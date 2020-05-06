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MGID
Як ШІ перемагає втому від реклами: представляємо CTR Guard від MGID

Втома від реклами — поширена проблема в галузі цифрової реклами. Оскільки користувачі регулярно бача...

11 бер. 2025 р. • 4 хв читання
Сотрувати за…
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6 хв читання
Why MGID Sets the Standard for High-Quality Creatives
Каріна Клименко
Як MGID поєднує високоякісні креативи та...

Якість реклами — ключ до успішних онлайн-кампаній. Для рекламодавців добре продуманий креатив ...

6 груд. 2024 р. • 6 хв читання
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3 хв читання
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MGID
Як MGID дотримується рамкової угоди про ...

MGID із гордістю повідомляє, що тепер є учасником нової рамкової угоди про захист даних (Data ...

18 лист. 2024 р. • 3 хв читання
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4 хв читання
MGID Upgrades Its Image Generation Model article cover
Каріна Клименко
MGID оновлює свою модель створення зобра...

Ми раді повідомити, що MGID запускає нову та вдосконалену модель створення зображень, призначе...

13 лист. 2024 р. • 4 хв читання
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6 хв читання
Monthly Product Updates article cover
MGID
Новини про наші продукти, які не можна п...

Повертаємося до вас зі свіжими новинами про серію оновлень наших продуктів, у якій ми покращує...

1 лист. 2024 р. • 6 хв читання
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5 хв читання
MGID
Зрозумілі джерела трафіку — ефективніша ...

Ми раді поділитися важливим оновленням до нашого інтерфейсу вибіркового призначення ставок (на...

10 жовт. 2024 р. • 5 хв читання
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9 хв читання
Олексій Борисов
Granular Reporting: розширені функції дл...

Ми раді оголосити про запуск Версії 1 нашої функції Granular Reporting — це інструмент нового ...

8 жовт. 2024 р. • 9 хв читання
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3 хв читання
MGID
MGID запускає новий метод відстеження ко...

MGID радий вам представити наш новий метод відстеження, покликаний збільшити точність управлін...

3 жовт. 2024 р. • 3 хв читання
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7 хв читання
MGID
Що нового? Корисні новини про наші проду...

Ласкаво просимо до нашої підбірки новин про продукти MGID. Раді представити вам нашу регулярну...

15 лип. 2024 р. • 7 хв читання

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Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

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