В той час як банери схожі на білборди, нативна реклама, як правило, містить більше тексту та є більш цікавою. Так само, як відрізняються ці формати, відрізняється те, що робить їх успішними. Нижче ми відповідаємо на запитання, які творчі підходи найкраще підходять для цих форматів.

Нативна реклама та банери — це популярні, прості та надійні способи залучення аудиторії в Інтернеті. Однак нативна реклама відповідає навколишньому середовищу і сприймається як частина веб-сайту, тоді як банери зазвичай виділяються. Поширеною помилкою маркетологів є нехтування цими нюансами та розміщення однакових зображень, текстів та інших креативних матеріалів у нативних і медійних рекламних кампаніях.

Що таке банерна реклама: яскрава, ефектна та пряма

Банери — це поширена форма онлайн-реклами, яка відображається на веб-сайтах у вигляді графіки, зазвичай у верхній, нижній або боковій частині веб-сторінки. Вони складаються із зображень, тексту та іноді інтерактивних елементів, спрямованих на привернення уваги користувачів і просування продукту, послуги чи бренду. Банерні оголошення можуть бути статичними або анімованими, і вони часто включають заклик до дії, який заохочує користувачів клацати та взаємодіяти.

У цьому форматі завжди використовується підхід прямого продажу: реклама пропонує щось купити або зареєструватися відразу. Наприклад, ви можете продемонструвати та запропонувати свій продукт потенційним клієнтам або перенацілити відвідувачів свого веб-сайту за допомогою спеціальних знижок.

Професійна порада: працюючи з цією формою реклами, рекламодавці повинні робити високі ставки на свій візуал; кліки отримають лише приємні зображення, які привертають увагу. Щоб цього досягнути, банери повинні виглядати чітко, барвисто та продумано. Заголовок, що висвітлює пропозицію, також повинен бути коротким, великим за обсягом і привабливим. Для досягнення максимальної ефективності рекомендується включати кнопки із закликом до дії, що містять нетривіальний динамічний текст, наприклад «зарезервувати», «спробувати», «відвідати» тощо.

Види банерної реклами

Існують різні типи рекламних банерів, кожен з яких призначений для певних рекламних цілей і підходить для різних місць розташування. Ось кілька поширених типів:

Стандартні банери. Це найпоширеніші рекламні банери, зазвичай прямокутного або квадратного формату. Стандартні банери мають різні розміри, наприклад 300x250, 728x90 і 160x600 пікселів. Лідерборд банери. Ці банери ширші та коротші за стандартні банери, зазвичай мають розмір 728x90 пікселів. Вони часто розміщуються у верхній частині веб-сторінок. Банери-хмарочоси. Банери-хмарочоси високі та вузькі, зазвичай мають розмір 160x600 або 120x600 пікселів. Зазвичай їх розміщують з боків веб-сторінок. Середні прямокутні банери. Як випливає з назви, середні прямокутні банери мають прямокутну форму, зазвичай розміром 300x250 пікселів. Вони універсальні та можуть бути розміщені будь-де. Великі прямокутні банери. Ці банери більші за середні прямокутні, мають розмір 336x280 пікселів і пропонують більше видимості та простору для рекламного контенту. Повносторінкові банери. Повносторінкові банери, також відомі як міжсторінкова реклама, покривають весь екран веб-сайту або програми; щоб закрити їх, користувач має виконати певну дію. Банери, що розгортаються. Банери, що розгортаються, є спочатку невеликими, а коли користувачі взаємодіють з ними, вони розширюються, Вони можуть вмістити більше контенту, не займаючи спочатку занадто багато місця. Спливаючі банери. Спливаючі банери відкриваються в новому вікні чи вкладці і часто викликані певною дією користувача, наприклад, натисканням посилання чи кнопки. Плаваючі банери. Плаваючі банери переміщуються по екрану, коли користувачі прокручують сторінку вниз, забезпечуючи постійну видимість.

Мобільні банерні оголошення мають приблизно однакову класифікацію.

Плюси та мінуси банерної реклами

Основними перевагами банерної реклами є:

Помітність бренду. Банерні оголошення забезпечують високу видимість, оскільки вони зазвичай розміщуються на видних місцях на веб-сайтах або в мобільних додатках. Вони можуть ефективно підвищити впізнаваність бренду, охопивши широку аудиторію та привернувши увагу візуально привабливим дизайном. Цільове охоплення. Банерна реклама може бути націлена на конкретні демографічні групи, інтереси чи поведінку, що дозволяє рекламодавцям охопити бажану аудиторію. Такий цільовий підхід допомагає підвищити релевантність оголошення, потенційно сприяючи більшому залученню та конверсіям. Економічність. Порівняно з іншими видами реклами банерна реклама може бути економічно вигідною, особливо з огляду на потенційне охоплення та покази. Рекламодавці контролюють свій бюджет і можуть оптимізувати кампанії на основі ефективності.

Однак є й деякі недоліки:

Банерна сліпота. Через поширеність банерної реклами в інтернеті користувачі розвинули банерну сліпоту, коли вони свідомо чи підсвідомо ігнорують банерні елементи на веб-сайтах. Це може призвести до зниження рейтингу кліків і ефективності оголошення. Блокувальники реклами. Багато користувачів інтернету встановлюють програмне забезпечення для блокування реклами, щоб уникнути нав’язливої реклами, зокрема банерів. Це може значно обмежити охоплення реклами та зробити її неефективною для частини цільової аудиторії. Обмежений простір для творчості. Банерна реклама займає обмежений простір, що може вплинути на кількість рекламної інформації або рівень креативності. Рекламодавці повинні ретельно розробляти та оптимізувати свої рекламні банери, щоб вони найкраще працювали у заданому просторі.

Що таке нативна реклама: ненав’язливі цікаві історії

Нативна реклама — це форма онлайн-реклами, яка ідеально поєднується з навколишнім контентом. У дискусії «банерна реклама проти нативної реклами» остання мають очевидну перевагу: вона ідеально вписується у дизайн та стиль веб-сайту, що дозволяє їй привертати більше уваги користувачів та долати банерну сліпоту. За даними Інституту нативної реклами споживачі переглядають нативну рекламу на 53% більше, ніж банери.

Кожне нативне оголошення складається із заголовка та зображення, а іноді додається кнопка із закликом до дії. У більшості випадків рекламні оголошення розміщуються посеред контенту паблішера з відповідним контекстом. Тому креативи , які ви використовуєте, повинні приваблювати користувачів, щоб вони натискали. Обов'язково переконайтесь, що вони не вводять споживачів в оману та не заважають їх роботі в інтернеті.

Завдяки нативній рекламі маркетологи можуть розповісти історію бренду так, як це вигідно для нього. Зазвичай рекламодавці створюють розважальний передпродажний контент, щоб допомогти клієнтам дізнатись про переваги або спонукати їх спробувати рекламований продукт. Як правило, цей передпродажний контент виходить у формі рекламної статті, інтерактивного тесту або іншого рекламного матеріалу з інтерактивним вмістом.

У нативних кампаніях з "м'якими продажами", які ставлять контент на перше місце, потрібно створити розповідь та іноді навіть зробити її інтерактивною. Пояснюючи цінність свого бренду, можна використовувати метод розповіді історії кількома способами:

ділитися історіями успіху;

показувати здатність продукту вирішити проблему;

зобразити позитивний вплив продукту.

Професійна порада: прагнучи більшої кількості кліків і конверсій, зосередьтеся на створенні незвичного досвіду для користувачів та зробіть так, щоб ваші історії запам'ятовувались і викликали емоції. Для вищого CTR краще звертатись до читача на «ти» та використовувати емоційні тригери, які підійдуть для вашого рекламного повідомлення.

Види нативної реклами

Конкретні типи та формати нативної реклами можуть відрізнятися залежно від рекламної платформи, паблішера чи галузі. Пропонуємо наступний список, який включає найпоширеніші та повсюдні типи нативної реклами:

Оголошення в стрічці. Ці оголошення ідеально поєднуються зі новинною стрічкою веб-сайту чи додатку. Вони імітують стиль і формат навколишнього контенту, виглядаючи як звичайні рекомендації або пропоновані статті. Віджети рекомендацій. Це віджети, які зазвичай з’являються в кінці статей або веб-сторінок, пропонують схожий контент або спонсоровані рекомендації на основі інтересів та поведінки користувача. Спонсорований контент. Цей тип нативної реклами передбачає створення фірмового контенту, який відповідає редакційному стилю паблішера та пропонує цінність для цільової аудиторії. Він може мати форму статей, відео, інфографіки або інтерактивного контенту.

Плюси та мінуси нативної реклами

Переваги нативної реклами очевидні:

Безшовна інтеграція. Нативна реклама зливається з навколишнім контентом, не заважаючи користувачу досліджувати сторінку. Вона відповідає стилю, формату та контексту платформи, що робить її менш нав’язливими та більш привабливою для користувачів. Збільшення залученості користувачів. Доведено, що нативна реклама сприяє більшому залученню користувачів порівняно з традиційною банерною рекламою. Завдяки плавній інтеграції в користувальницький досвід нативна реклама з більшою ймовірністю приверне увагу користувачів і заохочуватиме взаємодію, таку як кліки, лайки, поширення чи коментарі. Покращена ефективність реклами. Нативна реклама часто забезпечує кращі показники ефективності, зокрема вищі рейтинги кліків і конверсії. Релевантність і контекстне розміщення нативної реклами сприяє її ефективності в приверненні уваги аудиторії та стимулюванні бажаних дій.

Недоліки куди менш очевидні, але об'єктивно вони такі:

Потенціал для обману. Нативна реклама, якщо вона не чітко позначена або не відрізняється від звичайного контенту, може викликати плутанину серед користувачів. Якщо реклама сприймається як оманлива, вона може завдати шкоди репутації як паблішера , так і рекламодавця. Обмежена свобода творчості. Повна інтеграція нативної реклами означає наявність обмежень щодо дизайну та формату. Рекламодавцям, можливо, доведеться піти на компроміс щодо певних елементів свого творчого бачення, щоб забезпечити узгодженість із платформою та зберегти нативне відчуття. Складнощі з масштабуванням кампаній. Нативна реклама часто потребує налаштування для кожної платформи чи паблішера, що ускладнює масштабування кампаній на кількох каналах. Рекламодавцям потрібно буде інвестувати більше часу та ресурсів у створення нативної реклами та керування нею порівняно з більш стандартизованими форматами реклами.

Банерна реклама та нативна реклама: порівняльна таблиця

Аспект Нативна реклама Банерна реклама Інтеграція Чудово поєднується з контентом Окремі візуальні елементи або розділи Користувальницький досвід Ненав'язливий, нативний вигляд і відчуття Більш помітний візуально, потенційно заважає Формат Налаштований відповідно до стилю та формату платформи Стандартизовані розміри та дизайн банерів Залучення Вища зацікавленість завдяки контекстуальній відповідності Нижче залучення, може страждати від банерної сліпоти Платформи Веб-сайти, соціальні мережі, мобільні додатки Веб-сайти, додатки, електронні листи Таргетинг Точніший таргетинг за інтересами Таргетинг на основі демографічних показників або контексту Відстеження Розширена аналітика при роботі з рекламними платформами Доступне надійне відстеження та аналітика Впізнаваність бренду Помітне представлення бренду в межах відповідного контенту Миттєва видимість і впізнаваність бренду Заклик до дії Зазвичай вбудований у контент Чітко відображені CTA підказки CTR Високий (в середньому 0,5%) Низький (в середньому 0,1%) Видимість Високий (на 53% більша, ніж у банерної реклами) Нижча, ніж у нативної реклами

Поради щодо оптимізації банерів і нативної реклами

Наше порівняння нативної та банерної реклами було б неповним, якби ми не надали деякі поради та підказки щодо роботи з такими типами оголошень.

Банерна реклама: увага до деталей і стратегічне планування

Ознайомтеся з перевіреними порадами щодо оптимізації банерних рекламних кампаній:

Чітко визначте свої цілі. Визначте конкретні цілі вашої банерної рекламної кампанії. Незалежно від того, чи йдеться про залучення трафіку на веб-сайт, збільшення конверсій чи просування нового продукту, чіткі цілі допоможуть вам створювати таргетовані оголошення. Виберіть правильний розмір оголошення. Вибирайте популярні розміри рекламних банерів, які широко підтримуються на різних платформах і веб-сайтах. Загальні розміри включають 300x250, 728x90 і 160x600 пікселів. Використовуйте адаптивний дизайн, щоб ваші оголошення добре відображалися на екранах різних розмірів. Використовуйте високоякісні візуальні матеріали. Використовуйте привабливі зображення або графіку з високою роздільною здатністю у своїх рекламних банерах. Переконайтеся, що візуальні елементи відповідають вашому повідомленню та ідентичності бренду. Напишіть переконливий текст. Створіть стислий і привабливий текст оголошення, який ефективно передає ваше повідомлення. Використовуйте сильний заклик до дії (CTA), щоб спонукати користувачів виконати бажану дію. Проводьте A/B тестування. Проведіть A/B-тестування з різними варіантами оголошень, щоб визначити, що найкраще резонує з вашою цільовою аудиторією. Тестуйте різні візуальні елементи, тексти, заклики до дії та кольори, щоб оптимізувати продуктивність. Зверніть увагу на мобільну оптимізацію. Переконайтеся, що ваші рекламні банери зручні для мобільних пристроїв і швидко завантажуються. Мобільна оптимізація має вирішальне значення, особливо якщо взяти до уваги збільшення кількості користувачів, які виходять в інтернет на смартфонах і планшетах. Оптимізуйте розміщення реклами. Виберіть стратегічне розміщення оголошень на веб-сайтах і платформах, які відповідають вашій цільовій аудиторії. Розгляньте веб-сайти або програми, де ваша аудиторія, ймовірно, буде присутня та зацікавлена. Відслідковуйте продуктивність. Регулярно відстежуйте ефективність банерної реклами. Проаналізуйте такі показники, як рейтинг кліків (CTR), коефіцієнт конверсії та залучення, щоб оцінити ефективність ваших кампаній. Виконуйте ретаргетинг. Застосовуйте стратегії ретаргетингу, щоб охопити користувачів, які раніше виявляли інтерес до ваших продуктів або відвідували ваш веб-сайт. Ретаргетинг може допомогти збільшити кількість конверсій і рентабельність інвестицій (ROI). Забезпечте відповідність реклами. Переконайтеся, що ваші рекламні банери відповідають рекламним інструкціям і нормам. Уникайте використання оманливого контенту, який може порушувати рекламну політику. Забезпечте обмеження частоти показів. Уникайте багаторазового бомбардування користувачів одним і тим же оголошенням. Встановіть обмеження частоти, щоб зменшити кількість разів, коли користувач бачить ту саму рекламу протягом певного періоду часу.

Нативна реклама: цінна інформація та прозорість

Працюйте з нативною рекламою ефективно, застосовуючи такі поради:

Розумійте свою аудиторію. Знайте свою цільову аудиторію та її вподобання, щоб створювати нативну рекламу, яка резонуватиме з нею. Налаштуйте свій контент відповідно до тону та стилю платформи. Забезпечте інтеграцію нативного формату. Переконайтеся, що ваша нативна реклама ідеально інтегрується з зовнішнім виглядом платформи, на якій вона відображається. Уникайте переривання взаємодії з користувачем нав’язливим або нерелевантним контентом. Надайте цінність. Зосередьтеся на створенні цінного та релевантного контенту, який навчає або розважає вашу аудиторію. Чим корисніший контент, тим більша ймовірність, що користувачі зацікавляться ним. Практикуйте сторітелінг. Використовуйте методи оповідання історій, щоб привернути увагу користувачів і зацікавити їх. Створіть наратив, який узгоджується з повідомленням вашого бренду та залучає користувачів. Надайте інформацію про прозорість. Чітко позначте свою нативну рекламу як спонсорований або рекламований контент, щоб зберегти прозорість і зберегти довіру вашої аудиторії. Відповідайте цілям рекламодавця та платформи. Узгоджуйте свою нативну рекламу з цілями як рекламодавця, так і платформи. Якщо тема вашого оголошення не збігається з темою платформи, ви не досягнете успіху. Проводьте A/B-тестування. Тестування є обов’язковим, тому проведіть його з різними варіантами реклами, щоб визначити, що є найкращим. Тестуйте різні заголовки, візуальні елементи та формати, щоб оптимізувати свої нативні рекламні кампанії. Оптимізуйте для мобільних пристроїв. Переконайтеся, що ваша нативна реклама оптимізована для мобільних пристроїв і добре відображається на різних пристроях. Мобільна оптимізація має вирішальне значення, оскільки значна частина користувачів отримує доступ до вмісту з мобільних пристроїв. Використовуйте нативну відеорекламу. Додайте нативну відеорекламу, щоб залучити користувачів привабливим візуальним контентом. Відеореклама довела свою ефективність у приверненні уваги користувачів. Аналізуйте показники ефективності. Регулярно відстежуйте ефективність ваших кампаній нативної реклами. Відстежуйте такі показники, як рейтинг кліків (CTR), взаємодія та конверсії, щоб оцінити їх ефективність. Пам’ятайте про дотримання норм і етики. Дотримуйтесь інструкцій та етичних практик під час створення нативної реклами. Уникайте оманливого вмісту, який може зашкодити репутації вашого бренду.

Підсумок

Отже, нативна реклама чи банерна реклама? Відмінностей між ними багато, і має сенс лише те, що ці відмінності впливають на послідовності продажів та креативні стратегії, які ви використовуєте. Ефективна нативна кампанія повинна містити історію, обгорнуту в якусь форму розважального вмісту. На відміну від нативної реклами, банери не намагаються бути частиною вебсайту, а навпаки, вони спрямовані на те, щоб привернути увагу відвідувача чимось винятковим й залучити їх.

Однак, який би формат реклами ви не вибрали, ви завжди повинні думати про свої кінцеві цілі. Ви хочете змусити користувачів згадати ваш бренд пізніше, повернутися до продуктів, які вони покинули в кошику, надихнути нову аудиторію спробувати ваш продукт або залучити лояльних клієнтів контентом бренду? Незалежно від кінцевої мети нативна реклама ефективна. Однак важливо, щоб ви це повністю зрозуміли. Якщо ви готові поринути у світ нативної реклами, ми готові стати вашим надійним партнером. Створіть обліковий запис MGID, і ми розповсюдимо ваше повідомлення потрібному користувачеві в потрібний час, щоб стимулювати належне залучення.