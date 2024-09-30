Святковий сезон — чарівна пора, але для маркетологів це цілий вихор активності. Щоб застосовувати правильні тактики у відповідний час, необхідно розуміти зміну поведінки покупців протягом сезону. Пропонуємо розбивку по місяцях — на що чекати і як максимально використати святкову метушню сезону 2024.

Жовтень. Дослідження й перші придбання

На вулиці свіже осіннє повітря, а покупці вже починають готуватися до свят. У жовтні насамперед досліджують і планують. Багато споживачів починають вивчати акції й робити перші придбання, щоб не відкладати все на останній момент.

Маркетингова порада: Це ваш шанс захопити покупців, які починають скуповуватися першими. Оголошуйте передсвяткові акції та створюйте контент, який допоможе клієнтам спланувати святкові придбання. Подумайте над спеціальними пропозиціями для перших покупців і публікуйте поради про підготовку до свят.

Листопад. Порівняння та найкращі знижки

В листопаді починається азартне полювання на знижки. Споживачі шукають найкращі акції з наближенням Чорної п'ятниці та Кіберпонеділка. Цей місяць найважливіший для порівняння цін — люди розглядають варіанти й намагаються впіймати найкращі знижки.

Маркетингова порада: Доповніть свої рекламні тактики привабливими знижками та ексклюзивними пропозиціями. Додайте чіткі, переконливі заклики до дії та зробіть так, щоб клієнтам було легко порівнювати пропозиції й шукати найкращі.

Грудень. Термінові та святкові придбання

Грудень — останній етап святкового шопінгу. Покупці намагаються встигнути купити все необхідне, знайти подарунки й потішити себе чимсь приємним на свята. Терміновість сягає найвищої точки.

Маркетингова порада: Обов'язково підкреслюйте варіанти швидкої доставки й гарячі пропозиції. Пропонуйте зручні варіанти, такі як подарункова упаковка й експрес-доставка, щоб задовольнити потреби тих, хто завершує святкові придбання.

Січень. Роздуми та розпродажі після свят

Коли святкова метушня закінчується, січень стає місяцем роздумів і нових починань. Покупці розглядають розпродажі залишків і починають зосереджуватися на своїх новорічних обіцянках.

Маркетингова порада: Скористайтеся цим періодом, рекламуючи післясвяткові акції та повні розпродажі. Позиціонуйте свої продукти як рішення для цілей на новий рік в рамках самовдосконалення чи організації дому.

Ключові дати святкового сезону 2024 року

Свято Дати 2024 День подяки 28 листопада Чорна п'ятниця 29 листопада Субота малого бізнесу 30 листопада Кіберпонеділок 2 грудня Дарувальний вівторок 3 грудня Зелений понеділок 9 грудня Суперсубота 21 грудня Різдвяний вечір 24 грудня Різдво 25 грудня Ханука 25 грудня-2 січня День післяріздвяних подарунків 26 грудня Передноворічний день 31 грудня

1. День подяки (28 листопада 2024 р.)

День подяки офіційно відкриває сезон святкових покупок. Бренди часто запускають акції ще до Чорної п'ятниці, пропонуючи спеціальні сімейні знижки й підкреслюючи у своїй рекламі вдячність. Емейл-маркетинг на святкову тематику може зацікавити більше клієнтів.

2. Чорна п'ятниця (29 листопада 2024 р.)

Чорна п’ятниця — це найбільше свято роздрібної торгівлі в США та в усьому світі, присвячене великим знижкам, особливо на електроніку, одяг і аксесуари, а також товари для дому. Бренди можуть створити відчуття нагальності за допомогою експрес-розпродажів і ексклюзивних акцій. Стратегії онлайн-маркетингу мають зосереджуватися на підготовці до великого обсягу трафіку.

3. Субота малого бізнесу (30 листопада 2024 р.)

Субота малого бізнесу, спрямована на просування місцевих і незалежних роздрібних торговців, — ключовий день для місцевих брендів, орієнтованих на громаду. Маркетинг цього дня має наголошувати на місцевих продуктах, індивідуальному обслуговуванні та підтримці малого бізнесу. Спілкуйтеся з клієнтами, які надають перевагу малому бізнесу, з використанням сторітелінгу.

4. Кіберпонеділок (2 грудня 2024 р.)

Кіберпонеділок, присвячений онлайн-шопінгу, — ключовий день для брендів, які працюють з електронною комерцією. Компаніям варто зосередитися на оптимізації сайтів, ретаргетингу реклами й маркетингових кампаніях електронною поштою, щоб максимально збільшити продажі. Ексклюзивні пропозиції, доступні лише онлайн, можуть посприяти залученню нових клієнтів.

5. Дарувальний вівторок (3 грудня 2024 р.)

Це всесвітній день благодійності, який настає за вихідними після Дня подяки. Для брендів це можливість підкреслити корпоративну соціальну відповідальність. Маркетингові заходи можуть включати партнерства з благодійними організаціями, кампанії з подвоєння пожертв або ж інтеграцію важливих соціальних питань у рекламні кампанії.

6. Зелений понеділок (9 грудня 2024 р.)

Це не така відома подія, але важлива для онлайн-магазинів. Зелений понеділок — один з найбільших днів шопінгу в грудні. Це останній поштовх для онлайн-придбань перед святами. Продавці можуть рекламувати пришвидшену доставку, висвітлювати екологічні продукти та пропонувати спеціальні акції тільки в цей день, щоб збільшити конверсію.

7. Суперсубота (21 грудня 2024 р.)

Також відома як Панічна субота — це остання субота перед Різдвом, а отже — останній активний день, коли споживачі терміново купують все необхідне. Цей день націлений на тих, хто купує в останню хвилину, особливо у фізичних магазинах. Рекламні акції мають підкреслювати можливість самовивозу й доставки день в день і використовувати відчуття нагальності.

8. Переддень Різдва (24 грудня 2024 р.)

Хоча це не дуже активний день для придбань, деякі бренди пропонують обмежені в часі акції на куплені в останню хвилину подарунки. Ефективними будуть повідомлення про сім'ю, спільність і святкові події.

9. Різдво (25 грудня 2024 р.)

Цей день здебільшого присвячений святкуванню в колі родини, але онлайн-бренди все одно можуть запропонувати спеціальні швидкі розпродажі чи акції на один день — на цифрові товари та підписки. Можна також починати готувати наступні кампанії до Дня післяріздвяних подарунків і новорічних розпродажів.

10. Ханука (25 грудня 2024 р. — 2 січня 2025 р.)

Оскільки Ханука триває кілька днів, бренди мають можливість створювати постійні акції або обмежені за часом пропозиції, щоб залучити цю аудиторію. Інклюзивні маркетингові стратегії повинні підкреслювати культурне значення Хануки та орієнтуватися на споживачів-євреїв за допомогою персоналізованого контенту.

11. День післяріздвяних подарунків (26 грудня 2024 р.)

Цей день, популярний у Британії, Канаді й Австралії — важливий день для шопінгу з великими знижками. Він знаменує початок післясвяткових розпродажів. Брендам варто зосередитися на просуванні повних розпродажів і післясвяткових знижок, а також наголошувати на новому початку і новорічних придбаннях.

12. Переддень Нового року (31 грудня 2024 р.)

Останній ривок у розпродажах наприкінці року й акціях, присвячених новорічним обіцянкам. Це можливість для брендів у сферах фітнесу, оздоровлення, подорожей і стилю життя пропонувати знижки на продукти, які допоможуть людям досягти новорічних цілей. Маркетинг має наголошувати на нових починаннях.