Наскільки блискуча ваша маркетингова стратегія на свята? Хоча надворі ще досить тепло, маркетологам вже час братися за роботу й готуватися до «золотого кварталу» — сезону від Гелловіну до Нового року. Для споживачів святковий сезон — захопливий вир святкових вогників і неймовірних розпродажів. А ось для компаній це період конкуренції, коли всі бренди змагаються за увагу.
За прогнозами, продажі на свята цього року зростуть на 5% у порівнянні з минулим роком. Хоча очікується, що електронна комерція з мобільних пристроїв зросте на 14%, 80% продажів все ще відбуватимуться у фізичних магазинах. Оскільки за увагу споживачів змагається стільки брендів, важливо серед них не загубитись і залишатись на думці як нових, так і наявних клієнтів. Їм потрібні будуть ідеї подарунків, натхнення й акції, тому ваш бренд мусить виділитися серед інших.
Тут на допомогу приходить MGID. Використовуючи вдосконалені інструменти ШІ від MGID та наші поради щодо маркетингу до свят, ви зможете значно покращити конкурентоспроможність своїх святкових кампаній. Уникайте заїждженої святкової реклами та створюйте неймовірні оголошення, які забезпечать успіх вашого бренду в цьому сезоні.
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Зміст
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Розділ 1
Чого варто очікувати під час святкового сезону 2024?
Почнімо з основ. Ось кілька тенденцій святкового маркетингу від eMarketer, про які слід пам’ятати, плануючи свої цілі.
- Фізичні заклади не здають позицій. Роздрібні продажі у крамницях зростуть у цьому сезоні на 3,7%, і очікується, що покупці витратять у них 1,086 трильйона доларів США. Хоча частка фізичних магазинів у структурі торгівлі поступово зменшується, вона досі складає 80,2% продажів на свята.
- Акції будуть всюди. Зважаючи на меншу кількість днів для купівлі подарунків і менші бюджети споживачів, можна очікувати великих знижок і акцій. Очолять цю тенденцію такі категорії як харчові продукти (зростання на 10%), одяг (6,6%), а також здоров'я й особиста гігієна (6,6%).
- Мобільні пристрої стимулюють електронну комерцію. Понад половина (52,7%) онлайн-продажів перед святами у США відбуватимуться з мобільних пристроїв — цей показник зросте на 13,4% у порівнянні з минулим роком. Саме на купівлю з мобільних припадає 75,6% загального зростання електронної комерції.
Заглиблюємось у поведінку споживачів
З наближенням святкового сезону 2024 року ландшафт роздрібної торгівлі та електронної комерції захопливо розвивається. Погляньмо, яка поведінка споживачів очікується цього року, від перших тенденцій придбань до закономірностей у їхніх витратах і вподобаннях. Ми в деталях вивчимо річний звіт eMarketer, щоб визначити найважливіші тенденції у передсвятковому маркетингу.
Ранній сплеск покупок
- Жовтень став ключовим місяцем для святкових покупок.
- Половина споживачів у США планують розпочати покупки до свят ще до Дня подяки — у 2023 році ця цифра становила 44%.
- Ранні розпродажі в жовтні стали звичним явищем, задаючи тон святковому сезону.
Зростання витрат
- Загальний обсяг роздрібних продажів сягне $1,353 трильйона, що на 4,8% більше, ніж торік.
- Продажі онлайн зростуть на 9,5% порівняно з минулим роком і досягнуть 266,89 мільярда доларів.
- Очікується, що продажі у фізичних магазинах зростуть на 3,7% порівняно з минулим роком, третій рік поспіль перетинаючи позначку в 1 трильйон доларів США.
Тенденції витрат споживачів
- 56% споживачів планують витратити стільки ж грошей на свята, скільки у 2023 році.
- Більше третини очікують збільшення витрат, переважно через інфляцію.
Вподобання в покупках
- Майже три чверті споживачів купуватимуть святкові подарунки у фізичних магазинах.
- Електронна комерція зростатиме й далі, а для святкових продажів ця цифра буде на 43% вищою, ніж в інші сезони.
- На мобільні пристрої припадатиме понад 52,7% онлайн-продажів.
Популярні продукти
Цього року покупці зосереджуються на конкретних категоріях продуктів.
- Харчові продукти та напої. У святковому сезоні зростання очолять продукти в категорії напоїв і харчування — очікується зростання продажів на 10%. Споживачі частіше вечеряють і приймають гостей вдома, зокрема через високі ціни на відвідування ресторанів.
- Здоров’я та особиста гігієна. Очікується, що ця категорія зросте на 6,6%, оскільки люди вкладаються у здоров’я та догляд за собою.
- Одяг, взуття та аксесуари. Також спостерігається зростання категорії одягу на 6,6%, що ґрунтується на модних тенденціях і також пов'язано з придбанням святкового вбрання.
- Комп’ютери та споживча електроніка. За прогнозами, категорія електроніки зросте на 6,1%, хоча це й нижче за загальний рівень зростання онлайн-продажів.
Продажі в соцмережах
- Понад 40% людей віком від 18 до 24 років, імовірно, купуватимуть подарунки через соціальні мережі.
- Такі платформи, як Магазин TikTok, набирають популярності, і молоді споживачі все частіше звертаються до соціальних мереж по святкові придбання.
Чинники впливу на святковий шопінг
- Коротше вікно для покупок. День подяки припадає на 28 листопада, тому вікно між цим святом і Різдвом виходить коротше, ніж зазвичай. Таке скорочене вікно може вплинути на споживчу поведінку та стратегії маркетингу.
- Сповільнення роздрібної торгівлі в день виборів президента США. Активність роздрібної торгівлі зазвичай сповільнюється протягом тижня президентських виборів. Тому приблизно 5 листопада ми можемо побачити затишшя у святкових покупках.
Ключові дні для шопінгу
- Кіберпонеділок і Чорна п'ятниця залишаться двома найбільшими днями онлайн-покупок за рік. Очікується, що кіберпонеділок лідируватиме у зростанні продажів, показавши зростання 7,8% з року в рік. На Чорну п'ятницю також очікується значна активність, з невеликим відставанням зростання від Кіберпонеділка.
Стратегічний графік і планування
- Обмеження бюджету. Через інфляцію, від якої багато хто постраждає, споживачі шукатимуть вигідних умов і розпродажів, і швидше за все користуватимуться кредитом і варіантами з розтермінуванням оплати.
- Тенденції ранніх розпродажів. Розпродажі на початку жовтня вже стали постійним явищем, і споживачі з високою ймовірністю розтягуватимуть період придбань на довше, щоб скористатися різними акціями.
Розділ 2
Працюємо у святковий сезон: помісячний посібник на 2024 рік
Святковий сезон — чарівна пора, але для маркетологів це цілий вихор активності. Щоб застосовувати правильні тактики у відповідний час, необхідно розуміти зміну поведінки покупців протягом сезону. Пропонуємо розбивку по місяцях — на що чекати і як максимально використати святкову метушню сезону 2024.
Жовтень. Дослідження й перші придбання
На вулиці свіже осіннє повітря, а покупці вже починають готуватися до свят. У жовтні насамперед досліджують і планують. Багато споживачів починають вивчати акції й робити перші придбання, щоб не відкладати все на останній момент.
Маркетингова порада: Це ваш шанс захопити покупців, які починають скуповуватися першими. Оголошуйте передсвяткові акції та створюйте контент, який допоможе клієнтам спланувати святкові придбання. Подумайте над спеціальними пропозиціями для перших покупців і публікуйте поради про підготовку до свят.
Листопад. Порівняння та найкращі знижки
В листопаді починається азартне полювання на знижки. Споживачі шукають найкращі акції з наближенням Чорної п'ятниці та Кіберпонеділка. Цей місяць найважливіший для порівняння цін — люди розглядають варіанти й намагаються впіймати найкращі знижки.
Маркетингова порада: Доповніть свої рекламні тактики привабливими знижками та ексклюзивними пропозиціями. Додайте чіткі, переконливі заклики до дії та зробіть так, щоб клієнтам було легко порівнювати пропозиції й шукати найкращі.
Грудень. Термінові та святкові придбання
Грудень — останній етап святкового шопінгу. Покупці намагаються встигнути купити все необхідне, знайти подарунки й потішити себе чимсь приємним на свята. Терміновість сягає найвищої точки.
Маркетингова порада: Обов'язково підкреслюйте варіанти швидкої доставки й гарячі пропозиції. Пропонуйте зручні варіанти, такі як подарункова упаковка й експрес-доставка, щоб задовольнити потреби тих, хто завершує святкові придбання.
Січень. Роздуми та розпродажі після свят
Коли святкова метушня закінчується, січень стає місяцем роздумів і нових починань. Покупці розглядають розпродажі залишків і починають зосереджуватися на своїх новорічних обіцянках.
Маркетингова порада: Скористайтеся цим періодом, рекламуючи післясвяткові акції та повні розпродажі. Позиціонуйте свої продукти як рішення для цілей на новий рік в рамках самовдосконалення чи організації дому.
Ключові дати святкового сезону 2024 року
|Свято
|Дати 2024
|День подяки
|28 листопада
|Чорна п'ятниця
|29 листопада
|Субота малого бізнесу
|30 листопада
|Кіберпонеділок
|2 грудня
|Дарувальний вівторок
|3 грудня
|Зелений понеділок
|9 грудня
|Суперсубота
|21 грудня
|Різдвяний вечір
|24 грудня
|Різдво
|25 грудня
|Ханука
|25 грудня-2 січня
|День післяріздвяних подарунків
|26 грудня
|Передноворічний день
|31 грудня
1. День подяки (28 листопада 2024 р.)
День подяки офіційно відкриває сезон святкових покупок. Бренди часто запускають акції ще до Чорної п'ятниці, пропонуючи спеціальні сімейні знижки й підкреслюючи у своїй рекламі вдячність. Емейл-маркетинг на святкову тематику може зацікавити більше клієнтів.
2. Чорна п'ятниця (29 листопада 2024 р.)
Чорна п’ятниця — це найбільше свято роздрібної торгівлі в США та в усьому світі, присвячене великим знижкам, особливо на електроніку, одяг і аксесуари, а також товари для дому. Бренди можуть створити відчуття нагальності за допомогою експрес-розпродажів і ексклюзивних акцій. Стратегії онлайн-маркетингу мають зосереджуватися на підготовці до великого обсягу трафіку.
3. Субота малого бізнесу (30 листопада 2024 р.)
Субота малого бізнесу, спрямована на просування місцевих і незалежних роздрібних торговців, — ключовий день для місцевих брендів, орієнтованих на громаду. Маркетинг цього дня має наголошувати на місцевих продуктах, індивідуальному обслуговуванні та підтримці малого бізнесу. Спілкуйтеся з клієнтами, які надають перевагу малому бізнесу, з використанням сторітелінгу.
4. Кіберпонеділок (2 грудня 2024 р.)
Кіберпонеділок, присвячений онлайн-шопінгу, — ключовий день для брендів, які працюють з електронною комерцією. Компаніям варто зосередитися на оптимізації сайтів, ретаргетингу реклами й маркетингових кампаніях електронною поштою, щоб максимально збільшити продажі. Ексклюзивні пропозиції, доступні лише онлайн, можуть посприяти залученню нових клієнтів.
5. Дарувальний вівторок (3 грудня 2024 р.)
Це всесвітній день благодійності, який настає за вихідними після Дня подяки. Для брендів це можливість підкреслити корпоративну соціальну відповідальність. Маркетингові заходи можуть включати партнерства з благодійними організаціями, кампанії з подвоєння пожертв або ж інтеграцію важливих соціальних питань у рекламні кампанії.
6. Зелений понеділок (9 грудня 2024 р.)
Це не така відома подія, але важлива для онлайн-магазинів. Зелений понеділок — один з найбільших днів шопінгу в грудні. Це останній поштовх для онлайн-придбань перед святами. Продавці можуть рекламувати пришвидшену доставку, висвітлювати екологічні продукти та пропонувати спеціальні акції тільки в цей день, щоб збільшити конверсію.
7. Суперсубота (21 грудня 2024 р.)
Також відома як Панічна субота — це остання субота перед Різдвом, а отже — останній активний день, коли споживачі терміново купують все необхідне. Цей день націлений на тих, хто купує в останню хвилину, особливо у фізичних магазинах. Рекламні акції мають підкреслювати можливість самовивозу й доставки день в день і використовувати відчуття нагальності.
8. Переддень Різдва (24 грудня 2024 р.)
Хоча це не дуже активний день для придбань, деякі бренди пропонують обмежені в часі акції на куплені в останню хвилину подарунки. Ефективними будуть повідомлення про сім'ю, спільність і святкові події.
9. Різдво (25 грудня 2024 р.)
Цей день здебільшого присвячений святкуванню в колі родини, але онлайн-бренди все одно можуть запропонувати спеціальні швидкі розпродажі чи акції на один день — на цифрові товари та підписки. Можна також починати готувати наступні кампанії до Дня післяріздвяних подарунків і новорічних розпродажів.
10. Ханука (25 грудня 2024 р. — 2 січня 2025 р.)
Оскільки Ханука триває кілька днів, бренди мають можливість створювати постійні акції або обмежені за часом пропозиції, щоб залучити цю аудиторію. Інклюзивні маркетингові стратегії повинні підкреслювати культурне значення Хануки та орієнтуватися на споживачів-євреїв за допомогою персоналізованого контенту.
11. День післяріздвяних подарунків (26 грудня 2024 р.)
Цей день, популярний у Британії, Канаді й Австралії — важливий день для шопінгу з великими знижками. Він знаменує початок післясвяткових розпродажів. Брендам варто зосередитися на просуванні повних розпродажів і післясвяткових знижок, а також наголошувати на новому початку і новорічних придбаннях.
12. Переддень Нового року (31 грудня 2024 р.)
Останній ривок у розпродажах наприкінці року й акціях, присвячених новорічним обіцянкам. Це можливість для брендів у сферах фітнесу, оздоровлення, подорожей і стилю життя пропонувати знижки на продукти, які допоможуть людям досягти новорічних цілей. Маркетинг має наголошувати на нових починаннях.
Розділ 3
Поради для святкового маркетингу: покращуємо візуальні матеріали за допомогою ШІ
Будьмо чесними: візуальна складова під час свят — це головне. Від красивої реклами залежить, чи натисне споживач на вашу пропозицію, чи пройде повз. Але ось у чому проблема: всі використовують ті самі заїжджені зображення, особливо у святковий період.
Тут на допомогу можуть прийти інструменти ШІ від MGID. Завдяки функціям Text-to-Image і Image-to-Image ви можете створити цілком унікальні зображення, які відповідатимуть вашому бренду. Ви виділитеся серед інших, створивши привабливі зображення, яких ніхто раніше не бачив. Ось як скористатися цими інструментами на повну.
Що робити:
- Використовуйте грайливі, несподівані палітри, відходячи від традиційних святкових кольорових схем.
- Включайте інтерактивні елементи, такі як анімовану графіку чи клікабельні об'єкти, щоб зацікавити глядачів.
- Поєднуйте мінімалістичний дизайн зі сміливими святковими акцентами, щоб створити несподіваний контраст.
Чого не робити:
- Не використовуйте забагато шаблонних символів: Різдво — це не тільки Санта і сніжинки.
- Не створюйте перевантажені зображення, в яких користувач може загубитися.
- Не використовуйте універсальний підхід, який відповідає лише мейнстримним користувачам.
Розділ 4
Найкращі стратегії святкового маркетингу
Ми вже обговорили важливі дати в цьому сезоні й передбачили маркетингові тенденції — а тепер розгляньмо найкращі стратегії створення реклами, щоб забезпечити собі успішний сезон. Ось як створити святковий настрій і досягти найкращих результатів.
1. Завчасно почніть платні кампанії
Святковий сезон — марафон, а не спринт. Розпочніть платні кампанії заздалегідь і приверніть увагу покупців до того, як їх відволікатиме святкова метушня. Використовуйте рекламу в соцмережах і пошукових сервісах, щоб привертати увагу і залишатися в центрі уваги.
Приклад: Запустіть серію рекламних оголошень «12 тижнів святкових заощаджень» у Facebook і Google із щотижневими акціями. Використовуйте ретаргетинг, щоб наздогнати покупців, які переглянули ваші пропозиції, але ще не прийняли рішення про придбання.
2. Персоналізуйте рекламу за допомогою магії ШІ
Уявіть, якби у кожного вашого клієнта був особистий менеджер у вашій компанії — для цього можна скористатися ШІ! Використовуйте його, щоб адаптувати рекламу на основі історії вебперегляду та попередніх придбань. Персоналізована реклама нагадує особливий подарунок тільки для цього клієнта, що підвищує ймовірність, що клієнт скористається вашою пропозицією.
Приклад: Якщо хтось переглядає святкові прикраси для дому на вашому сайті, покажіть їм персоналізовану дисплейну рекламу відповідних товарів, з додатковою невеликою святковою знижкою.
3. Взаємодійте за допомогою інтерактивної відеореклами
Навіщо просто показувати відеорекламу користувачам, якщо можна з ними взаємодіяти безпосередньо в рекламі? Інтерактивна відеореклама дає глядачам можливість досліджувати її, натискати на елементи й купувати безпосередньо у відео — тобто від пасивного перегляду відразу переходити до активного купування.
Приклад: Створіть цікаву рекламу на YouTube або TikTok, де глядачі зможуть натискати безпосередньо на рекомендовані святкові продукти. Це може бути затишна святкова піжама чи блискучий декор — таке відео має потенціал перетворитися на справжню шопінг-лихоманку.
4. Використовуйте рекламу в соцмережах та партнерства з інфлюенсерами
Саме в соціальних мережах відбувається святкова магія! Використовуйте ці платформи, щоб продемонструвати найкращі святкові пропозиції — від постів з посиланнями на магазин до партнерських публікацій з інфлюенсерами. Інфлюенсери можуть використати свій унікальний підхід, щоб створити враження, що ваші продукти просто необхідні.
Приклад: Співпрацюйте з інфлюенсером чи інфлюенсеркою, щоб організувати шопінг-захід у прямому ефірі в Instagram, де вони демонструватимуть ваші святкові продукти в режимі реального часу. Використовуйте клікабельні дописи та рекламу, щоб пропонувати ексклюзивні знижки під час ефіру — миттєвий інтерес, миттєві продажі!
5. Забезпечте собі успіх у Чорну п'ятницю й Кіберпонеділок за допомогою динамічної реклами
У Чорну п'ятницю й кіберпонеділок починається справжня купівельна паніка. Динамічна реклама — яка автоматично адаптується залежно від поведінки користувача — допомагає вам показувати саме ті пропозиції, які хоче бачити аудиторія, і саме тоді, коли вона готова купувати.
Приклад: Налаштуйте динамічні оголошення у Facebook та Instagram із таймерами зворотного відліку для швидких розпродажів. Пропонуйте ексклюзивні знижки та спостерігайте, як відчуття нагальності приносить потік трафіку та конверсій.
6. Організуйте ретаргетинг і повертайте собі покупців
Люди переглядають товари, а тоді відволікаються і забувають їх придбати. Ретаргетинг допомагає їх повернути, показуючи рекламу тим, хто зайшов на ваш сайт, але не придбав товар. Це таке обережне нагадування про майже куплені подарунки.
Приклад: Налаштуйте ретаргетингові оголошення Google Display, які відображатимуть саме ті продукти, які переглядали покупці, і допоможіть їм прийняти рішення, скориставшись святковою знижкою або безкоштовною доставкою.
7. Показуйте й підкреслюйте екологічні продукти
Зараз покупці, як ніколи, хочуть мати чисте сумління, купуючи святкові подарунки, тому екологічність важливо включати в рекламу. Ппоказуйте екологічні продукти й пояснюйте споживачам, як їхні подарунки можуть водночас принести користь планеті.
Приклад: Розмістіть банерну рекламу та рекламу в соцмережах з особливою колекцією «Зелені свята», демонструючи предмети, виготовлені з екологічних матеріалів або упаковані в екологічну упаковку. Наголосіть, що з кожного продажу якийсь відсоток підтримує ініціативу з висадки дерев.
8. Виведіть емейл-маркетинг на новий рівень за допомогою платної реклами
Електронна пошта — чудовий спосіб поділитися святковим настроєм, але не варто на цьому зупинятися! Поєднуйте свої рекламні кампанії електронною поштою з платними оголошеннями в соціальних мережах, щоб подвоїти видимість продуктів. Таким чином аудиторія всюди бачитиме ваші святкові пропозиції.
Приклад: Зробіть розсилку із рекламою вашої найкращої святкової знижки та підкріпіть її рекламою з ретаргетингом на Facebook та Instagram. Що більше точок дотику, то більша ймовірність, що споживач придбає ваш товар!
Розділ 5
Креативні ідеї святкового маркетингу від команди MGID
Щоб виділитися під час перевантаженого святкового сезону, потрібні не просто святкові зображення — потрібно додати креативності та оригінальності. Ось кілька нетрадиційних ідей, як зробити так, щоб ваша святкова реклама справді запам'яталась, у поєднанні з візуальною концепцією, що надихне вашу команду дизайнерів.
1. Знайдіть свій подарунок у хаосі
Свята можуть бути хаотичними, але в безладі ховається щось цінне. Ваш рекламний матеріал може скористатися цим почуттям і показати захаращену святкову картинку з купою прикрас і предметів. Десь у кутку чекає «подарунок мрії», прихований, але помітний — і його потрібно знайти.
Приклад: Уявіть безладну кімнату, повну дощику, прикрас і пакувального паперу, а серед всього цього визирає ідеальний подарунок. У заголовку написано: «Загубився у безладі? Знайди ідеальний подарунок за один клік». Грайлива концепція пошуку скарбів заінтригує користувачів і спонукатиме їх натиснути на рекламу.
2. Список слухняних і непослухів
Пограйтеся з класичною ідеєю списку тих, хто поводився гарно чи погано. Скористайтеся нею, щоб викликати у глядачів цікавість, у якому вони можуть бути списку. На картинці має бути «перелік непослухів» Санти і великий подарунковий мішок поряд з ним, що спокушатиме глядачів думкою про винагороду.
Приклад: Покажіть старомодний сувій з іменами зі «списку непослухів» Санти, а поруч — блискучий мішок з подарунками. Підпис може бути: «В якому ви списку? Лише один клік до різдвяного розпродажу для всіх гарних хлопчиків і дівчаток!» Це зухвало, святково та цікаво.
3. Виснажливе очікування? Святкуйте зараз!
Адвент-календарі та зворотний відлік до Різдва можуть здаватися виснажливими. Замість того, щоб чекати особливого дня, запросіть аудиторію відсвяткувати й побалувати себе вже зараз. Це чудова ідея для передсвяткових розпродажів.
Приклад: Зображення людини, яка занепокоєно відраховує дні на адвент-календарі, але поруч із нею стоїть знак із написом: «Навіщо чекати? Святкуйте зараз з нашим передсвятковим розпродажем!» Це весело, спонтанно та переконливо.
4. Полегшення від святкового хаосу
Святкове божевілля насувається, але запропонуйте аудиторії вихід. Зіграйте на темі святкового ажіотажу і покажіть, як ваш бренд може заспокоїти їм нерви та заощадити гроші.
Приклад: Покажіть гамірну святкову вулицю, людей, які несуть забагато сумок, і посеред усього цього ваш продукт або послуга як центральна постать. У тексті можна сказати: «Серед усього хаосу ми врятуємо вас і ваш гаманець». Це доречно та заспокійливо, і трішки святкового гумору також корисно.
5. Святкові меми та відсилки до попкультури
Скористайтеся вірусними мемами й сучасними новинами, щоб приправити свої святкові реклами гумором. Головне — зробити це вчасно і розсмішити людей, водночас показуючи свій продукт.
Приклад. Ви можете використати візуальний образ, натхненний мемом або моментом попкультури, як-от посилання на мем bye-bye-bye або мем з товстим котом. У тексті можна написати: «Скажи їй "бай-бай-бай", якщо в неї цього ще нема!», показуючи важливий продукт домашнього вжитку.
Або «Вдома на свята тільки жирне? Давайте це виправимо: післясвяткові розпродажі починаються зараз!» для доставки здорової їжі з використанням мему товстого кота.
Розділ 6
Зустрічайте свята з магією маркетингу. Ваш успіх починається тут!
Сезон зимових свят не за горами, і святкова атмосфера вже наближається. Якраз чудовий момент, щоб підготуватися і застосувати ефективні стратегії святкового маркетингу. Готуючись приголомшити клієнтів привабливими знижками й незабутніми враженнями, пам'ятайте, що MGID завжди готовий прийти на допомогу. Наші інноваційні рішення та досвід експертів можуть зробити ваші святкові кампанії не просто чудовими, а надзвичайними. Тож готуйтеся до свят і втілюйте маркетингові плани — саме час сяяти!