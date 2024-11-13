Ми раді повідомити, що MGID запускає нову та вдосконалену модель створення зображень, призначену виключно для рекламної панелі MGID Ads! Це оновлення спрямоване на те, щоб надати нашим користувачам доступ до сучасного інструменту, який забезпечує кращу якість, реалістичність і творчий потенціал — абсолютно безкоштовно. Тепер ви можете створювати приголомшливі, високоякісні зображення прямо на нашій платформі, експериментувати з різними запитами та втілювати свої ідеї як ніколи раніше.

Що нового у вдосконаленій моделі?

Наша нова модель пропонує реалістичність і точність нового рівня, інтерпретуючи запити з підвищеною деталізацією та контекстом. Це означає, що зображення виглядають чіткішими, природнішими й ідеально підходять для творчих проєктів, таких як маркетинг і брендинг.

Незалежно від того, створюєте ви візуальні матеріали для рекламної кампанії чи експериментуєте з новими ідеями, наша вдосконалена модель допоможе зробити це легко. Ви зможете генерувати зображення, які виглядають як професійні фотографії — з точними деталями, природними кольорами та реалістичною анатомією.

Як нова модель змінить вашу роботу

Ця оновлена модель значно покращує наші можливості створення зображень.

Більше реалістичності та деталей. Модель генерує зображення, які виглядають як високоякісні фотографії, з чіткими деталями та природними кольорами.

Модель генерує зображення, які виглядають як високоякісні фотографії, з чіткими деталями та природними кольорами. Менше помилок. Забудьте про незграбну анатомію — руки, обличчя та кінцівки відображаються точно, забезпечуючи бездоганні візуальні матеріали.

Забудьте про незграбну анатомію — руки, обличчя та кінцівки відображаються точно, забезпечуючи бездоганні візуальні матеріали. Безкоштовно для всіх користувачів. Усі користувачі панелі MGID Ads можуть безкоштовно користуватися цим оновленим інструментом, створюючи необмежену кількість зображень. Експериментуйте зі стилями, налаштовуйте запити та знаходьте найкращі рішення для свого бренду.

Порівняння попередньої версії з новою моделлю: різниця в дії

Ось коротке порівняння, яке демонструє, наскільки вдосконалена модель покращує якість креативів.

Запит

Крупний план жінки, яка ніжно наносить мазь під очі для зменшення зморшок.

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Людина сидить, наносячи заспокійливий гель на коліно. Коліно трохи набрякле.

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Крупний план стопи людини з невеликою шишкою з боку великого пальця. Рука обережно наносить прозорий заспокійливий гель із маленької тюбика.

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А ось варіанти з більш деталізованими запитами.

Запит

Молода жінка, близько 20 років, у червоній сукні з чорними горошинами, тримає пару тузів біля грудей із напруженим виразом обличчя, сидить за покерним столом із розкладеними фішками та картами. Тьмяне освітлення казино, фон з м’якими вогнями від ігрових автоматів, кінематографічний вигляд, м’який фокус.

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Запит

Аматорське фото, погана якість, слабке освітлення. Знімок низької роздільної здатності, нічний, молода жінка, близько 20 років, світла шкіра, обличчя вкрите білим порошком. Очі закриті, довгі вії злегка вкриті білим порошком, а брови чітко виділяються під покриттям. Її губи злегка прочинені, демонструючи природний ніжно-рожевий відтінок, не торкнутий порошком, що надає шкірі ефірного, морозного вигляду. Фон — ванна кімната, з повною увагою на деталізованій текстурі обличчя, переекспонування, темне, тьмяне світло. Вона одягнена в білий кроп-топ.

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Аматорське фото, погана якість. Знімок низької роздільної здатності, нічний. Молода жінка, близько 20 років, світлошкіра, в окулярах із тонкими металевими оправами, у великих чорних накладних навушниках і білому безрукавному кроп-топі. Вона посміхається в камеру, сидячи за столом із чорно-червоною клавіатурою перед великим монітором, на якому відображено детальну діаграму торгівлі акціями з кольоровими індикаторами та лініями. Освітлення фіолетовими світлодіодами під столом створює м’який сяючий ефект. Кімната виконана в мінімалістичному дизайні з простою білою стіною на задньому плані, слабке, тьмяне світло, переекспонування.

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Чоловік у білому лабораторному халаті, із сивою бородою та коротким, акуратно укладеним сивим волоссям, говорить у камеру. Йому близько 40-50 років, зі спокійним і професійним виразом обличчя. Під халатом темна сорочка, а мікрофон закріплений на передній частині сорочки, що вказує на формальну обстановку, ймовірно, медичну або професійну презентацію. На тлі м’яка стіна нейтрального кольору, праворуч видно двері, що ведуть до кімнати з м’яким освітленням. На зображенні є велика червона кнопка відтворення, що вказує, що це кадр із відео. Освітлення м’яке та природне, зображення чітке, злегка розмитий фон для концентрації уваги на головному об’єкті.

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Як ви могли побачити з прикладів, переваги нової моделі очевидні. Вона створює чіткі, реалістичні зображення, незалежно від того, чи використовуєте ви короткий або деталізований запит. Короткі запити забезпечують чудові результати, а для отримання більш специфічних деталей достатньо додати трохи більше опису. Модель адаптується до ваших потреб, дозволяючи легко створювати високоякісні креативи, які підвищать ефективність ваших кампаній.

Підсумок

Завдяки цьому оновленню MGID надає рекламодавцям можливість створювати вражаючі, ефективні креативи з легкістю. Заходьте на нашу панель, експериментуйте без обмежень і відчуйте силу генерації зображень, що адаптована до ваших рекламних завдань. Ми з нетерпінням чекаємо на те, які неймовірні креативи ви створите!