Affiliate Takeover | Miami 2026

Affiliate Takeover — це динамічна дводенна подія, присвячена партнерському (affiliate) маркетингу. Захід дає можливість не лише навчитися у провідних експертів галузі, але й отримати безцінні можливості для нетворкінгу. Ви зможете поспілкуватися з однодумцями, отримати ексклюзивні інсайти від провідних інноваторів та налагодити корисні бізнес-зв’язки, які допоможуть підняти ваш успіх на новий рівень.

Офіційний сайт: https://www.affiliatetakeover.com/miami/