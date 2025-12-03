MGID із радістю презентує Engagement Metrics — нову функцію, яка допомагає рекламодавцям зрозуміти, що відбувається після того, як користувач натискає на оголошення.

Кліки та конверсії розповідають лише частину історії. Engagement Metrics йдуть глибше і показують, як саме користувачі взаємодіють із вашим сайтом: скільки часу вони залишаються, наскільки активно залучені та якою є реальна цінність їхньої уваги.

Що таке Engagement Metrics

Engagement Metrics фіксують реальну поведінку користувачів із моменту їх переходу на ваш сайт. Вони вимірюють не тільки трафік, а й якість взаємодії.

Ви побачите нові показники:

Візити (сесії): Один візит зараховується щоразу, коли користувач потрапляє на вашу цільову сторінку після кліку на рекламу MGID. Кожен візит — це реальна сесія й індикатор того, скільки справжніх взаємодій приносить кампанія.

Один візит зараховується щоразу, коли користувач потрапляє на вашу цільову сторінку після кліку на рекламу MGID. Кожен візит — це реальна сесія й індикатор того, скільки справжніх взаємодій приносить кампанія. Час на сайті: Показує, скільки часу в середньому користувач проводить на ваших сторінках. Враховується лише активний час, коли вкладка видима та у фокусі.

Показує, скільки часу в середньому користувач проводить на ваших сторінках. Враховується лише активний час, коли вкладка видима та у фокусі. CPV (Cost per Visit — вартість за візит): Дозволяє оцінити ефективність: скільки в середньому коштує кожен реальний візит. Зручно порівнювати ефективність креативів, розміщень та аудиторій.

Дозволяє оцінити ефективність: скільки в середньому коштує кожен реальний візит. Зручно порівнювати ефективність креативів, розміщень та аудиторій. Landing Rate: Відображає, який відсоток кліків справді призводить до завантаження сторінки. Низький показник може вказувати на технічні проблеми, повільне завантаження або невідповідну аудиторію.

Чому Engagement Metrics важливі

Engagement Metrics заповнюють прогалину між кліками та конверсіями та виконують кілька ключових задач:

Глибше розуміння поведінки користувачів: ви бачите, що саме вони роблять на сайті.

ви бачите, що саме вони роблять на сайті. Розумніша оптимізація кампаній: більше інсайтів означає кращі рішення та вищий ROI.

більше інсайтів означає кращі рішення та вищий ROI. Якісні дані для бренд-кампаній: ідеально для вимірювання інтересу, уваги та ефективності контенту.

Як працюють Engagement Metrics

MGID Pixel, який ви вже використовуєте, тепер здатен на більше. Розміщений на всіх сторінках сайту, він автоматично відстежує взаємодії без додаткових налаштувань.

Як це відбувається:

Користувач клікає на рекламу MGID і переходить на ваш сайт, починається нова сесія. Піксель вимірює активний час перегляду сторінок, коли вкладка у фокусі. Якщо користувач переходить між сторінками з установленим Pixel, сесія продовжується. Після 30 хвилин неактивності або нового кліку створюється нова сесія. Дані про візити, час на сайті, Landing Rate, CPV та інше автоматично передаються в MGID.

Усі показники будуть доступні у розділах Кампанії, Оголошення, Джерела трафіку та Звіти. Ви зможете відстежувати динаміку, додавати стовпці з Engagement Metrics та порівнювати ефективність різних креативів і джерел трафіку.

Як увімкнути Engagement Metrics

Процес максимально простий:

1. Відкрийте створення або редагування кампанії.

2. Перейдіть у вкладку Tracking й натисніть Get Pixel Code.

3. Скопіюйте код і вставте його на всі сторінки сайту, бажано в (або через Google Tag Manager).

4. Додайте у дешборд стовпці Visits, Time on Site, Landing Rate або CPV і дані з’являться автоматично.

Жодних додаткових налаштувань чи інтеграцій. Після активації Пікселя система одразу починає збір даних.

Вимірюйте те, що справді має значення

Клік — це тільки початок. Engagement Metrics відкривають повну картину: як взаємодіють користувачі, наскільки вони зацікавлені та як працює ваш контент. Нові інсайти дозволяють оптимізувати кампанії розумніше та приймати рішення на основі реальної поведінки аудиторії.

Engagement Metrics уже доступні в дешборді MGID. Додайте їх до своїх звітів і почніть бачити більше, ніж просто кліки.