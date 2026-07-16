Уявіть ситуацію: кампанія раптово перестає витрачати бюджет, креатив відхиляють, а ефективність падає без очевидної причини. З таким стикався майже кожен рекламодавець MGID. Саме тому ми представляємо MIA (MGID Intelligent Assistant) — ШІ-помічника, інтегрованого в платформу MGID.

Уся необхідна інформація вже є у вашому акаунті — у звітах, налаштуваннях кампаній і базі знань. Проте пошук відповіді часто займає більше часу, ніж ухвалення самого рішення. З MIA вам більше не потрібно переглядати десятки дашбордів, порівнювати звіти чи шукати потрібну статтю в документації. Просто поставте запитання.

MIA аналізує актуальні дані вашого акаунта, використовує експертизу MGID і надає чітку відповідь разом із практичними рекомендаціями щодо подальших дій — усе в межах однієї розмови.

Як MIA знаходить правильну відповідь

Кожне запитання починається з аналізу.

MIA не покладається на шаблонні або заздалегідь підготовлені відповіді. Залежно від вашого запиту вона може перевірити налаштування кампанії, порівняти звіти про ефективність, переглянути статус модерації чи звернутися до бази знань MGID, а за потреби виконати кілька таких перевірок одночасно.

За лаштунками MIA може:

аналізувати актуальні дані вашого акаунта та кампаній;

актуальні дані вашого акаунта та кампаній; перевіряти налаштування кампаній і звіти про ефективність;

налаштування кампаній і звіти про ефективність; застосовувати експертизу MGID, а також знання про продукти й найкращі практики;

експертизу MGID, а також знання про продукти й найкращі практики; використовувати структуровані алгоритми діагностики для типових сценаріїв, з якими стикаються рекламодавці.

Розгляньмо реальний приклад: «Чому моя кампанія не витрачає бюджет?»

Ви: Чому моя кампанія не витрачає бюджет?

MIA: Ваша кампанія активна, креативи схвалені, а розклад налаштований правильно. Однак поточна ставка, імовірно, нижча за поріг аукціону, що може обмежувати покази. Рекомендуємо переглянути ставку або ознайомитися з рекомендованим діапазоном ставок, щоб відновити трафік.

Замість того щоб перевірити лише один показник, MIA одночасно проаналізувала статус кампанії, схвалення креативів, баланс акаунта, розклад, ставки й таргетинг. Після цього вона чітко пояснила, що саме обмежує покази, і запропонувала конкретні кроки для вирішення проблеми.

Ви ставите запитання → MIA аналізує → Ви отримуєте одну чітку відповідь

Водночас рішення про подальші дії завжди залишається за вами. MIA допомагає визначити причину проблеми та пропонує рекомендації, але саме ви вирішуєте, чи застосовувати їх.

На які запитання MIA вже може відповісти

Ось кілька найпоширеніших запитань, з якими рекламодавці звертаються до MIA.

Чому моя кампанія не витрачає бюджет?

MIA перевіряє статус кампанії, схвалення креативів, ставки, розклад, таргетинг і баланс акаунта, щоб визначити, що саме заважає показам, а також підказує, як це виправити.

Чому мій креатив відхилили?

MIA пояснює, які саме вимоги не були виконані під час модерації, і допомагає підготувати креатив до повторного подання.

У якому стані мій акаунт?

MIA аналізує загальну ефективність акаунта, виявляє суттєві зміни в показниках і звертає вашу увагу на те, що потребує першочергових дій.

Як покращити ефективність CPA Tune?

Проаналізувавши ефективність кампанії, етап навчання, бюджет, цільовий CPA та налаштування, MIA надає рекомендації, адаптовані до поточного стану вашої кампанії.

Що вирізняє MIA

Більшість ШІ-помічників покладаються на загальнодоступну інформацію або заздалегідь підготовлені відповіді. MIA працює інакше: кожна її відповідь поєднує три ключові складові.

Актуальні дані акаунта. MIA аналізує ваші кампанії, показники ефективності, налаштування, статуси модерації та звіти, щоб зрозуміти, що відбувається у вашому акаунті саме зараз. Експертиза MGID. MIA застосовує найкращі практики роботи з платформою та структуровані алгоритми діагностики, розроблені продуктовою командою й експертами з оптимізації MGID. Знання про продукт. MIA звертається до найактуальніших матеріалів бази знань MGID, щоб пояснювати функції платформи, політики та інструменти саме в контексті ваших кампаній.

На відміну від звичайного чат-бота із шаблонними відповідями, MIA самостійно визначає, які дані потрібно проаналізувати, які звіти порівняти та який алгоритм діагностики застосувати. Потім вона об'єднує всю цю інформацію в одну зрозумілу відповідь, персоналізовану саме для вашого акаунта.

Що далі для MIA

MIA стає дедалі точнішою завдяки зворотному зв'язку користувачів і реальним сценаріям роботи рекламодавців. Кожен відгук допомагає вдосконалювати її алгоритми діагностики, розширювати знання про продукт і робити рекомендації ще кориснішими.

І це лише початок. Ми постійно розширюємо можливості MIA, спираючись на реальні запитання та потреби рекламодавців. З часом вона стане ще потужнішим помічником для діагностики кампаній, аналізу акаунтів, оптимізації ефективності та підтримки щоденних рішень під час роботи з платформою MGID.

Познайомтеся з MIA у дашборді MGID

Незалежно від того, чи ви шукаєте причину проблеми в кампанії, хочете розібратися з можливостями платформи або знайти наступний крок для оптимізації, MIA завжди готова допомогти у вашому дашборді MGID.

Не витрачайте час на пошуки відповідей. Просто запитайте MIA.