей.
Ось які зміни в поведінці користувачів вже спостерігаються:
- Зниження середньої тривалості сеансів
- Менше сторінок за відвідування
- Користувачі все частіше ставляться до вебсайтів паблішерів як до фонових джерел, а не як до кінцевої мети пошуку
Навіть коли користувачі переходять на статтю, вони зазвичай шукають підтвердження інформації чи цитату, а не заглиблюються у зміст. Такі редакційні формати як довгочити, хронології та контекстні шари стають все менш популярними.
3. Обмеження доходу від реклами
Зниження трафіку та зменшення залученості безпосередньо впливають на монетизацію, а автоматизація в рекламних технологіях посилює проблему.
Монетизації перешкоджають такі чинники:
- Оптимізація ставок на основі ШІ (наприклад, у Google Ads) переспрямовує більше витрат на місця розміщення з нижчою ціною за тисячу показів.
- Паблішери мають менше контролю над форматами чи пріоритетністю.
- Рекламодавці, орієнтовані на ефективність, зменшують витрати на загальний інвентар для показу реклами.
Крім того:
- Користувачі все частіше встановлюють AdBlock, що скорочує дохід від значної частини аудиторії.
- Заборона на використання файлів cookie послаблює таргетування та ретаргетинг, знижуючи CPM.
Важливий факт: До 37% користувачів комп’ютерів та 30% користувачів мобільних пристроїв тепер блокують дисплейну рекламу.
Додатковий ризик: Контент використовується без зазначення авторства або повернення вкладень
Хоча аналітичні панелі вже показують вплив ШІ, за лаштунками формується довгострокова проблема: на вашому контенті навчаються ті самі системи, які заміщують вашу видимість.
Що відбувається:
- Моделі ШІ використовують контент паблішерів для генерації відповідей, але не гарантують зазначення авторства чи оплати.
- Інструменти на основі LLM часто перефразують або узагальнюють контент без посилання на джерело.
- Розпочато судові процеси (наприклад, The New York Times проти OpenAI, 2024), але регуляторне середовище наразі незрозуміле.
Загалом, ризик зводиться до володіння цінністю. Паблішерам середнього масштабу загрожує перетворення на невидиму інфраструктуру для платформ ШІ, якщо не з'являться нові моделі.
Підсумовуючи, штучний інтелект змінює кожен етап традиційної воронки продажів, від видимості до доходу. Однак, цей зсув не є незворотним. У наступній частині ми пояснимо, як паблішери можуть стратегічно адаптуватися, залишатися стійкими та знаходити нові можливості у цій екосистемі, орієнтованій на ШІ.
Розділ 2
Стратегії адаптації для паблішерів середнього масштабу
Штучний інтелект змінює роботу паблішерів, але не всі вони однаково готові реагувати. Для проєктів середнього розміру, без великих технічних команд чи власних платформ, успіх залежить від практичної адаптації.
Нижче наведено вісім практичних, реалістичних стратегій, які паблішери можуть почати реалізувати вже зараз.
1. Надавайте пріоритет контенту з високим рівнем E-E-A-T
Google та моделі ШІ надають перевагу контенту, який демонструє досвід, експертизу, авторитетність і надійність (E-E-A-T — Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness).
Що варто робити:
- Зазначати імена авторів, біографії та інформацію про їхню кваліфікацію в усьому редакційному контенті.
- Додавати авторську аналітику, реальні дані чи вивчення унікальних кейсів, а не просто переписувати вже наявне.
- Включати цитованих експертів і в ідеалі додавати посилання на їхні профілі чи пов'язану з темою роботу.
- Забезпечувати регулярне оновлення контенту і фактчекінг.
Практична ідея: Переробіть статті загальної тематики (наприклад, «Як здоровіше харчуватися») на контент, що містить особистий досвід, інтерв’ю з експертами або результати тестів. Це підвищує довіру до контенту, а ШІ стає складніше його замінити.
2. Створюйте контент для людей, а не просто для алгоритмів
Контент, створений ШІ, може містити фактаж, але часто йому бракує деталей, особистих історій і різних точок зору. У цьому може бути ваша перевага.
Тактики:
- Використовуйте формати оповіді: запитання та відповіді, есе від першої особи, історії з-за лаштунків.
- Пишіть про місцеві проблеми, культурні контексти чи вузькі труднощі.
- Заохочуйте редакторів і журналістів включати в матеріали особисті думки, судження й емоції.
- Запрошуйте читачів долучатися до процесу через коментарі, опитування чи розділи для зворотного зв'язку.
Практична ідея: регулярно публікуйте колонки або редакційні статті з авторськими коментарями. Інструментам ШІ погано вдається відтворювати редакційний тон, судження і людські упередження, особливо коли це пов'язано з конкретною інтонацією чи особистістю.
3. Створюйте дистрибуційні канали поза межами SEO
Покладатися виключно на трафік з Google вже нераціонально. Паблішерам потрібно диверсифікувати канали, через які їх знаходять читачі.
Ось які кроки варто вжити:
- Запустіть щотижневу або щоденну розсилку, щоб доставляти вибрані статті, колонки редакторів і прямі заклики до дії безпосередньо читачам на пошту.
- Створіть канал WhatsApp або канал трансляцій Instagram, щоб публікувати статті, оновлення в прямому ефірі та ексклюзивний контент «з-за лаштунків».
- Використовуйте push-сповіщення у вебпереглядачі, щоб відразу ж повідомляти регулярних відвідувачів про новий чи популярний контент в режимі реального часу — особливо якщо слабко працює SEO.
- Оптимізуйте контент для поширення на нішевих платформах, таких як Reddit, LinkedIn та Discord, щоб стимулювати цільові обговорення та поширення.
Практична ідея: якщо SEO-трафік падає, використовуйте платформи-месенджери або прямі підписки, щоб підтримувати видимість. Це особливо добре працює для таких вертикалей, як освіта, особисті фінанси або нішевий B2B-контент.
4. Диверсифікуйте потоки доходів за допомогою гібридної монетизації
У міру зниження доходів від дисплейної реклами паблішерам потрібно створювати додаткові потоки доходу — в ідеалі від більш активних користувачів.
Варіанти монетизації, які варто розглянути:
- Додайте блок «Підтримайте нас» з різними рівнями членства (Patreon, Ko-fi, Buy Me a Coffee).
- Впроваджуйте мікроплатежі за допомогою таких систем, як Pay-per-view від Stripe або Axate.
- Продавайте ексклюзивні пакети контенту, посібники або шаблони.
- Пропонуйте редакційні послуги брендам, які хочуть створювати контент з вашим авторством.
Практичний приклад: паблішери, які висвітлюють практичні матеріали, теми особистого розвитку чи професійної освіти, можуть об’єднати наявні статті в ресурси для завантаження. Їх можна пропонувати як платні додаткові послуги або як лід-магніти з обмеженим доступом.
5. Інтегруйте інструменти штучного інтелекту цілеспрямовано
Використовуйте ШІ не для того, щоб замінити вашу команду, а щоб підвищити її спроможність і зробити платформу зручнішою для користувачів.
Приклади використання:
- За допомогою інструментів на основі GPT генеруйте короткі описи матеріалів, резюме та структуру.
- Автоматично створюйте теги та категорії для внутрішніх посилань.
- Динамічно відображати пов’язані статті для покращення рециркуляції.
Програми, орієнтовані на користувача:
- Кнопки «Якщо коротко», які відразу генерують стислі резюме
- ШІ-чатботи, навчені на вашому архіві матеріалів
- Розумні інструменти фільтрації та пошуку для великих бібліотек контенту
Практичний приклад: Інтегруйте інструменти на основі GPT, щоб допомогти редакторам з початковим дослідженням або плануванням тем, звільняючи час для звітності та створення контенту замість рутинної роботи.
6. Оновлюйте постійно актуальний контент
Інформація з вашого найефективнішого контенту тепер може бути доступною через ШІ-помічники. Не відмовляйтеся від нього — натомість оновіть і перемістіть.
Стратегія оновлення:
- Перевірте сторінки, в яких впав трафік попри стабільний обсяг пошуків.
- Оптимізуйте до сучасних пошукових запитів: зосереджуйтеся на намірах, актуальності та практичності.
- Додайте коментарі або оновлені розділи.
- Переформатуйте так, щоб ШІ не міг легко узагальнити цю інформацію (це можуть бути анотовані списки, інструменти для роботи з даними тощо).
Практичний приклад: Перетворіть типові постійно актуальні дописи на ресурси, що регулярно розвиваються. Наприклад, додайте розділ «оновлення за 2025 рік» або реальні приклади, щоб покращити унікальність і доречність матеріалу.
7. Зробіть контент адаптованим до ШІ за допомогою структурованої розмітки
Якщо інструменти ШІ вже будуть зчитувати ваш контент, нехай вони це роблять точно та з зазначенням авторства.
Ось як це реалізувати:
- Використовуйте теги Schema.org для типів FAQ, HowTo, Article, Author та Product.
- Додайте теги Open Graph та Twitter Card для кращого форматування цитування.
- Дотримуйтеся єдиного стилю заголовків, метаданих та структури абзаців.
- Включіть посилання на джерела до вашого власного релевантного контенту (внутрішні посилання).
_Практичний приклад: перегляньте свій найефективніший контент і відформатуйте його весь за структурою даних. Навіть проста розмітка, така як «Author» та «FAQ», може збільшити шанси бути цитованим у результатах пошуку, згенерованих штучним інтелектом.
8. Співпрацюйте з подібними паблішерами для взаємного зростання
У кількості сила. Паблішерам середнього рівня справді вигідно співпрацювати з колегами щодо контенту і трафіку.
Ідеї для співпраці:
- Запускайте ініціативи зі спільного контенту (наприклад, серія «Перспективи на 2025 рік», спільно створена й опублікована на трьох різних сайтах).
- Обмінюйтеся гостьовими публікаціями та зворотними посиланнями з паблішерами у вашій ніші.
- Запустіть спільну розсилку чи платформу з вибраним контентом.
- Спільно вкладайтесь у спеціальні дослідження або інтерв'ю з експертами для підвищення показника E-E-A-T на всіх сайтах.
Практичний приклад: якщо ваш сайт охоплює вузьку нішу (наприклад, юридичні технології, екологічна мода, малий бізнес), знайдіть 2–3 схожих паблішери та створіть спільну редакційну тему, посібник або сезонну кампанію. Це підвищує авторитетність та видимість для всіх учасників.
Бонусна стратегія: Гра в довгу для паблішерів у добу ШІ
Тактичні кроки мають значення, але для довгострокової стійкості потрібно змінити сам підхід до паблішингу. Паблішерам середнього рівня варто почати сприймати свій контент і бренд як продукти, які мають цінність за межами сторінки зі статтею.
Контент як продукт
Перейдіть від одноразових статей до модульних, регулярних чи пакетних форматів:
- Створюйте серії контенту, тематичні центри або навчальні плани.
- Пропонуйте мікроакадемії, пояснювальні матеріали з багатьох частин або структуровані посібники.
- Використовуйте модульний дизайн для можливості повторної публікації, створення нових поєднань або об’єднання в пакети.
В такому разі ви будете не просто «публікувати допис», а створювати ресурсний центр, який функціонує в різних каналах, щоб ваш контент можна було цитувати, підписатися на нього і монетизувати.
Бренд як голос
Ваш сайт відрізняється від інших не лише темами, а й інтонацією, авторами й точкою зору.
- Зробіть авторів помітними та постійними: люди запам'ятовують імена, а не логотипи.
- Розвивайте редакційні персоналії, особисті колонки або постійних авторів.
- Дозвольте команді відігравати свою роль. Ваші колеги мають бути помітними, автентичними й відгукуватися читачам.
Читачі не повертаються до анонімних статей. Повертаються до голосів, яким довіряють. Редакційна ідентичність — найкращий захист від перетворення на конвеєр.
Дистрибуція як інтерфейс
ШІ став новою точкою доступу до контенту, але за вами все ще залишається контроль, як люди переглядають і розуміють ваш контент.
- Формуйте структуровані канали контенту або API для синдикації та посилань.
- Публікуйте документацію, готову до зчитування, щоб ШІ-інструменти могли належним чином її індексувати та цитувати.
- Створюйте центри контенту, які виступають надійними джерелами тематичної інформації.
Якщо ШІ посилатиметься на ваш домен, він має це робити через вашу структуру, а не через чиюсь копію.
Отже, для адаптації до ШІ не потрібно перероблювати всю діяльність, але справді варто реалізувати конкретні тактичні зміни. Якщо надавати пріоритет експертному контенту, диверсифікувати дистрибуцію, переосмислити монетизацію і використовувати ШІ як інструмент (а не загрозу), паблішери середнього рівня можуть підтримувати актуальність і розвивати стійкість.
Розділ 3
Від стратегії до реалізації: як MGID допомагає паблішерам розвиватися в умовах ШІ
Стратегія нічого не варта без належного застосування. Щоб адаптуватися до змін у споживанні та монетизації контенту, зумовлених ШІ, паблішери мають опанувати інструменти, які швидко впроваджуються, орієнтовані на дохід та безпечні для SEO.
Тут у пригоді стане MGID. На відміну від загальних рекламних платформ, MGID створена спеціально для підтримки паблішерів з авторським контентом. Ми пропонуємо повний пакет рішень, монетизацію, збільшення трафіку, SEO-інструменти й формати для залучення, що адаптовані до реальних викликів сучасних паблішерів.
Розгляньмо, як MGID безпосередньо підтримує стратегії адаптації, розглянуті в попередньому розділі.
Монетизація в новій реальності: нативна реклама + ШІ-оптимізація
Виклик
Зменшення трафіку та зміна поведінки користувачів означають менше показів реклами та зниження загального доходу. Водночас автоматизовані системи, такі як Google Ads, можуть надавати пріоритет вигідності для рекламодавця над доходом паблішера.
Як допомагає MGID:
- Оптимізація розміщень з допомогою ШІ: MGID використовує машинне навчання, щоб автоматично налаштовувати рекламні розміщення та формати в режимі реального часу відповідно до поведінки користувачів, макета сторінки та типу пристрою. Таким чином кожен показ генерує максимально можливий дохід.
- Формати, орієнтовані на нативну рекламу: на відміну від традиційних банерів, рекламні формати MGID розраховані на ефективність. Вони поєднуються з контентом і забезпечують високий рівень залученості та CTR.
- Поєднання з Google Ads: MGID бездоганно працює в поєднанні з Google AdSense та MCM. Таким чином ви можете диверсифікувати джерела доходу, не порушуючи політик і не зашкоджуючи видимості SEO.
- Безпека SEO та Core Web Vitals: усі формати MGID оптимізовані для швидкого завантаження, мінімального зміщення макета та чистої структури HTML, а отже — не шкодять ні SEO, ні взаємодії користувача зі сторінкою.
- Швидка інтеграція одним рядком: інтеграція Simple JS від MGID дозволяє запускати всі формати з єдиного легкого скрипта без участі команди розробників.
Чому це важливо в часи ШІ:
Оскільки все більше запитів обробляються за допомогою інструментів ШІ (наприклад, Google Overviews, ChatGPT), паблішери спостерігають менше кліків і менше можливостей для реклами. Через це дохідність на один показ важлива, як ніколи. Оптимізація за допомогою ШІ гарантує, що кожне рекламне місце приносить максимальний дохід, навіть коли обсяг трафіку нестабільний.
Рекомендація: Використовуйте Smart Widget як основний засіб монетизації. Завдяки нескінченному прокручуванню та динамічному завантаженню, він зазвичай збільшує CTR до 40% та CPM на 20% порівняно зі стандартними розміщеннями під статтями.
Залучення та утримання аудиторії
Виклик
Через те що ШІ створює короткі резюме, а в пошуку домінують результати без кліків, користувачі менше читають сайти паблішерів і проводять на них менше часу. Глибина прокручування, кількість переглядів сторінок за сеанс і повторні відвідування зменшуються, що безпосередньо впливає як на ефективність реклами, так і на лояльність до бренду.
Як допомагає MGID:
- Внутрішня рециркуляція: MGID дозволяє просувати контент в межах сайту за допомогою рекомендаційних віджетів. Ваші власні статті з'являються у блоках контенту в стилі нативної реклами, що заохочує користувачів залишатися на сайті й переглядати споріднений контент.
- Кнопка «Читати далі»: це покращення UX за замовчуванням відображає лише вступ до статті та пропонує користувачам натиснути «Читати далі», щоб продовжити. Це переключає увагу на розміщення оголошень на ранніх етапах сеансу, покращує взаємодію у верхній частині сторінки та збільшує видимість оголошень (збільшення CPM у середньому на 113%, згідно з тестами MGID).
- Формати оголошень, оптимізовані для взаємодії: такі формати, як MGID Story та Scroll Ads, розроблені таким чином, щоб природно вписуватися в потік контенту, утримуючи увагу користувачів та максимізуючи взаємодію з рекламою. Вони ідеально підходять для користувачів, які переглядають контент з мобільних пристроїв, а також для середовищ із довгим прокручуванням.
Чому це важливо в часи ШІ:
ШІ-інтерфейси можуть показати ваш заголовок або резюме матеріалу, але паблішери мають все одно здобути увагу користувача. Збільшення глибини сеансу допомагає навчити як користувачів, так і алгоритми розпізнавати цінність вашого домену. Кращі показники залученості також підтримують SEO-сигнали та інтерес рекламодавців.
Рекомендація: поєднуйте внутрішню рециркуляцію з кнопкою «Читати далі», щоб збільшити час перебування на сайті, підвищити CTR та збільшити дохід за один сеанс, особливо на мобільних пристроях.
Відновлення доходів від AdBlock
Виклик
Значна частина користувачів, особливо на комп’ютерах, використовують блокувальники реклами, що призводить до непомітних втрат. Навіть якщо ваш контент отримує трафік, 25-45% сеансів можуть втрачати монетизацію, залежно від регіону та сегменту аудиторії.
Як допомагає MGID:
- Технологія обходу AdBlock: MGID виявляє, коли користувачі використовують блокувальники реклами, і динамічно показує рекламу, використовуючи нестандартні шляхи доставки та рендеринг на стороні сервера, оминаючи поширені фільтри.
- Заміна формату: заблоковані розміщення оголошень автоматично замінюються нативними, спонсорованими або альтернативними форматами оголошень, у яких менша ймовірність бути заблокованими.
- Зручні для користувача підказки: MGID також демонструє підказки з запитом на згоду, які заохочують користувачів додати сайт до списку виключень чи погодитися на показ реклами в обмін на доступ до контенту.
Чому це важливо в часи ШІ:
Паблішери вже відчувають труднощі через загальне зниження трафіку. Втрата 30–40% показів через AdBlock ще більше послаблює монетизацію. Оскільки все більше користувачів звертають увагу на конфіденційність, повернення прихованих доходів стає вирішальним для стабільності бізнесу.
Рекомендація: Увімкніть монетизацію AdBlock для всіх сегментів трафіку. Це дозволяє відновити до 40% раніше заблокованих показів, перетворюючи невидимих користувачів на дохід без погіршення взаємодії користувача з сайтом.
Зростання трафіку та відновлення аудиторії
Виклик
ШІ-резюме та зміна інтерфейсу пошуку зменшують обсяг органічного трафіку. Особливо вразливі до цих змін паблішери середнього розміру, які втрачають можливості знайомити користувачів зі своїм контентом, якщо не мають серйозних альтернативних джерел трафіку і не платять за залучення аудиторії.
Як допомагає MGID:
- Безкоштовний платний трафік для нових паблішерів: MGID пропонує новим партнерам доступ до високоякісного платного трафіку безкоштовно під час першого етапу співпраці. Це створює подушку безпеки, якщо у вас знизилася видимість SEO чи реферальний трафік.
- Реінвестування доходу в трафік: паблішери можуть реінвестувати частину свого доходу від MGID для придбання цільового трафіку безпосередньо на платформі MGID, щоб повертати зацікавлених користувачів на високопродуктивні сторінки.
- Консультації щодо контенту та аналіз тем: MGID надає авторам рекомендації щодо подальших публікацій на основі пошукового інтересу в режимі реального часу. Це дозволяє редакційним командам узгоджувати контент-стратегію з темами з високим рівнем попиту, які залучають трафік.
Чому це важливо в часи ШІ:
Оскільки ШІ-платформи перетворилися на ключове джерело інформації, паблішери мають проактивно залучати користувачів на сайти через різні джерела, а не тільки пошук. Наявність доступу до платного розподілу трафіку вирівнює умови гри з більшими медіабрендами, а розуміння трендових тем дасть вам можливість приваблювати користувачів на рівні змісту.
Рекомендація: використовуйте модель реінвестування трафіку MGID, щоб посилити видимість ключового постійно актуального контенту та протестувати платну рекламу, особливо для цільових сторінок, хабів та підписок на розсилку.
Редакційна та SEO-підтримка
Виклик
ШІ змінює ранжування, цитування та демонстрацію контенту. Паблішерам потрібно не лише писати якісний контент, а й правильно його структурувати, регулярно оновлювати й узгоджувати з вимогами пошуку та ШІ-індексування, які постійно змінюються. Багатьом компаніям середнього розміру складно все це встигати.
Як допомагає MGID:
- Аудити SEO та Core Web Vitals: MGID надає детальний аудит технічного стану SEO вашого сайту, включаючи швидкість завантаження, зміни макета та контрольні показники продуктивності. Рекомендації сформовані так, щоб ваш сайт залишався адаптованим до ШІ та пошукових систем.
- Trending Topics Tool: Цей інструмент допомагає паблішерам визначити, що користувачі наразі шукають у мережі MGID та за її межами. Це дані, які можна використати для планування контенту — вони чудово підходять, щоб вчасно залучити трафік і збудувати групи контенту, цікавого для користувачів.
- Підтримка контент-стратегії: акаунт-менеджери MGID пропонують консультації щодо напрямку роботи сайту, включаючи формат статей, тематичну спрямованість, структуру заголовків та найкращі практики розмітки Schema.
Чому це важливо в часи ШІ:
Моделі штучного інтелекту дедалі більше віддають перевагу структурованому, фактичному контенту, що відповідає критеріям E-E-A-T, і часто використовують його, не переспрямовуючи трафік паблішерам. Структурована розмітка і кластери контенту збільшують ймовірність цитування ШІ-інструментами з зазначенням авторства. Завдяки регулярним оновленням і стратегічному підходу ви зможете захистити свої позиції як у пошукових системах, так і в допоміжних сервісах на основі LLM.
Рекомендація: використовуйте інструменти SEO-аудиту та аналізу тем від MGID, щоб підтримувати технічну ефективність та спрямовувати авторську команду до тем, що реально цікавлять користувачів.
Бонус: Продукти та формати MGID, що підтримують паблішерів
Нижче — короткий огляд основних інструментів і рекламних форматів MGID, які безпосередньо допомагають паблішерам адаптуватися до викликів, створених ШІ. Про що б не йшлося — відновлення доходу, підвищення залученості чи спрощення повсякденних операцій — кожен інструмент розроблено так, щоб приносити вам реальну користь.
Цей набір інструментів дозволяє паблішерам отримати максимум з кожного показу, відновити втрачений дохід і збільшити інтерес користувачів, при цьому підтримуючи відповідність технічним вимогам і SEO-оптимізацію. Модульний підхід MGID гарантує, що ви можете почати з простих кроків і масштабуватися з часом.
Отже, MGID надає паблішерам практичний та гнучкий інструментарій для реагування на труднощі, викликані ШІ, що не вимагає серйозних структурних перебудов. Завдяки монетизації, оптимізованій з допомогою ШІ, інструментам залучення користувачів, підтримці з трафіком і контентом MGID допомагає паблішерам середнього масштабу перетворити стратегічну адаптацію на вимірюване зростання.
Розділ 4
Заувага насамкінець: зараз не кінець паблішингу, а початок переосмислення
Розвиток ШІ може здаватися загрозою, але насправді це потужний фільтр. Він спонукає паблішерів зосередитися на тому, що справді важливо: якості, інтонації, структурі, стратегії та стійкості.
Помітними стануть ті, хто здатен адаптуватися. Опираючись змінам, можна загубитись у фоновому шумі інформації.
MGID пропонує не просто інструменти монетизації, а місточок між традиційним паблішингом і вимогами інтернету, де на перше місце виходить ШІ. Завдяки технологіям, що враховують SEO, форматам, розробленим для реальної взаємодії з користувачами, та підтримці, адаптованій до потреб паблішерів середнього розміру, MGID слугує справжнім партнером для зростання.
Майбутнє — про раціональніший розподіл зусиль, надійніший розвиток і важливість контенту. MGID з усім цим вам допоможе. Готові забезпечити майбутнє своєму бізнесу?
Ось що може зробити для вас MGID:
- Максимізувати дохід, не зашкодивши SEO;
- Повернути аудиторію за допомогою якісніших форматів;
- Відновити втрачений трафік і збудувати нові канали зростання;
- Отримати експертну підтримку, що відповідає вашим редакційним цілям і планам щодо розвитку бізнесу.
Майбутнє не чекає. Навіщо чекати вам? Напишіть у MGID вже зараз і зробіть перший крок до раціональнішої монетизації та лояльнішої аудиторії.