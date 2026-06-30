Кожен рекламодавець оцінює ефективність кампаній по-своєму, і залежно від поставлених завдань ключові метрики можуть суттєво відрізнятися.

Раніше в MGID Ads для кожної сторінки зберігався лише один набір налаштувань стовпців. Якщо потрібно було перейти від відстеження CPA та конверсій до аналізу якості трафіку чи охоплення, доводилося щоразу вручну змінювати набір метрик, а потім знову налаштовувати його для повернення до попереднього режиму. Що більше підходів ви використовуєте для оцінки ефективності, то більше часу витрачаєте на повторне створення тих самих конфігурацій стовпців.

Щоб зробити цей процес швидшим і краще адаптувати MGID Ads до реальних робочих сценаріїв рекламодавців, ми оновили функцію «Налаштування стовпців» у всій платформі MGID Ads. Оновлення включає впорядковані категорії метрик, зручніший інтерфейс вибору та, найголовніше, можливість зберігати власні шаблони метрик і повторно використовувати їх у будь-який момент.

Що змінилося

Оновлена функція «Налаштування стовпців» тепер доступна в усіх ключових розділах MGID Ads:

Головна панель

Інтерфейс реклами

Статистика кампаній

Оптимізація джерел

Оптимізація віджетів

Завдяки групуванню за категоріями тепер значно простіше знаходити, обирати та керувати метриками, які мають найбільше значення для вашої роботи.

Оновлення включає три ключові покращення:

Метрики згруповано за категоріями, що полегшує їх пошук і робить навігацію зрозумілішою. Інтерфейс вибору стовпців оновлено для швидшої навігації та зручнішого керування стовпцями. Тепер ви можете зберігати власні шаблони метрик і перемикатися між ними одним кліком.

Швидше знаходьте потрібні метрики завдяки категоріям

Раніше всі метрики відображалися єдиним списком. Тепер вони згруповані за логічними категоріями відповідно до того, що саме вимірюють:

Налаштування

Ефективність

Конверсії

Охоплення

Rich Media

Відео

Взаємодія з сайтом

Тепер не потрібно прокручувати довгий список у пошуках потрібної метрики. Просто відкрийте відповідну категорію або скористайтеся вбудованим пошуком, щоб швидко знайти метрику за назвою.

Зручніше керування стовпцями

Панель «Налаштування стовпців» тепер складається з трьох окремих секцій:

Категорії для перегляду груп метрик. Бібліотека метрик для пошуку та вибору метрик у межах обраної категорії. Панель «Вибрані метрики» для перегляду активних стовпців, зміни їхнього порядку перетягуванням або видалення непотрібних.

Порядок метрик на панелі «Вибрані метрики» безпосередньо визначає порядок стовпців у таблиці.

Зберігайте шаблони метрик і перемикайтеся між ними

Ще одне важливе оновлення — власні шаблони метрик. Замість одного фіксованого набору стовпців для кожної сторінки тепер можна створювати кілька іменованих шаблонів і миттєво перемикатися між ними.

Ось як це працює на практиці. Якщо ви регулярно керуєте рекламними кампаніями, вам, імовірно, доводиться аналізувати їхню ефективність із різних ракурсів.

Для щоденної оптимізації можуть знадобитися такі метрики, як Кліки, CPC, Конверсії та CPA.

можуть знадобитися такі метрики, як Кліки, CPC, Конверсії та CPA. Для оцінки якості трафіку — Покази, Видимість (Viewability) і CTR.

— Покази, Видимість (Viewability) і CTR. Для щомісячної звітності перед клієнтами — ширший набір показників, зокрема Витрати, Дохід, Конверсії та ROAS.

Тепер кожен із цих наборів можна зберегти як окремий шаблон і перемикатися між ними в будь-який момент. Це спрощує перехід між оптимізацією, підготовкою звітів і аналізом результатів без необхідності щоразу заново налаштовувати стовпці чи шукати потрібні метрики. Просто оберіть потрібний шаблон і продовжуйте роботу.

Примітка. Шаблони зберігаються окремо для кожного інтерфейсу. Це дає змогу створювати власні набори метрик для Статистики кампаній, Оптимізації джерел, Реклами та інших розділів платформи.

Як працюють шаблони

Створювати та керувати шаблонами дуже просто. Відкрийте «Налаштування стовпців», виберіть потрібні метрики та збережіть конфігурацію як іменований шаблон. Після цього він буде доступний у випадаючому списку на відповідній сторінці, і ви зможете використовувати його будь-коли.

Перемикайтеся між збереженими конфігураціями метрик або створюйте нові шаблони безпосередньо на інформаційній панелі.

Пам'ятайте про кілька важливих моментів:

Шаблони створюються окремо для кожного інтерфейсу , тому налаштування в розділі «Оптимізація джерел» не впливають на інші сторінки.

, тому налаштування в розділі «Оптимізація джерел» не впливають на інші сторінки. У кожному інтерфейсі є вбудований шаблон «За замовчуванням» , до якого завжди можна повернутися. Його неможливо випадково перейменувати або видалити.

, до якого завжди можна повернутися. Його неможливо випадково перейменувати або видалити. Для кожного інтерфейсу можна створити до 10 шаблонів , включно з шаблоном «За замовчуванням» .

, включно з шаблоном . Власні шаблони можна будь-коли перейменувати, оновити або видалити.

Керуйте власними шаблонами і за потреби перейменовуйте, оновлюйте або видаляйте їх.

Спробуйте вже сьогодні

Оновлений інструмент вибору метрик уже доступний в усіх підтримуваних інтерфейсах MGID Ads. Відкрийте будь-яку таблицю, натисніть «Налаштування стовпців» і створіть свій перший шаблон, щоб налаштувати відображення метрик відповідно до власного робочого процесу.

Хочете дізнатися більше про доступні метрики та можливості шаблонів? Завітайте до Довідкового центру, де ви знайдете детальний посібник із використання функції «Шаблони метрик».