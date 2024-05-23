Хороший рекламний текст — це те, без чого не обійтися: він є ключовим для успіху будь-якої кампанії, адже в словах прихована велика сила. Для бізнесу та брендів рекламний текст стає засобом, через який вони можуть досягати своєї аудиторії та будувати з нею відносини. Не можна недооцінювати важливість копірайтингу для реклами, коли мова йде про створення довіри, закріплення своєї присутності та, найголовніше, продажу продукту.

Тому важливо знати, як написати хороший, ефективний рекламний текст! Перспектива аудиторії щодо вашого бізнесу може бути вирішальним фактором, чи куплять вони ваш продукт чи ні. У цій статті ми розглянемо все, що вам потрібно знати для створення ефективних повідомлень для вашого бізнесу.

Що таке рекламний текст у контексті реклами?

Перш ніж створювати хороший текст, спочатку потрібно зрозуміти, що це таке. Немає чіткого визначення, але можна легко зрозуміти його як текст, який використовується для просування бізнесу. Хороший рекламний текст — це просто текст, який ефективно виконує свою мету, будь то продаж чи підвищення впізнаваності бренду.

Звісно, знання того, що таке рекламний текст, недостатньо для створення виняткового рекламного тексту. Тому залишайтеся з нами до кінця статті, щоб отримати цінні інсайти, які допоможуть вам у написанні текстів для вашого бренду чи бізнесу.

Які характеристики має хороший рекламний текст?

Ми розглянули визначення, тож тепер давайте заглибимося. Незалежно від мети вашого тексту чи галузі, в якій ви працюєте, винятковий рекламний текст має певні універсальні риси. Як ви помітите, ці риси часто збігаються з тим, що загалом вважається хорошим письмом. Тож, окрім загального визначення рекламного тексту, які ж інгредієнти роблять його ефективним?

Хороший рекламний текст використовує заголовки, що привертають увагу

В інтернеті багато відволікаючих факторів, і у вас може бути лише кілька секунд, щоб привернути увагу. Ось чому всі хороші рекламні тексти мають чудовий заголовок. Уявіть, що ваш бізнес або продукт — це книга, яку судять за її метафоричною обкладинкою. Тут кілька слів, що складають заголовок, — це та сама обкладинка! Ефективний рекламний текст одразу зацікавить, адже в середньому лише 2 з 10 людей читають далі заголовка. Тому варто приділити час на створення цієї частини тексту. Це значною мірою визначає успіх вашої реклами.

Хороший рекламний текст узгоджується з голосом бренду

Якби ви зустріли когось, хто здавався доброзичливим і невимушеним під час вашого першого знайомства, а потім одразу став дуже офіційним, хіба це не було б дивним? Рекламний текст працює за тим самим принципом, і саме тому найкращі приклади рекламних текстів звучать як бренд, який вони представляють. Окрім узгодженості, чому ж так важливо підтримувати голос бренду?

Завдяки цьому бренд виглядає надійним і здатним щоразу забезпечувати однаковий рівень якості.

Чудовий текст оголошення дозволяє уникнути змішаних повідомлень, підвищуючи ефективність вашої кампанії в цілому.

Це показує, що ваш бренд вишуканий і професійний.

Незалежно від того, наскільки добре написаний ваш рекламний текст, він є частиною ваших зусиль з просування і підтримки бренду. Тому варто дотримуватися послідовності.

Хороший рекламний текст має сильну ціннісну пропозицію

Якщо ви працюєте на ринку, то у вас є конкуренція, незалежно від продукту чи послуги. Питання в тому, як змусити свою цільову аудиторію обрати вашу пропозицію, а не іншу? Якісний рекламний текст використовує унікальну торгову пропозицію (USP) для того, щоб виділитися. Однією з помилок, яку ми бачимо у копірайтерів, є припущення, що може бути лише одна USP для аудиторії. Однак, те, що робить хороший рекламний текст ефективним, полягає в тому, що він узгоджує своє повідомлення з сегментом аудиторії, і переваги (або набір переваг), які підходять одному сегменту, можуть відрізнятися для іншого.

Хороший рекламний текст звертається до емоцій читача

Ні, ми не говоримо про текст, який усе перебільшує, щоб викликати емоції у читача. Проте рекламний текст не повинен бути холодним і роботизованим. Звертатися до емоцій читача означає створювати спосіб, за допомогою якого він може відчути зв'язок з тим, що ви говорите. І як це зробити? Хороший рекламний текст може:

Говорити про проблеми, з якими стикається аудиторія;

Розповідати про те, як ваша пропозиція може полегшити й покращити її життя;

Розповідати історію, яка зрезонує з нею.

Усі чудові рекламні тексти написані для певної аудиторії. Викликати емоції — важлива частина написання, але якщо переборщити, читач може сприйняти вас як маніпулятора.

Хороший рекламний текст має чітке та лаконічне повідомлення

Як уже згадувалося, ваші потенційні клієнти не мають часу слухати кожного, хто намагається привернути їхню увагу в інтернеті. Тож завдяки чудовому тексту оголошення їм буде легко зрозуміти ваше повідомлення. Проте не плутайте лаконічність із короткістю. Просто пам'ятайте правило KISS:

Keep

It

Short and

Simple

Найкращий рекламний текст скаже все, що вам потрібно сказати (не те, що хочете сказати, є різниця!), і нічого більше. Врешті-решт, ви хочете, щоб ваша аудиторія отримала повну картину, не переобтяжуючи її зайвим. Хороший рекламний текст допомагає вашій аудиторії швидше зрозуміти ваш меседж. Це дозволяє їм швидше обробити інформацію та прийняти рішення, що, в свою чергу, збільшує показники конверсії.

Різні типи рекламних текстів, які ви можете писати для своєї аудиторії

Тепер, коли ми розглянули визначення та характеристики, ви стали трохи ближче до того, щоб навчитися створювати якісний рекламний текст для свого бізнесу. Чудова робота! Але давайте заглибимося ще більше. Все, що ви пишете, повинно виконувати певну мету, і це не завжди тільки продажі. Пам’ятайте, ми вже зазначали, що будь-який приклад хорошого рекламного тексту буде ефективним у виконанні своєї мети, незалежно від того, яка вона є.

Отже, яку мету виконує ваш рекламний текст? Від цього залежатиме типологія, яку ми розглянемо у наступних підрозділах. Зверніть увагу, що ці типи не є взаємовиключними, тому рекламний текст може бути одночасно інформативним і оптимізованим для SEO, наприклад.

Інформативний текст

Інформативний текст сприяє навчанню аудиторії. Багато бізнесів інвестують у цей тип тексту через вебконтент. Отже, як розпізнати хороший рекламний текст у цій категорії? Він повинен виконувати принаймні одну з наступних функцій:

розповідати, як користуватися певним рішенням, яке пропонує бізнес;

надавати потенційні рішення для проблеми читача;

відповідати на питання, які важливі для цільової аудиторії.

Загалом, інформативний рекламний текст навчає читача. Це допомагає зміцнити довіру до бренду як до експерта, а також змінює сприйняття читачами, що продукт чи послуга бізнесу є доцільним рішенням.

Переконливий текст

Переконливий рекламний текст зазвичай вважається хорошим контентом, оскільки люди люблять відчутні результати. Для цього типу метою є переконати читача виконати певну дію. Найкращі приклади рекламних текстів цього типу можуть досягати таких цілей:

залучити читачів до підписки на розсилку або SMS;

переконати їх придбати товар;

спонукати людей натиснути на оголошення, що веде на сайт.

Ми вже говорили про те, як хороший рекламний текст в певний спосіб звертається до емоцій. Але тут емоції посилюються, щоб торкнутися болючих точок і переконати читача виконати дію. Зазвичай такий текст можна побачити на цільових сторінках і в рекламних листах, де успішність вимірюється рівнем конверсії.

Описовий текст

Як видно з назви, основна мета описового тексту — описати. Це дуже корисно в ситуаціях, коли вам потрібно наблизити читача до досвіду використання продукту чи послуги. Це може включати:

надання технічних характеристик продукту;

порівняння конкурентних товарів, наприклад, двох моделей телефону;

занурення читача в досвід шляхом залучення інших органів чуття за допомогою слів.

Якісний рекламний текст тут дуже корисний у різних галузях, де потрібен певний рівень опису. Це сприяє прозорості, а також потенційно передає переваги читачам.

SEO-текст

Чи знали ви, що рекламний текст також може допомогти вам досягти високих позицій у пошукових системах? Це так, якщо писати з урахуванням SEO. У будь-якому бізнесі SEO-тексти можна знайти в таких місцях:

на вебсайті бізнесу: Усі якісні рекламні тексти матимуть внутрішню оптимізацію сторінки, використовуючи ключові слова та гарні практики для форматування контенту, щоб покращити рейтинг сторінки та сайту.

Усі якісні рекламні тексти матимуть внутрішню оптимізацію сторінки, використовуючи ключові слова та гарні практики для форматування контенту, щоб покращити рейтинг сторінки та сайту. поза вебсайтом бізнесу: Частина SEO-письма — це створення зворотних посилань на ваш сайт, щоб зміцнити його авторитет у ніші. Ідеально, якщо читачі цих статей також будуть заохочені натискати на ці зворотні посилання.

Однак, окрім SEO, рекламний текст цього типу також може бути інформативним або описовим.

Текст для залучення

Соціальні мережі відіграють величезну роль у формуванні іміджу бренду та думок аудиторії. Ось чому важливо мати сильну присутність на цих каналах. Це те, чого ви можете досягти через залучення, як це видно з наших прикладів текстів для маркетингу в соціальних мережах. Що ж тоді становить хороший текст для залучення? Подивіться на такі показники, як реакції, поширення, коментарі та враження.

Але давайте розвінчаємо один міф: стати вірусним не обов’язково означає, що ви написали хороший рекламний текст. Бренд може легко привернути увагу з неправильних причин, і будь-які короткострокові успіхи за кількістю можуть обернутися довгостроковою катастрофою для репутації компанії.

Текст для підвищення обізнаності про бренд

Рекламний текст має сприяти поширенню інформації про бренд. Це дуже важливо, особливо на ранніх етапах, коли компанія ще намагається знайти своє місце на ринку. Однак хороші приклади рекламних текстів не тільки підтверджують присутність компанії. Вони також можуть:

передавати особистість бренду, щоб зробити його ближчим до аудиторії;

підвищувати впізнаваність бренду через постійний контакт з якісними рекламними текстами від компанії;

формувати те, чим компанія хоче бути відомою.

Сторінка «Про нас» є однією з найважливіших сторінок будь-якого вебсайту, тому наявність чудового рекламного тексту тут має великий вплив на обізнаність про бренд. Однак ви можете знайти рекламний текст для підвищення обізнаності про бренд практично будь-де.

Як написати ефективний рекламний текст: основні поради для створення гарної реклами

Як ви побачили в попередньому розділі, знання того, чого ви хочете досягти за допомогою свого тексту, гарантує, що ваші зусилля з написання будуть відповідати чіткій меті. Рекламний текст може виглядати по-різному залежно від платформи та формату оголошення. Однак, незалежно від того, де ви пишете і який формат використовуєте, гарний рекламний текст керується однаковими принципами. Тож, дотримуйтесь цих основних порад, щоб максимізувати ефективність вашого рекламного тексту для бізнесу.

Пишіть декілька заголовків рекламного тексту

Чи пам'ятаєте ви, як ми говорили про те, що більшість людей ніколи не проходять далі заголовка? Якщо ви хочете створити якісний рекламний текст, використання кількох заголовків є важливим, оскільки це дозволяє вам:

охопити різні сегменти вашої аудиторії;

уникнути втоми від реклами серед тих, хто бачить ваше оголошення кілька разів;

побачити, які заголовки найбільше резонують з аудиторією;

показати різні ракурси для однієї і тієї ж пропозиції;

зменшити ризик того, що один заголовок не спрацює.

Скільки варіантів вам потрібно? Хоча немає абсолютного числа, яке ви повинні дотримуватися, варто враховувати масштаб кампанії, платформу, яку ви будете використовувати, і сегментацію аудиторії.

Проводьте дослідження

Ви не можете створити відмінний рекламний текст на порожньому місці. Дослідження — це щонайменше 50% роботи, адже на цьому етапі ви збираєте все необхідне для створення ефективного повідомлення. Що потрібно зробити перед тим, як почати писати рекламний текст?

Аватар клієнта: Це стисло все, що ви знаєте про свою аудиторію, в одній особі. Ви повинні писати для цього аватара!

Це стисло все, що ви знаєте про свою аудиторію, в одній особі. Ви повинні писати для цього аватара! Дослідження конкурентів: Чи змогли конкуренти написати ефективний текст для тієї ж аудиторії? Використайте це як основу для створення свого.

Чи змогли конкуренти написати ефективний текст для тієї ж аудиторії? Використайте це як основу для створення свого. Аналіз настроїв на ринку: Яке ставлення на ринку до різних тем? Найкращі приклади написання рекламних текстів використовують таку інформацію, щоб зробити повідомлення більш актуальним.

Робіть акцент на читачеві

Однією з найпоширеніших помилок, які ми бачили у брендів, є те, що вони зосереджують усе на собі. Хороший рекламний текст не дуже турбується про те, наскільки чудовою є компанія. Натомість він робить читача головною зіркою, підкреслюючи, як компанія може покращити його життя. Як ви можете змістити акцент тексту з бренду на клієнта? Ось кілька способів:

пишіть у другій особі, використовуючи «ви» та «ваше»;

створюйте почуття емпатії;

перетворюйте особливості у вигоди;

зробіть так, щоб читач відчував себе частиною чогось важливого.

Рекламний текст не повинен ізолювати: говоріть з вашими читачами як з другом чи колегою, залежно від контексту.

Використовуйте соціальні докази, коли це можливо

Згадайте, кому ви більше повірите: тому, хто говорить, наскільки він чудовий, чи п’яти іншим людям, які це підтверджують? Автор гарного рекламного тексту задається питанням: чому б не поєднати обидва варіанти? Ви можете підкреслити свої сильні сторони, передаючи вигоди своїй аудиторії. Водночас ви можете зміцнити всі свої твердження за допомогою соціальних доказів. Що ви повинні включити як соціальні докази, коли пишете рекламний текст? Ось кілька ідей:

додайте прямі відгуки;

використовуйте вагомі показники продажів;

вкажіть імена відомих клієнтів;

згадайте нагороди.

Гарний рекламний текст використовує ті типи соціальних доказів, які найкраще підходять залежно від загальної ефективності та формату самої реклами.

Не бійтеся використовувати шаблони копірайтингу

Рекламний текст не обов’язково має бути повністю унікальним. Він може використовувати ту саму структуру, що й інші тексти, адже навіщо починати з нуля? У використанні шаблонів є багато переваг. Використовуючи їх, ви можете зробити дві речі:

Зробити ваше оголошення більш зрозумілим для аудиторії; Використовувати структуру, яка вже працює для платформи.

Однак що відрізняє звичайний рекламний текст від гарного, так це те, що він виходить за межі шаблону. Тож не соромтеся вносити зміни, які, на вашу думку, краще підкреслять переваги та покращать читабельність для користувача.

Найкращі приклади написання рекламних текстів і стратегій

Як виглядає відмінний рекламний текст? Повертаючись до всього, що ми обговорювали, це текст, який:

базується на дослідженнях;

орієнтований на читача;

чіткий і лаконічний;

представляє бренд або бізнес.

Найголовніше, ефективний рекламний текст виконує свою мету. Якщо ви пишете для того, щоб перетворити потенційних клієнтів на продажі, то встановлені KPI мають це відображати. Так само, якщо ви пишете для покращення рейтингу SEO, ви повинні побачити зростання з постійними зусиллями. Щоб дати вам краще уявлення про те, як виглядає чудовий рекламний текст, ми зібрали наші улюблені приклади нижче.

Xero

Xero — це бухгалтерське програмне забезпечення, яким користуються понад три мільйони користувачів. На сьогоднішній день вони також створили один із найкращих прикладів тексту для Google Ads.

Це доводить, що рекламний текст не обов'язково має бути складним. Він просто повинен виконувати своє завдання. У цьому прикладі вони підкреслили, що перехід на новий сервіс займає менше трьох годин, і ви можете спробувати його безкоштовно. Це конкурентний рекламний текст, що просуває зручність без жодних ризиків. Хто б не хотів цього?

Burrow

Burrow продає меблі для вашого дому. Те, що нам подобається в цьому тексті для Google AdWords, це його лаконічність. Вони швидко демонструють свою унікальну торгову пропозицію (знижка 60%), а також відображають релевантні посилання на основі пошуку. Роблячи це, Burrow може швидко перенаправити трафік на релевантні сторінки. Крім того, цей рекламний текст приваблює ширшу аудиторію, оскільки кожен любить отримувати гарну знижку.

Duo Security

Duo Security захищає дані організацій за допомогою своїх функцій, запобігаючи крадіжці особистих даних. Те, що робить цей рекламний текст таким гарним, це те, що він викликає тривогу, а також надає інформацію прямо зараз. Він пропонує завантажуваний посібник для порівняння рішень MFA як магніт для залучення потенційних клієнтів. І що Duo Security отримує натомість? Це відкриває такі можливості:

Покращення залучення через лайки, коментарі та поширення;

Збільшення показів реклами, що може також підвищити впізнаваність бренду;

Покращення репутації бренду;

Інформація про клієнтів через лід-магніт.

Не недооцінюйте силу хорошого рекламного тексту для успіху бренду

Якісний продукт або послуга необхідні, якщо ви хочете покращити репутацію вашого бізнесу. Однак самої якості може бути недостатньо для збільшення продажів. Ефективний рекламний текст виконує багато завдань, що всі ведуть до однієї ключової мети: збільшення вашого прибутку. У цій статті ми обговорили численні способи використання рекламного тексту для ваших брендових і маркетингових зусиль. Розподіліть свій бюджет і інвестуйте в нативну рекламу. Коли ви це зробите, знайте, що у вас буде більше ніж просто сила відмінних рекламних текстів поруч з вами. Зареєструйтеся на платформі MGID, щоб отримати доступ до сучасних інструментів, знанням креативного відділу та особистого менеджера. Ми вболіваємо за успіх усіх гарних рекламних текстів, які ви напишете!