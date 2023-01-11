Одне з найпоширеніших запитань, які ставлять маркетологи брендів: «Що мені робити з банерною сліпотою цільової аудиторії?» Створюючи рекламне оголошення, звісно ж, ви хочете, щоб воно було видимим. А щоб залишатися помітними, вам потрібно залучати користувачів і спонукати їх до конкретних дій.

Рекламні оголошення Rich Media — це саме те рішення, яке вам потрібно! Чому? Бо з цим форматом існує дуже багато варіантів взаємодії. У рекламі Rich Media можна торкатися, перетягувати, стирати, гортати, обертати, дивитися відео чи навіть пограти в гру.

Обов'язково дізнайтеся більше про цей унікальний формат реклами, порівняйте його з іншими видами реклами та скористайтеся корисним досвідом нашої команди. Можливо, це надихне вашу наступну рекламну кампанію!

Що таке реклама Rich Media?

У рекламних оголошеннях Rich Media використовується поєднання тексту, аудіо, зображень, відео, анімації та інших засобів, що відповідають цьому формату оголошень. Подібно до відеореклами, вона привертає увагу глядачів; однак відеореклама не завжди спонукає до дії, в той час як реклама Rich Media завжди спонукає користувача до взаємодії. Завдяки формату Rich Media, який протилежний статичним рекламним банерам, що залишаються непомітними через банерну сліпоту, ви можете виділитися на фоні інших, створивши динамічні візуальні матеріали свого продукту.

Це безпрограшна ситуація: бренди отримують вигоду від вищого CTR і показників уваги, а паблішери — від унікальних креативних матеріалів у віджетах розміщення реклами. Ще одна перевага — додаткові показники, як-от загальне залучення, які недоступні для інших типів рекламних форматів.

Реклама Rich Media проти стандартної банерної реклами

Ми вже детально пояснили, що таке реклама Rich Media, а тепер пропонуємо порівняти її зі стандартною банерною рекламою, щоб як слід розібратися в різниці та в перевагах формату Rich Media. Загалом, реклама Rich Media дає можливість більшої гнучкості та функціональності, забезпечуючи виняткову ефективність в охопленні та впізнаваності бренду.

Подивіться на наступну таблицю.

Типи рекламних оголошень Rich Media

Завдяки динамічній природі, як у відео, реклама Rich Media особливо ефективна, оскільки користувачі можуть взаємодіяти з рекламним матеріалом. Ці взаємодії підходять до навколишнього контенту, але залишаються захопливими, а отже, більш ефективно привертають увагу користувачів. Статичні рекламні банери корисні для рекламодавців, але сучасні споживачі часто їх ігнорують. Реклама Rich Media з динамічними елементами може перетворити стандартну рекламну кампанію на потік раніше невикористаних джерел доходу.

Ось основні типи рекламних оголошень Rich Media:

● Роздільники. Ймовірно, ви вже бачили такі типи реклами брендів у сфері моди та краси. Двостороння стрілка в центрі зображення дозволяє користувачам перетягувати роздільник, щоб побачити порівняння до/після, варіацію оригінального зображення чи іншу функцію продукту. Цей варіант чудово допомагає рекламодавцям підкреслити трансформацію, яку пропонує їхній продукт. Покажіть споживачам, як ваш продукт може допомогти їм дістатися з точки А в точку Б — це перевірена тактика маркетингу.

Giorgio Armani

● Банерні оголошення Rich Media — банерні оголошення, розташовані вгорі, внизу, збоку чи посередині веб-сторінки, — найпоширеніший формат реклами. Завдяки розташуванню їх з найбільшою імовірністю помітять користувачі. Рекламодавці можуть перетворити статичне зображення банера на привабливе рухоме зображення. Завдяки цьому банер стає максимально помітним, тому рекламодавці так люблять цей формат. Це також чудовий спосіб боротися з банерною сліпотою.

Starbucks

● Карусель з відео — карусель включає фонове зображення, відео та слайд рекламного продукту, де можна розмістити інформацію про продукт, який ви рекламуєте у відео.

Cartier

● Відеобокс 360° — за допомогою цього типу оголошення Rich Media, користувачі можуть роздивитися продукт під будь-яким кутом. Це ефективно, оскільки дозволяє користувачеві краще зрозуміти продукт і наскільки він відповідатиме його потребам.

Ford

● Двостороння реклама (flip parallax) — у цьому типі реклами оголошення анімоване, щоб можна було перевертати та розглядати обидві сторони реклами. Коли користувач наводить курсор на рекламу, йому пропонують натиснути, щоб дізнатися більше

Ralph Lauren

Як реклама Rich Media відрізняється від інших форматів?

Крім інтерактивного дизайну та мультимедійних елементів, однією великою перевагою використання реклами Rich Media є розширені можливості трекінгу ефективності. Насправді трекінг даних і оптимізація є найбільшими факторами, що відрізняють рекламу Rich Media від інших рекламних форматів. Як рекламодавець, ви хочете мати можливість відстежувати дані та приймати кращі рішення. Завдяки таким рішенням можна більш ефективно налаштовувати таргетинг, а отже, отримувати більшу конверсію. Зрештою, краща оптимізація призводить до уточненого трекінгу даних, що принесе більше прибутку.

Ось статистика однієї з найкращих кампаній у форматі Rich Media у 2022 році, які розмістили на нашій глобальній рекламній платформі:

Дані рекламної кампанії одного з брендів, що рекламується на MGID ● Покази — кількість переглядів вашої реклами ● Rich-події — дія, яку виконав користувач для взаємодії з вашою рекламою ● CTR— кількість разів, коли користувач клікнув вашу рекламу ● Загальне залучення — скільки уваги було приділено вашій рекламі та які дії виконували користувачі, щоб взаємодіяти з нею

Показники, які аналізують ці реклами, включають покази у видимій частині екрана, взаємодії, CTR та релевантність реклами. Однак найважливіший показник, який вимірюється в цій рекламі (який власне і є ключовою перевагою!), — рівень залучення. Цей показник не можна виміряти за допомогою звичайних оголошень, таких як статичні банери. Саме завдяки цьому реклама Rich Media така корисна для рекламодавців. Розуміючи, як аудиторія взаємодіє з вашою рекламою, ви можете оптимізувати оголошення на ходу та вдосконалити стратегію рекламної кампанії.

Переваги рекламних оголошень Rich Media для рекламодавців

Ми вже розглянули чимало переваг, але тут ми в деталях їх розглянемо, щоб ви краще розуміли, як реклама Rich Media може бути корисною для вашого бізнесу.

Кращий CTR

Наша статистика показує, що реклама Rich Media може похвалитися надзвичайно високим CTR порівняно зі стандартними типами реклами. Екстрапольовані дані, отримані з нашої глобальної рекламної платформи, показують середній CTR 0,4%, тоді як статична реклама ледве долає межу в 0,04%. Враховуючи такий великий розрив між цими форматами, стає очевидно, що з них краще в контексті залучення.

Покращена мобільна реклама Rich Media

Оскільки мобільний трафік зараз значно перевищує десктопний, важливо також мати мобільну рекламу в форматі Rich Media. Реклама, орієнтована на мобільні пристрої, дає вам змогу створити унікальний досвід для користувача просто на його смартфоні. Крім того, деякі глобальні рекламні платформи, як-от MGID, розробляють рекламу Rich Media, яка ідеально вписується у вміст вебсторінки, що спрощує взаємодію з користувачем. Завдяки такому дизайну користувачі не відчувають, що переглядають саме рекламу.

Краще прогнозування

В рекламі Rich Media особливо корисно, що можна використовувати метрики, недоступні в інших рекламних форматах. Саме тому ви можете звірити витрати на рекламу з конкретними даними. Це дозволяє планувати та визначати довгостроковий бюджет. Крім того, деякі рекламні платформи, такі як наша, пропонують модель CPM, за якою ви здійснюєте трансакції на основі гарантованого результату. Для вас це забезпечує стабільність, оскільки ви можете отримати переваги від гарантованої кількості лише видимих показів, а не загальної кількості разів, коли ваша реклама відображалася на екрані користувача.

Підвищення уваги

Оскільки увагу часто вважають новою «валютою» в перфоманс-маркетингу, реклама Rich Media має перевагу над численними іншими рекламними форматами, які не дають вам такої змоги відстежувати увагу та залучення користувачів. Маючи більше даних, ви можете дізнатися більше про результативність кампанії, а технології ШІ (як на платформі MGID) можуть відстежити патерни поведінки користувачів — тобто саме ту критичну інформацію, яка необхідна для підвищення рентабельності вашої цифрової реклами.

Йому надають перевагу паблішери — Коли високоякісна реклама не заважає користувацькому досвіду на сайті, паблішери це особливо цінують. Більшості людей не подобаються нудні статичні рекламні банери, тому вони можуть більше заважати та знеохочувати користувачів сайту. Реклама Rich Media приносить більше прибутку рекламодавцям, а це, своєю чергою, забезпечує вищі відрахування для паблішера. Це також чудова можливість для вашого бренду потрапити на сайти преміумкласу, такі як The New York Times або CNN, що підвищує довіру до вашого бізнесу.

Практичні поради для використання реклами Rich Media: Як досягти цільової аудиторії

Дуже важливо знайти спосіб досягти саме вашої цільової аудиторії. Реклама Rich Media — це платна дисплейна реклама, тому, неправильно обравши аудиторію, ви ризикуєте чималими коштами. З іншого боку, якщо точно підібрати таргетинг, потенційна прибутковість величезна. Максимально ретельне вивчення вашого ідеального клієнта — критичний чинник вашого успіху.

Глобальна рекламна платформа MGID може похвалитися високоякісним нативним розміщенням, розумним контекстним таргетингом, а також контролем безпеки бренду за допомогою ШІ. Ми розуміємо, що це найважливіше в будь-якій рекламній кампанії. Запускаючи свої рекламні оголошення, ви можете бути впевнені: якщо ви розумієте, хто ваша цільова аудиторія, ми зможемо доставити вашу рекламу саме їй.

Скільки це коштує?

Все залежить від кількох чинників. Але для загального розуміння процитуємо одного з авторів цього посібника та керівника відділу бізнес-розвитку брендів MGID: «Вау-креативи завжди дорожчі за стандартні».

Якщо ви хочете виділитися серед інших, потрібно бути готовими виділити на це серйозні кошти. Реклама Rich Media коштує щонайменше вдвічі дорожче стандартної дисплейної реклами. Попри те, що реклама Rich Media може мати менше переглядів, у довгостроковій перспективі вона все одно буде більш рентабельною.

Вартість залежить від різних факторів, таких як рівень паблішера та цифрова вага рекламного матеріалу. Що стосується паблішера, звісно, реклама на The New York Times буде дорожчою за рекламу на місцевому сайті невеличкого містечка. Бренди зазвичай хочуть оплачувати тільки повні чи половинні перегляди відео, але більшість агенцій цього не дозволяють. У MGID ми відрізняємося тим, що пропонуємо варіанти CPC, CPM або оптимізований підхід до моделей CPA.

Як створити рекламу Rich Media?

Розробляючи рекламний план, звісно, варто враховувати ваш бюджет. Є кілька варіантів залежно від суми, яку ви готові вкласти у свою рекламну стратегію. Якщо ви не надто добре розумієтесь на техніці, агенція диджитал-продакшену допоможе вам розробити високоякісну рекламу з високою конверсією. Зверніться до агенції, якій довіряєте у розумінні голосу та цілей вашого бренду — однак порівняно з іншими варіантами цей спосіб найдорожчий.

Якщо ви шукаєте більш доступні варіанти та готові попрацювати з технічними інструментами, можна скористатися інструментами для самостійної розробки, однак це може означати зниження якості.

У нас є оптимальне рішення на перетині цих двох варіантів. Глобальна рекламна платформа — найкращий спосіб розробки реклами, якщо ви хочете трохи зекономити, але при цьому не втратити в якості. Ці платформи забезпечують повний цикл послуг та досвідчені команди з експертизою в розробці реклами Rich Media. Ці творчі команди розробляють за вас рекламне оголошення, повністю беруть на себе управління кампанією та відстежують результати. Якщо ви тільки починаєте працювати з рекламою Rich Media, дуже радимо вам скористатися саме цією опцією, бо завдяки їй ви зможете зрозуміти, як створюються оголошення у форматі Rich Media та зможете за свої інвестиції отримати кращі результати.

В будь-якому випадку, коли ви починаєте кампанію з використанням формату Rich Media, вона складатиметься з наступних кроків: 1. Визначте бюджет — Прийміть рішення, які матеріали найкраще підходять для вашого бренду, а також який бюджет ви можете виділити на кампанію. Визначте, чи будете ви використовувати інструмент самостійної розробки, агентство диджитал-продакшену чи рекламну платформу на зразок MGID. На нашій глобальній рекламній платформі можна як створювати рекламні матеріали, так і оптимізувати таргетинг кампанії. 2. Визначте стратегію — Ви хочете підвищити впізнаваність бренду чи заохотити споживачів до негайної покупки? Мета кампанії має бути конкретною. Це дозволить вам або будь-якій платформі, з якою ви працюєте, розробляти рекламні матеріали відповідно до бажаного результату. 3. Визначте креативні матеріали — Які креативні матеріали вам знадобляться? Зображення, відео чи тексти? Якщо ви працюєте з агенцією чи платформою, подумайте, що їм буде корисно від вас отримати. Перевірте, щоб брендинг був послідовним. Потрібно вирішити, як у тексті має звучати голос вашого бренду, а також які емоції реклама має викликати в користувача. Як ви хотіли б, щоб користувачі взаємодіяли з вашою рекламою? Коли збираєте й оцінюєте креативні матеріали, не забувайте, що вам також знадобиться лендінг. 4. Налаштуйте таргетинг — Визначення інтересів цільового споживача має вирішальне значення. MGID пропонує вам безкоштовного менеджера облікового запису, який допоможе оптимізувати та налаштувати таргетинг для вашої рекламної кампанії. 5. Попередній перегляд — Перед публікацією оголошення переконайтеся, що немає помилок і воно відповідає розмірам місця публікації. У більшості платформ є вказівки, яких потрібно дотримуватися, тож не забувайте і про них, перш ніж надіслати рекламу на перевірку. У MGID є корисна можливість — наш департамент креативу та модерації переглядає всі рекламні матеріали, щоб перевірити їхню відповідність вимогам паблішерів. 6. Відстежуйте та вимірюйте результати — глобальна рекламна платформа займеться результатами кампанії та відстежуватиме важливі дані. Якщо ви використовуєте варіант самостійної роботи, скористайтесь інструментами на самій платформі, де ви опублікували вашу рекламу, щоб відстежувати необхідні дані. Відстеження даних має ключове значення для таргетингу кампаній та збільшення конверсії, оскільки дозволяє брендам дізнатися більше про цільову аудиторію та скористатися цією інформацією в подальших кампаніях.

Спробуйте Rich Media у вашій наступній рекламній кампанії!

Реклама Rich Media — відомий формат, який надає величезні переваги для різних кампаній з підвищення впізнаваності бренду. Цей формат може забезпечити величезні успіхи компаніям, які лише розвивають онлайн-присутність, особливо якщо вони хочуть виділитися серед конкурентів та бути помітними серед інформаційного шуму. Творчі можливості захопливі й майже безмежні, тож ви можете перевірити різні формати та знайти найкращий варіант реклами Rich Media для своєї маркетингової ніші.

Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися про цей неймовірний спосіб підвищити впізнаваність вашого бренду. Спробуйте цей формат у наступній кампанії та переконайтеся, що тепер ще більше людей зможуть дізнатися про продукти, які ви пропонуєте!