Повертаємося до вас зі свіжими новинами про серію оновлень наших продуктів, у якій ми покращуємо вашу роботу з MGID за допомогою просунутих інструментів і функцій. У цьому випуску ми поділимося захопливими оновленнями, які підвищать продуктивність і розширять функціонал нашої платформи як для паблішерів, так і для рекламодавців. Дізнаймося, що нового, і як ці покращення можуть вплинути на вас!

Для паблішерів

Представляємо MGID+: комплексне рішення для паблішерів

Ландшафт у вебпаблішингу змінює цифрова трансформація — і тепер, щоб випереджати конкурентів, паблішерам потрібна не просто традиційна монетизація. Саме тому MGID запустив MGID+ — повний пакет послуг, який виходить за рамки отримання прибутку, поєднуючи інструменти монетизації, залучення аудиторії та взаємодії в межах єдиної платформи. За допомогою MGID+ ви отримуєте повне уявлення про ефективність реклами, вебсайтів і контенту, щоб приймати зваженіші рішення.

Ключові переваги MGID+

Формування сталого доходу. MGID+ відкриває доступ до численних джерел доходу, від попиту Google до алгоритмічної дисплейної та відеореклами. До того ж за допомогою Campaign Studio ви зможете безпосередньо запускати кампанії нативної реклами, тримаючи все під контролем, а рішення Contextual Intelligence уможливлює таргетинг без використання файлів cookie, захищаючи дані аудиторії.

MGID+ відкриває доступ до численних джерел доходу, від попиту Google до алгоритмічної дисплейної та відеореклами. До того ж за допомогою Campaign Studio ви зможете безпосередньо запускати кампанії нативної реклами, тримаючи все під контролем, а рішення Contextual Intelligence уможливлює таргетинг без використання файлів cookie, захищаючи дані аудиторії. Залучення нової аудиторії. MGID+ допомагає вам здобути нових читачів за допомогою синдикації контенту та зовнішніх інструментів обміну аудиторією, що зменшує вашу залежність від пошукових платформ і соцмереж. Рекомендації SEO та Core Web Vital гарантують, що ваш сайт буде оптимізованим і залучатиме більше органічного трафіку.

MGID+ допомагає вам здобути нових читачів за допомогою синдикації контенту та зовнішніх інструментів обміну аудиторією, що зменшує вашу залежність від пошукових платформ і соцмереж. Рекомендації SEO та Core Web Vital гарантують, що ваш сайт буде оптимізованим і залучатиме більше органічного трафіку. Залучення читачів: Персоналізовані рекомендації щодо вмісту та рішення Audience Hub утримують читачів на вашому сайті довше та повертають їх. За допомогою Analytics Hub ви можете відстежувати кожен важливий показник — а це полегшує точне налаштування контенту, щоб збільшити активність аудиторії.

Завдяки MGID+ паблішери отримують надійний інструментарій для розв'язання сучасних проблем у своїй сфері, забезпечивши стабільне зростання та лояльність аудиторії.

Розширене звітування. Більше інформації, кращі рішення

Ваші можливості як паблішера також можна розширити за допомогою нашої наступної функції: Advanced Reporting, або Розширене звітування. У це оновлення включені складні інструменти звітності, які дозволяють відстежувати ключові показники, розв'язувати проблеми та глибоко вивчати поведінку аудиторії. Завдяки фільтрам, які можна налаштовувати, і детальній статистиці ви зможете помічати тенденції та вносити корективи, які сприятимуть зростанню доходу. Розширене звітування — ваш основний ресурс для прозорішого та глибшого аналізу продуктивності сайту.

Щоб отримати детальну інформацію про те, як на повну скористатися перевагами Розширеного звітування, перегляньте наш свіжий пост.

Для рекламодавців

Деталізоване звітування. Розширені функції для поглибленого аналізу кампанії

Для рекламодавців ми впровадили Деталізоване звітування — потужний інструмент, який збирає всі дані про вашу кампанію в одному місці. Тепер ви можете налаштовувати звіти з необхідною для вас інформацією, застосовувати багатовимірний аналіз та робити висновки для всього акаунту в цілому. Деталізоване звітування має кілька ключових переваг:

Щоденне відстеження кампаній з розбивкою за датою, джерелом або навіть годиною, щоб виявити тенденції та оптимізувати графіки;

Географічна розбивка, щоб точно налаштувати регіональний таргетинг;

Порівняння ефективності креативів, щоб стратегічно вносити зміни в рекламні оголошення.

Ось детальна інформація про основні доступні звіти та інформацію, яку з них можна дізнатися.

Огляд кампаній за датою: відстежує щоденні тенденції ефективності кампаній, допомагаючи визначити дні з високою та низькою ефективністю.

відстежує щоденні тенденції ефективності кампаній, допомагаючи визначити дні з високою та низькою ефективністю. Ефективність кампанії за віджетом/джерелом: аналізує, які джерела або віджети найбільше сприяють успіху кампанії, що забезпечує кращий розподіл ресурсів.

аналізує, які джерела або віджети найбільше сприяють успіху кампанії, що забезпечує кращий розподіл ресурсів. Статистика кампаній за годинами: показує ефективність кампаній у різний час доби, сприяючи більш ефективному плануванню та оптимальному призначенню ставок.

показує ефективність кампаній у різний час доби, сприяючи більш ефективному плануванню та оптимальному призначенню ставок. Розбивка ефективності кампаній за країнами: визначає найефективніші регіони шляхом відстеження результатів кампаній у різних країнах — корисно для уточнення географічного націлювання.

визначає найефективніші регіони шляхом відстеження результатів кампаній у різних країнах — корисно для уточнення географічного націлювання. Ефективність окремих креативів: порівнює результати різних креативів, дозволяючи змінювати стратегії використання рекламних оголошень на основі точних даних.

порівнює результати різних креативів, дозволяючи змінювати стратегії використання рекламних оголошень на основі точних даних. Успішність кампаній за платформою: надає статистику ефективності за платформою (наприклад, мобільний, веббраузер тощо), щоб оптимізувати таргетинг на певний пристрій.

надає статистику ефективності за платформою (наприклад, мобільний, веббраузер тощо), щоб оптимізувати таргетинг на певний пристрій. Звіт за віджетами та кампаніями: надає детальне уявлення про те, як окремі віджети сприяють успіху кампанії, що має вирішальне значення для визначення найефективніших джерел.

Ці звіти дозволяють рекламодавцям відстежувати кліки, покази, переходи тощо за допомогою гнучких фільтрів для налаштування перегляду даних. Щоб отримати повний огляд того, як детальне звітування може покращити аналіз вашої кампанії, прочитайте повний допис у блозі.

Прозорість джерел трафіку для зважених рішень

Ще одна функція, яку ми раді оголосити — свіже оновлення до інтерфейсу Selective Bidding (вибіркове призначення ставок), який тепер називається Source Optimization, тобто Оптимізація джерел. Нова версія стала значно прозорішою, оскільки показує джерела трафіку (домени, назви застосунків та іншу інформацію) замість ідентифікаторів віджета, що спрощує для рекламодавця розуміння того, звідки надходить трафік і хто взаємодіє з його чи її рекламою.

Завдяки Оптимізації джерел рекламодавці можуть:

Переглядати ефективність за джерелом. Відстежуйте ефективність кожного джерела трафіку, зокрема конкретних сайтів і застосунків.

Відстежуйте ефективність кожного джерела трафіку, зокрема конкретних сайтів і застосунків. Налаштовувати коефіцієнти CPC. Призначайте ставки на основі конкретного джерела, щоб прицільніше витрачати кошти.

Призначайте ставки на основі конкретного джерела, щоб прицільніше витрачати кошти. Вмикати чи вимикати джерела. Отримайте повний контроль над рекламою, налаштовуючи джерела трафіку й таким чином оптимізуючи розміщення.

Це оновлення дозволяє рекламодавцям ухвалювати рішення на основі даних, які точніше відповідають поведінці аудиторії та цілям кампанії, що покращує загальну продуктивність та рентабельність інвестицій.

Нове відстеження конверсій із нативною інтеграцією

Щоб спростити відстеження й покращити точність, MGID запроваджує функцію Нативної інтеграції — легкий спосіб відстежувати конверсії безпосередньо на дешборді MGID Ads. Більше не потрібно налаштовувати нічого вручну чи писати складний код — за допомогою Нативної інтеграції ви можете за кілька кліків під'єднати кампанію у MGID до сторонніх платформ.

Нашим першим партнером у Нативній інтеграції став Voluum — провідна платформа відстеження. Це партнерство забезпечує безперебійне, точне відстеження, яке допоможе вам зосередитися на оптимізації кампаній замість технічних подробиць.

Щоб спробувати Нативну інтеграцію, перейдіть у розділ створення кампаній у MGID Ads та виконайте налаштування за спрощеними інструкціями, щоб почати ефективніше відстежувати рекламу вже сьогодні.

Висновок

Тепер ви все знаєте про наші новини! Завдяки цим потужним оновленням MGID і надалі розширює можливості як паблішерів, так і рекламодавців. Незалежно від того, що вам потрібно — досягти стабільного зростання, отримати детальнішу інформацію чи максимально збільшити ефективність кампаній, — наші інструменти вам у цьому допоможуть. Вперед — дослідіть нові можливості, щоб особисто побачити, як інновації MGID можуть трансформувати ваш успіх. Скористайтеся нашими інструментами, які спрощують прийняття зважених рішень, і зосередьтеся на найважливішому — зв’язку зі своєю аудиторією та досягненні своїх цілей. Нехай успішним буде кожен клік!