MGID прагне розвивати використання технологій ШІ, щоб зробити сервіс якомога зручнішим для клієнта. Тож ми почали співпрацювати з Memorable AI, щоб надати вам новий інструмент на основі ШІ для прогнозування ефективності реклами. Нещодавно ми вже запустили генератор зображень за допомогою ШІ — інструмент для самостійного використання, за допомогою якого можна створити зображення за допомогою ШІ на дешборді MGID Ads. А наша нова функція дозволяє з легкістю аналізувати ефективність онлайн-реклами й допомагає визначити, які версії реклами використовувати та як на її ефективність впливають текст і заголовки.

Читайте далі, щоб дізнатися про цю функцію більше!

Що таке функція прогнозування ефективності?

Функція прогнозування ефективності, доступна на дешборді MGID Ads, — це модель штучного інтелекту, яка передбачає результативність рекламних оголошень. Ця модель оцінює, наскільки ефективним може бути оголошення на основі налаштувань кампанії та дизайну реклами.

Переваги прогнозування ефективності реклами

Прогнозування ефективності реклами змінює все — завдяки йому ви дізнаєтеся, наскільки ефективні ваші рекламні матеріали та як навіть найменші зміни можуть впливати на їхні результати в мережі MGID. Ось короткий перелік переваг.

Це полегшує прийняття рішень. Завдяки прогнозній аналітиці ви зможете ухвалювати більш раціональні рішення про те, які варіанти реклами використовувати, максимально збільшуючи ефективність ваших кампаній. Це економить ваші зусилля. Знаючи, які оголошення, імовірно, досягнуть найкращих результатів, ви зекономите час і сили на тестування різних варіантів. Це підвищує рентабельність інвестицій. Оптимізація ефективності реклами веде до вищого заробітку на інвестиціях, бо ефективніша реклама означає вище залучення й більше конверсій. Це дозволяє цілеспрямовано вносити зміни. Розуміючи, як зміни тексту й заголовків впливають на результат, ви зможете досить точно коригувати рекламу, що покращить результати. Це дасть вам конкурентну перевагу. Використання новаторських інструментів ШІ допоможе вам випередити конкурентів, оскільки ви зможете швидко адаптуватися до тенденцій ринку та вподобань споживачів.

Категорії прогнозування ефективності реклами

Як уже згадувалося, ми розробили цю модель прогнозування у співпраці з нашим партнером, компанією Memorable AI. Прогнози поділяються на чотири категорії та включають короткі повідомлення, які допомагають клієнтам зрозуміти потенційну результативність їхньої реклами та подальші кроки.

Погано («Poor») — спробуйте щось інше. Це оголошення не принесе результатів, доки ви не зміните зображення чи заголовок. Середньо («Medium») — чому б не спробувати? Ефективність цієї реклами в середньому діапазоні. Добре («Good») — можна запускати! Ця реклама принесе чудові результати. Відмінно («Excellent») — неодмінно запускайте! Ефективність цієї реклами буде надзвичайною.

Як використовувати функцію прогнозування ефективності?

Коли ви заповните в формі рекламного матеріалу на дешборді MGID Ads заголовок і зображення, функція прогнозування ефективності ввімкнеться автоматично. Ось що вам треба про неї знати.

Розташування на дешборді

Функція прогнозування ефективності розташована у правій частині екрана під секцією попереднього перегляду. Крім того, індикатор прогнозу для кожної мініатюри креативу розташований на крайній лівій панелі.

Автоматичні оновлення

Коли ви редагуєте заголовок і/або зображення, прогноз автоматично оновлюється відповідно до нового контенту.

Помилки в роботі

Якщо у вас виникли труднощі з функцією прогнозування ефективності, спробуйте наступні поради, перш ніж написати нашій службі підтримки:

Спробуйте перезавантажити сторінку. Видаліть і повторно завантажте зображення. Переконайтеся, що у вас стабільне з'єднання з Інтернетом.

Поширені запитання

Чи означає це, що прогноз буде однаковим для всіх моїх рекламних кампаній?

Ні, прогноз залежить від налаштувань рекламної кампанії. Для різних налаштувань таргетування прогнози для того самого оголошення можуть відрізнятися.

Чи означає це, що оголошення, які отримали хороші та відмінні прогнози, точно будуть схвалені модерацією?

Ні, відділ модерації може відхилити рекламні матеріали незалежно від того, яку оцінку вони отримали за прогнозом ефективності.

Чи означає це, що прогноз, отриманий сьогодні, залишиться незмінним через 6 місяців?

Ні, оскільки рекламне середовище досить динамічне, модель буде постійно оновлюватися з урахуванням нових даних у системі. Прогноз можна вважати дійсним до 30 днів.

Висновок

Функція прогнозування ефективності — безцінний інструмент для оптимізації ваших рекламних кампаній. Використовуючи прогнози на основі штучного інтелекту, ви зможете приймати раціональні рішення щодо рекламних матеріалів, економити час і ресурси та досягати кращих результатів.

Йдіть у ногу з часом, використовуючи прогнозування ефективності у MGID на основі ШІ — це ваш ключ до кращої, ефективнішої реклами.