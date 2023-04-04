Мета будь-якої маркетингової воронки — направити потенційних клієнтів від джерела трафіку до сторінки продажів і, зрештою, до оплати. Вирішальним кроком у цьому процесі є проміжна сторінка. Мета проміжної сторінки, яка зазвичай називається прелендером, сторінкою попереднього продажу або перехідною сторінкою, полягає в тому, щоб залучити потенційних клієнтів і «підігріти» їх до пропозиції.

Коли ви додасте в свою партнерську кампанію успішну воронку перехідних сторінок, нові потенційні клієнти будуть не тільки готові до продажу, а й вітатимуть його! У цій статті ви точно дізнаєтеся, що таке проміжна сторінка, навіщо вона вам потрібна у вашій партнерській кампанії та як ви можете розробити та впровадити її сьогодні.

Крім того, ви побачите кілька реальних прикладів наших власних проміжних сторінок у MGID, які разом принесли тисячі доларів продажів партнерам!

Що таке проміжна сторінка?

Проміжна сторінка — це сходинка у вашій партнерській кампанії між джерелом трафіку та сторінкою продажів. Мета будь-якої проміжної сторінки — кваліфікувати потенційних клієнтів, переконатися, що вони підходять для вашої пропозиції, та підготувати їх до продажу.

Без проміжної сторінки ви надсилаєте холодних, не готових до покупки клієнтів прямо на сторінку продажів, що дуже схоже на те, щоб побачити когось на вулиці, впасти на одне коліно й запропонувати одружитися. Якщо ваша мета — відлякати їх, це чудова стратегія. Якщо ви намагаєтеся добитися відповіді «так» — не дуже!

У цьому випадку проміжна сторінка дуже схожа на побачення. Це шанс пізнати один одного, перевірити, чи добре ви підходите один одному, і переконатися в обопільній симпатії, перш ніж робити пропозицію. Таким чином, ваші шанси на успіх значно вищі, і менш ймовірно, що ви когось відлякаєте.

Проміжна сторінка є важливою частиною будь-якої маркетингової воронки, але слід враховувати кілька факторів, особливо під час використання їх для партнерських кампаній.

Що таке проміжна сторінка в партнерському маркетингу?

Коли ви налаштовуєте стратегію нативної реклами для своєї партнерської кампанії, у вас є 3 варіанти. Правильний вибір для вас залежатиме від ваших партнерських продуктів, клієнтів і цілей кампанії. Ось ваші варіанти:

Не використовувати проміжну сторінку Використовувати проміжну сторінку Використовувати проміжну сторінку із підпискою електронною поштою

Розглянемо кожен варіант докладніше:

Варіант №1: без проміжної сторінки

Завжди рекомендується використовувати проміжну сторінку, щоб отримати найкращі коефіцієнти конверсії для вашої кампанії. Однак це не означає, що без неї ви не можете досягти успіху.

Якщо ви пропускаєте проміжну сторінку, потенційні клієнти, які натискають ваше нативне оголошення, будуть перенаправлені безпосередньо на сторінку продажів. Це може спрацювати, але лише для «вау» продуктів.

«Вау» продукти купують виключно на основі сильних емоцій, які вони викликають у клієнтів, що і спонукає їх купувати. Ці емоції мають бути достатньо сильними, щоб змусити потенційного клієнта зробити покупку лише за допомогою оголошення та сторінки продажу. Зайве говорити, що ці елементи мають бути надзвичайно добре написані та розроблені.

Ще одна вимога до кампаній без проміжних сторінок – ціна має бути відносно низькою. Як правило, потенційні клієнти навряд чи зроблять емоційну покупку дорожчого товару.

Ми рекомендуємо використовувати «правило 3 гамбургерів» — якщо продукт коштує менше 3 гамбургерів, ви можете обійтися без використання проміжної сторінки. Якщо він дорожчий, проміжну сторінку слід запровадити.

Варіант №2: із проміжною сторінкою

Це найпоширеніша стратегія, яку використовують партнерські маркетологи для ознайомлення користувачів із брендом, продуктом і пропозицією. За допомогою проміжної сторінки між джерелом трафіку та сторінкою продажів ви можете перетворити холодні ліди на гарячі.

У той же час ви відокремлюєте полови від зерен і позбавляєтеся лідів, які не купують. Ті, хто переходить із проміжної сторінки на сторінку продажів, мають набагато більше шансів здійснити покупку. Це означає вищий коефіцієнт конверсії та більш ефективну воронку.

Окрім отримання більш кваліфікованих лідів, проміжні сторінки також підвищують залученість і рейтинг кліків, одночасно знижуючи показники відмов. Оскільки вони часто включають інтерактивний контент, як-от тести, опитування, калькулятори та навіть ігри, ці елементи допомагають збільшити час, який потенційні клієнти проводять на вашому сайті, взаємодіють з вашим брендом і дізнаються про вашу пропозицію.

Як бонус, проміжні сторінки надають додаткову цінність у вигляді безкоштовного контенту, що є чудовим способом змусити людей повертатися на ваш сайт знову і знову.

Варіант №3: з проміжною сторінкою + електронна пошта

Додавання сторінки згоди – це чудовий спосіб вивести вашу партнерську маркетингову кампанію на новий рівень. Згода на підписку електронною поштою відбувається після проміжної сторінки та служить ще одним кроком до того, як споживачі потраплять на сторінку продажів.

Під час цього кроку ви використовуєте заклик до дії, який пропонує потенційним клієнтам ввести свою електронну адресу. Це допоможе ще краще кваліфікувати потенційних клієнтів і переконатися, що вони відкриті для пропозиції, перш ніж досягти сторінки продажу.

Якщо проміжна сторінка означає знайомство з потенційним партнером, згода на електронну пошту схожа на обмін контактною інформацією, щоб ви могли легко планувати побачення. Це можливість побудувати довгострокові відносини, які принесуть користь обом сторонам.

Крім того, у цієї стратегії є величезний додатковий бонус: коли ви просите у потенційних клієнтів їх електронну пошту, це дає вам можливість створити список електронних адрес, який можна використовувати для надсилання маркетингових повідомлень і майбутніх пропозицій. Список потенційних клієнтів може забезпечити процвітання будь-якого партнерського бізнесу на довгі роки.

4 приклади проміжних сторінок із високою конверсією

На даний момент ви повинні усвідомити важливість використання проміжних сторінок для оптимізації ваших партнерських кампаній. Тепер настав час побачити їх у дії.

Нижче ми зібрали 4 приклади високоефективних проміжних сторінок, які ми використовували тут, у MGID. Усі ці приклади мають високу конверсію, і кожен має потенціал, щоб допомогти вам збільшити продажі для вашого власного бізнесу, незалежно від продукту чи галузі.

Приклад 1: Рекламний матеріал — Харчова добавка

Рекламні оголошення є одним із найпопулярніших і найуспішніших варіантів проміжної сторінки для афілійованих кампаній. На це є вагома причина: рекламний матеріал надає справжній погляд клієнта на продукт. Це не просто огляд; це потужна історія успіху, яка передає емоції та описує трансформацію клієнта до та після покупки.

Нижче наведено приклад оздоровчої добавки, яка покращує зір. Доповідач у рекламному матеріалі – це клієнт, який досяг чудових результатів від використання продукту, і тепер він ділиться своїм досвідом. Коли потенційні клієнти бачать такий відгук від когось іншого, вони, швидше за все, вживуть заходів.

Рекламні матеріали є чудовим вибором для проміжних сторінок, оскільки вони надають докази цінності продукту. Якщо ви побудуєте їх правильно, то отримаєте потенційних клієнтів, готових зробити замовлення ще до того, як вони потраплять на сторінку продажу.

Приклад 2: Онлайн-вікторина— Пенсійні заощадження

Головна перевага використання онлайн-вікторини для вашої проміжної сторінки – залучення. Вони також дають можливість краще пізнати ваших потенційних клієнтів.

Коли зацікавленість висока, потенційні клієнти витрачають більше часу на взаємодію з вашою кампанією, дізнаючись про продукти та отримуючи користь від бренду. Це не тільки збільшить кількість конверсій сьогодні, але й зміцнить довгострокову лояльність клієнтів завтра.

Наведена нижче проміжна сторінка є чудовим прикладом ефективної онлайн-вікторини для фінансової служби. Окрім проходження тесту, потенційним клієнтам пропонується залишити свою адресу електронної пошти, яку продавці зможуть використовувати пізніше, щоб зв’язатися з ними з додатковою інформацією та пропозиціями.

Приклад 3: Калькулятор — Автострахування

Подібно до онлайн-вікторини, проміжна сторінка з калькулятором дає клієнтам можливість взаємодіяти. Вони вводять свою інформацію та отримують безкоштовну персоналізовану відповідь, і ця відповідь може дати деяке уявлення про те, чи підходить їм продукт або послуга.

У цьому прикладі потенційні клієнти використовують калькулятор, щоб дізнатися, скільки їм коштуватиме страхування автомобіля. Це проста, легка у використанні функція; все, що їм потрібно зробити, щоб отримати відповідь, це вказати країну проживання та вік.

Приклад 4: Калькулятор — Автострахування

Ось ще один приклад проміжної сторінки з калькулятором. Після введення свого вікового діапазону та поштового індексу, потенційні клієнти зможуть швидко побачити, скільки вони можуть потенційно заощадити на страхуванні автомобіля, змінивши план.

Ще до переходу на головну сторінку продажів вони розуміють цінність продукту та знають, яких результатів очікувати. З огляду на все це, багато потенційних клієнтів уже розглядають покупку — все, що залишилося зробити, це закрити угоду.

Бачите, наскільки потужною може бути високоякісна проміжна сторінка?

Висновок наступний…

Ці приклади проміжних сторінок є успішними, тому що вони сприяють залученню, передають сильні емоції, представляють цінну інформацію та допомагають побудувати тривалі відносини з клієнтами.

Зосередьтеся на досягненні цих цілей для своїх партнерських кампаній, і ви обов’язково досягнете успіху у створенні ефективної проміжної сторінки.

5 бонусних прикладів ефективних проміжних сторінок

Шукаєте більше ідей для своєї проміжної сторінки? Є багато інших на вибір. Ось ще 5 прикладів деяких наших топових проміжних сторінок.

Бонусний приклад 1: BetterMe — Застосунок для фітнесу — стаття

Іноді простота — це найкращий вибір. Мова йде про використання статті для вашої проміжної сторінки— саме вона показана в цьому прикладі. Мета статті — безкоштовно надати потенційному клієнту цінну інформацію і дати йому зрозуміти, що буде, якщо він придбає продукт на наступній сторінці. У цьому випадку цей продукт є застосунком для фітнесу.

Ця стаття також досягає іншої мети, про яку ми говорили — побудова довготривалих відносин із клієнтом. Коли хтось прочитає статтю, він, швидше за все, запам'ятає бренд (BetterMe) і повернеться пізніше за додатковими порадами. Ось так ви надовго збережете лідерство!

Бонусний приклад 2: Kin — Страхування житла — Сторінка відгуків

У цьому прикладі показано сторінку відгуків. Немає нічого більш потужного, ніж показ реальних історій успіху, щоб переконати нових потенційних клієнтів діяти.

Як правило, на сторінці продажів буде навіть більше відгуків, але їх розміщення на проміжній сторінці стимулюватиме потенційних клієнтів продовжувати рух по воронці.

У цьому випадку їм пропонується клацнути та отримати безкоштовну пропозицію щодо плану страхування житла, а історії успіху клієнтів доводять, що це того варте.

Бонусний приклад 3: MojoHelp — Програмне забезпечення — Чат-бот

Завжди ефективно, якщо ви зможете додати на свою проміжну сторінку привабливі інтерактивні елементи. Для цього ідеально підходить стратегія чат-бота. Наведений вище приклад демонструє роботу чат-бота для компанії, яка пропонує новий метод безготівкової оплати для малого бізнесу.

Незважаючи на те, що відповіді чат-бота автоматизовані, створюється враження, ніби ви ведете справжню розмову. Процес веде до функції калькулятора, де потенційні клієнти можуть дізнатися, скільки грошей вони можуть заробити за допомогою нового методу.

Бонусний приклад 4: Sleepium — Здоров'я — Стаття від першої особи

Цей приклад проміжної сторінки є статтею від першої особи покупця маски для сну. Ця стратегія дуже схожа на рекламу, де це, по суті, довгий відгук, що описує переваги продукту. Зверніть увагу, що ця стаття здається дуже невимушеною, легкою для читання. Це не схоже на презентацію компанії — це схоже на розмову з другом.

У статті клієнт починає розповідати про свої проблеми зі сном і про те, як це вплинуло на його повсякденне життя. Потім він підводить розмову до рішення, яке йому допомогло: маску для сну.

Коли потенційний клієнт прочитає цю статтю, він точно дізнається, які проблеми може вирішити продукт і як він може змінити його життя на краще. Це потужна тактика переконання, яка може призвести до серйозного зростання конверсій для будь-якої партнерської кампанії.

Бонусний приклад 5: Foamatic — Здоров'я — Стаття

Ось ще один приклад статті як проміжної сторінки для продукту для здоров’я. Знову ж таки, ця сторінка є чіткою, лаконічною та легкою для читання, вона допомагає потенційним клієнтам без проблем рухатися через воронку. У той же час вона інформативна та корисна, оскільки представляє продукт і описує його переваги.

Ще одна примітка — подивіться, наскільки візуальною є ця проміжна сторінка. Потенційні клієнти хочуть не просто читати про продукт, вони хочуть побачити його в дії. У статті представлено кілька зображень продукту зблизька.

Як створити проміжну сторінку, яка дійсно працює

Якщо ви дочитали до цього місця, то, сподіваємося, усвідомили, наскільки важливою є проміжна сторінка та як виглядає успішна проміжна сторінка. Тепер залишається лише одне — створити власну!

Крок 1. Виберіть джерело трафіку

Успішна партнерська кампанія починається з надійного джерела трафіку. Найбільш часто використовувані варіанти – це реклама Google, Facebook і нативна реклама. Нативна реклама, зокрема, є популярним вибором, оскільки вона зливається з наявним контентом і медіа, тому потенційні клієнти не усвідомлюють, що натискають на рекламу.

Крок 2. Виберіть формат проміжної сторінки

Ось ваші основні варіанти:

Рекламні матеріали

Вікторини

Лід-магніти (статті з інструкціями, електронні книги, чек-листи, зразки тощо)

Списки

Відео

Калькулятори

Крок 3. Використовуйте безкоштовні інструменти для створення проміжної сторінки

Коли ви довели до досконалості стратегію і готові створити проміжну сторінку, у вашому розпорядженні є безліч безкоштовних інструментів. Інструменти, які ви використовуєте, будуть залежати від того, який шаблон ви вибрали.

Блоги, статті, рекламні матеріали : Medium або Wordpress. Ці інструменти допоможуть вам легко створити високоякісний блог, статтю чи рекламний матеріал для своєї проміжної сторінки. Вони стануть у пригоді для будь-якого типу письмового контенту.

: Medium або Wordpress. Ці інструменти допоможуть вам легко створити високоякісний блог, статтю чи рекламний матеріал для своєї проміжної сторінки. Вони стануть у пригоді для будь-якого типу письмового контенту. Конструктори цільових сторінок : Leadpages. Leadpages — найкращий вибір для малих підприємств, які створюють цільові сторінки. Він має зручний інтерфейс перетягування, що робить процес дуже швидким і простим.

: Leadpages. Leadpages — найкращий вибір для малих підприємств, які створюють цільові сторінки. Він має зручний інтерфейс перетягування, що робить процес дуже швидким і простим. Конструктори вікторин/опитувань : Typeform або Google Forms. Typeform і Google Forms дозволяють легко створювати тести, опитування та будь-які інші форми для використання на проміжній сторінці.

: Typeform або Google Forms. Typeform і Google Forms дозволяють легко створювати тести, опитування та будь-які інші форми для використання на проміжній сторінці. Калькулятори : Calculoid. Calculoid — це безкоштовний інструмент, призначений для створення простих у використанні віртуальних калькуляторів. Ви можете обирати серед великої кількості різних варіантів дизайну, і не потрібно ніяких знань коду.

: Calculoid. Calculoid — це безкоштовний інструмент, призначений для створення простих у використанні віртуальних калькуляторів. Ви можете обирати серед великої кількості різних варіантів дизайну, і не потрібно ніяких знань коду. Творча команда MGID. Якщо ви шукаєте універсальне рішення для створення проміжної сторінки, наша творча команда пропонує копірайтинг, дизайн і розробку таких сторінок безкоштовно.

Рухаємося вперед

Ці приклади повинні дати вам гарне уявлення про те, як виглядає успішна проміжна сторінка. Але найважливіший висновок із цієї статті полягає в тому, чому ми використовуємо проміжні сторінки в партнерських кампаніях: щоб перетворити холодні ліди на гарячі, побудувати довгострокові відносини з клієнтами та зрештою підвищити конверсії та продажі в процесі.

Звичайно, як партнер ви не матимете повного контролю над усією кампанією, але проміжна сторінка є одним із аспектів, яким ви можете керувати, щоб покращити свої результати.

Тепер настав час використати цю інформацію та створити власну проміжну сторінку з високим рівнем конверсії. Удачі!

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