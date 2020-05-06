Нові
4791
Боремося за якість реклами: на що звертати увагу, коли бренди переймаються про свою безпеку
На конференції IAB HowTo у Варшаві (Польща) Каріна Клименко, керівниця Відділу креативу і модерації ...
12 квіт. 2024 р. • 6 хв читання
Сотрувати за…
2174
4 хв читання
Паблішери повинні розширити свій кругозі...
Пошук нових джерел доходу: платний доступ до інформації та електронна комерція — розумний крок...
7 вер. 2021 р. • 4 хв читання
1997
9 хв читання
Смерть cookie. Історія хвороби, відтермі...
Що означає для рекламної індустрії блокування 3rd-party cookies в Chrome і чому Google дав кук...
1 вер. 2021 р. • 9 хв читання
2081
2 хв читання
Охоплення інтернет-аудиторії України нат...
За результатами рейтингу медіапанелі Gemius Україна за 1 квартал 2021 року, нативною рекламою ...
7 квіт. 2021 р. • 2 хв читання
2016
5 хв читання
Впровадження та обслуговування ads.txt —...
Ads.txt слугує стандартом кілька років та встиг стати тим, що учасники ринку сприймають за нал...
18 бер. 2021 р. • 5 хв читання
2389
5 хв читання
Розуміння ефективності трафіку в новій р...
,,Від пандемії та президентських виборів до масових заворушень - зараз ми проживаємо бурхливі...
4 лист. 2020 р. • 5 хв читання
2197
4 хв читання
Диверсифікація трафіку потребує підходу,...
Цифрові паблішери вже знають переваги диверсифікації трафіку. Встановлюючи ширші параметри роз...
29 жовт. 2020 р. • 4 хв читання