Affiliate Takeover | Miami 2026
Дата початку: 18 березня 2026 р. о 07:00 EDT • Дата завершення: 19 березня 2026 р. о 16:00 EDT
Місце зустрічі: Конференц-центр Miami Beach (зал C), Майамі, США • Зустрітись з нами: На заході
Події в індустрії
Affiliate Takeover — це динамічна дводенна подія, присвячена партнерському (affiliate) маркетингу. Захід дає можливість не лише навчитися у провідних експертів галузі, але й отримати безцінні можливості для нетворкінгу. Ви зможете поспілкуватися з однодумцями, отримати ексклюзивні інсайти від провідних інноваторів та налагодити корисні бізнес-зв’язки, які допоможуть підняти ваш успіх на новий рівень.
Офіційний сайт: https://www.affiliatetakeover.com/miami/