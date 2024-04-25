У 2024 році партнерський маркетинг безсумнівно набирає обертів. Річні витрати лише в США зросли до 8.2 мільярда доларів,, що означає значне збільшення на 10,8% у порівнянні з попереднім роком, за даними Statista. Очевидно, що індустрія процвітає. Дані опитувань від Rakuten ще більше підкріплюють цю тенденцію, показуючи, що в партнерському маркетингу активно задіяні 81% рекламодавців та 84% паблішерів.

Однак, на фоні цього процвітання, партнерські маркетологи стикаються зі своїми частками викликів. Від навігації в змінюваній поведінці споживачів до боротьби зі змінними алгоритмами та жорсткою конкуренцією, шлях не без перешкод. Тож, як партнерські маркетологи можуть подолати ці труднощі та вийти переможцями?

Давайте розглянемо основні больові точки, з якими стикаються партнерські маркетологи, та розкриємо ефективні стратегії для їх подолання.

3 основні фактори ринку, що впливають на партнерів

Здається, партнери сьогодні зустрічають більше перешкод, чи не так? Давайте замислимося, чому так може відбуватися.

Однією з великих причин можуть бути постійні зміни на ринку. Оскільки технологія розвивається блискавично, а вподобання споживачів змінюються швидше, ніж будь-коли, партнери постійно намагаються наздогнати тренди. Тільки-но вони думають, що знайшли виграшну стратегію, як алгоритми змінюються або з’являються нові конкуренти, які руйнують їхні плани.

Ще одне питання — насиченість ринку. Схоже, що сьогодні всі підхоплюють партнерський маркетинг, переповнюючи ринок контентом і пропозиціями. У такому шумі стає все складніше для партнерів виділитися та привернути увагу своєї цільової аудиторії.

Не слід забувати про зміну регуляцій і практик дотримання законодавства. З посиленням уваги урядів до питань конфіденційності даних та онлайн-реклами, партнери мають орієнтуватися в мінному полі правил і регуляцій, що робить роботу складнішою, ніж будь-коли.

У наступній частині нашої подорожі ми заглибимося в ці виклики та розглянемо практичні рішення, щоб допомогти партнерам орієнтуватися в каламутних водах сучасного маркетингу.

1. Змінна поведінка споживачів і втома від реклами

Давайте звернемо увагу на явище, яке завдає партнерам справжнього головного болю: банерна сліпота. Чи знали ви, що приголомшливі 86% споживачів страждають від цього явища?

Банерна сліпота — це жахлива новина для партнерів, оскільки це означає, що цільова аудиторія ігнорує або не помічає їхню ретельно розроблену рекламу. Споживачі навчилися відсівати шум і зосереджуватися лише на тому контенті, який їм важливий. У результаті традиційні маркетингові техніки вже не працюють. Частково проблема полягає в зростаючій витонченості споживачів. Сьогодні люди більш вибагливі, ніж будь-коли раніше. Вони можуть помітити рекламну пропозицію за милю, і менш імовірно, що вони піддадуться тактиці високого тиску чи надмірним обіцянкам.

Партнери опиняються в скрутному становищі через це. Важче робити правдоподібні заяви, і їм доводиться бути креативними, щоб привернути увагу своєї аудиторії. І навіть якщо їм вдасться створити ідеальне повідомлення, немає жодної гарантії, що його побачать. Втома від реклами та банерна сліпота означають, що споживачі більш ймовірно прокрутять або ігноруватимуть оголошення повністю, що ускладнює партнерам досягнення результату.

Що робити:

Щоб подолати банерну сліпоту, партнери можуть дослідити інноваційні підходи, такі як використання інтерактивного контенту, гейміфікація або імерсивні технології, щоб привернути увагу аудиторії.

Створення візуально привабливих і контекстуально релевантних оголошень, які безперешкодно інтегруються в користувацький досвід, також може допомогти прорватися через шум.

Крім того, зосередження на створенні контенту, що приносить цінність і відповідає конкретним проблемам або інтересам цільової аудиторії, може сприяти залученню та підвищенню конверсій.

Експериментування з нестандартними розміщеннями оголошень або форматами, такими як спонсоровані подкасти або партнерства з брендовим контентом, може додатково диверсифікувати промоційну стратегію та підвищити видимість.

2. Ескалація витрат на платну рекламу та конкурентний ландшафт

Вартість платної реклами продовжує зростати, і платформи, такі як Google Ads та Facebook Ads, фіксують значне підвищення цін на рекламу. Згідно з останніми статистичними даними, середня вартість за клік (CPC) для Google Ads у всіх галузях становить $2,69, що на 26% більше, ніж минулого року. Аналогічно, середня вартість за клік у Facebook зросла на 92% за останні п'ять років. Ці зростаючі витрати являють собою серйозну проблему для маркетологів, які займаються партнерським маркетингом, оскільки більш високі витрати на рекламу можуть знизити їх прибуток і ускладнити досягнення позитивної рентабельності інвестицій (ROI).

Окрім зростання витрат на рекламу, партнерські маркетологи мають боротися з жорсткою конкуренцією у сфері цифрової реклами. Зі збільшенням кількості бізнесів та індивідуальних учасників у сфері партнерського маркетингу, конкуренція за увагу споживачів посилюється. Це насичення ринку може призвести до посилення воєн ставок за розміщення реклами та збільшення витрат на залучення клієнтів для партнерів.

Що робити:

Щоб досягти успіху в цьому конкурентному середовищі, партнерські маркетологи повинні відрізнятися від інших, ефективно орієнтуватися на нішеву аудиторію та постійно оптимізувати свої кампанії для досягнення максимальних результатів.

Диверсифікація реклами є ключовою. Будьте креативними та уникайте спокуси копіювати рекламу інших, оскільки перенасичення може негативно вплинути на довгострокову ефективність.

Важливо надавати пріоритет платформам і каналам, які приносять найкращі результати та забезпечують найвищу ROI.

Крім того, ухвалення рішень на основі даних є необхідним для партнерських маркетологів, які прагнуть бути на крок попереду. Використовуючи аналітичні інструменти та відстежуючи ключові показники ефективності (KPI), маркетологи можуть отримати цінну інформацію про ефективність кампаній, поведінку аудиторії та ринкові тенденції.

3. Очікуваний перехід до інфлюенс-маркетингу

Останніми роками інфлюенс-маркетинг стрімко зріс. Бренди частіше, ніж будь-коли, звертаються до людей із соціальних мереж і творців контенту для просування своїх товарів і послуг. В одному звіті зазначено , індустрія інфлюенс-маркетингу у 2022 році досягла $16,5 мільярда і прогнозується, що вона зросте до $199,6 мільярда до 2032 року, демонструючи вражаючий середньорічний темп зростання (CAGR) у 28,6% з 2023 по 2032 роки. Це зростання витрат на інфлюенсерів підкреслює, наскільки важливими вони стали у формуванні купівельних звичок споживачів.

Сьогодні традиційні маркетингові тактики самі по собі не спрацюють у світі партнерського маркетингу. Успіх залежить від розумності, креативності і, найголовніше, релевантності. Важливо знаходити способи глибшого зв’язку з цільовою аудиторією. Це означає, що автентичність і релевантність є ключовими. Партнери повинні переконатися, що їхнє повідомлення відповідає цінностям та інтересам їхньої аудиторії.

Що робити:

Щоб досягти успіху в сучасному ландшафті партнерського маркетингу, включення інфлюенс-маркетингу є дієвою стратегією. Співпраця з інфлюенсерами дозволяє партнерам скористатися їхньою зацікавленою аудиторією та використати їхню довіру для просування своїх продуктів або послуг.

Ідентифікуйте інфлюенсерів, аудиторія яких співпадає з цільовим ринком і цінності яких резонують з рекламованим брендом. Автентичність є ключовою для побудови довіри та підвищення конверсій.

Розподіляйте бюджети розумно, надаючи пріоритет інфлюенсерам, які найбільше підходять та забезпечують найвищий потенціал для ROI.

Альтернативні точки зору на партнерський маркетинг

Окрім згаданих раніше викликів, партнерські маркетологи також стикаються з кількома іншими аспектами, що впливають на їхній успіх. Це коливання комісійних, які можуть непередбачувано впливати на заробіток, та проблеми з відстеженням ефективності, що ускладнюють точне вимірювання результативності кампаній. Більше того, якість рекламованих продуктів може варіюватися, що становить ризик для репутації та довіри партнерів. Складні регуляції та забезпечення етичних маркетингових практик додатково ускладнюють ці виклики. Врахування цих альтернативних перспектив є важливим для партнерів, щоб зберігати стійкі та прибуткові маркетингові стратегії.

Коливання комісійних

Виклик. Ставки комісійних для партнерів піддаються коливанням, що може варіюватися від незначних змін до значних коригувань. Наприклад, програма може починатися з щедрої комісії у 20%, але згодом зменшити її до 15% через зміни на ринку або внутрішню політику. Ці коливання можуть порушити стабільність доходу партнера та фінансове планування.

Рішення. Диверсифікація портфоліо партнера шляхом співпраці з програмами у різних галузях та нішах допомагає зменшити вплив коливань комісійних. Це розподіляє ризики, дозволяючи партнерам зберігати більш стабільний потік доходів.

Відстеження та аналітика

Виклик. Спроба розібратися в усіх даних, що надходять із різних партнерських кампаній, може здатися схожою на спробу скласти кубик Рубіка із зав’язаними очима. Без точних інсайтів партнери залишаються в невіданні щодо оптимізації своїх кампаній для досягнення кращих результатів.

Рішення. Інвестуйте в надійне програмне забезпечення для відстеження партнерських програм та аналітичні інструменти для ефективного моніторингу продуктивності кампаній. Регулярно переглядайте дані для виявлення трендів, відстеження конверсій та точного вимірювання ROI. Додатково використовуйте розширені аналітичні функції, такі як когортний аналіз та прогнозування, для передбачення майбутніх показників та виявлення можливостей для зростання.

Якість продукції та репутація

Виклик. Ніщо не вбиває довіру до партнера швидше, ніж просування поганого продукту, який змушує аудиторію відчувати себе обдуреною. Якщо підписники не можуть довіряти рекомендаціям партнера, вони почнуть їх ігнорувати, що погано для будь-якого бізнесу.

Рішення. Ретельно перевіряйте продукти або послуги перед їх просуванням, забезпечуючи їх відповідність потребам та очікуванням аудиторії. Вибирайте надійні партнерські програми, які пропонують якісні продукти та прозорі умови.

Подолання труднощів у нативній рекламі для партнерів

Партнери активно впроваджують нативну рекламу та співпрацюють із платформами, щоб збільшити свої доходи — і це розумний хід. Нативна реклама гармонійно вписується у контент, уникаючи нав’язливості традиційної реклами. Крім того, ці платформи пропонують точні варіанти таргетингу, допомагаючи партнерам охопити ідеальну аудиторію.

Але не все так просто. Давайте розглянемо проблеми, які особливо турбують партнерів сьогодні.

Розміщення реклами

Виклик. Партнери часто стикаються з обмеженнями у розміщенні реклами, особливо коли вони отримують винагороду на основі фіксованої моделі CPA (вартість за дію). Відсутність контролю над серверною частиною обмежує партнерів у можливості оптимізувати свої заробітки понад певний рівень.

Рішення. Для вирішення цієї проблеми партнери можуть досліджувати альтернативні стратегії монетизації на платформі нативної реклами. Диверсифікуючи свої джерела доходів і використовуючи додаткові формати чи місця розміщення реклами, партнери можуть максимально підвищити свій потенціал заробітку, дотримуючись правил платформи.

Зростання витрат на рекламу

Виклик. Зростаючі витрати на нативну рекламу є значною перешкодою для партнерів, ускладнюючи збереження прибутковості. Оскільки витрати на рекламу продовжують зростати, партнерам необхідно впроваджувати ефективні стратегії для оптимізації ROI.

Рішення. Партнери можуть зменшити вплив зростання витрат на рекламу шляхом впровадження таргетованих рекламних кампаній і оптимізації параметрів таргетингу. Зосередившись на сегментах аудиторії з високою конверсією та вдосконалюючи свої рекламні креативи, партнери можуть максимізувати витрати на рекламу та досягти вищої рентабельності інвестицій.

Тривалі процеси затвердження

Виклик. Партнери часто стикаються із затримками у процесі затвердження реклами, що призводить до тривалих запусків кампаній та зниження ефективності. Цей перехід від затверджень у той же день до подовжених періодів очікування може завадити партнерам ефективно тестувати та оптимізувати свої кампанії.

Рішення. Щоб прискорити процес затвердження, партнери можуть проактивно взаємодіяти з командою підтримки платформи нативної реклами та дотримуватися найкращих практик подання реклами. Забезпечуючи відповідність правилам платформи та надаючи детальну інформацію про кампанію, вони можуть прискорити процес затвердження та мінімізувати затримки.

Нижчий CTR на нативних платформах

Виклик. Хоча платформи нативної реклами пропонують унікальні можливості таргетингу, партнери можуть відчувати нижчий рейтинг кліків (CTR) порівняно з іншими рекламними каналами. Ця різниця у CTR підкреслює необхідність для партнерів удосконалювати свої стратегії таргетингу та оптимізувати свої рекламні креативи для підвищення залучення.

Рішення. Експериментуйте з різними елементами реклами, такими як заголовки, зображення, текст оголошення та заклики до дії, щоб визначити, що найкраще резонує з аудиторією. Переконайтеся, що цільові сторінки релевантні вмісту оголошення та забезпечують плавний перехід для користувачів. Партнери повинні постійно вдосконалювати параметри таргетингу на основі інсайтів аудиторії та даних про ефективність. Встановлення ретаргетингових кампаній для повторного залучення користувачів, які раніше взаємодіяли з рекламою або відвідали сайт партнера, є ще одним рішенням. Можливостей багато; партнери просто повинні експериментувати.

Висока CPC для високоякісних паблішерів

Виклик. Партнери часто стикаються з підвищеними витратами за клік (CPC), коли таргетуються на преміальних паблішерів на нативних рекламних платформах. Незважаючи на зусилля зі зниження CPC шляхом таргетування паблішерів нижчої якості, конкурентне середовище ринку може обмежувати можливості економії.

Рішення. Щоб зменшити вплив високих ставок CPC, партнери можуть досліджувати альтернативні стратегії ставок і налаштовувати параметри таргетингу для досягнення більш економічно ефективних сегментів аудиторії. Крім того, ведення переговорів щодо оптових угод або знижок на великі обсяги з преміальними паблішерами може допомогти партнерам отримати вигідніші тарифи на рекламу та підвищити загальну рентабельність інвестицій.

Занепокоєння щодо шахрайства з рекламою

Виклик. Партнери повинні залишатися пильними щодо рекламного шахрайства, включаючи такі проблеми, як резидентні проксі IP-мережі та бот-трафік, що загрожують ефективності та цілісності їхніх кампаній.

Рішення. Щоб боротися з рекламним шахрайством, партнери повинні впроваджувати надійні заходи для виявлення шахрайства та уважно відстежувати ефективність кампаній на предмет нерегулярностей. Використовуючи передові аналітичні інструменти та співпрацюючи з надійними рекламними мережами, які надають пріоритет запобіганню шахрайству, партнери можуть захистити свої кампанії та зберегти довіру аудиторії.

Висновок

Незважаючи на труднощі у партнерському маркетингу, важливо розуміти, що вони є каталізаторами росту та інновацій. Ці виклики не є непереборними бар'єрами. Натомість вони надають нам стимул для адаптації, розвитку та пошуку нових стратегій для їх подолання.

У MGID ми розуміємо динамічну природу цифрового ландшафту та прагнемо надавати нашим клієнтам новітні інструменти та можливості. Ми постійно розвиваємо й удосконалюємо наші пропозиції, щоб гарантувати, що наші партнери залишаються попереду. Отже, якщо ви прагнете крокувати у майбутнє з впевненістю і використовувати нові можливості у партнерському маркетингу, будьте впевнені, що MGID завжди поруч, щоб підтримати вас на кожному кроці. Давайте продовжувати наполегливо працювати, розвиватися і революціонізувати світ партнерського маркетингу. Ви готові? Ми — безперечно. Рушаймо до цього разом!