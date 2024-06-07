Тестування креативів завжди було виснажливим і кропітким завданням, яке вимагало значних часу та зусиль. Кожна нова ітерація креативу змушує починати з нуля, щоб визначити, які елементи викликають відгук у вашої аудиторії, а які ні. Цей виснажливий процес часто призводить до втрати часу, що безпосередньо впливає на прибутки.

Але що, якби ви могли перетворити цей трудомісткий процес на швидкий та ефективний? Представляємо нашу image-to-image функцію генерації зображень за допомогою штучного інтелекту від MGID — інструмент, створений для того, щоб значно прискорити процес створення та тестування ваших креативів. Завдяки цій технології ви можете створювати безліч високоякісних креативів усього за кілька кліків — завдання, яке раніше займало кілька днів. Більше не потрібно чекати, поки креативний відділ зробить кілька схожих варіантів — тепер ви можете зробити це самостійно всього за 7 хвилин.

Уявіть, що ви можете легко змінювати фони, налаштовувати кольори, модифікувати об'єкти та навіть замінювати персонажів у своїх креативах — і все це за лічені хвилини. Цей інструмент не лише економить ваш час, але й відкриває світ творчих можливостей, дозволяючи вам оптимізувати рекламу точно та швидко.

Цікаво дізнатися, як це можливо? Давайте розглянемо це в дії!

Створюйте кілька варіантів креативів за 7 хвилин: практичні приклади

Вихідне зображення

Це вихідне зображення, згенероване штучним інтелектом за запитом: Тайська жінка в національному вбранні з травами та спеціями.

Приклад 1. Адаптація для різних культур

Припустимо, що оригінальне зображення жінки не відповідає демографічним характеристикам вашої нової цільової аудиторії та географії. За допомогою інструменту image-to-image та простого запиту з двох слів «італійська жінка» ми отримали три варіанти тієї ж концепції зображення, але з європейської перспективи. Загальний час на адаптацію: 75 секунд.

Приклад 2. Тестування різних вікових груп і статей

Якщо ви хочете протестувати різні вікові групи, те ж саме зображення можна адаптувати за допомогою короткого запиту. Наприклад, додавши «зріла жінка», ви можете отримати варіанти, які сподобаються різним віковим групам.

Це також працює зі зміною статі. Написавши «щасливий чоловік» замість «жінка», ви можете миттєво змінити суб’єкт, щоб протестувати, як чоловічий образ резонує з вашою аудиторією. Загальний час на генерацію зображень: 69 секунд.

Приклад 3. Покращення фону

Чи здається вам фон нудним чи не надихає? Додамо щось, що пожвавить його, не порушуючи загальну тематику. За допомогою запиту «море та кораблі на фоні» ми швидко покращили сцену. Через 80 секунд ми отримуємо:

Приклад 4. Розширення емоційного тону

Давайте пограємо з тоном зображення. Набравши запит з одним словом, яке представляє будь-яку емоцію, яку ви хочете побачити на фото, наприклад, «шокована», «здивована» або «сумна», ви можете миттєво змінити вираз суб'єкта, щоб передати потрібний настрій. Загальний час: 60 секунд.

Приклад 5. Додавання об'єктів для взаємодії персонажа

Хочете додати більше контексту до сцени? За допомогою запиту «пляшка оливкової олії в руці»...

… або дерев'яна паличка в руці», ви миттєво побачите, як різні об'єкти покращують композицію. Загальний час: 59 секунд.

Приклад 6. Додавання об'єктів на фото

Розширте сюжет, додавши різні об’єкти до сцени:

«Жінка з котом»

«Жінка з мавпами»

«Жінка в прикрасах»

«Жінка з осіннім листям»

Висновок: Революція у процесі тестування креативів

За кілька кліків image-to-image функція генерації зображень за допомогою штучного інтелекту від MGID може повністю змінити ваш підхід до тестування креативів. Використовуючи потужність ШІ, ви не тільки економите цінний час і ресурси, але й отримуєте унікальні знання про те, що резонує з вашою аудиторією. З image-to-image функцією генерації зображень від MGID ви можете точно й ефективно вдосконалювати свої креативи, забезпечуючи, щоб кожна ітерація була оптимізована для залучення та захоплення вашої цільової аудиторії.

Скажіть «о побачення» здогадкам і «привіт» креативності на основі даних. Революціонізуйте свій процес тестування креативів уже сьогодні за допомогою нашої функції image-to-image і відкрийте світ можливостей всього за 7 хвилин. Перейдіть на MGID Ads дешборд і спробуйте цей інструмент прямо зараз!