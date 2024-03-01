Штучний інтелект значно покращився з того часу, як він вперше був представлений в маркетинговій індустрії. Спочатку інструменти штучного інтелекту для маркетингу були орієнтовані на автоматизацію завдань, що повторюються, але сьогодні вони можуть виконувати більш складні функції, такі як аналіз даних і оптимізація кампаній. Інструменти штучного інтелекту для маркетингу підняли стандарти в галузі, дозволяючи практикам робити все швидше та краще, ніж раніше. Якщо ви хочете йти в ногу з часом, вам потрібні інструменти ШІ.

Розуміння необхідності інструментів ШІ для маркетингу: що таке ШІ в маркетингу?

Штучний інтелект у маркетингу той самий, що й скрізь. В основному він використовується для автоматизації, делегування та оптимізації. Оскільки гроші — це паливо реклами, всі ці функції приваблюють маркетологів! На жаль, його впровадження в маркетингу все ще дуже обмежене, оскільки багато хто досі не може зрозуміти, як його використовувати та інтегрувати. Однак ті, хто бачить цінність інструментів ШІ для продажу та маркетингу, використовують їх для широкого кола завдань, наприклад:

Автоматизація взаємодії з клієнтами;

Персоналізація customer journey;

Автоматизація процесів.

Переваги інструментів ШІ для маркетингу

Якщо ви не переконані у необхідності інструментів штучного інтелекту в маркетинговій індустрії, ці переваги можуть змінити вашу думку.

Оптимізовані процеси. Завдяки відповідним інструментам штучного інтелекту для маркетингу ви зможете виконувати завдання швидше.

Завдяки відповідним інструментам штучного інтелекту для маркетингу ви зможете виконувати завдання швидше. Збільшена економія. Існуючі інструменти вже можуть багато, що дозволяє легко делегувати завдання недорогому ШІ.

Існуючі інструменти вже можуть багато, що дозволяє легко делегувати завдання недорогому ШІ. Неупереджена аналітика. Інструменти штучного інтелекту для маркетингу працюють виключно на основі підказок, даних та машинного навчання, що робить їх надійним та неупередженим інструментом.

У міру того, як розробники створюють більше інструментів, переваги також зростають!

Які найкращі інструменти ШІ для маркетингу?

Тепер, коли ви розумієте переваги, які можуть принести інструменти ШІ, давайте розглянемо ті, які вам слід використовувати. Ваші можливості практично безмежні, тому може бути складно розібратися та знайти інструменти ШІ, які підійдуть вам найкраще. При виборі того, що ви хочете використовувати, слід враховувати наступні моменти.

Бюджет. Якщо ви хочете максимально знизити витрати, ви можете спробувати безкоштовні інструменти ШІ для маркетингу.

Якщо ви хочете максимально знизити витрати, ви можете спробувати безкоштовні інструменти ШІ для маркетингу. Вимоги. Визначте, де вам потрібна допомога, і розгляньте інструменти, що володіють потрібними функціями.

Визначте, де вам потрібна допомога, і розгляньте інструменти, що володіють потрібними функціями. Бажання. Складіть список бажань, які, як ви сподіваєтеся, ШІ зможе для вас зробити. Хоча це, можливо, не є вашим пріоритетом, їх однаково приємно мати.

Зважаючи на всі ці моменти, ми зібрали найкращі інструменти для будь-яких маркетингових починань. Продовжуйте читати, щоб знайти той, який підходить вам найкраще.

Інструменти ШІ для контент-маркетингу

Контент-маркетинг є дуже важливим завданням, оскільки він підтримує життя бренду. За допомогою текстів і постів, орієнтованих на вашу аудиторію, ви можете створити міцні відносини, які полегшать подальшу конверсію. Інструменти цифрового маркетингу на основі штучного інтелекту можуть значно полегшити створення актуального та привабливого контенту. З контент-маркетингом пов'язано безліч завдань, включаючи написання текстів, оптимізацію контенту для пошуку та створення зображень та відео. Щоб допомогти вам вирішити хоча б одне (або кілька) з цих завдань, ми рекомендуємо ці інструменти ШІ для маркетингу.

OpenAI GPT

Ціна: від безкоштовного до 25 доларів США на місяць

OpenAI GPT — чудовий інструмент, якщо у вас іноді закінчуються ідеї. Що робить цей інструмент одним із наших улюблених інструментів ШІ, так це його простота — він схожий на Google, але більш організований! Все, що потрібно зробити, це ввести повідомлення, а потім почекати кілька секунд, щоб побачити відповідь. Чим конкретнішими ви будете, тим краще! Якщо вам постійно потрібні ідеї, вважайте, що це обов'язковий інструмент ШІ. У безкоштовній версії використовується модель GPT-3.5, а в платній версії, вартість якої становить від 20 до 25 доларів на місяць, використовується GPT-4. Він також поставляється з додатковими інструментами OpenAI, такими як DALL-E, розширеним аналізом даних та багатьма іншими.

Grammarly

Ціна: від безкоштовного до 15 доларів США на місяць

Grammarly, мабуть, один із найпопулярніших інструментів ШІ для маркетингу. Якщо ви не хочете бачити граматичні помилки у своєму онлайн-спілкуванні, швидкий перегляд тексту за допомогою Grammarly допоможе вам їх уникнути. Отже, як він опинився в нашому списку улюблених інструментів ШІ для маркетингу? Тому що він підтримує генерацію AI тексту! Для початку це 100 запитів на місяць для безкоштовних учасників, але кількість запитів збільшується для платних передплатників. Крім того, Grammarly спрощує управління контентом завдяки функціям бізнес-підписки, таким як посібник зі стилю та брендинг. Отже, незалежно від того, чи працюєте ви поодинці або очолюєте команду, цей сервіс є одним із найбільш економічних інструментів ШІ для маркетингу.

MarketMuse

Ціна: від 149 до 399 доларів на місяць з безкоштовною 7-денною пробною версією та доповненнями для групового плану

Контент-маркетологам, які прагнуть обмежити кількість інструментів штучного інтелекту, що використовуються для маркетингу, сподобається MarketMuse. Він надає користувачам ряд функцій, які зазвичай виконуються окремими інструментами, наприклад:

Аналіз конкурентів;

Дослідження ключових слів;

Генерація AI-контенту;

Рекомендації щодо посилань;

Кероване відстеження тем.

Що робить цей інструмент одним із наших улюблених інструментів ШІ для маркетингу, так це те, що він функціональний на будь-якому рівні. Незалежно від того, чи ви є блогером, який публікує контент кілька разів на місяць, або великим агентством, що управляє великою командою, MarketMuse може задовольнити ваші потреби. Він пропонує безкоштовну пробну версію, але також є жива демо-версія.

Інструменти ШІ для email-маркетингу

Email-маркетинг — відносно недорогий спосіб спілкування з вашою аудиторією. Маючи лише список адрес електронної пошти, ви можете надіслати одержувачам повідомлення у будь-який час! За допомогою інструментів ШІ для маркетингу ви також можете виконувати різні завдання, наприклад:

Сегментація списку адрес електронної пошти;

Поліпшення доставлюваності електронних листів;

Індивідуальна персоналізація електронних листів на основі даних.

Інструменти ШІ для маркетингу можуть зробити набагато більше! У наступних підрозділах ми обговоримо, як вони можуть зробити ваші маркетингові email-кампанії більш ефективними.

Mailchimp

Ціна: від 13 до 50 доларів на місяць плюс індивідуальні плани

Mailchimp був одним із першопрохідників для перших адептів email-маркетингу. Але чи знаєте ви, що відколи він почав обслуговувати клієнтів, він по суті став маркетинговою платформою з використанням ШІ? Крім масового надсилання електронних листів, Mailchimp також може:

Створювати електронні листи з нуля;

Генерувати дизайн, які ви можете використовувати у своїх електронних листах;

Автоматизувати процеси, такі як тригерні електронні листи та крапельні кампанії;

Надсилати електронні листи на основі поведінки клієнтів.

Якщо ви шукаєте кілька інструментів ШІ для маркетингу, об'єднаних в один акуратний пакет, Mailchimp — це надійна платформа, яка продовжує розширюватись відповідно до поточних тенденцій галузі.

Seventh Sense

Ціна: від 80 до 450 доларів на місяць

Якщо ви вже використовуєте Hubspot або Marketo, Seventh Sense — один із найкращих інструментів ШІ для маркетингу, який ви можете використовувати у поєднанні з цими сервісами. Без ШІ ви зазвичай підбираєте час відправки на основі інформації з профілю клієнта, такої як місце розташування та певна поведінка. Однак це не універсальне рішення, оскільки індивідуальна поведінка (навіть та, що належить до однієї й тієї самої демографічної групи) може значно відрізнятися. За допомогою Seventh Sense ви можете зробити одну дуже важливу річ: надіслати електронного листа окремим передплатникам залежно від того, коли вони з найбільшою ймовірністю його відкриють. Завдяки одному з найпотужніших інструментів ШІ ваш лист точно побачать.

SendGrid

Ціна: варіюється від 15 до 89,95 доларів США на місяць плюс індивідуальні тарифи

Доставлюваність — постійна проблема для email-маркетологів, тому що повідомлення ніколи не зможе конвертуватися, якщо воно не потрапить до поштової скриньки. Ось чому SendGrid — один із наших улюблених інструментів ШІ для email-маркетингу. Він виконує низку завдань, які допомагають покращити результати вашої поштової кампанії. До них відносяться:

Спліт-тестування та аналітика;

Сегментація;

Автоматизація крапельних кампаній на основі тригера.

Функції та можливості залежать від вибраного плану. Але навіть із безкоштовною версією це один із найефективніших інструментів ШІ для маркетингу.

Інструменти ШІ для чату та обміну повідомленнями

Інтернет зробив спілкування простішим, ніж будь-коли, і очікування від вашої доступності зросли. Отже, сьогодні обслуговування клієнтів та взаємодія з ними стали ще важливішими для маркетингу. І тут на допомогу приходять інструменти ШІ! Вибираючи, який інструмент використовувати, враховуйте такі фактори:

Простота інтеграції;

Доступні функції;

Можливості персоналізації;

Структура ціноутворення;

Сумісність із платформами.

Не турбуйтеся: ми зробили за вас домашню роботу! Вивчивши різні інструменти ШІ для маркетингу, ми вирішили, що це найкращі варіанти на сьогоднішній день.

Chatrace

Ціна: від безкоштовного до 159 доларів США на місяць за 30 000 контактів

Чи використовуєте ви якийсь із цих каналів для спілкування зі своїми клієнтами?

SMS

Google Chat

Instagram

WhatsApp

Facebook Messenger

Telegram

Viber

Якщо так, то Chatrace є одним з найкращих інструментів ШІ для маркетингу, який ми можемо порекомендувати! За допомогою цього інструменту ви можете закривати ліди і навіть робити upsell і все це без реального агента!

Що дає йому перевагу перед іншими інструментами, так це його можливості інтеграції, що дозволяють легко поєднувати всі ваші активи для конвертації потенційних клієнтів у продажі. Крім того, ви можете почати безкоштовно, якщо у вас є менше 100 контактів. Інші інструменти штучного інтелекту для маркетингу навряд чи зрівняються з цим!

Dialogflow

Ціна: Доступна за запитом

Dialogflow — це платформа НЛП, яка може допомогти вам внести індивідуальність та персоналізацію у взаємодію вашого бренду з клієнтами. Отже, що робить його одним із наших найкращих інструментів ШІ для маркетингу? Він дає вам можливість розробляти агентів, які можна використовувати як чат-боти або віртуальні помічники. І якщо вас турбує надійність таких інструментів, ви можете бути впевнені у надійності Dialogflow, оскільки він підтримується та продається самим Google! Крім того, всі створені вами агенти можуть бути розгорнуті скрізь, де є цифрова присутність.

ChatBot.com

Ціна: від 52 до 424 доларів на місяць плюс індивідуальні запити

Шукаєте інструменти ШІ з доброзичливим інтерфейсом? Ви можете впевнено використовувати ChatBot, навіть якщо у вас немає навичок програмування! Там уже існують готові шаблони, які ви можете протестувати для свого ШІ помічника, але у вас є можливість створити їх з нуля. Ресурси Академії ChatBot допоможуть зробити це дуже просто! Як і всі відмінні інструменти ШІ для маркетингу, його можна легко інтегрувати у різні канали. Його можна використовувати на веб-сайтах, у Slack, LiveChat та Facebook Messenger.

Інструменти ШІ для оптимізації та персоналізації маркетингу

Як змусити когось слухати тебе? Звичайно ж, говорячи їхньою мовою! Основою кожної успішної маркетингової кампанії є персоналізація та оптимізація, а за допомогою інструментів ШІ для маркетингу ви отримаєте всю необхідну допомогу! Оцінюючи свої можливості, ви повинні звернути увагу на:

Можливості вилучення та обробки даних;

Функції, пов'язані з аналізом та інсайтами;

Можливості автоматизації на основі даних у реальному часі.

Інструменти ШІ для дослідження ринку справді можуть змінити ситуацію! Але у пошуках трьох наших улюблених інструментів ми розглядали лише ті, які мають функції оптимізації та персоналізації.

Optimizely

Ціна: Доступна за запитом

Optimizely — це інструмент, який має у своєму розпорядженні всі необхідні вам інструменти ШІ для маркетингу. В рамках життєвого циклу маркетингу ви можете експериментувати та тестувати, щоб досягти оптимальних результатів своєї кампанії! Використовуючи всі доступні інструменти, ви можете:

Визначати деталізовану аудиторію;

Сегментувати на основі даних у реальному часі;

Легко керувати усіма аспектами персоналізації кампанії.

Найкраща частина? Ці інструменти ШІ для дослідження ринку створені для спільної роботи, що дозволяє легко інтегрувати їх у існуючі робочі процеси.

Dynamic Yield

Ціна: Доступна за запитом

Маючи здатність вивести персоналізацію на новий рівень, Dynamic Yield впевнено ставить себе попереду інших інструментів ШІ для маркетингу. Цей інструмент призначений для компаній, що хочуть надати своїм клієнтам гіперперсоналізований досвід. Dynamic Yield відстежує поведінку відвідувачів, надає шаблони для налаштування та персоналізації та багато іншого! Користувачі незмінно оцінюють цей сервіс як один із найкращих інструментів ШІ для маркетингу, тому ваші шанси отримати такий самий приголомшливий досвід високі!

Marketing Cloud Personalization від Salesforce

Ціна: 300 000 доларів США на рік (Преміум-план)

Marketing Cloud Personalization може бути одним із найдорожчих інструментів ШІ для маркетингу, але, безсумнівно, одним із найпотужніших. Він використовує дані з профілю клієнта, а також його діяльність, щоб створити по-справжньому індивідуальний досвід. На відміну від звичайних інструментів ШІ для дослідження ринку, він спирається виключно на дані компанії. Завдяки цьому ви можете:

Покращувати загальну якість обслуговування клієнтів;

Залучати аудиторію за допомогою ретригерів у реальному часі;

Реалізовувати більш якісну сегментацію.

Інструменти ШІ для аналізу та прогнозування маркетингових тенденцій

Вам потрібно знати, яким буде ваш наступний крок, якщо ви хочете залишатися на крок попереду конкурентів. Інструменти ШІ для маркетингу допоможуть вам у:

Пошуку інформації, яку ви, можливо, пропустили;

Забезпеченні об'єктивності у процесі прийняття рішень;

Наданні вам варіантів для наступного кроку.

Ваша здатність виявляти закономірності та тенденції та приймати на їх основі рішення обмежена часом. Наявність потужних інструментів ШІ для маркетингу гарантує, що ви зможете легко залишатися в курсі нових тенденцій та за необхідності коригувати свої стратегії.

Talkwalker

Ціна: Доступна за запитом

Як маркетолог, ви повинні бути в курсі, щоб мати можливість діяти. А з Talkwalker це стає набагато простіше. Цей сервіс складається з безлічі інтегрованих інструментів ШІ для маркетингу, у тому числі:

Аналітичні моделі користувача;

Розпізнавання зображень для пошуку прихованих згадок про бренд;

Аналіз настроїв.

За допомогою інструментів ШІ для маркетингу ви дізнаєтеся, що відбувається, коли це відбувається, і зможете відповідним чином скоригувати свої стратегії. Це дасть вам можливість стати законодавцем моди, а не простим послідовником!

Obviously.ai

Ціна: безкоштовно (для студентів та некомерційних організацій) до 999 доларів США на місяць

Якщо ви шукаєте безкоштовні інструменти ШІ для маркетингу, не забудьте про Obviously.ai. Це програмне забезпечення здатне надавати цінну інформацію на основі моделей та прогнозів ШІ. Якщо у вас багато даних і ви не знаєте, як їх зрозуміти, Obviously.ai може допомогти вам. Незважаючи на те, що це не інструмент ШІ для маркетингу, інформація, яку ви зможете зібрати, все одно буде дуже корисною в процесі прийняття маркетингових рішень.

Taskade

Ціна: від безкоштовного (особистий план) до 19 доларів США (бізнес-план) на місяць

Taskade — це поєднання інструментів ШІ для маркетингу, покликаних допомогти вам перемогти! Серед безлічі можливостей Taskade найпотужнішою є генератор аналізу маркетингових тенденцій з використанням ШІ, який може:

Підвищувати ефективність аналізу;

Усувати людські помилки в кожному процесі;

Використовувати історичні дані для прогнозування тенденцій.

Taskade може похвалитися рядом інших інструментів, завдяки яким кожна частина маркетингового процесу проходить швидко та гладко.

Інші інструменти ШІ для маркетингу

Існує ще так багато інструментів, які ви можете використовувати! Як і у випадку з тими, які ми обговорювали, зазвичай є безкоштовні та платні варіанти. Звичайно, сервіси будуть різними. Якщо ви шукаєте кращі маркетингові інструменти для користувачів малого бізнесу, які займаються різними формами маркетингу, ми рекомендуємо наступні сервіси.

Інструменти ШІ для пошуку інфлюєнсерів: Upfluence, Brandwatch Influencer Marketing Software, Indahash

Upfluence, Brandwatch Influencer Marketing Software, Indahash Інструменти ШІ для керування соціальними мережами: Sprout Social, ContentStudio, Vista Social

Sprout Social, ContentStudio, Vista Social Інструменти ШІ для автоматизації продажів: Gong’s Sales Enablement Software, Hippo Video, Zoho’s Zia

Передовий маркетинговий арсенал ШІ від MGID

У MGID ми активно впроваджуємо штучний інтелект у нашу платформу, щоб наша мережа паблішерів та рекламодавців була щасливою! Наші інструменти ШІ для маркетингу допомагають прискорити процес створення кампанії, щоб ви могли якнайшвидше приступити до впровадження нативної реклами. З моменту розробки функції створення зображень за допомогою ШІ ми реалізували ці нові інструменти для маркетингу.

Text-to-Image Generative AI: Створюйте захоплюючі візуальні ефекти та втілюйте концепції в життя за допомогою нашої серії варіантів налаштування.

Створюйте захоплюючі візуальні ефекти та втілюйте концепції в життя за допомогою нашої серії варіантів налаштування. Image-to-Image Generative AI: Додавайте елементи до існуючого зображення, щоб створювати ще більш вражаючі результати за допомогою текстових підказок.

Додавайте елементи до існуючого зображення, щоб створювати ще більш вражаючі результати за допомогою текстових підказок. Ad Titles and Descriptions Generative AI: Створюйте текст оголошення, який приверне увагу та приведе користувачів до вашого контенту.

Поширені запитання про інструменти ШІ для маркетингу

Що таке інструменти ШІ для маркетингу?

Це інструменти, які використовують штучний інтелект на користь маркетологів. Вже існує безліч сервісів, які можуть вирішувати різні завдання, роблячи маркетинг простіше, швидше та ефективніше.

Які типи завдань у маркетингу можна автоматизувати за допомогою інструментів ШІ

Практично все! Ось лише деякі з багатьох речей, які можуть робити інструменти ШІ:

Дослідження;

Аналіз даних;

Спілкування з клієнтами;

Автоматизація різних маркетингових завдань;

Оптимізація кампанії.

Яку користь маркетингові інструменти ШІ приносять маркетологам?

Інструменти ШІ можуть працювати так, як не здатні люди, що дозволяє вам користуватися такими перевагами:

Отримувати інформацію на основі 100% точних даних, оброблених маркетинговими інструментами ШІ;

Виконувати завдання швидше;

Зосереджуватися на найважливіших рішеннях;

Генерувати ідеї та текст, які допоможуть у створенні контенту;

Скорочувати людську працю, необхідну для досягнення приголомшливих результатів кампанії.

Чи підходять маркетингові інструменти ШІ для компаній будь-якого розміру?

Безперечно! Існують інструменти, що відповідають будь-яким потребам та бюджету, які гарантують, що ви зможете максимально ефективно використовувати існуючі технології ШІ.

Як інструменти ШІ для маркетингу забезпечують конфіденційність та безпеку даних?

Інструменти ШІ не звільняються від існуючих правил. Таким чином, будь-які правила конфіденційності та безпеки даних у вашій країні будуть застосовуватись і до інструментів ШІ для маркетингу. Тому хороший інструмент повинен мати вбудовані заходи захисту, такі як шифрування даних та анонімізація для забезпечення безпеки клієнта.

Які є популярні інструменти ШІ для маркетингу

ChatBot.com, OpenAI GPT та Grammarly надають безліч функцій у різних нішах.

к професіонали можуть інтегрувати інструменти ШІ для маркетингу у свої існуючі стратегії?

Щоб визначити, яку користь вам може дати штучний інтелект, ми пропонуємо цей двосторонній підхід.

Автоматизація. Завдання, що повторюються, можна виконувати за допомогою автоматизації маркетингу за допомогою ШІ.

Завдання, що повторюються, можна виконувати за допомогою автоматизації маркетингу за допомогою ШІ. Делегування: Запитайте себе, як, на вашу думку, виглядає ідеальний співробітник? Складіть список завдань, які вони могли б виконувати, та знайдіть інструменти, які відповідають цим потребам.

Інструменти ШІ для маркетингу: революція та покращення маркетингових стратегій, якими ми їх знаємо

Штучний інтелект розсунув межі можливостей комп'ютера. Інструменти ШІ для маркетингу, які ми сьогодні обговорили, є лише додатковим доказом цієї передумови. Маркетологи завжди намагатимуться покращити процеси та результати, які вони отримують від своїх кампаній. Тому очікується, що використання маркетингового програмного забезпечення та інструментів ШІ стане ще більш поширеним.

У MGID ми використовуємо ШІ у нативній рекламі, щоб краще зіставляти рекламу з відповідним контентом та покращувати результати як для рекламодавців, так і для паблішерів. Скористайтеся цією перевагою, коли ви зареєструєтеся на платформі MGID. Крім того, отримайте доступ до наших найпередовіших інструментів ШІ, особистого менеджера та креативного відділу.