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Каріна Клименко
Боремося за якість реклами: на що звертати увагу, коли бренди переймаються про свою безпеку

На конференції IAB HowTo у Варшаві (Польща) Каріна Клименко, керівниця Відділу креативу і модерації ...

12 квіт. 2024 р. • 6 хв читання
Сотрувати за…
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4 хв читання
Майкл Корсунський
Паблішери повинні розширити свій кругозі...

Пошук нових джерел доходу: платний доступ до інформації та електронна комерція — розумний крок...

7 вер. 2021 р. • 4 хв читання
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9 хв читання
MGID
Смерть cookie. Історія хвороби, відтермі...

Що означає для рекламної індустрії блокування 3rd-party cookies в Chrome і чому Google дав кук...

1 вер. 2021 р. • 9 хв читання
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2 хв читання
MGID
Охоплення інтернет-аудиторії України нат...

За результатами рейтингу медіапанелі Gemius Україна за 1 квартал 2021 року, нативною рекламою ...

7 квіт. 2021 р. • 2 хв читання
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5 хв читання
Микола Рекеда
Впровадження та обслуговування ads.txt —...

Ads.txt слугує стандартом кілька років та встиг стати тим, що учасники ринку сприймають за нал...

18 бер. 2021 р. • 5 хв читання
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5 хв читання
Майкл Корсунський
Розуміння ефективності трафіку в новій р...

,,Від пандемії та президентських виборів до масових заворушень - зараз ми проживаємо бурхливі...

4 лист. 2020 р. • 5 хв читання
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4 хв читання
Майкл Корсунський
Диверсифікація трафіку потребує підходу,...

Цифрові паблішери вже знають переваги диверсифікації трафіку. Встановлюючи ширші параметри роз...

29 жовт. 2020 р. • 4 хв читання

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