Глобальна рекламна платформа MGID розширює партнерство з GeoEdge, провідним сервісом рішень для захисту та перевірки якості реклами в мобільній і онлайн-екосистемі. Таке розширення партнерства стало можливим завдяки успішній багаторічній співпраці, під час якої в десятках тисяч сценаріїв вдалося виявити кілька практик маскування шкідливої реклами.
Завдяки цій довгостроковій співпраці з GeoEdge відділ модерації MGID може бути певний, що кампанії, які запускаються на нашій платформі, захищені найсучаснішими рішеннями для безпеки рекламного контенту. Надійний набір функцій безпеки MGID включає:
- Сучасні алгоритми виявлення загроз. GeoEdge систематично оновлює алгоритми для відстеження існуючих і потенційних загроз, зосереджуючись на галузях, які команда модерації MGID вважає чутливими. Це дозволяє передбачити порушення та негайно реагувати на них. -** Визначення порушень за допомогою моделей ШІ**. Моделі штучного інтелекту розробляють сценарії порушень, щоб запобігти забороненим практикам на етапі створення контенту та рекламної кампанії, щоб креативи, створені штучним інтелектом в MGID, відповідали вимогам за замовчуванням.
- Розширені ресурси для ручної перевірки. Спеціалізовані регіональні команди цілодобово контролюють стан рекламного контенту в ротації та звертають увагу навіть на найменші можливі порушення, такі як запозичені елементи дизайну та неправдиві твердження.
- Нульова терпимість до зловмисного ПЗ та шкідливого вмісту. Реклама, що містить будь-який натяк на зловмисне програмне забезпечення, шкідливий контент або фішингові дії, безумовно блокується MGID, або ж її додатково перевіряють, перш ніж пропустити до системи.
- Надійна система перевірки. Усі клієнти MGID повинні пройти особисту перевірку та надати необхідну документацію перед початком роботи на платформі за допомогою процесів під назвою KYC (знай свого клієнта) і KYB (знай свій бізнес).
«У цифровій рекламі постійно тривають перегони між легітимними суб'єктами та шахраями, які викачують гроші з ланцюга постачання та шкодять рекламодавцям, паблішерам і самим користувачам, — прокоментував Сергій Денисенко, генеральний директор MGID.
«Щоб захистити наших клієнтів і опен веб в цілому, ми розбудовуємо партнерства з провідними інноваційними компаніями, такими як GeoEdge, які допомагають нам боротися з оманливою та шахрайською рекламою. Результати нашої співпраці говорять самі за себе, і ми сподіваємось на подальшу спільну роботу».
«По всьому ланцюгу постачання цифрової реклами одна з головних загроз —шкідливі дії зловмисників. Попри те, що наші суперники вдосконалюють свої тактики у кіберпросторі, MGID використовує технології GeoEdge, що дає компанії змогу боротися зі шкідливою рекламою та захищати своїх партнерів від кіберзлочинної діяльності», — сказав Амнон Сів, генеральний директор GeoEdge.