Наразі з посиленням конкуренції серед вебсайтів за увагу користувачів та обмеженою кількістю витрат на підписку, реклама, ймовірно, залишатиметься найкращим вибором для переважної більшості початківців, а також багатьох успішних проєктів. Приступаючи до цієї моделі монетизації, цифрові паблішери можуть вибрати з різноманітних форматів реклами та платформ.

Шляхи, які найчастіше вибирають паблішери:

Google AdSense та інші рекламні банери

Працюючи з AdSense або іншими серверами медійних оголошень, рекламодавці можуть вибрати одну із моделей ставок: CPM (ціна за 1000 показів), CPC (ціна за клік) та CPE (ціна за взаємодію). Видавці заробляють щоразу, коли користувач натискає на оголошення CPC, переглядає оголошення CPM або виконує певні дії після перегляду оголошень CPE. Усі оголошення конкурують в одній дії на основі очікуваного доходу, який вони можуть принести паблішерам. Банерні оголошення не обов’язково мають відповідати дизайну та вмісту платформи, на якій вони з’являються. Їхня присутність може відволікти або розчарувати відвідувачів.

Віджети рекомендації контенту та інші нативні формати

Віджети рекомендації контенту використовуються для автоматизованого розподілу контенту в масштабі та можуть розміщуватися переважно на сторінках з статтями, між абзацами контенту або нижче статті. Як і всі нативні формати, вони розроблені з урахуванням навколишнього середовища.

Подібний формат - вбудовані нативні рекламні блоки; вони також імітують навколишній дизайн та естетику сайту і можуть бути розміщені у стрічках контенту на вашому сайті. Здебільшого нативні формати вважаються менш дратівливими для відвідувачів та більш корисними у наданні цінного контенту.

Блоки відеореклами

Формати відео є більш привабливими, мають високі показники CTR, а тому користуються великим попитом серед рекламодавців. Існують різні види такої реклами: відеореклама In-Stream (до, в середині або в кінці перегляду відеоконтенту), відеореклама поза потоком (між статтями) та відеореклама в банерах (розміщена в банерах і автоматично відтворюється без звуку ). Рекомендується уникати автоматичного відтворення відеореклами зі звуком, оскільки це може пошкодити споживанню контенту читачами.

Приватні оголошення

Якщо отримуєте великий обсяг трафіку та профілів читачів, які збігаються з цільовою аудиторією певних товарів, ви можете зв’язатися безпосередньо з рекламодавцями та продати їм приватні оголошення. Без посередника процес переговорів та впровадження реклами доведеться проводити самостійно.

Спонсорований контент

Ви також можете допомогти продати продукцію за допомогою редакційного контенту, тобто розміщення спеціальних статей на вебсайті для своєї аудиторії та для взаємодії з нею. Вам також доведеться нарощувати аудиторію, спілкуватися з прямими рекламодавцями або афілійованими мережами, а також готувати або принаймні контролювати цей комерційний контент.

Push-сповіщення

Push-реклама дозволяє рекламодавцям взаємодіяти з користувачами, які вибрали отримувати сповіщення про оновлення відповідного контенту, яке вони будуть бачити навіть після того, як закриють ваш сайт. Незважаючи на те, що цей формат у середньому має вищий CTR, push-реклама дуже нав'язлива для користувачів.

Спливаючі вікна

Спливаючі вікна розміщуються у нових вікнах браузера або вікнах, які автоматично відкриваються поверх основного контенту або у фоновому режимі. Ці формати найбільш дратують і можуть нашкодити іміджу вашого вебсайту.