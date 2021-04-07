За результатами рейтингу медіапанелі Gemius Україна за 1 квартал 2021 року, нативною рекламою було охоплено майже 27 млн користувачів, що становить 95% від всієї інтернет-аудиторії України. Показник збільшився на 4% в порівнянні з 4 кварталом 2020 року (91%).

Такі результати стали можливими завдяки MGID – єдиній платформі в Україні, яка займається винятково нативною рекламою – типом платних оголошень, адаптованих під контент, зовнішній вигляд та формат сайту, на якому вони розміщені.

Рекламодавці MGID в Україні мають доступ до аудиторії близько 300 медіа, що працюють з платформою напряму. За даними Gemius, ядро аудиторії MGID складають зрілі платоспроможні люди із вищою освітою з середнім рівнем доходу та вище.

За словами CEO MGID Сергія Денисенка, таке охоплення нативної реклами є результатом зміни ставлення ринку до інтересів користувачів та їхнього user-experience:

“Головна мета MGID — не лише задовольнити бізнес-інтереси рекламодавців і медіа, а й запропонувати інтернет-користувачам якісно нові враження від контакту з рекламою, – говорить Сергій Денисенко. — Наші технологічні рішення дозволяють брендам ефективніше взаємодіяти зі своєю аудиторією за допомогою ненав’язливих форматів та релевантного рекламного контенту, при цьому, не відволікаючи її від основного вмісту сайту. І ми бачимо, що наш підхід знаходить все більше однодумців на ринку.”

Також за даними Gemius Україна, до трійки лідерів рекламних платформ за охопленням інтернет-аудиторії України у 2021, окрім MGID, увійшли Admixer, Programmatic media.