У 2025 році сфера цифрової реклами зіткнулася з найбільшим доти викликом своїй безпеці. Там, де раніше йшлося про звичайний клікфрод, тепер розвинулася складна самодостатня екосистема шахрайства: шкідлива реклама, маскування, ШІ-згенеровані креативи та підроблений трафік у браузерах, на мобільних пристроях і на розумному телебаченні.
Масштаби вражають: згідно з галузевими даними, принаймні один з п'яти показів по всьому світу недійсний чи небезпечний. За цими цифрами стоять втрачені бюджети, розчаровані користувачі та підірвана довіра.
У паблішерів це призводить до злитих доходів і роздратованої аудиторії. У рекламодавців — до кампаній, які в теорії здаються успішними, але так і не досягають реальних аудиторій.
Через ці ускладнення співпраця у сфері безпеки стала важливою, як ніколи: самотужки ці проблеми розв'язати неможливо. Тому рекламне шахрайство стало головним бізнес-ризиком у цифрових медіа, який впливає як на прибутки, так і на взаємодію користувачів з контентом. Саме тому MGID та GeoEdge працюють разом над створенням чистішої, безпечнішої та прозорішої рекламної екосистеми.
Готові? Прокрутіть донизу, щоб почати читати!
Зміст
Клацніть на будь-який розділ, щоб перейти до нього.
Розділ 1
Стан цифрової реклами у 2025 році
У міру розширення цифрової реклами на різні канали й формати автоматизація почала випереджати прозорість, і через це стало складніше зрозуміти, де формується чи втрачається цінність.
У дослідженні GeoEdge на основі мільярдів проаналізованих показів було виявлено, що обсяг шкідливої реклами зростав щомісяця та досяг піку в червні 2025 року — це був найвищий рівень за останні 12 місяців. Цей сплеск збігся зі світовим зростанням активності автоматичного перенаправлення.
Алгоритмічна прозорість та втрати в ланцюгу постачання
Хоча алгоритмічна екосистема у 2025 році працює на базі автоматизації, в ній також залишаються ризики непрозорості. Кожен показ реклами проходить через перелік посередників: рекламні біржі, платформи пропозиції (SSP), платформи попиту (DSP), постачальників послуг верифікації. Кожен з цих рівнів підвищує ефективність, але водночас створює сліпі зони, де можуть відбуватися витоки коштів і переховуватися зловмисники.
Глобальний індекс алгоритмічної шкідливої реклами GeoEdge показує, що у 23 країнах світу зараз перевищено поріг безпеки користувачів у 0,5%: це доказ того, що шкідлива реклама з локальної проблеми вже перетворилася на глобальну.
- Критичний ризик (5%+) — Росія, Хорватія
- Високий ризик (1-5%) — Велика Британія, Канада, Австралія, Малайзія, В'єтнам, Саудівська Аравія, Данія, Марокко
- Помірний ризик (0,5-1%) — США, Іспанія, Мексика, Сінгапур, ОАЕ
Таке нетипово велике географічне поширення проблеми показує, наскільки глибоко зловмисна діяльність вже проникла в алгоритмічний ланцюг постачання.
Згідно зі свіжими даними ANA, рекламодавці все ще втрачають 15–25% кожного долара, витраченого на алгоритмічну рекламу, через приховані комісії, неперевірений інвентар або відверто недійсний трафік. Ці приховані витрати призводять не просто до зниження ефективності — вони є безпосередньою причиною втрати доходу.
Щоб зрозуміти, наскільки глибоко сягає ця проблема, корисно розглянути саму сторону пропозиції.
Платформи зі сторони пропозиції (SSP) – це системи, які поєднують рекламний інвентар паблішерів із баєрами на різних біржах. Кожна SSP щомісяця обробляє мільярди показів реклами, а от характеристики платформ у контексті безпеки можуть дуже відрізнятися.
У звіті GeoEdge про якість реклами за другий квартал 2025 року зазначаються основні виявлені відмінності між провідними SSP:
- На деяких, зокрема на невеличких приватних SSP, рівень шкідливої реклами залишався майже на нульовому рівні.
- Інші, зокрема й глобальні платформи, якими користуються преміум-паблішери, пропускали відчутну кількість шкідливої реклами.
🟦 Інформаційний блок — стан ланцюга постачання (Q2 2025)
|Категорія SSP
|Рівень шкідливої реклами
|Резюме
|Найкращі (наприклад, SSP06)
|~0,03%
|Серед найчистіших в екосистемі з мінімальними інцидентами безпеки.
|Середній рівень (наприклад, SSP03, SSP04)
|0,6–1%
|Зрідка трапляється шкідлива реклама, здебільшого перенаправлення та шахрайство через техпідтримку.
|Високоризикові (наприклад, SSP18)
|До 7,5%
|Висока концентрація атак на основі переадресації, особливо в Японії.
Гарячими точками на мапі стали Велика Британія і Канада, де було заявлено про шкідливість 1 з 40 і 1 з 35 показів відповідно. Обидва ринки сильно постраждали від шахрайства через переадресацію та через техпідтримку, і ці кампанії постали зі спільної шахрайської інфраструктури. Навіть у традиційно низькоризикових регіонах, таких як Японія та Німеччина, рівень шкідливої реклами потроївся у порівнянні з попереднім кварталом.
Ці цифри демонструють, як може знижуватися якість реклами в міру передачі інвентарю з рук в руки. Навіть надійні ланцюги постачання можуть підвести в найслабшому місці.
– Для рекламодавців це означає, що одна проблемна SSP може зіпсувати тисячі кампаній. – Для паблішерів це означає неякісний попит, який може підірвати дохідність та довіру аудиторії.
Прозорість тепер стала ключовим елементом безпеки бренду. Забезпечуючи чисті шляхи постачання, компанії захищають свої доходи, відносини з аудиторією та репутацію.
Розумне телебачення (CTV) та нові канали
Розумне телебачення мало б стати безпечною зоною для цифрової реклами: преміум-середовище, довгоформатний контент і довіра аудиторії. Однак навіть CTV не застрахований від шахрайства.
Оскільки рекламодавці вкладають у стрімінг все більше бюджетів, частково відходячи від десктопної та мобільної реклами, шахраї не відстають. Закрита структура доставки CTV від сервера до сервера (SSAI) надає зловмисникам нові можливості приховувати недійсний трафік за тим, що може здатися справжнім переглядом. На практиці це означає фейкове відтворення, підроблені пристрої та несправжні покази — і все це потрапляє у звіти, які здаються цілком нормальними.
Згідно з даними галузі, близько 18% усіх показів реклами на домашньому телебаченні у другому кварталі 2025 року були недійсними, причому значна їх частка була пов’язана зі спуфінгом SSAI та імперсонацією пристрою. Виходить, що майже кожну п'яту рекламу не бачать справжні користувачі — це величезна прогалина в ефективності для рекламодавців і проблема з довірою для платформ.
|🟦 Інформаційний блок — короткий огляд розумного телебачення (Q2 2025)
|💡 18% усіх показів реклами на розумному телебаченні (CTV) було визначено як недійсний трафік (IVT), що зумовлено переважно підробкою пристроїв та маніпулюванням зі SSAI.
|💡 Спуфінг SSAI залишається основним напрямком шахрайства на CTV, оскільки шахраї імітують легітимні запити на рекламу між серверами.
|💡 Інвентаризація відкритого ринку приблизно в 3 рази частіше містить недійсний трафік порівняно з угодами на приватному ринку (PMP).
|💡 Попри зростання ризику шахрайства, світові витрати на рекламу на розумному телебаченні зросли приблизно на 20% у річному обчисленні за першу половину 2025 року.
Попри ці тривожні цифри досі залишається уявлення, що CTV — це закрита екосистема, і це дає баєрам хибне відчуття безпеки. Насправді ж нові канали, такі як розумне телебачення, відео в застосунках і цифрове аудіо вразливі до впливу тих самих чинників, які вже чимало років тому змінили відкритий інтернет: автоматизація, непрозорість і масштаб.
- Для паблішерів це означає серйозніший контроль над платформами SSP та партнерами з попиту.
- Для рекламодавців йдеться про складніші запитання: Хто власник трафіку? Як його перевіряли? Яку частину реклами, яку я оплачую, переглядають справжні люди?
Сайти, створені під рекламу, (MFA) та низьковартісний інвентар
Не всі загрози в цифровій рекламі походять від шахраїв з ботами. Деякі створює сама галузь — у формі сайтів під рекламу (MFA). Це сторінки, які розроблено насамперед для розміщення реклами, а не для корисного контенту: слайдшоу, сторінки з автооновленням, заголовки-клікбейт і довгі ланцюги алгоритмічних розміщень, які існують виключно щоб генерувати покази.
Преміальний інвентар проти інвентарю MFA
|Показник
|Преміальний інвентар
|Інвентар MFA
|Залученість користувачів
|🟩 Висока
|🟥 Низька
|Окупність витрат на рекламу
|🟩 Відчутна, стабільна
|🟥 Нестабільна, короткострокова
|Щільність реклами
|🟩 Збалансована
|🟥 Надмірна
|Довіра до бренду
|🟩 Висока
|🟥 Низька
|Рівень ризику
|🟩 Високий
|🟥 Низький
Інвентар на сайтах, створених під рекламу, може і не вважатися шахрайством, але наслідки досить подібні — злив бюджетів і руйнування довіри.
- Рекламодавці можуть бачити високі показники видимості та CTR, проте аудиторія залишається незацікавленою, відмовляється від перегляду через кілька секунд або повністю ігнорує рекламу.
- Для паблішерів MFA руйнують довгострокову дохідність, бо це спонукає медіабаєрам надавати перевагу дешевому обсягу, а не реальній якості.
|🟦 Інформаційний блок — MFA в цифрах (Q2 2025)
|💡 На інвентар MFA припадає приблизно 12–15% глобальних алгоритмічних показів.
|💡 За словами рекламодавців, дохідність від розміщень MFA до 20% нижча, порівняно з сайтами з преміум-контентом
|💡 70% медіабаєрів стверджують , контент MFA «шкодить сприйняттю бренду», навіть якщо він відповідає критеріям видимості.
Контент MFA також робить екосистему вразливішою до проблем з якістю реклами: нав'язливі формати, приховані переадресації та низькоякісний оригінальний контент створюють плідне підґрунтя для шкідливої реклами. Коротше кажучи, MFA не завжди порушують правила, але вони підривають довіру.
Окрім питань до якості контенту, MFA також найбільше шкодять процесу перегляду реклами в користувачів. Дані GeoEdge щодо впливу на досвід користувачів за другий квартал 2025 року показують, що кількість плаваючої реклами (floating ads) зросла у вісім разів з 2024 року, особливо у Північній Америці та Європі, тоді як кількість креативів з великою кількістю елементів досягла рекордних рівнів у червні. Ці перевантажені або нав'язливі формати уповільнюють продуктивність сторінки (LCP, CLS) та підвищують показники відмов, що безпосередньо знижує активність користувачів і довгостроковий дохід паблішера.
У міру розвитку ринку найрозумніші рекламодавці переключають увагу з «дешевого охоплення» на перевірені середовища, де поєднуються увага справжніх користувачів, прозорість і безпека. Що робити паблішерам, також зрозуміло: стабільний дохід залежить від рекламного досвіду, в якому проявляється повага як до бренду, так і до аудиторії.
Стан якості реклами
Якщо у 2024 році рекламне шахрайство ненадовго зачаїлося, у 2025 році воно стало активнішим і ефективнішим. Шкідлива реклама, маскування та нав'язливі рекламні формати вже не просто дратують. Тепер вони створюють реальні фінансові та репутаційні ризики для кожного гравця в екосистемі.
Аналіз мільярдів показів за першу половину 2025 року показав, що шкідлива та низькоякісна реклама зростає як ніколи доти й заполоняє всю екосистему.
Дані GeoEdge показують, що атаки на основі переадресації займають перше місце в переліку загроз, зрісши з 48% у першому кварталі до 66% у другому кварталі, тоді як шахрайство через техпідтримку та шкідливі розширення різко зросло на мобільних і десктопних пристроях.
У другому кварталі 2025 року активність шкідливої реклами на п’яти провідних ринках подвоїлася. Атаки на основі переадресації зросли на 37%, і тепер становлять 66% усієї шкідливої реклами, тоді як шахрайство через техпідтримку різко зросло до 18%. Також швидко зростала плаваюча реклама — у вісім разів порівняно з 2024 роком, що закріпило її статус ключового шкідливого чинника для UX по всьому світу.
Ці атаки часто маскуються під нешкідливі креативи, але заважають користувачам, активують фальшиві переадресації чи встановлюють небажане ПЗ. Найбільшою мішенню залишаються мобільні користувачі: майже три чверті усіх інцидентів у другому кварталі відбулися на мобільних пристроях, і ця тенденція зростає й надалі.
|🟦 Інформаційний блок — Огляд якості реклами (H1 2025)
|💡 1 з 130 показів реклами шкідливий.
|💡 66% шкідливої активності відбувається через автоматичні перенаправлення.
|💡 21% шкідливої реклами використовують маскування, щоб приховати свій справжній вміст.
|💡 Плаваюча реклама подвоїлася порівняно з минулим кварталом (58% на мобільних пристроях, 40% на комп’ютерах) і тепер є одним з найбільш шкідливих чинників для UX.
Маскування стало особливо серйозною проблемою. Шахраї тепер використовують підміну контенту та цифрові відбитки на основі ШІ, щоб показувати «чисті» креативи під час модерації, а потім замінювати їх шахрайськими або оманливими заявами після схвалення креативів. Тим часом плаваюча та автоматично відтворювана реклама підривають довіру користувачів. У другому кварталі 60% користувачів заявили, що ці формати псують для них перегляд сайтів, безпосередньо впливаючи на залученість, час перебування на сайті та, зрештою, на дохід паблішера.
В результаті утворюється безвиграшна ситуація: шкідлива реклама масштабується швидше, ніж здатність її виявляти, а терпіння користувачів лише скорочується. Висновки очевидні і для рекламодавців, і для паблішерів: якість реклами — ключовий показник для виживання.
Стандарти та дотримання
У цифровій екосистемі, яка розвивається швидше за будь-яке регулювання, стандарти – це найближчий орієнтир, якому ми можемо довіряти. Такі організації, як TAG (Trustworthy Accountability Group), IAB (Interactive Advertising Bureau) та Media Rating Council (MRC), існують саме для того, щоб допомогти рекламодавцям та паблішерам продемонструвати прозорість, безпеку та послідовність своєї діяльності.
- Наприклад, для сертифікації TAG компанії мають запровадити суворі заходи боротьби з шахрайством і шкідливим ПЗ та контролю над безпекою бренду.
- Керівні принципи IAB та MRC йдуть на крок далі, зокрема визначають, як вимірювати покази, видимість та недійсний трафік, щоб усі грали за однаковими правилами.
Карта екосистеми стандартів
|Шар
|Фокус
|Опис
|TAG (Trustworthy Accountability Group)
|🛡️ Запобігання шахрайству
|Встановлює стандарти боротьби з шахрайством та системи сертифікації для захисту ланцюга постачання реклами.
|IAB (Interactive Advertising Bureau)
|📖 Прозорість та політика
|Визначає рекламну політику, принципи прозорості та етичні стандарти для відповідальної закупівлі медіа.
|MRC (Media Rating Council)
|📊 Вимірювання та верифікація
|Проводить аудит та акредитує показники, забезпечуючи точне та прозоре вимірювання показів та залученості.
|MGID × GeoEdge
|⚙️ Рівень впровадження
|Застосовує ці стандарти в режимі реального часу, перевіряючи якість реклами, запобігаючи шахрайству та підтримуючи безпечне для бренду середовище.
Справжня цінність полягає в довірі, а не в дотриманні вимог. Рекламодавці дедалі більше віддають перевагу сертифікованим TAG ланцюгам постачання, а паблішери з перевіреними партнерами бачать помітні покращення CPM та показників поновлення. Згідно з опитуванням IAB щодо прозорості за 2025 рік, рекламодавці на 30% частіше виділяють кошти на платформи, перевірені TAG, оскільки можуть відстежувати, куди йдуть їхні гроші.
|🟦 Інформаційний блок — Чому сертифікація має значення
|💡 Сертифіковані TAG канали мають до 80% нижчі обсяги недійсного трафіку, ніж несертифіковані.
|💡 30% рекламодавців кажуть, що відповідність TAG/IAB тепер є ключовим критерієм покупки.
|💡 Вимірювання, акредитоване MRC, покращує прозорість кампаній та точність звітування про рентабельність інвестицій на 25–40%.
З найновіших даних GeoEdge стає зрозуміло, чому сертифікація та постійний моніторинг мають іти пліч-о-пліч. Навіть на довірених SSP, таких як SSP03 і SSP04, обсяги шкідливої реклами за другий квартал виросли — а отже, верифікація відповідно що TAG і блокування в реальному часі стали надважливими для бізнесу.
Разом з тим сертифікація не є універсальним рішенням. Шахраї адаптуються швидше, ніж можуть розвиватися стандарти, тому постійний моніторинг, виявлення загроз та проактивне сканування реклами залишаються необхідними.
У цьому аспекті партнерство між MGID i GeoEdge встановлює нову базу дотримання вимог, поєднуючи перевірку реклами в реальному часі з політиками, розробленими на основі TAG та IAB. Завдяки цьому кожен показ у мережі MGID чистий і відповідає галузевим стандартам, і це можна перевірити. Зараз довіра залежить від того, що перевіряється.
Регіональний ландшафт рекламної політики
Обмеження щодо рекламного контенту стають ключовим елементом стратегії безпеки бренду. Згідно зі звітом GeoEdge, у другому кварталі 2025 року по всьому світу посилилися обмеження щодо рекламного контенту. Рекламу, пов’язана зі здоров’ям, найчастіше блокували в Північній Америці (36%), а в Європі (85%) та Азійсько-тихоокеанському регіоні (54%) на першому місці цього антирейтингу були азартні ігри. Все суворіший контроль за дотриманням правил у високоризикових вертикалях показує, що регулювання та політика платформ змінюють ландшафт рекламного інвентарю як для рекламодавців, так і для паблішерів.
Розділ 2
Анатомія рекламного шахрайства у 2025 році
Рекламне шахрайство вже переросло у складну, багатошарову екосистему. Сучасні шахраї створюють масштабну інфраструктуру, яка імітує реальну активність користувачів, обходить методи виявлення та проникає у весь ланцюжок постачання реклами. У 2025 році межа між технічним шахрайством і обманом за допомогою креативів майже зникла.
Ось як ці основні види шахрайства поєднуються по всій рекламній екосистемі.
Недійсний трафік (GIVT та SIVT)
Простими словами, недійсний трафік (IVT) — це будь-який показ, клік або конверсія не від реальної людини.
Разом з тим — не всі IVT однакові. Існує загальний IVT (GIVT), який легко виявити та відфільтрувати (наприклад, відомі боти або IP-адреси центрів обробки даних), а також складний IVT (SIVT), який набагато важче виявити, оскільки він імітує людську поведінку у великих масштабах.
|Як це працює
|1️⃣ Шахраї заражають тисячі пристроїв або створюють віртуальні пристрої (емулятори, підроблені браузери).
|2️⃣ Ці пристрої надсилають запити на рекламу з метаданими, які мають реалістичний вигляд: ОС, розмір екрана, розташування.
|3️⃣ Рекламу показують, враховують та оплачують, але її так ніхто й не бачить.
|4️⃣ Дохід переходить до фейкових паблішерів або реселерів нижче по ланцюгу.
На базі SIVT зараз працюють більшість випадків масштабного рекламного шахрайства, особливо на мобільних пристроях та CTV. Саме завдяки цьому прості фальшиві кліки перетворюються на бот-мережі вартістю в мільярди доларів.
Шкідлива та шахрайська реклама
У той час як IVT непомітно краде бюджети, шкідлива реклама націлена безпосередньо на користувача. У цьому випадку шкідливі чи оманливі оголошення потрапляють на якісний рекламний інвентар і переспрямовують користувачів — завантажують на їхні пристрої шкідливе ПЗ чи відправляють їх на фішингові сторінки.
З даних GeoEdge за початок 2025 року відомо, що перенаправлення становили дві третини всієї шкідливої рекламної активності, а основними жертвами були користувачі мобільних пристроїв.
|Як це працює
|1️⃣ Шахрайське оголошення завантажується та проходить перевірку на платформі.
|2️⃣ Після запуску воно виконує прихований код і перенаправляє користувача або показує фальшиве сповіщення.
|3️⃣ Зловмисники заробляють на викрадених даних, шахрайстві з партнерським маркетингом або перепродажі трафіку.
|4️⃣ Паблішер втрачає довіру користувачів та дохід від сеансів перегляду.
Ці кампанії дедалі більше автоматизуються — в них кожні кілька годин змінюються домени та користувацькі дані, щоб уникнути виявлення.
Маскування 2.0
Маскування раніше було фішкою SEO-шахраїв. А зараз це одна з найпросунутіших тактик рекламного шахрайства. Шахраї використовують **креативи, цифрові відбитки та поведінкові тригери, згенеровані ШІ, щоб показувати «чисту» версію реклами модераторам і зовсім іншу, часто шкідливу, — справжнім користувачам.
|Як це працює
|1️⃣ Під час затвердження реклами система бачить лендінгову сторінку, яка відповідає всім нормам.
|2️⃣ Після затвердження скрипт ідентифікує реальних користувачів (за IP-адресою, пристроєм або регіоном).
|3️⃣ Замість корисного лендінгу з'являється шахрайський або завантажується шкідливе ПЗ.
|4️⃣ Без сканування в режимі реального часу виявити таке шахрайство майже неможливо.
За наявними оцінками, маскування використовується у кожному п'ятому шкідливому оголошенні онлайн (внутрішні дані GeoEdge, 2025 р.) і є ключовою причиною, з якої модерація вручну втрачає ефективність.
Спуфінг SSAI та шахрайство на CTV
Як вже зазначалося, вставка реклами на стороні сервера (SSAI), що використовується в CTV і стримінгу, мали б покращити ефективність завантаження. Натомість це перетворилося на один з найпростіших шляхів для створення фальшивих показів. Шахраї надсилають штучні рекламні запити, які виглядають як легітимний серверний трафік з потокових пристроїв.
|Як це працює
|1️⃣ Зловмисник створює або захоплює кінцеву точку SSAI.
|2️⃣ Такі точки імітують тисячі потокових переглядів, генеруючи рекламні запити в режимі реального часу.
|3️⃣ Рекламний сервер зараховує кожен перегляд як дійсний.
|4️⃣ Шахраї привласнюють собі дохід від CPM, а рекламодавці платять за невидиму аудиторію.
Оскільки запити SSAI надходять із серверів, а не з пристроїв кінцевих користувачів, традиційні системи боротьби з ботами не бачать різниці.
Нав'язливі та шкідливі для UX формати
Для деяких загроз навіть не потрібне шкідливе ПЗ. Реклама, в якій автоматично відтворюється звук, яка перекриває контент чи переадресовує користувачів, шкодить самому процесу перегляду сайту, порушуючи обмін цінністю між користувачем, паблішером і рекламодавцем.
У 2025 році обсяг плаваючої реклами подвоївся, а 60% користувачів заявили, що вона підриває довіру та знижує ймовірність, що вони взаємодіятимуть з контентом.
|Як це працює
|1️⃣ Для реклами використовуються агресивні формати або накладання, щоб максимізувати короткостроковий CTR.
|2️⃣ Користувачі дратуються, закривають сторінку або взагалі блокують рекламу.
|3️⃣ Паблішери втрачають залученість аудиторії, а рекламодавці — справжню увагу.
Іншими словами, навіть якщо технічно все «чисто», нав'язлива реклама все одно руйнує цінність для учасників процесу — поступово, але неминуче.
Висновок. У 2025 році рекламне шахрайство водночас і технічне, і психологічне. У ньому поєднуються автоматизація, обман та маніпуляції UX, утворюючи єдину екосистему втрат. Щоб захистити доходи, потрібно оборонятися на всіх рівнях — трафіку, креативів, користувачів і сприйняття.
Розділ 3
Штучний інтелект: і друг, і ворог
Штучний інтелект змінив усе — зокрема й рекламне шахрайство. До 2025 року ШІ від аналізу ефективності вже перейшов до створення оголошень, генерування лендінгів та організації цілих кампаній. Технологія, яка допомагає маркетологам оптимізувати кампанії, також може допомагати зловмисникам з шахрайством.
Розгляньмо обидві сторони цієї медалі.
Тактики шахрайства на основі ШІ
Шахраї використовують ШІ, щоб зробити свої операції швидшими, дешевшими та складнішими для виявлення. Те, що раніше займало години ручної роботи (заміна креативів, створення фальшивих доменів, написання шахрайського тексту), тепер завдяки автоматизації можна зробити за лічені секунди.
Зловмисники використовують інструменти генеративного ШІ, щоб створювати фейкові креативи, заголовки і лендінги, які на перший погляд видаються цілком легітимними. Вони також застосовують моделі мутацій на основі ШІ, які постійно змінюють елементи шкідливої реклами (кольори, текст і навіть зображення товарів), щоб уникнути виявлення на основі сигнатур.
У деяких випадках шахраї заходять ще далі й використовують згенерованих за допомогою діпфейку персонажів, щоб додати «людський» елемент у шахрайство: фейкового засновника, несправжні рекомендації чи неіснуючого інфлюенсера, який просуває так само неіснуючі продукти.
|🧰 ШІ в дії — методичка шахрая
|⚙️ Поліморфне шкідливе ПЗ: код, який сам себе перезаписує кожні кілька годин.
|⚙️ Шахрайська реклама, згенерована LLM: нескінченні варіації фейкових кампаній з «розіграшем криптовалюти».
|⚙️ ШІ-озвучка: імітація голосів зірок, які просувають шахрайські застосунки.
|⚙️ Діпфейк-зображення: переконливі фото до/після, здатні пройти модерацію креативів.
ШІ фактично знизив поріг входу для шахрайства в цифровій рекламі. Шахраям вже не потрібні серйозні технічні навички — треба тільки написати якісний промпт.
ШІ як захист
На щастя, ті самі інструменти, які використовують для шахрайства, змінюють і процес боротьби з ним. Сучасні системи безпеки реклами, зокрема MGID та GeoEdge, тепер містять класифікацію на основі ШІ та ухвалення рішень у режимі реального часу для виявлення загроз задовго до того, як користувачі їх побачать.
Використовуючи LLM та комп'ютерне бачення, ці системи можуть:
- Аналізувати рекламний текст та візуальні матеріали, щоб виявити оманливий або шкідливий контент.
- Помічати шахрайство з «запозиченим дизайном», що наслідує макети справжніх брендів.
- Виявляти зв'язки між доменами та мережами, щоб знаходити скоординовану активність ботів.
- Сповіщати про креативи, згенеровані ШІ, щоб перевіряти автентичність і виконання вимог щодо розкриття інформації про використання ШІ.
|🧰 ШІ в дії — арсенал захисника
|⚙️ Класифікація тексту та зображень: ШІ негайно виявляє порушення правил у рекламних креативах.
|⚙️ Виявлення аномалій на основі графіків: ШІ відстежує кластери підозрілих доменів у режимі реального часу.
|⚙️ Моделювання поведінки: ШІ вивчає, який трафік є «нормальним» для паблішера, і за лічені мілісекунди виявляє відхилення.
|⚙️ Модерація за допомогою LLM: ШІ автоматично перевіряє рекламний текст на наявність неправдивих обіцянок чи маніпулятивних формулювань.
На практиці ці системи блокують неякісну рекламу та навчаються на основі кожної спроби шахрайства, яку зупиняють. Це означає, що з кожним виявленням наступне стає ще швидшим, а система загалом стає чистішою.
Розділ 4
MGID × GeoEdge: об'єднаний захист від шахрайства
Жодна компанія не може подолати шахрайство в рекламі самотужки. Саме тому MGID почали співпрацю з GeoEdge, глобальним лідером у сфері безпеки та перевірки реклами, щоб створити об'єднану систему захисту, яка убезпечить кожен перегляд, кожного користувача і кожного учасника екосистеми MGID.
Спершу це була просто безпекова інтеграція, та вона переросла у стратегічний альянс, в якому швидке алгоритмічне охоплення MGID поєднуються з виявленням загроз в режимі реального часу та структурою перевірки на основі ШІ від GeoEdge.
Огляд довгострокового партнерства
У MGID ми завжди прагнули зробити рекламу безпечною, прозорою й орієнтованою на людину, а в міру ускладнення тактик шахрайства, від маскування та переадресацій до фейкових креативів, згенерованих ШІ, стало зрозуміло, що перевірок вручну вже недостатньо.
GeoEdge запропонували саме те, що потрібно ринку: захист у режимі реального часу й аналітичну видимість усіх креативів, каналів і пристроїв. Разом ці дві компанії сформували спільне рішення, яке і запобігає, й адаптується, зупиняючи загрози ще до того, як вони потраплять до користувачів.
|🛡️ Захист у русі: результати партнерства
|🔹 Зменшення проблем із дотриманням вимог після повної інтеграції на 90%
|🔹 100% відновлення чистого та безпечного середовища для користувача
|🔹 Покращення доходу видавця завдяки вищій якості реклами
Багаторівнева архітектура безпеки
Фреймворк MGID × GeoEdge ґрунтується на трьох основних етапах захисту: до, під час та після кожного показу реклами.
До: перевірка та запобігання
До запуску будь-якої кампанії, всі рекламодавці, агенції та бізнес-партнери проходять ретельну процедуру перевірки KYC/KYB, щоб підтвердити їхню особу та легітимність.
Після перевірки рекламні креативи проходять через ШІ-сканування, в якому аналізується кожен елемент (текст, зображення, відео, лендінг) і перевіряються потенційні ризики:
- Впровадження шкідливого ПЗ чи прихованого коду;
- Оманливий дизайн або недійсні пропозиції;
- Порушення політики та контенту (наприклад, перекручування інформації про контент для дорослих, криптовалюту або фінанси).
До показу схвалюються лише ті оголошення, які пройшли всі перевірки, що гарантовано зупиняє зловмисників, перш ніж вони зможуть потрапити в рекламну екосистему.
Під час: моніторинг і захист в режимі реального часу
Після запуску кампаній моніторинг не зупиняється. Системи MGID та GeoEdge безперервно відстежують кожен показ, клік та перенаправлення в режимі реального часу, щоб виявляти:
- Спроби маскування, коли рекламний контент змінюється вже після затвердження;
- Ланцюжки перенаправлення, що ведуть на небезпечні чи неавторизовані адреси;
- Підозріла поведінка лендінгу (наприклад, примусові встановлення, спливаючі вікна, фішингові запити).
Механізм захисту GeoEdge автоматично блокує виявлені загрози протягом кількох секунд, щоб вони не потрапили до користувачів, і таким чином захищає бренд. Водночас команда MGID з дотримання вимог отримує миттєві сповіщення, щоб переглянути й перевірити рекламу та вжити відповідних заходів.
Після: аналіз, навчання та закріплення
Після блокування загрози процес не зупиняється, а навпаки, розвивається. GeoEdge виконує повний аналіз інциденту, досліджуючи, як працювала атака, які шаблони в ній використовувалися, а також звідки вона виникла.
Потім ці дані безпосередньо передаються в моделі машинного навчання MGID, оновлюючи сигнатури виявлення та підвищуючи точність на майбутнє. Кожен інцидент зміцнює систему, перетворюючи кожну заблоковану загрозу на новий рівень захисту для всієї мережі.
|🛡️ Захист у русі: цикл захисту 24/7
|1️⃣ Виявлення: сучасний ШІ та поведінкові алгоритми сканують кожен показ, клік і перенаправлення в режимі реального часу, виявляючи шкідливе ПЗ, маскування, фішингові шаблони та порушення політики ще до того, як їх побачать користувачі.
|2️⃣ Блокування: після виявлення загрози GeoEdge автоматично видаляє або вимикає шкідливий креатив протягом кількох секунд. Це гарантує, що шкідлива реклама ніколи не потрапить до активного інвентарю, одночасно захищаючи користувачів, паблішерів і бренди.
|3️⃣ Аналіз: кожен інцидент запускає процес повного розслідування. Команди з вивчення загроз й автоматичні системи вивчають, як відбувся напад, звідки, яка була його структура й методи уникнення.
|4️⃣ Оновлення: результати аналізу безпосередньо надходять до спільних баз даних і моделей машинного навчання MGID і GeoEdge. Сигнатури виявлення, чорні списки доменів та правила поведінки оновлюються в режимі реального часу, завдяки чому захист з кожним циклом стає надійнішим.
|5️⃣ Запобігання: Оновлена інформація посилює запобіжну перевірку та моніторинг у режимі реального часу. Кожна заблокована або проаналізована загроза підвищує стійкість у майбутньому, зменшуючи ризик повторних атак подібного типу.
Політика нульової толерантності
Обидві компанії працюють за простим принципом: шкідливий контент ні в якому разі не отримує другого шансу. Кожне оголошення без винятку перевіряється на шкідливе ПЗ, фішинг й оманливий контент.
Високоризикові вертикалі (фінансові послуги, криптовалюта, охорона здоров'я, схуднення та азартні ігри) перевіряються додатково й переглядаються вручну регіональними командами. Усуваючи зловмисників, MGID зміцнює безпеку та довіру користувачів. Одна-єдина небезпечна реклама може зруйнувати роки довіри.
Розділ 5
Що MGID × GeoEdge роблять для рекламодавців і паблішерів
Чиста реклама — не лише моральний принцип, а й вимірювана перевага. Завдяки партнерству MGID × GeoEdge і рекламодавці, і паблішери отримують саме те, що їм найбільше потрібно: прозорість, безпеку та довготривалу продуктивність.
Для рекламодавців
Коли екосистема фрагментована й повна прихованих ризиків, рекламодавцям потрібно знати, що кожен витрачений долар іде на отримання справжньої аудиторії: не ботів, не замаскованих сторінок і не фейкових завантажень.
MGID і GeoEdge роблять це можливим завдяки підходу «чистого інвентаря за замовчуванням».
Що це означає:
- Тільки інвентар, сертифікований TAG: реклама відображається виключно через перевірені та надійні канали постачання.
- Перевірка креативу перед запуском: кожен креатив і кожна цільова сторінка скануються на наявність шкідливого ПЗ, порушень політики та ризиків недотримання стандартів ще перед запуском.
- Захисні бар'єри на основі ШІ: інструменти перевірки MGID на базі ШІ виявляють оманливі заяви, змінені зображення або неперевірені пропозиції.
- Панелі прозорості: рекламодавці отримують чіткі звіти про заблоковані покази, а також про географічні регіони, пристрої та категорії, яких це стосується.
Для паблішерів
Для паблішерів якість реклами безпосередньо пов'язана з довірою користувачів і доходом. Навіть через одне невдале оголошення користувачі можуть закрити сайт, менше з ним взаємодіяти чи навіть занести платформу в чорний список. MGID і GeoEdge працюють разом, щоб запобігти цьому, надаючи паблішерам повний контроль над досвідом у рекламі.
Що це означає:
- Захист від шкідливої реклами в режимі реального часу: шкідлива реклама та перенаправлення блокуються до того, як потраплять на сторінку.
- Контроль над нав’язливими форматами: плаваючі блоки, відео з автоматичним відтворенням та елементи, що розгортаються, можна автоматично фільтрувати або обмежувати політикою паблішера.
- Збільшення прибутковості: чистий та надійний інвентар забезпечує вищі CPM та довгострокові відносини з рекламодавцями.
- Досвід користувача на першому місці: швидше завантаження, менше перерв і вища активність означають краще утримування користувачів.
Розділ 6
Практичні інструкції
Теорія — це добре, але, щоб зупинити шахрайство, потрібно діяти. У цих інструкціях і рекламодавцям, і паблішерам пропонуються практичні кроки, щоб убезпечити кожну кампанію й кожне розміщення, не сповільнюючи бізнес.
Інструкція для рекламодавців
Щоб проводити кампанії у 2025 році, потрібно шукати компроміс між швидкістю, масштабом і безпекою. Ось як забезпечити чистоту ваших оголошень з першого дня:
1. Почніть з брифу щодо питань безпеки
- Включайте необхідні стандарти у бриф кожної кампанії.
- Вимагайте прозорості щодо джерел трафіку і лендінгів.
- Запитайте партнерів, чи мають вони сертифікат TAG або чи перевірялися GeoEdge/MGID.
2. Перевіряйте лендінги
- Переглядайте кожен лендінг перед початком кампанії.
- Уникайте скорочених чи замаскованих лінків, бо їх часто використовують у тактиці маскування.
- Перевірте сторінки з різних пристроїв і локацій, щоб виявити переадресації, налаштовані для певного регіону.
3. Перевіряйте креативи на змістові ризики
- Звертайте увагу на перебільшені твердження («гарантовано», «без ризику»).
- Перевіряйте згенеровані ШІ матеріали на правдивість, а також — чи зазначено в них факт використання ШІ.
- Перевірте, щоб зображення не наслідували відомі бренди чи урядові дизайни.
4. Не припускайте, а відстежуйте
- Відстежуйте KPI шахрайства на рівні кампанії (заблоковані покази, частка IVT, перенаправлення).
- Переглядайте звіти GeoEdge про інциденти, щоб простежити закономірності.
- Щокварталу оновлюйте правила щодо креативів і таргетингу, щоб врахувати нові типи атак.
📘 Порада для виконання: сприймайте перевірку реклами так само, як таргетинг: це має використовуватися й оптимізуватися постійно.
Інструкція для паблішерів
У паблішерів від довіри залежить дохід. Одна невдала реклама може відвернути від вас користувачів на місяці. Ось як підтримувати безпечне та високоприбуткове рекламне середовище.
1. Встановіть чіткі політики щодо реклами
- Визначте, що «прийнятно», а що ні (переадресації, плаваючі формати, автовідтворення).
- Поділіться цими правилами з усіма SSP та партнерами з обміну.
- Використовуйте інструменти GeoEdge для їх автоматичного застосування.
2. Інтегруйте безперервне сканування
- Увімкніть сканування реклами до та під час роботи для всіх розміщень.
- Використовуйте автоматичне блокування шкідливого ПЗ, маскування та перевантаженої реклами.
- Перевіряйте нових рекламних партнерів за допомогою KYC/KYB.
3. Відстежуйте UX і продуктивність
- Слідкуйте за показниками відмов та часом завантаження сторінки — обидва показники можуть проявити ранні ознаки поганої реклами.
- Використовуйте звіти Heavy Ad Intervention від Chrome, щоб виявляти перевантажені креативи.
- Щоквартально проводьте UX-аудит разом з операційною рекламною командою.
4. Розробіть план реагування
- Знайте, з ким зв'язатися у разі порушення (мережа, постачальник послуг безпеки або розробник).
- Фіксуйте кожен інцидент: тип, наслідки, час вирішення. – Перевірте домен або кампанію ще раз перед поновленням.
📘 Порада щодо виконання: що швидше ви ізолюєте шкідливу рекламу, то менше втратите в доході та в репутації.
Як реагувати на інциденти
Неприємні випадки можуть траплятися навіть попри найкращі практики запобігання. Завдяки швидкій, прозорій реакції таку кризу можна перетворити на перевагу.
|4-етапний план реагування на інциденти
|🔹 Виявлення: використовуйте сповіщення в режимі реального часу (GeoEdge, MGID), щоб відразу ж виявити проблему.
|🔹 Ізоляція: поставте на паузу пошкоджену кампанію чи партнерський канал.
|🔹 Комунікація: поінформуйте всі зацікавлені сторони (рекламодавця, SSP, паблішера) про інцидент протягом години.
|🔹 Відновлення: видаліть шкідливі матеріали, повторно відскануйте рекламу та зафіксуйте результат.
📘 Порада щодо виконання: не приховуйте проблему. Прозорість сприяє довірі більше за будь-які вибачення.
Розділ 7
Вимірювання успіху
Ефективне запобігання рекламному шахрайству означає, що система справді працює. Успіх — це чистіший трафік, безпечніше середовище для користувачів і вимірювані результати для бізнесу.
Ось як MGID і GeoEdge рекомендують відстежувати те, що дійсно важливо.
1. Показники запобігання
Найочевидніший сигнал успіху простий: скільки випадків шахрайства ви зупинили, перш ніж користувачі його побачили.
Ключові показники для відстеження:
- Заблоковані покази (%): частка від загальної кількості показів, автоматично зупинених ще до показу.
- Коефіцієнт вчасного виявлення шкідливих креативів: відсоток шкідливих креативів, виявлених до запуску кампанії.
- Час виявлення: середній час між спробою шахрайства та реагуванням.
За чим варто стежити: намагайтеся блокувати щонайменше 90% шкідливих креативів перед запуском (MGID досяг цього показника після інтеграції сканування GeoEdge в режимі реального часу).
2. Показники якості та досвіду
Для боротьби з шахрайством потрібно не лише захищатися, а й сприяти змістовній активності аудиторії. Чистіші оголошення швидше завантажуються, користувачі довше залишаються на сторінці, а паблішери більше заробляють.
Відстежуйте такі показники:
- Швидкість завантаження сторінки (LCP/CLS): середні показники ефективності сторінки, покращені завдяки обмеженню важких або нав'язливих рекламних елементів
- Показник відмов: частка сеансів, що завершуються після перегляду однієї сторінки, має зменшитися, оскільки шкідливі формати відфільтровуються
- Обсяг скарг користувачів або реклами, заявленої як проблематична: кількість проблем з рекламою, про які повідомляли користувачі, слугує якісним показником довіри та якості взаємодії
За чим варто стежити: намагайтеся утримувати LCP на рівні нижче 2,5 секунди. Це порогове значення для позитивного процесу користування сайтом, що сприяє задоволеності й активності користувачів.
3. Показники доходу та ефективності
Запобігання шахрайству окупається, коли припиняються втрати бюджету. Зосередьтеся на показниках, завдяки яким зрозумілий зв'язок між чистим рекламним інвентарем і дохідністю.
Вимірюйте:
- Ефективне підвищення CPM: різниця в середній CPM між перевіреним та неперевіреним інвентарем, що відображає додану цінність чистої пропозиції
- Коефіцієнт утримання рекламодавців: частка рекламодавців, які поновлюють або продовжують кампанії завдяки довірі до прозорої екосистеми
- Частка трафіку, сертифікованого TAG: частка загального трафіку, що відповідає галузевим стандартам перевірки
За чим варто стежити: прагніть до підвищення eCPM на 10–15% для перевіреного інвентарю, що свідчить про вплив підтримки повністю прозорого та надійного ланцюга постачання на дохід від бізнесу.
4. Показники дотримання норм і довіри
І нарешті, вимірюйте нематеріальні переваги — прозорість, надійність і безпеку бренду. Бо у 2025 році це вже не рекомендовані KPI, а цілком обов'язкові.
Ключові показники для відстеження:
- Час реагування на інцидент: середня тривалість періоду від виявлення шахрайства до повного публічного розв'язання проблеми
- Оцінка дотримання політики: відповідність внутрішнього відстеження показників стандартам IAB/MRC
- Рівень сертифікації партнерів: відсоток SSP, DSP та рекламодавців, перевірених за допомогою процесів KYC/KYB
За чим варто стежити: намагайтеся вирішувати підтверджені інциденти протягом 24–48 годин та підтримувати 100% рівень сертифікації серед основних партнерів, щоб підтримувати довіру й дотримання політик по всьому ланцюгу постачання.
Розділ 8
Політика, стандарти й галузеві ініціативи
Безпека реклами не існує у вакуумі. Кожне сканування, кожна сертифікація й кожен заблокований показ перебувають у ширшому контексті, де поєднуються технології, політики та спільна відповідальність.
У 2025 році світова галузь реклами багато досягла для створення єдиної мови дотримання стандартів. Такі стандарти, як Certified Against Fraud (CAF) від TAG, Центр прозорості (Transparency Center) від IAB та стандарти акредитації MRC, встановлюють справедливі правила для всіх. Однак ці правила працюють лише тоді, коли компанії застосовують їх у режимі реального часу та у великих масштабах.
І тут модель, створена MGID і GeoEdge, стає моделлю на майбутнє: дотримання правил у дії.
Замість формалізованого ставлення до стандартів MGID і GeoEdge вбудовують їх у саму архітектуру процесу показу реклами, від перевірки KYC/KYB до аудитів рекламних матеріалів на основі ШІ та виявлення шкідливої реклами в режимі реального часу.
Як це все поєднується:
- TAG/CAF: визначають, кому можна довіряти.
- IAB/MRC: допомагають вимірювати й доводити надійність.
- MGID×GeoEdge: забезпечують довіру кожної мілісекунди.
Ця структура відображає не лише належне врядування, а і якісну бізнесову логіку.
Згідно зі Звітом про прозорість IAB Europe за 2025 рік, рекламодавці вже перенаправляють на 40% більше бюджету на сертифіковані та перевірені пропозиції, надаючи пріоритет партнерам, які можуть довести дотримання всіх політик і правил, а не просто заявити про це.
Отже, наступний етап — дотримання правил за замовчуванням. У міру все більшого впровадження ШІ в рекламні операції, на зміну перевіркам вручну прийдуть автоматизовані системи доброчесності, які сканують кожен креатив, лендінг і кожного партнера в ланцюгу постачання, перш ніж реклама запуститься. У такому світі запобігання шахрайству становить основу стабільності відкритого інтернету.
Розділ 9
Словник і додатки
Рекламне шахрайство
Будь-яка навмисна спроба обдурити рекламні платформи або рекламодавців заради фінансової вигоди, включаючи фальшиві покази, кліки, встановлення або конверсії.
Недійсний трафік (IVT)
Будь-яка взаємодія з рекламою, яку не здійснює реальний користувач.
- GIVT (загальний недійсний трафік): просте, легке для виявлення шахрайство, таке як відомі боти або трафік центрів обробки даних.
- SIVT (складний недійсний трафік): трафік, який імітує поведінку людини й генерується вдосконаленими ботами, емуляторами або підробленими пристроями.
Шкідлива реклама
Зловмисна або оманлива реклама, яка запускає шкідливий код, перенаправляє користувачів або просуває шахрайські схеми через якісні рекламні розміщення.
Маскування
Метод, коли реклама показує модерації та справжнім користувачам різний контент — часто з використанням скриптів чи ШІ, щоб приховати шахрайський матеріал чи інші порушення політики.
SSAI-спуфінг (вставка реклами на стороні сервера)
Метод шахрайства на розумному телебаченні, коли фальшиві рекламні запити генеруються шляхом імітації справжніх відеопотоків, створюючи ілюзію справжніх глядачів.
Сайти, створені під рекламу (MFA)
Низькоякісні вебсайти, створені переважно для розміщення реклами, а не для забезпечення контенту. Хоча MFA не завжди становлять шахрайство, через них марнується бюджет і знижується довіра користувачів.
Атака переадресації
Тип шкідливої реклами, яка автоматично переспрямовує користувачів на інший (часто шкідливий) сайт без їхньої згоди.
Перевантажена реклама
Креативні файли, що перевищують обмеження ресурсів Chrome (процесор, мережа чи пам’ять), уповільнюють сторінки та шкодять UX.
Плаваюча реклама
Реклама, що розміщується поверх контенту й залишається з користувачем у процесі прокручування — технічно законна, але таку рекламу часто називають нав'язливою чи оманливою.
KYC / KYB
«Знай свого клієнта / Знай свій бізнес» — процеси перевірки, що гарантують легітимність рекламодавців та партнерів та дотримання ними відповідних вимог
TAG / IAB / MRC / CAF
Галузеві організації та стандарти, що визначають та сертифікують відповідальну рекламну практику:
- TAG: Trustworthy Accountability Group — сертифікація для боротьби з шахрайством і прозорість
- IAB: Interactive Advertising Bureau — лідер з питань політик і правил
- MRC: Media Rating Council — акредитація за стандартами вимірювання реклами
- CAF: Certified Against Fraud — глобальна програма TAG для забезпечення доброчесності в ланцюгу постачання реклами
Розділ 10
Чистий сигнал: коли довіра поєднується з технологіями
За нашу увагу щодня змагаються мільярди рекламних оголошень, що розмиває межу між зв'язком і обманом. Але 2025 рік також являє собою поворотний момент: коли галузь нарешті почала ставитися до якості реклами не як до другорядної думки, а як до бази зростання.
Кожен підтверджений показ, кожне заблоковане перенаправлення, кожен чистий лендінг свідчать про головне: довіра все ще має значення. Завдяки партнерству між MGID та GeoEdge технології та доброчесність стали нероздільними.
Тепер кожну кампанію забезпечує та захищає штучний інтелект. Кожен етап процесу перевіряється на дотримання правил. Безпека реклами стала новою валютою відкритого інтернету. Чистий сигнал важливіший за будь-які кліки. Він створює лояльні аудиторії, перспективні бренди й довговічні екосистеми.
Зі зростанням цифрового середовища незмінним залишається один принцип: реальні результати можна отримати лише завдяки реальному досвіду та реальним користувачам.
В цьому й полягає обіцянка безпечної реклами, а виконуючи її, ми забезпечуємо відкритість, прозорість і людяність в інтернеті.