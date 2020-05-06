Втома від реклами — поширена проблема в галузі цифрової реклами. Оскільки користувачі регулярно бача...
Якість реклами — ключ до успішних онлайн-кампаній. Для рекламодавців добре продуманий креатив ...
MGID із гордістю повідомляє, що тепер є учасником нової рамкової угоди про захист даних (Data ...
Ми раді повідомити, що MGID запускає нову та вдосконалену модель створення зображень, призначе...
Повертаємося до вас зі свіжими новинами про серію оновлень наших продуктів, у якій ми покращує...
Ми раді поділитися важливим оновленням до нашого інтерфейсу вибіркового призначення ставок (на...
Ми раді оголосити про запуск Версії 1 нашої функції Granular Reporting — це інструмент нового ...
MGID радий вам представити наш новий метод відстеження, покликаний збільшити точність управлін...
Ласкаво просимо до нашої підбірки новин про продукти MGID. Раді представити вам нашу регулярну...