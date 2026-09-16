Глобальна рекламна платформа MGID оголошує про велике оновлення свого автоматичного інструмента оптимізації ставок CPA Tune. На основі даних з понад 30 000 відстежених конверсій у 13 вертикалях і на 19 ринках, CPA Tune тепер забезпечує у середньому на 237% більше конверсій і знижує вартість однієї конверсії на 39%.

CPA Tune використовує машинне навчання для максимізації конверсій та ефективності в усіх нативних рекламних кампаніях MGID. Аналізуючи історичні дані кампаній та сигнали поведінки й намірів у режимі реального часу, модель CPA Tune прогнозує, який рекламний інвентар найімовірніше допоможе здобути конверсії за вибраною цільовою ціною (CPA), динамічно коригуючи ставки ціни за клік (CPC), щоб показувати рекламу користувачам з вищою ймовірністю конверсії. Після року вдосконалення завдяки машинному навчанню оновлений інструмент тепер забезпечує зростання рівня конверсій на 13–15% і доходу клієнта — на 20–25% порівняно з початком запуску CPA Tune.

Клієнти можуть обрати один із двох варіантів CPA Tune: Target CPA, у якому ставки оптимізуються в межах суворого порогу ціни за нового клієнта (CPA), щоб витрачати бюджет економно, і MaxConversions — у цій моделі трафік використовується максимально завдяки гнучкому CPA та повному використанню бюджету кампанії.

Хоча моделі машинного навчання природно дають кращі результати з часом, інженери MGID спрямовували вдосконалення CPA Tune у трьох конкретних напрямках, завдяки чому оновлена модель здатна швидше реагувати на зміни в поведінці користувачів:

Більша чутливість до свіжих сигналів. Модель враховує не лише довгострокові висновки, а й нещодавні показники ефективності. Вона помічає різницю між розміщенням, яке працювало завжди, і розміщенням, яке лише зараз стало ефективнішим — або, навпаки, втратило ефективність — і розміщує ставки відповідним чином.

Модель враховує не лише довгострокові висновки, а й нещодавні показники ефективності. Вона помічає різницю між розміщенням, яке працювало завжди, і розміщенням, яке лише зараз стало ефективнішим — або, навпаки, втратило ефективність — і розміщує ставки відповідним чином. Детальніша сегментація трафіку. Оцінюючи поєднання характеристик трафіку, модель помічає високоефективні сегменти, які можна пропустити в більш загальному аналізі.

Оцінюючи поєднання характеристик трафіку, модель помічає високоефективні сегменти, які можна пропустити в більш загальному аналізі. Точніше розуміння інтересу. Оновлений CPA Tune краще зчитує наміри. Тепер інтерес стосується самого оголошення, з яким користувач взаємодіяв, а не всієї кампанії. І враховується, що саме купив такий клієнт, а не лише те, на що він натиснув.

Оновлена модель вже доступна як у стратегії TargetCPA, так і в MaxConversions. Лише за рік роботи CPA Tune з максимальним пороговим значенням CPA отримують на 15% вищий рівень конверсій та приносять клієнтам на 20% вищий дохід, порівняно з першою версією інструменту, а у стратегії MaxConversions спостерігається на 13% вищий рівень конверсій та зростання доходу на 25%. Для активації оновленої моделі клієнтам нічого не потрібно робити.

«Зважаючи на саму природу технології машинного навчання, ми знали, що CPA Tune лише покращуватиметься з часом, та оновлена модель перевершила наші очікування»,

— сказав Іван Доруда, CEO MGID. —

Однак не думайте, що ми просто сиділи, склавши руки й дивилися, як модель навчається сама. Це оновлення — результат ретельної, цілеспрямованої роботи нашої команди над покращенням даних, за якими вчиться модель, і вдосконаленням результатів відповідно до потреб наших клієнтів».