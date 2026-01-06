Пошук Google роками був головним джерелом трафіку для багатьох паблішерів. Публікуєш якісний текст, оптимізуєш заголовок, можливо, навіть пробиваєшся на вершину сторінки пошукової видачі — і сподіваєшся на кліки.

На жаль, правила змінилися.

Відповіді, згенеровані ШІ, обговорення на Reddit і резюме без жодного кліку просаджують пошуковий трафік. Хай навіть у вас високий рейтинг, а на сайт заходить менше людей. Система постійно оновлюється, і те, що працювало в минулому місяці, може непомітно зникнути вже в наступному.

Якщо ви відчули, як падає органічний трафік, і замислилися — а куди ж усі поділися? — ви не самі. Пошук більше не створений для паблішерів. Поки всі б'ються за клаптик місця під сонцем під відповідями ШІ та в обговореннях на Reddit, залишається одне місце, яке робить рівно протилежне і спрямовує справжніх людей зі справжніми намірами просто до паблішерів, які адаптувалися.

І це не якийсь секретний трюк чи технічне оновлення: потрібно просто навчитися досягати успіху в єдиному місці, де досі важлива увага аудиторії, — Google Discover.

Проблема: з пошуку приходить усе менше кліків

Важко не помітити, що пошук вже не той.

ШІ-огляди і новий ШІ-режим, які запровадив Google, чудово працюють для користувачів, яким потрібні негайні відповіді — але не для паблішерів, які власне створюють цей контент. Перші дані Chartbeat на цю тему показують падіння кількості переглядів сторінок у пошуку на 9% з січня по квітень 2025 року, в той час як трафік Discover зріс приблизно на 6% за той самий період.

Але це падіння виникає не лише через ШІ-резюме. Зараз у результатах пошуку на перші місця виводять форуми, такі як Reddit і Quora. Навіть у великих паблішерів страждає рейтинг через те, що чільні позиції займають розмови між користувачами.

Іншими словами, увага зміщується, і ваша стратегія також повинна змінюватися.

Рішення: ваш контент у Discover

Якщо в пошуку люди ставлять запитання, у Discover люди знаходять інформацію, про яку й самі не знали, що це їм цікаво.

Discover – це персоналізована стрічка, вбудована в застосунок Google, яка тепер стає доступною і на комп’ютерах. Google без жодного натискання клавіші пропонує статті, інструкції та відео, що відповідають інтересам користувачів, на основі того, що вони шукали, переглядали чи читали.

Для паблішерів це створює ідеальну ситуацію.

Жодних ШІ-резюме , що стоять між вами та читачем

, що стоять між вами та читачем У 4 рази вищий показник CTR , ніж у стандартних результатах пошуку (8% проти ~2%)

, ніж у стандартних результатах пошуку (8% проти ~2%) Без модерації та схвалення — головне, щоб ваш сайт відповідав ознакам якості контенту й технічної якості, які вимагає Google

— головне, щоб ваш сайт відповідав ознакам якості контенту й технічної якості, які вимагає Google Свіжий і постійно актуальний контент працюють на залучення трафіку до нових матеріалів чи навіть контенту, написаного кілька місяців тому

Таким чином, поки в пошуку з'являється все більше шуму, Discover — саме те місце, де ваш контент може приносити результати й дохід.

Швидкий реаліті-чек: правила контенту в Discover

Discover відфільтровує контент, що сприймається як маніпулятивний, шокуючий чи сенсаційний, і знижує рейтинг клікбейту. Щоб успішно потрапляти в Discover:

Переконайтеся, що ваші заголовки відображають фактичний зміст : без клікбейту, перебільшень чи приховування інформації;

: без клікбейту, перебільшень чи приховування інформації; Уникайте делікатних або маніпулятивних тем ;

; Забезпечте, що ваш контент і зображення відповідали правилам контенту Discover : чесність і ясність завжди ефективніші за хитрощі;

: чесність і ясність завжди ефективніші за хитрощі; Регулярно заглядайте в Search Console → Manual Actions, щоб перевірити репутацію свого сайту.

Чому Discover корисний

Трафік Discover може здатися непередбачуваним, але це перевірена й безпечна опція. Деякі паблішери повідомляють про стабільне зростання кількості переходів з Discover попри падіння трафіку з результатів пошуку. Інші взагалі побачили, що Discover став їхнім головним джерелом трафіку з Google, особливо для таких вертикалей як стиль життя, розваги та постійно актуальні інструкції.

Сам Google виграє від того, що паблішери задоволені. Ось чому в міру зростання важливості ШІ в результатах пошуку компанія, здається, збільшує видимість Discover — для балансу. Таким чином Google підтримує функціонування екосистеми.

Важливо: трафік з Discover за своєю суттю є нестабільним. Це зумовлено зміною інтересів користувачів та постійними оновленнями Google, тому ставтеся до нього як до потужного каналу тестування та зростання. Тим не менш, його високий CTR та все більше охоплення роблять Discover незамінним елементом у сучасному пошуку аудиторії.

Як досягти успіху в Google Discover

В Discover тішить, що ця система винагороджує хороші редакційні звички: ясний виклад думки, швидкі сторінки та по-справжньому корисні оповіді. Ось що насправді працює.

0. Почніть із надійного домену (немає авторитету = немає Discover)

Перш ніж перейти до тактики, треба згадати один незручний факт про Discover: ця сторінка надає перевагу доменам, які вже мають довіру та видимість у Google-пошуку.

Discover не є стартовим майданчиком для абсолютно нових або слабких доменів. Якщо ваш сайт ще не ранжується в пошуку за набором важливих запитів, немає регулярної публікації контенту чи стабільних сигналів про активність користувачів, потрапити в Discover буде дуже малоймовірно.

На практиці це означає ось що:

Ваш домен вже має ранжуватися на 1-2 сторінці пошукової видачі за релевантними темами.

Ваш контент має швидко, послідовно індексуватися. – У вас має бути чиста історія Search Console без ручних заходів чи проблем з довірою.

Коли цей фундамент вже існує, обсяг стає прискорювачем.

У Discover найбільшого успіху досягають паблішери, в яких новий контент щодня. Якщо публікувати 3-5 трендових статей чи матеріалів за інтересами на день, це радикально збільшує ймовірність, що Discover випробує ваш контент. Що частіше ви публікуєте матеріали, то більше даних має Google, щоб розуміти, якій аудиторії ви цікаві.

Не кожен пост потраплятиме у стрічку, але Discover працює на основі ймовірності. Уявіть, що Discover — ігровий автомат, який працює на довірі та новизні. Авторитет дозволяє вам грати, а обсяг збільшує шанси на виграш.

1. Пишіть заголовки, які люди розуміють і яким вірять

Забудьте про клікбейт. Discover надає перевагу чесним та описовим заголовкам, які відповідають темі — але це не означає, що вони мають бути нудними. Мета — написати зрозуміло і водночас зацікавити.

Спробуйте такі формати:

«10 способів скоротити витрати на оренду (які дійсно працюють)»

«iPhone 17 проти 16: в чому насправді різниця?»

«Як приготувати закваску за 3 кроки (без зайвих зусиль)»

Заголовки мають бути короткими (в ідеалі 40-60 знаків) і зрозумілими навіть поза контекстом. У стрічці Discover ваш заголовок відіграє ключову роль.

2. Використовуйте яскраві, унікальні зображення

Discover — візуальна платформа, і якісні зображення часто приносять більше кліків, ніж заголовки. Використовуйте головні зображення шириною щонайменше 1200 пікселів та неодмінно додайте тег <max-image-preview: large>, щоб Google міг їх повністю відобразити.

Уникайте прісних стокових фотографій. Використовуйте візуальні матеріали, які чітко відповідають темі, або, в ідеалі, оригінальні фотографії чи власну графіку. Реальні зображення показують читачам, що за кліком стоїть справжній контент.

3. Створюйте контент, який можна швидко та зручно читати

Структура має значення. Користувачі Discover переглядають контент на мобільних пристроях, тому зробіть його зручним для швидкого перегляду:

Пишіть короткий вступ і швидко переходьте до суті

Використовуйте підзаголовки, марковані списки та списки для розбивки тексту

Почніть з ключового висновку або ідеї

Також може бути корисно оновлювати старі публікації. Коли ви оновлюєте «вічнозелений» (постійно актуальний) матеріал, скажімо, додаєте нову статистику, нові ілюстрації, нове форматування, він знову може потрапити в Discover.

4. Показуйте справжню експертизу (або як просто дотримуватися EEAT)

Google хоче бачити, що за вашими статтями стоять реальні люди з реальним досвідом.

Ось як це показати:

Додавайте чіткі імена авторів з короткими біографіями, які підкреслюють відповідний досвід, та вказуйте посилання на соціальні мережі чи професійні інтереси, де це доцільно.

Заохочуйте авторів писати матеріали в тій галузі, де в них є експертиза: якщо журналіст, який зазвичай пише про машини, раптом випускає статтю про дієти, це тривожний сигнал.

Переконайтеся, що ваші сторінки Про нас, Редакційна політика та Контакти легко знайти. Прозорість будує довіру, а довіра підвищує видимість.

Бонус: використовуйте схему Google «Хто / Як / Навіщо» ✔️ Хто це написав? Чітко вказуйте, хто стоїть за контентом: додавайте ім'я автора та біографію для контексту. ✔️ Як було створено матеріал? Якщо ви використовували тестування, проводили оригінальне дослідження або залучали ШІ, коротко опишіть процес. ✔️ Навіщо цей матеріал існує? Чітко зазначте, яку користь матеріал приносить користувачам (навчає, порівнює, допомагає ухвалювати рішення тощо).

Ці прості сигнали довіри показують як читачам, так і Discover, що ваш контент автентичний і вартий уваги.

5. Орієнтуйтеся на мобільні пристрої та швидкість завантаження

Більшість трафіку з Discover надходить з мобільних пристроїв. Якщо ваша сторінка довго завантажується, вважайте, що ви невидимі. Хоча вам більше не потрібен AMP, слід переконатися, що ваш сайт відповідає критеріям Core Web Vitals.

Швидке завантаження (LCP < 2,5 с)

(LCP < 2,5 с) Стабільність (CLS близько 0)

(CLS близько 0) Миттєва відповідь (INP < 200 мс)

Прості макети, скрипти, які швидко завантажуються, та полегшені налаштування реклами відіграють ключову роль. Швидкий та зрозумілий процес користування сайтом підвищує інтерес користувачів і приносить користь рекламодавцям.

Які типи контенту працюють найкраще

Деякі формати природно підходять для Discover. Вони швидко привертають увагу та змушують користувачів повертатися.

Своєчасні оновлення: оновлення можуть стосуватися запусків нових напрямків, свіжих трендів або презентацій нових продуктів. Якщо це актуально і цікаво аудиторії, Discover це також цікаво.

оновлення можуть стосуватися запусків нових напрямків, свіжих трендів або презентацій нових продуктів. Якщо це актуально і цікаво аудиторії, Discover це також цікаво. «Вічнозелені» пояснювальні статті: такі теми, як здоров'я, фінанси, технології та стиль життя завжди актуальні, особливо коли їх чітко пояснювати й регулярно оновлювати. Такі матеріали з часом створюють стабільний трафік.

такі теми, як здоров'я, фінанси, технології та стиль життя завжди актуальні, особливо коли їх чітко пояснювати й регулярно оновлювати. Такі матеріали з часом створюють стабільний трафік. Інструкції та списки : прості та практичні формати, такі як інструкції та публікації в стилі «топ 5», завжди ефективні. Їх легко читати, зокрема на телефоні, а саме такий формат подобається Discover.

: прості та практичні формати, такі як інструкції та публікації в стилі «топ 5», завжди ефективні. Їх легко читати, зокрема на телефоні, а саме такий формат подобається Discover. Порівняння та огляди: такі публікації, як «A проти B», «Найкраще X за для Y» або «Топ-10 (речей) до 100 доларів», приваблюють допитливих читачів, які вже майже готові ухвалити рішення. Цей намір забезпечує вам користувацьку активність і цінність реклами.

Якщо матеріал високо ранжується в пошуку чи може похвалитися значною активністю в соцмережах, є велика ймовірність, що в Discover він теж досягне успіху.

У цих форматів є ще дещо спільне: вони добре маштабуються завдяки частоті.

Discover сприяє паблішерам, які регулярно поповнюють систему своєчасним і доречним контентом. Якщо публікувати кілька високоякісних матеріалів на день у всіх цих форматах, у Google буде більше можливостей показати їх зацікавленим користувачам, а отже — у вас буде більше шансів досягти успіху.

Бонус: Google Discover vs. Google News (стисле порівняння)

Щоб ефективно планувати поєднання контенту, корисно розуміти, як Discover поєднується з Google News. Якщо коротко, ось які між ними розбіжності.

Аспект Google Discover Google News Обсяг контенту Поєднання новин, «вічнозелених» матеріалів, пояснень, оглядів, практичних інструкцій та відео Переважно нагальна журналістика та термінові новини Доступ / Налаштування Без офіційної заявки, видимість залежить від якості сайту, E-E-A-T та залученості Потрібне налаштування Центру паблішерів (Publisher Center) та додавання вручну для повної видимості Персоналізація Високоперсоналізований сервіс з урахуванням інтересів, історії та поведінки користувачів Більше тематично орієнтована вибірка матеріалу, зосереджена на актуальності, релевантності та авторитетності Тривалість життя матеріалів Короткі сплески з високим CTR, контент може бути в тренді протягом кількох днів Стабільніша видимість, поки ситуація розвивається або оновлюється Значення оновлення Оновлені «вічнозелені» матеріали можуть знову з'являтися в стрічках Discover Оновлення важливі переважно для висвітлення поточних новин Візуальні елементи Найкраще працюють яскраві зображення (1200 пікселів+), якісні заголовки та макет, орієнтований на мобільні пристрої Мініатюри та структуровані заголовки, менше візуального акценту Характер трафіку Нестабільний: великі сплески, а потім спади, зумовлені сигналами залученості Більш передбачуваний трафік, пов'язаний з циклами новин та індексацією Основні сигнали ранжування Зацікавленість користувачів, залученість, свіжість, сигнали довіри, репутація сайту Авторитетність теми, актуальність, структуровані дані та репутація паблішера Найкраще підходить для Тематики лайфстайл, оглядів, пояснень, підбірок продуктів, вічнозелених матеріалів Актуальних новин, своєчасних оновлень, політики, фінансів, подій у світі Мета Залучати користувачів за допомогою персоналізованого показу інформації на основі інтересів Інформувати користувачів за допомогою перевіреної, актуальної журналістики

План паблішера на два тижні

Хочете перевірити, чи ваш контент швидко здобуде популярність у Discover? Ось простий процес, за допомогою якого можна перевірити, що буде для вас ефективно.

Тиждень 1. Підготуйте умови ✔️ Виберіть 5-10 матеріалів, які вже мають хороші показники в пошуковій видачі Google. ✔️ Оновіть їх: нове зображення, влучніший заголовок, свіжий вступ. ✔️ Опублікуйте 2-3 актуальні матеріали на основі популярних тем цього тижня (перевірте в Google Trends).

Важлива порада: коли ви оновлюєте вічнозелені дописи, змінюйте головне зображення (1200 пікселів+), конкретизуйте вступ і приведіть заголовок у відповідність з тим, про що йдеться в матеріалі. Покращення ясності викладу та ілюстрацій часто впливають на показник CTR у Discover.

Тиждень 2. Спостерігайте та навчайтеся ✔️ Відстежуйте ефективність Discover у пошуковій консолі (Search Console). ✔️ Зверніть увагу, які теми й заголовки отримують найбільше показів і CTR. ✔️ Наслідуйте успішні формати і відкидайте ті, що не приносять результатів.

Важлива порада: у пошуковій консолі варто дивитися не лише на кліки. Уважно відстежуйте покази в Discover: вони часто підказують, які теми Google тестує для ширших аудиторій. Коли бачите різке падіння CTR, поекспериментуйте з чіткішим заголовком чи якіснішим зображенням на подібних матеріалах у майбутньому замість змінювати вже опубліковану статтю.

Ось і все: ніяких циклів SEO, ніяких складних технічних перебудов — залишається тільки тестувати, вимірювати та вдосконалювати. Кілька продуманих налаштувань і регулярні публікації швидко покажуть, що подобається Discover (і вашій аудиторії).

Монетизація: не ускладнюйте

Discover може забезпечувати серйозний трафік із високим рівнем наміру, але ця цінність швидко зникає, якщо у вас на сайті важкі, захаращені сторінки. Головне — баланс: заробляти, але так, щоб монетизація не заважала процесу користування сайтом.

Тому ми радимо розчистити ваш рекламний стек:

Проведіть аудити SPO (оптимізацію шляхів постачання) та скоротіть кількість зайвих реселерів;

Залишайте лише по-справжньому цінних рекламних партнерів;

Слідкуйте за щільністю реклами: занадто багато рекламних блоків шкодять Core Web Vitals.

Швидка та зручна для читання сторінка забезпечує кращі показники CPM та позитивне сприйняття з боку Discover.

Поширені помилки

Заголовки, які не відповідають дійсності. Цікаві заголовки, що привертають увагу, — це чудово, але якщо в них обіцяється щось таке, чого насправді немає у статті, читачі швидко покидають сторінку. Така розбіжність шкодить довірі та результативності.

Цікаві заголовки, що привертають увагу, — це чудово, але якщо в них обіцяється щось таке, чого насправді немає у статті, читачі швидко покидають сторінку. Така розбіжність шкодить довірі та результативності. Слабке або нудне візуальне оформлення. Discover орієнтований на візуальний компонент. Через низькоякісні або шаблонні стокові зображення ваш контент можуть легко пропустити. Використовуйте чіткі, доречні ілюстрації, які змотивують читача перейти за посиланням.

Discover орієнтований на візуальний компонент. Через низькоякісні або шаблонні стокові зображення ваш контент можуть легко пропустити. Використовуйте чіткі, доречні ілюстрації, які змотивують читача перейти за посиланням. Автори, які пишуть про все на світі. Коли автори переключаються між темами, які одна з одною не пов'язані, Discover складно зрозуміти, в чому ж їхня експертиза. Чітко розподіляйте завдання та вибудовуйте репутацію кожного автора у відповідній ніші.

Коли автори переключаються між темами, які одна з одною не пов'язані, Discover складно зрозуміти, в чому ж їхня експертиза. Чітко розподіляйте завдання та вибудовуйте репутацію кожного автора у відповідній ніші. Ігнорування старого контенту. Якісні матеріали можуть залишатися актуальними ще довго, якщо їх оновлювати. Доповнюйте найкращі матеріали новою інформацією, бо Discover часто показує публікації, якщо вони актуальні загалом і сприймаються свіжими.

Якісні матеріали можуть залишатися актуальними ще довго, якщо їх оновлювати. Доповнюйте найкращі матеріали новою інформацією, бо Discover часто показує публікації, якщо вони актуальні загалом і сприймаються свіжими. Недотримання правил. Discover відфільтровує надміру сенсаційний, шокуючий чи маніпулятивний контент. Виправдовуйте довіру та намагайтеся приносити аудиторії справжню користь.

Discover відфільтровує надміру сенсаційний, шокуючий чи маніпулятивний контент. Виправдовуйте довіру та намагайтеся приносити аудиторії справжню користь. Відсутність інформації про автора. Анонімні сторінки чи матеріали з обмеженою інформацією про автора не сприяють довірі. Дайте читачам чітке уявлення про те, хто стоїть за вашою роботою та чому ця людина знається на своїй справі.

Монетизуйте трафік Discover за допомогою MGID

Якщо Discover вже залучає на ваш сайт значний обсяг трафіку, наступний крок — оптимізувати монетизацію. MGID допомагає паблішерам перетворити відвідування з високим CTR на стабільний та масштабований дохід, не погіршуючи процес перегляду сайту для користувачів і дотримуючись вимог Discover.

Чому MGID ефективний для трафіку Discover

Технологія нативної реклами MGID побудована на основі контент-орієнтованого досвіду, що ідеально відповідає акценту Google Discover на ясності, довірі та активності. Платформа поєднує розумні формати оголошень, оптимізацію на основі машинного навчання та інтеграцію попиту Google MCM, щоб забезпечувати високоцінні покази з мінімальною затримкою.

Ось що це для вас означає:

Швидше завантаження, кращий UX. Віджети MGID легкі та оптимізовані для Core Web Vitals, а отже — ваш сайт залишатиметься зручним для Discover.

Віджети MGID легкі та оптимізовані для Core Web Vitals, а отже — ваш сайт залишатиметься зручним для Discover. Рекламні макети, сумісні з Discover. Кожен віджет розроблено таким чином, щоб гармонійно поєднуватися з оформленням статті та забезпечувати читабельність без нав’язливих спливаючих вікон чи змін у макеті.

Кожен віджет розроблено таким чином, щоб гармонійно поєднуватися з оформленням статті та забезпечувати читабельність без нав’язливих спливаючих вікон чи змін у макеті. Оптимізація на основі продуктивності. Наш штучний інтелект постійно тестує креативи, розміщення та аудиторії, щоб максимізувати CTR та eCPM без ручного коригування.

Наш штучний інтелект постійно тестує креативи, розміщення та аудиторії, щоб максимізувати CTR та eCPM без ручного коригування. Повна прозорість.: Аналітика в режимі реального часу, чіткі дані про RPM та прямий розподіл доходу без прихованих відрахувань.

Формати оголошень, адаптовані для трафіку Discover

Smart-віджет

Smart-віджет, адаптивно розміщений під статтями відповідно до редакційного тону, забезпечує до +40% CTR, +30% доходу та +167% видимості порівняно зі стандартними форматами дисплейної реклами.

Impact-віджет

Impact-віджет, розроблений для розміщення у статтях, ідеально підходить для користувачів, які прокручують довгочити, й підвищує видимість реклами, не шкодячи процесу читання. Для оптимальної продуктивності без шкоди для взаємодії з користувачем або відповідності вимогам Discover:

Розміщуйте один Impact-віджет кожні 3–4 абзаци , залежно від довжини статті.

, залежно від довжини статті. Використовуйте не більше 3 Impact-віджетів на одну статтю.

на одну статтю. Не розміщуйте віджети занадто близько до ілюстрацій чи заголовків, щоб уникнути візуального нагромадження.

MGID Story

MGID Story демонструється користувачам, які натискають кнопку «Назад» у браузері, показуючи їм коротку, релевантну картку з історією — це забезпечує збільшення тривалості сеансу та доходу до 60%.

Passage Ads з Google MCM Demand

Passage Ads — це нативні рекламні блоки між переглядами сторінок або розділами контенту. Інтеграція Google MCM (Multiple Customer Management) залучає преміальний попит і може збільшити загальний дохід принаймні на 14%.

Як швидко почати роботу

Реєстрація. Ваш акаунт-менеджер може налаштувати тестування за лічені хвилини.

Ваш акаунт-менеджер може налаштувати тестування за лічені хвилини. Додайте легкий JS-код. Зазвичай це один рядок коду, який можна розмістити будь-де в розділі .

Зазвичай це один рядок коду, який можна розмістити будь-де в розділі . Опублікуйте протягом двох годин. Віджети автоматично оптимізуються відповідно до макета та типу пристрою.

Віджети автоматично оптимізуються відповідно до макета та типу пристрою. Відстежуйте продуктивність у режимі реального часу. За допомогою дешборду MGID ви можете відстежувати продуктивність похвилинно та вносити необхідні корективи.

Не лише реклама: інструменти зростання Discover

Модуль SEO-аудиту : цей вбудований інструмент аналізує Core Web Vitals, швидкість завантаження на мобільних пристроях та актуальність контенту, щоб покращити видимість у Discover.

: цей вбудований інструмент аналізує Core Web Vitals, швидкість завантаження на мобільних пристроях та актуальність контенту, щоб покращити видимість у Discover. Аналіз трендів : отримайте доступ до регіональних даних про популярні теми та звітів про трендові ключові слова, підібраних зі стрічок Google Discover.

: отримайте доступ до регіональних даних про популярні теми та звітів про трендові ключові слова, підібраних зі стрічок Google Discover. Поради щодо редакційної оптимізації: отримайте практичні рекомендації, як дотримуватися правил щодо зображень, сигналів E-E-A-T та покращення CTR.

Висновок

Пошук швидко змінюється — і наразі не на вашу користь. Однак Discover — це вбудована противага Google: актуальне джерело трафіку з високим CTR, яке не потребує витрат на рекламу чи хитрощів зі штучним інтелектом.

Хоча ми живемо в новому світі, де штучний інтелект краде кліки, саме Discover їх повертає, і для паблішерів це може бути найпростіший шлях до успіху.