Статті з тегами
Бренд маркетинг
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18 хв читання
Що таке показники здоров’я бренду та як нативна реклама може...
Чи знали ви, що рекламна кампанія може не отримати жодного кліка, але водночас змінити ставлен...
7 вер. 2026 р. • 18 хв читання
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Посібник
1 хв читання
KPI в маркетингу: вимірюємо ключове
У маркетингу встановлення досяжних цілей і вимірювання прогресу на шляху до них є надзвичайно ...
20 бер. 2025 р. • 1 хв читання
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14 хв читання
4P маркетингу: вичерпний гайд зі створення ефективних страте...
Маркетингова стратегія визначає курс успіху вашої кампанії; фактично, коли її правильно реаліз...
4 бер. 2025 р. • 14 хв читання
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13 хв читання
Як виміряти впізнаваність бренду: від охоплення до впізнаван...
Важливість іміджу компанії в наш час неможливо переоцінити. І справді — якщо подумати про найб...
31 серп. 2023 р. • 13 хв читання
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11 хв читання
Що таке Rich Media: Вичерпний посібник-2023
Одне з найпоширеніших запитань, які ставлять маркетологи брендів: «Що мені робити з банерною с...
11 січ. 2023 р. • 11 хв читання
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5 хв читання
Brandformance маркетинг: новий погляд на питання «Брендинг а...
Протягом багатьох років два ключові підходи до цифрової реклами - брендинг і performance - існ...
15 вер. 2020 р. • 5 хв читання
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4 хв читання
Робота над безпекою бренду ніколи не закінчується
Забезпечення безпеки бренду - одна з основних задач всієї рекламної індустрії, що актуальна не...
9 черв. 2020 р. • 4 хв читання