Монетизація паблішерів постійно змінюється відповідно до нових тенденцій серед читачів та глядачів, а також коливань попиту рекламодавців. Пристосовуючись до цих мінливих умов, паблішери випробовують різні її стратегії та формати реклами з перемінним успіхом.
У цьому посібнику ми порівняємо можливі методи монетизації вашого вебсайту та ретельніше зосередимось на нативній рекламі. Дамо дієві поради та найціннішу практичну інформацію про те, як збільшити дохід та зацікавленість користувачів за допомогою нативних оголошень, щоб ваш вебпроєкт залишався активним і йшов у ногу з новими розробками.
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Зміст
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Розділ 1
Стратегії монетизації вебсайту
Виходячи зі стратегічної точки зору, цифрові паблішери можуть отримувати прибуток від читачів, реклами, або від певної комбінації доходу від читачів та реклами. Згідно з нещодавнім Дослідженням Інституту Рейтера в якому були опитані провідні видавці новин у світі, великі видавничі компанії продовжують робити ставку на дохід від читачів і очікують, що це окупиться у довгостроковій перспективі: половина респондентів зосереджується на доході від читачів, близько третини (35%) вважають, що реклама та дохід від читачів є однаково важливими, а близько 14% покладають свої надії лише на рекламу.
Однак платний доступ до контенту ("платіжна стіна") або отримання доходу за допомогою підписок може бути ризикованим рішенням для його отримання від невеликих проєктів вебсайтів, особливо стартапів. З такою значною конкуренцією в цифрових ЗМІ споживачі часто сприймають такі обмеження як бар'єр і готові перейти до інших варіантів, доступних на ринку безплатно. "Платіжні стіни" також природно спричиняють втрату трафіку, виключаючи відвідувачів, які не хочуть підписуватися.
Коли рекламні оголошення не перешкоджають або не погіршують взаємодію з користувачем, вони не впливають на залучення читачів і не зменшують потоки трафіку на сайті. Реклама вимагає менше підготовки до воронки аудиторії та не потребує розвитку схеми підписки.
Крім того, існує така проблема як 'втома від передплати', коли споживачів постійно просять платити за музику, фільми та ігри; на деяких ринках ЗМІ вже досягли верхньої межі людей, які готові відкрити свої гаманці. У найближчі роки видавці, найімовірніше, продовжуватимуть покладатися на рекламу, щоб залишатись у бізнесі.
Розділ 2
Розповсюджені формати реклами
Наразі з посиленням конкуренції серед вебсайтів за увагу користувачів та обмеженою кількістю витрат на підписку, реклама, ймовірно, залишатиметься найкращим вибором для переважної більшості початківців, а також багатьох успішних проєктів. Приступаючи до цієї моделі монетизації, цифрові паблішери можуть вибрати з різноманітних форматів реклами та платформ.
Шляхи, які найчастіше вибирають паблішери:
Google AdSense та інші рекламні банери
Працюючи з AdSense або іншими серверами медійних оголошень, рекламодавці можуть вибрати одну із моделей ставок: CPM (ціна за 1000 показів), CPC (ціна за клік) та CPE (ціна за взаємодію). Видавці заробляють щоразу, коли користувач натискає на оголошення CPC, переглядає оголошення CPM або виконує певні дії після перегляду оголошень CPE. Усі оголошення конкурують в одній дії на основі очікуваного доходу, який вони можуть принести паблішерам. Банерні оголошення не обов’язково мають відповідати дизайну та вмісту платформи, на якій вони з’являються. Їхня присутність може відволікти або розчарувати відвідувачів.
Віджети рекомендації контенту та інші нативні формати
Віджети рекомендації контенту використовуються для автоматизованого розподілу контенту в масштабі та можуть розміщуватися переважно на сторінках з статтями, між абзацами контенту або нижче статті. Як і всі нативні формати, вони розроблені з урахуванням навколишнього середовища.
Подібний формат - вбудовані нативні рекламні блоки; вони також імітують навколишній дизайн та естетику сайту і можуть бути розміщені у стрічках контенту на вашому сайті. Здебільшого нативні формати вважаються менш дратівливими для відвідувачів та більш корисними у наданні цінного контенту.
Блоки відеореклами
Формати відео є більш привабливими, мають високі показники CTR, а тому користуються великим попитом серед рекламодавців. Існують різні види такої реклами: відеореклама In-Stream (до, в середині або в кінці перегляду відеоконтенту), відеореклама поза потоком (між статтями) та відеореклама в банерах (розміщена в банерах і автоматично відтворюється без звуку ). Рекомендується уникати автоматичного відтворення відеореклами зі звуком, оскільки це може пошкодити споживанню контенту читачами.
Приватні оголошення
Якщо отримуєте великий обсяг трафіку та профілів читачів, які збігаються з цільовою аудиторією певних товарів, ви можете зв’язатися безпосередньо з рекламодавцями та продати їм приватні оголошення. Без посередника процес переговорів та впровадження реклами доведеться проводити самостійно.
Спонсорований контент
Ви також можете допомогти продати продукцію за допомогою редакційного контенту, тобто розміщення спеціальних статей на вебсайті для своєї аудиторії та для взаємодії з нею. Вам також доведеться нарощувати аудиторію, спілкуватися з прямими рекламодавцями або афілійованими мережами, а також готувати або принаймні контролювати цей комерційний контент.
Push-сповіщення
Push-реклама дозволяє рекламодавцям взаємодіяти з користувачами, які вибрали отримувати сповіщення про оновлення відповідного контенту, яке вони будуть бачити навіть після того, як закриють ваш сайт. Незважаючи на те, що цей формат у середньому має вищий CTR, push-реклама дуже нав'язлива для користувачів.
Спливаючі вікна
Спливаючі вікна розміщуються у нових вікнах браузера або вікнах, які автоматично відкриваються поверх основного контенту або у фоновому режимі. Ці формати найбільш дратують і можуть нашкодити іміджу вашого вебсайту.
Розділ 3
Навіщо паблішерам використовувати нативну рекламу?
У наш час очікування споживачів від Інтернет-ЗМІ дуже великі. Вони не тільки шукають якісний контент та користувацький досвід найвищого рівня, але й очікують, що реклама буде для них релевантною, розважальною та цінною, вони не хочуть бачити звичайну рекламу.
Нативна реклама відповідає контенту та дизайну сторінки, тому користувач сприймає її більш природно. Автоматичне відтворення відеореклами зі звуком, блимаючі анімовані оголошення та липкі оголошення відволікають відвідувачів від споживання контенту, за яким вони прийшли до вас на сайт. Навіть банерні оголошення часто негативно впливають на увагу користувачів, дратуючи та відволікаючи їх від вебсайту.
Ще однією важливою проблемою є підтримка прозорості та конфіденційності користувачів на кожному етапі постачання реклами. Відповідно до вимог IAB, усі віджети рекомендацій контенту та інші нативні формати мають бути прозоро підписані, щоб відображались споживачам як реклама, а не як редакційний контент.
Розділ 4
Заробляйте з MGID
Однією з найпоширеніших тактик є розміщення віджетів рекомендацій контенту під нижньою частиною контенту. Це дуже ефективно, оскільки відвідувачеві пропонується якийсь новий контент, коли він закінчує читати статтю, за якою прийшов на сайт.
Однак якщо у вас довгі форми контенту, більша частина користувачів може не прокручувати в кінець кожної статті. Проте, ви не хочете втратити можливість монетизувати цю аудиторію, тому розгляньте 1-2 віджети рекомендації контенту, що розміщуються в середині статті.
Незважаючи на те, що спочатку нативна реклама була розроблена для настільних ПК, ми переконалися, що рішення MGID працюють для прискорених мобільних сторінок (AMP), прогресивних вебпрограм (PWA), односторінкових додатків (SPA) та інших форм інфраструктури сайтів.
А саме, віджет AMP Smart інтегрує три формати в одному: нативний віджет рекомендації контенту, рекламні банери та відео. Цей формат забезпечується алгоритмом штучного інтелекту (ШІ) від MGID, який створює комбінації рекламних блоків для збільшення доходів, залучення користувачів та нових відвідувачів. Ми також можемо налаштувати смарт віджет відповідно до ваших вимог, наприклад, додати більше рядків або нескінченні прокрутки.
Однак ще одне важливе питання - коли варто розпочати монетизацію. MGID рекомендує охопити стабільний потік відвідувачів - 5000 унікальних відвідувачів щодня та мати щонайменше 30 публікацій, кожна з яких містить щонайменше 500 слів, перед розміщенням будь-яких рекламних оголошень на вашому вебсайті. Вся реклама на сторінці не повинна перевищувати 30% її вмісту.
Опублікований контент повинен бути унікальним та відповідати своєму заголовку, картинкам і відео. На сайті не має бути фейкових новин, огидного, дорослого, сексуально, провокаційного чи незаконного контенту. Переконайтесь, що ваш вебсайт стабільний, завершений, що користувач зможе легко орієнтуватися на сайті та отримати позитивний досвід від його використання.
Щойно ваш проєкт відповідатиме всім вищезазначеним вимогам, ви зможете легко зареєструватися та стати паблішером MGID. Наша команда підтримки здійснить необхідне налаштування сайту та забезпечить відповідність віджетів навколишньому дизайну.