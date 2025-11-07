У міру розширення цифрової реклами на різні канали й формати автоматизація почала випереджати прозорість, і через це стало складніше зрозуміти, де формується чи втрачається цінність.

У дослідженні GeoEdge на основі мільярдів проаналізованих показів було виявлено, що обсяг шкідливої реклами зростав щомісяця та досяг піку в червні 2025 року — це був найвищий рівень за останні 12 місяців. Цей сплеск збігся зі світовим зростанням активності автоматичного перенаправлення.

Алгоритмічна прозорість та втрати в ланцюгу постачання

Хоча алгоритмічна екосистема у 2025 році працює на базі автоматизації, в ній також залишаються ризики непрозорості. Кожен показ реклами проходить через перелік посередників: рекламні біржі, платформи пропозиції (SSP), платформи попиту (DSP), постачальників послуг верифікації. Кожен з цих рівнів підвищує ефективність, але водночас створює сліпі зони, де можуть відбуватися витоки коштів і переховуватися зловмисники.

Глобальний індекс алгоритмічної шкідливої реклами GeoEdge показує, що у 23 країнах світу зараз перевищено поріг безпеки користувачів у 0,5%: це доказ того, що шкідлива реклама з локальної проблеми вже перетворилася на глобальну.

Критичний ризик (5%+) — Росія, Хорватія

— Росія, Хорватія Високий ризик (1-5%) — Велика Британія, Канада, Австралія, Малайзія, В'єтнам, Саудівська Аравія, Данія, Марокко

— Велика Британія, Канада, Австралія, Малайзія, В'єтнам, Саудівська Аравія, Данія, Марокко Помірний ризик (0,5-1%) — США, Іспанія, Мексика, Сінгапур, ОАЕ

Таке нетипово велике географічне поширення проблеми показує, наскільки глибоко зловмисна діяльність вже проникла в алгоритмічний ланцюг постачання.

Згідно зі свіжими даними ANA, рекламодавці все ще втрачають 15–25% кожного долара, витраченого на алгоритмічну рекламу, через приховані комісії, неперевірений інвентар або відверто недійсний трафік. Ці приховані витрати призводять не просто до зниження ефективності — вони є безпосередньою причиною втрати доходу.

Щоб зрозуміти, наскільки глибоко сягає ця проблема, корисно розглянути саму сторону пропозиції.

Платформи зі сторони пропозиції (SSP) – це системи, які поєднують рекламний інвентар паблішерів із баєрами на різних біржах. Кожна SSP щомісяця обробляє мільярди показів реклами, а от характеристики платформ у контексті безпеки можуть дуже відрізнятися.

У звіті GeoEdge про якість реклами за другий квартал 2025 року зазначаються основні виявлені відмінності між провідними SSP:

На деяких, зокрема на невеличких приватних SSP, рівень шкідливої реклами залишався майже на нульовому рівні.

Інші, зокрема й глобальні платформи, якими користуються преміум-паблішери, пропускали відчутну кількість шкідливої реклами.

🟦 Інформаційний блок — стан ланцюга постачання (Q2 2025)

Категорія SSP Рівень шкідливої реклами Резюме Найкращі (наприклад, SSP06) ~0,03% Серед найчистіших в екосистемі з мінімальними інцидентами безпеки. Середній рівень (наприклад, SSP03, SSP04) 0,6–1% Зрідка трапляється шкідлива реклама, здебільшого перенаправлення та шахрайство через техпідтримку. Високоризикові (наприклад, SSP18) До 7,5% Висока концентрація атак на основі переадресації, особливо в Японії.

Гарячими точками на мапі стали Велика Британія і Канада, де було заявлено про шкідливість 1 з 40 і 1 з 35 показів відповідно. Обидва ринки сильно постраждали від шахрайства через переадресацію та через техпідтримку, і ці кампанії постали зі спільної шахрайської інфраструктури. Навіть у традиційно низькоризикових регіонах, таких як Японія та Німеччина, рівень шкідливої реклами потроївся у порівнянні з попереднім кварталом.

Ці цифри демонструють, як може знижуватися якість реклами в міру передачі інвентарю з рук в руки. Навіть надійні ланцюги постачання можуть підвести в найслабшому місці.

– Для рекламодавців це означає, що одна проблемна SSP може зіпсувати тисячі кампаній. – Для паблішерів це означає неякісний попит, який може підірвати дохідність та довіру аудиторії.

Прозорість тепер стала ключовим елементом безпеки бренду. Забезпечуючи чисті шляхи постачання, компанії захищають свої доходи, відносини з аудиторією та репутацію.

Розумне телебачення (CTV) та нові канали

Розумне телебачення мало б стати безпечною зоною для цифрової реклами: преміум-середовище, довгоформатний контент і довіра аудиторії. Однак навіть CTV не застрахований від шахрайства.

Оскільки рекламодавці вкладають у стрімінг все більше бюджетів, частково відходячи від десктопної та мобільної реклами, шахраї не відстають. Закрита структура доставки CTV від сервера до сервера (SSAI) надає зловмисникам нові можливості приховувати недійсний трафік за тим, що може здатися справжнім переглядом. На практиці це означає фейкове відтворення, підроблені пристрої та несправжні покази — і все це потрапляє у звіти, які здаються цілком нормальними.

Згідно з даними галузі, близько 18% усіх показів реклами на домашньому телебаченні у другому кварталі 2025 року були недійсними, причому значна їх частка була пов’язана зі спуфінгом SSAI та імперсонацією пристрою. Виходить, що майже кожну п'яту рекламу не бачать справжні користувачі — це величезна прогалина в ефективності для рекламодавців і проблема з довірою для платформ.

🟦 Інформаційний блок — короткий огляд розумного телебачення (Q2 2025) 💡 18% усіх показів реклами на розумному телебаченні (CTV) було визначено як недійсний трафік (IVT), що зумовлено переважно підробкою пристроїв та маніпулюванням зі SSAI. 💡 Спуфінг SSAI залишається основним напрямком шахрайства на CTV, оскільки шахраї імітують легітимні запити на рекламу між серверами. 💡 Інвентаризація відкритого ринку приблизно в 3 рази частіше містить недійсний трафік порівняно з угодами на приватному ринку (PMP). 💡 Попри зростання ризику шахрайства, світові витрати на рекламу на розумному телебаченні зросли приблизно на 20% у річному обчисленні за першу половину 2025 року.

Джерела: Звіт ANA про прозорість алгоритмічної реклами за 2025 рік, Ландшафт загроз для CTV від HUMAN за 2 квартал 2025 року, Прогноз глобальних витрат на рекламу від eMarketer за 2 квартал 2025 року

Попри ці тривожні цифри досі залишається уявлення, що CTV — це закрита екосистема, і це дає баєрам хибне відчуття безпеки. Насправді ж нові канали, такі як розумне телебачення, відео в застосунках і цифрове аудіо вразливі до впливу тих самих чинників, які вже чимало років тому змінили відкритий інтернет: автоматизація, непрозорість і масштаб.

Для паблішерів це означає серйозніший контроль над платформами SSP та партнерами з попиту.

Для рекламодавців йдеться про складніші запитання: Хто власник трафіку? Як його перевіряли? Яку частину реклами, яку я оплачую, переглядають справжні люди?

Сайти, створені під рекламу, (MFA) та низьковартісний інвентар

Не всі загрози в цифровій рекламі походять від шахраїв з ботами. Деякі створює сама галузь — у формі сайтів під рекламу (MFA). Це сторінки, які розроблено насамперед для розміщення реклами, а не для корисного контенту: слайдшоу, сторінки з автооновленням, заголовки-клікбейт і довгі ланцюги алгоритмічних розміщень, які існують виключно щоб генерувати покази.

Преміальний інвентар проти інвентарю MFA

Показник Преміальний інвентар Інвентар MFA Залученість користувачів 🟩 Висока 🟥 Низька Окупність витрат на рекламу 🟩 Відчутна, стабільна 🟥 Нестабільна, короткострокова Щільність реклами 🟩 Збалансована 🟥 Надмірна Довіра до бренду 🟩 Висока 🟥 Низька Рівень ризику 🟩 Високий 🟥 Низький

Інвентар на сайтах, створених під рекламу, може і не вважатися шахрайством, але наслідки досить подібні — злив бюджетів і руйнування довіри.

Рекламодавці можуть бачити високі показники видимості та CTR, проте аудиторія залишається незацікавленою, відмовляється від перегляду через кілька секунд або повністю ігнорує рекламу.

Для паблішерів MFA руйнують довгострокову дохідність, бо це спонукає медіабаєрам надавати перевагу дешевому обсягу, а не реальній якості.

🟦 Інформаційний блок — MFA в цифрах (Q2 2025) 💡 На інвентар MFA припадає приблизно 12–15% глобальних алгоритмічних показів. 💡 За словами рекламодавців, дохідність від розміщень MFA до 20% нижча, порівняно з сайтами з преміум-контентом 💡 70% медіабаєрів стверджують , контент MFA «шкодить сприйняттю бренду», навіть якщо він відповідає критеріям видимості.

Джерела: Звіт ANA «Made for Advertising Report 2025», Jounce Media, IAS Market Insights Q2 2025

Контент MFA також робить екосистему вразливішою до проблем з якістю реклами: нав'язливі формати, приховані переадресації та низькоякісний оригінальний контент створюють плідне підґрунтя для шкідливої реклами. Коротше кажучи, MFA не завжди порушують правила, але вони підривають довіру.

Окрім питань до якості контенту, MFA також найбільше шкодять процесу перегляду реклами в користувачів. Дані GeoEdge щодо впливу на досвід користувачів за другий квартал 2025 року показують, що кількість плаваючої реклами (floating ads) зросла у вісім разів з 2024 року, особливо у Північній Америці та Європі, тоді як кількість креативів з великою кількістю елементів досягла рекордних рівнів у червні. Ці перевантажені або нав'язливі формати уповільнюють продуктивність сторінки (LCP, CLS) та підвищують показники відмов, що безпосередньо знижує активність користувачів і довгостроковий дохід паблішера.

У міру розвитку ринку найрозумніші рекламодавці переключають увагу з «дешевого охоплення» на перевірені середовища, де поєднуються увага справжніх користувачів, прозорість і безпека. Що робити паблішерам, також зрозуміло: стабільний дохід залежить від рекламного досвіду, в якому проявляється повага як до бренду, так і до аудиторії.

Стан якості реклами

Якщо у 2024 році рекламне шахрайство ненадовго зачаїлося, у 2025 році воно стало активнішим і ефективнішим. Шкідлива реклама, маскування та нав'язливі рекламні формати вже не просто дратують. Тепер вони створюють реальні фінансові та репутаційні ризики для кожного гравця в екосистемі.

Аналіз мільярдів показів за першу половину 2025 року показав, що шкідлива та низькоякісна реклама зростає як ніколи доти й заполоняє всю екосистему.

Дані GeoEdge показують, що атаки на основі переадресації займають перше місце в переліку загроз, зрісши з 48% у першому кварталі до 66% у другому кварталі, тоді як шахрайство через техпідтримку та шкідливі розширення різко зросло на мобільних і десктопних пристроях.

У другому кварталі 2025 року активність шкідливої реклами на п’яти провідних ринках подвоїлася. Атаки на основі переадресації зросли на 37%, і тепер становлять 66% усієї шкідливої реклами, тоді як шахрайство через техпідтримку різко зросло до 18%. Також швидко зростала плаваюча реклама — у вісім разів порівняно з 2024 роком, що закріпило її статус ключового шкідливого чинника для UX по всьому світу.

Ці атаки часто маскуються під нешкідливі креативи, але заважають користувачам, активують фальшиві переадресації чи встановлюють небажане ПЗ. Найбільшою мішенню залишаються мобільні користувачі: майже три чверті усіх інцидентів у другому кварталі відбулися на мобільних пристроях, і ця тенденція зростає й надалі.

🟦 Інформаційний блок — Огляд якості реклами (H1 2025) 💡 1 з 130 показів реклами шкідливий. 💡 66% шкідливої активності відбувається через автоматичні перенаправлення. 💡 21% шкідливої реклами використовують маскування, щоб приховати свій справжній вміст. 💡 Плаваюча реклама подвоїлася порівняно з минулим кварталом (58% на мобільних пристроях, 40% на комп’ютерах) і тепер є одним з найбільш шкідливих чинників для UX.

Джерела: Звіти GeoEdge про якість реклами за 1-й та 2-й квартали 2025 року

Маскування стало особливо серйозною проблемою. Шахраї тепер використовують підміну контенту та цифрові відбитки на основі ШІ, щоб показувати «чисті» креативи під час модерації, а потім замінювати їх шахрайськими або оманливими заявами після схвалення креативів. Тим часом плаваюча та автоматично відтворювана реклама підривають довіру користувачів. У другому кварталі 60% користувачів заявили, що ці формати псують для них перегляд сайтів, безпосередньо впливаючи на залученість, час перебування на сайті та, зрештою, на дохід паблішера.

В результаті утворюється безвиграшна ситуація: шкідлива реклама масштабується швидше, ніж здатність її виявляти, а терпіння користувачів лише скорочується. Висновки очевидні і для рекламодавців, і для паблішерів: якість реклами — ключовий показник для виживання.

Стандарти та дотримання

У цифровій екосистемі, яка розвивається швидше за будь-яке регулювання, стандарти – це найближчий орієнтир, якому ми можемо довіряти. Такі організації, як TAG (Trustworthy Accountability Group), IAB (Interactive Advertising Bureau) та Media Rating Council (MRC), існують саме для того, щоб допомогти рекламодавцям та паблішерам продемонструвати прозорість, безпеку та послідовність своєї діяльності.

Наприклад, для сертифікації TAG компанії мають запровадити суворі заходи боротьби з шахрайством і шкідливим ПЗ та контролю над безпекою бренду.

Керівні принципи IAB та MRC йдуть на крок далі, зокрема визначають, як вимірювати покази, видимість та недійсний трафік, щоб усі грали за однаковими правилами.

Карта екосистеми стандартів

🧩 TAG → 🔍 IAB → 📏 MRC → ⚙️ MGID × GeoEdge

Шар Фокус Опис TAG (Trustworthy Accountability Group) 🛡️ Запобігання шахрайству Встановлює стандарти боротьби з шахрайством та системи сертифікації для захисту ланцюга постачання реклами. IAB (Interactive Advertising Bureau) 📖 Прозорість та політика Визначає рекламну політику, принципи прозорості та етичні стандарти для відповідальної закупівлі медіа. MRC (Media Rating Council) 📊 Вимірювання та верифікація Проводить аудит та акредитує показники, забезпечуючи точне та прозоре вимірювання показів та залученості. MGID × GeoEdge ⚙️ Рівень впровадження Застосовує ці стандарти в режимі реального часу, перевіряючи якість реклами, запобігаючи шахрайству та підтримуючи безпечне для бренду середовище.

Справжня цінність полягає в довірі, а не в дотриманні вимог. Рекламодавці дедалі більше віддають перевагу сертифікованим TAG ланцюгам постачання, а паблішери з перевіреними партнерами бачать помітні покращення CPM та показників поновлення. Згідно з опитуванням IAB щодо прозорості за 2025 рік, рекламодавці на 30% частіше виділяють кошти на платформи, перевірені TAG, оскільки можуть відстежувати, куди йдуть їхні гроші.

🟦 Інформаційний блок — Чому сертифікація має значення 💡 Сертифіковані TAG канали мають до 80% нижчі обсяги недійсного трафіку, ніж несертифіковані. 💡 30% рекламодавців кажуть, що відповідність TAG/IAB тепер є ключовим критерієм покупки. 💡 Вимірювання, акредитоване MRC, покращує прозорість кампаній та точність звітування про рентабельність інвестицій на 25–40%.

Джерела: TAG “Fraud Benchmark 2025”, IAB Europe Transparency Report, MRC Accreditation Summary

З найновіших даних GeoEdge стає зрозуміло, чому сертифікація та постійний моніторинг мають іти пліч-о-пліч. Навіть на довірених SSP, таких як SSP03 і SSP04, обсяги шкідливої реклами за другий квартал виросли — а отже, верифікація відповідно що TAG і блокування в реальному часі стали надважливими для бізнесу.

Разом з тим сертифікація не є універсальним рішенням. Шахраї адаптуються швидше, ніж можуть розвиватися стандарти, тому постійний моніторинг, виявлення загроз та проактивне сканування реклами залишаються необхідними.

У цьому аспекті партнерство між MGID i GeoEdge встановлює нову базу дотримання вимог, поєднуючи перевірку реклами в реальному часі з політиками, розробленими на основі TAG та IAB. Завдяки цьому кожен показ у мережі MGID чистий і відповідає галузевим стандартам, і це можна перевірити. Зараз довіра залежить від того, що перевіряється.

Регіональний ландшафт рекламної політики

Обмеження щодо рекламного контенту стають ключовим елементом стратегії безпеки бренду. Згідно зі звітом GeoEdge, у другому кварталі 2025 року по всьому світу посилилися обмеження щодо рекламного контенту. Рекламу, пов’язана зі здоров’ям, найчастіше блокували в Північній Америці (36%), а в Європі (85%) та Азійсько-тихоокеанському регіоні (54%) на першому місці цього антирейтингу були азартні ігри. Все суворіший контроль за дотриманням правил у високоризикових вертикалях показує, що регулювання та політика платформ змінюють ландшафт рекламного інвентарю як для рекламодавців, так і для паблішерів.