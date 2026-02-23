Якщо Google — ваш головний партнер з монетизації, ймовірно, ви стикалися з проблемою незаповнених рекламних слотів. Розміщення завантажується, а реклама в ньому не з'являється. Це трапляється, коли Google повертає тобто не знаходить оголошень, які підходять під відповідний слот, а отже, не показує рекламу. Навіть невеликий відсоток незаповнених розміщень на сторінках з високим трафіком може помітно знизити загальний дохід. Цю проблему часто не помічають, і це може призвести до серйозних втрат у монетизації для паблішерів.

MGID Backfill Shield допомагає вам монетизувати ці покази, не змінюючи стратегію монетизації. Коли Google не показує оголошення, MGID автоматично заповнює цей слот вибраним запитом. Коли Google показує рекламу, нічого не змінюється.

У цій статті ми детальніше пояснимо, як працює Backfill Shield і як цей продукт може допомогти вашій стратегії монетизації.

Як працює MGID Backfill Shield

Логіка проста: ваші поточні розміщення та формати Google залишаються такими, як і були.

Коли Google не надає реклами для заповнення слоту, **MGID Backfill Shield активується й показує оголошення на цьому порожньому місці. Якщо ж Google заповнює слот, Backfill Shield залишається неактивним.

Процес виконується автоматично у фоновому режимі. Ваші основні налаштування залишаються незмінними, а Google і надалі є вашим основним джерелом попиту.

Що це означає для вашого доходу

Backfill Shield дозволяє монетизувати покази, які в іншому випадку не принесли б жодного доходу.

Замість порожнього розміщення ви:

показуєте оголошення MGID;

отримуєте додатковий дохід;

збільшуєте загальну дохідність сторінки.

Це означає, що ви на якусь частку збільшуєте дохід від трафіку, який у вас вже є.

Крім того, MGID надає можливість використовувати такі розміщення для внутрішнього обміну (Internal Exchange), щоб збільшувати глибину сеансу, отримувати більше переглядів сторінок і спонукати користувачів до додаткових дій для монетизації на різних сторінках.

Для паблішерів, які ставлять на перше місце розвиток аудиторії, цей варіант додає ще одну можливість довгострокового потенціалу монетизації. Паблішери також можуть увімкнути Passage Ads (рекламу між сторінками), щоб отримувати дохід під час переходу від однієї статті до іншої.

Підтримувані формати Google

Backfill Shield працює з поширеними типами розміщень Google, зокрема це:

Банери, що відображаються в статті

Закріплені внизу (якірні) оголошення

Закріплені вгорі розміщення

Міжсторінкова реклама та віньєтки

MGID розробили Backfill Shield відповідно до різних типів розміщення Google. Таким чином процес користування вашим сайтом і далі відбувається відповідно до вашого макета.

Гнучкі варіанти активації

Ви можете ввімкнути функцію Backfill з різними налаштуваннями.

1. Автоматична активація для всіх можливих розміщень

Ця опція дозволяє MGID автоматично контролювати та заповнювати підтримувані розміщення на вашому сайті.

Це ефективно, якщо:

вам потрібна швидка активація;

у вас на сайті різні розміщення;

ви вважаєте за краще масштабувати заповнення порожніх слотів відразу на весь сайт.

Після ввімкнення відповідні покази без заповнення монетизуються автоматично.

2. Активація для вибраних розміщень

Якщо ви хотіли б більше контролю, ви можете ввімкнути заповнення (Backfill) для окремих розміщень.

Цей варіант вам підходить, якщо:

ви хочете спочатку перевірити продуктивність;

на деяких сторінках чи в окремих сегментах трафіку більша кількість незаповнених показів;

ви проводите експерименти й надаєте перевагу поступовому впровадженню.

Кому варто розглянути Backfill Shield

Ця функція особливо актуальна, якщо:

вашим основним джерелом монетизації є Google;

ви бачите й можете виміряти кількість порожніх розміщень;

ви хочете отримати додатковий дохід, не замінюючи Google;

ви хочете підвищити прибутковість за рахунок наявного трафіку.

Загалом, якщо ви час від часу стикаєтеся з проблемою порожніх розміщень, Backfill Shield допомагає перетворити ці втрачені покази на дохід.

Проста активація з мінімальним налаштуванням

Для Backfill Shield не потрібно змінювати вашу поточну конфігурацію Google. Якщо MGID вже працює у вас на сайті, активація проста та відбувається на стороні MGID. Ви просто підтверджуєте, які розміщення потрібно підключити до Backfill Shield.

Наша команда займається всім подальшим налаштуванням і активацією. Після ввімкнення система працює автоматично і не потребує постійного налаштування вручну.

На завершення

Незаповнені розміщення — типова ситуація з монетизацією на базі Google. Ключове питання полягає в тому, чи хочете ви, щоб ці покази залишалися порожніми, чи щоб приносили дохід.

MGID Backfill Shield допомагає вам отримувати більше з вашого наявного трафіку і водночас не відмовлятися від Google як основного партнера зі сторони попиту.

Щоб активувати Backfill Shield, зверніться до свого менеджера MGID по допомогу.