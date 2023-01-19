Глобальна рекламна платформа MGID розширює партнерство з GeoEdge, провідним сервісом рішень для захисту та перевірки якості реклами в мобільній і онлайн-екосистемі. Таке розширення партнерства стало можливим завдяки успішній багаторічній співпраці, під час якої в десятках тисяч сценаріїв вдалося виявити кілька практик маскування шкідливої реклами.

Завдяки цій довгостроковій співпраці з GeoEdge відділ модерації MGID може бути певний, що кампанії, які запускаються на нашій платформі, захищені найсучаснішими рішеннями для безпеки рекламного контенту. Надійний набір функцій безпеки MGID включає:

Сучасні алгоритми виявлення загроз . GeoEdge систематично оновлює алгоритми для відстеження існуючих і потенційних загроз, зосереджуючись на галузях, які команда модерації MGID вважає чутливими. Це дозволяє передбачити порушення та негайно реагувати на них. -** Визначення порушень за допомогою моделей ШІ**. Моделі штучного інтелекту розробляють сценарії порушень, щоб запобігти забороненим практикам на етапі створення контенту та рекламної кампанії, щоб креативи, створені штучним інтелектом в MGID, відповідали вимогам за замовчуванням.

. GeoEdge систематично оновлює алгоритми для відстеження існуючих і потенційних загроз, зосереджуючись на галузях, які команда модерації MGID вважає чутливими. Це дозволяє передбачити порушення та негайно реагувати на них. -** Визначення порушень за допомогою моделей ШІ**. Моделі штучного інтелекту розробляють сценарії порушень, щоб запобігти забороненим практикам на етапі створення контенту та рекламної кампанії, щоб креативи, створені штучним інтелектом в MGID, відповідали вимогам за замовчуванням. Розширені ресурси для ручної перевірки . Спеціалізовані регіональні команди цілодобово контролюють стан рекламного контенту в ротації та звертають увагу навіть на найменші можливі порушення, такі як запозичені елементи дизайну та неправдиві твердження.

. Спеціалізовані регіональні команди цілодобово контролюють стан рекламного контенту в ротації та звертають увагу навіть на найменші можливі порушення, такі як запозичені елементи дизайну та неправдиві твердження. Нульова терпимість до зловмисного ПЗ та шкідливого вмісту . Реклама, що містить будь-який натяк на зловмисне програмне забезпечення, шкідливий контент або фішингові дії, безумовно блокується MGID, або ж її додатково перевіряють, перш ніж пропустити до системи.

. Реклама, що містить будь-який натяк на зловмисне програмне забезпечення, шкідливий контент або фішингові дії, безумовно блокується MGID, або ж її додатково перевіряють, перш ніж пропустити до системи. Надійна система перевірки. Усі клієнти MGID повинні пройти особисту перевірку та надати необхідну документацію перед початком роботи на платформі за допомогою процесів під назвою KYC (знай свого клієнта) і KYB (знай свій бізнес).

«У цифровій рекламі постійно тривають перегони між легітимними суб'єктами та шахраями, які викачують гроші з ланцюга постачання та шкодять рекламодавцям, паблішерам і самим користувачам, — прокоментував Сергій Денисенко, генеральний директор MGID.

«Щоб захистити наших клієнтів і опен веб в цілому, ми розбудовуємо партнерства з провідними інноваційними компаніями, такими як GeoEdge, які допомагають нам боротися з оманливою та шахрайською рекламою. Результати нашої співпраці говорять самі за себе, і ми сподіваємось на подальшу спільну роботу».

«По всьому ланцюгу постачання цифрової реклами одна з головних загроз —шкідливі дії зловмисників. Попри те, що наші суперники вдосконалюють свої тактики у кіберпросторі, MGID використовує технології GeoEdge, що дає компанії змогу боротися зі шкідливою рекламою та захищати своїх партнерів від кіберзлочинної діяльності», — сказав Амнон Сів, генеральний директор GeoEdge.