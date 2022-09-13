Нещодавнє партнерство MGID і остання інтеграція – це Getty Images. Цей провідний світовий виробник візуального контенту та маркетплейс дозволяє рекламодавцям легко вибирати з безлічі високоякісних і готових до використання зображень, тестувати різні варіанти та, зрештою, покращувати ефективність кампанії.

MGID прагне показувати релевантну високоякісну рекламу, і тому постійно додає сучасні функції та впроваджує нові рішення, які спрощують тестування та оптимізацію кампаній. На початку цього року ми запровадили Safety Rankings, щоб досягти найвищого рівня прозорості для наших партнерів і створити ефективну та зрозумілу систему класифікації реклами.

Ми раді повідомити, що ресурс Getty Images тепер доступний для рекламодавців у дашборді MGID. Ці колекції зображень містять широкий спектр фотографій, ілюстрацій, векторної графіки та відео, а також вони вже є ліцензованими для використання у ваших кампаніях.

Як користуватися новою галереєю зображень

Незалежно від того, додаєте ви нову рекламу чи редагуєте вже існуючу, зможете побачите вкладку «Галерея» у дашборді. Натиснувши на вкладку, помітите готові до використання зображення та відео з галереї Getty Images.

Тут ви можете вводити релевантні ключові слова у пошук, відповідно до ваших потреб у креативах. Їх можна вводити будь-якою мовою; однак результати можуть відрізнятися залежно від мови. Зауважте, що результати пошуку можна сортувати за датою (найновіші), релевантністю (найкращий збіг) або популярністю (найпопулярніші).

Щоб збільшити статичне зображення, наведіть курсор на вибрані елементи. Знайшовши потрібні креативи, натисніть на вибране зображення, і воно з’явиться у блоці попереднього перегляду.

Реклама у форматі MP4 і галерея стокового відео

MGID постійно розширює список форматів, сумісних з нативною рекламою. Тепер рекламодавці можуть додавати файли MP4 і MOV для створення анімаційної реклами.

Ось основні характеристики, яких треба дотримуватися, працюючи з цими форматами:

розмір файлу не може перевищувати: 5 Мб

тривалість відео: менше 15 секунд

мінімальний розмір: 492 x 328 пікселів

Щоб отримати максимальну користь від цього доповнення, нашим клієнтам також доступна галерея стокового відео від Getty Images. Залежно від зображень, які шукаєте, ви можете перейти від результатів пошуку статичних зображень до відео контенту. Варто навести курсор на вибрані елементи, щоб відтворити відео.

Найкращі методи збільшення кількості кліків і конверсій

Працюючи зі зручними у пошуку стоковими матеріалами, треба остерігатися візуальних кліше та використання медіафайлів, які ваша аудиторія вже бачила. У більшості випадків краще пограти з метафорами та непрямими порівняннями або, принаймні, дивитися трохи далі, ніж перші результати пошуку.

Зображення також мають виглядати реальними, а це означає, що дії та сценарії, які ви показуєте в рекламі, не завжди можуть бути приємними. Шукайте конфлікт, драму чи дилеми, щоб викликати емоційну реакцію аудиторії.

Давайте розглянемо деякі інші міркування, які допоможуть вам вибрати правильні зображення для ваших рекламних кампаній.

Врахуйте композицію зображення

Як кластерні зображення, так і зображення з центральним об’єктом можуть працювати добре, але переконайтеся, що вибране зображення відповідає певному типу композиції.

Додайте динаміки

Шукайте матеріали, що привертають увагу, і вибирайте динамічні фото чи відео з невідомим кінцем. Аудиторії буде цікаво побачити кінцівку, і це призведе до кліку.

Додайте загадковості

Спробуйте зацікавити глядачів за допомогою прихованих деталей і елементів. Наприклад, якщо це фотографія людини, яка дивиться на ноутбук, не показуйте екран.

Додайте емоції

Шукайте зображення, які показується кохання, співчуття, гнів або будь-які інші сильні емоції, які доповнюють основний меседж вашої реклами.

Контраст з кольором і контекстом

Кольоровий або контекстний контраст добре привертає увагу та може підкреслити основний акцент реклами.

Висновки

Отож, інтеграція Getty Images у дашборді MGID спрощує використання бібліотеки стокових зображень та відео. Тепер ви можете легко використовувати A/B тести і оптимізувати візуальні ефекти для своїх рекламних креативів. Немає необхідності завантажувати та перезавантажувати зображення з інших сайтів або керувати численними підписками на стокові вебсайти. Ми впевнені, що завдяки наявності безлічі варіантів більш високоякісних зображень цей новий інструмент спрощуватиме процес створення реклами і покращить її якість.