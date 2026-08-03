Штучний інтелект трансформує цифрову рекламу, роблячи створення креативів швидшим, доступнішим та ефективнішим, ніж будь-коли раніше. У міру того як ШІ стає невід’ємною частиною творчого процесу, прозорість набуває не меншого значення.

У MGID прозорість є одним із ключових принципів, на яких побудована наша екосистема генеративного ШІ. Ми переконані, що користувачі мають право знати, коли ШІ використовувався для створення рекламного контенту та візуальних матеріалів. А рекламодавці й паблішери мають отримувати ШІ-інструменти, розроблені з урахуванням принципів відповідальності та безпеки.

Прозорість ШІ, закладена в кожен креатив

Від моменту запуску генеративних ШІ-інструментів MGID для створення креативів ми автоматично позначаємо кожен креатив, який було згенеровано або суттєво відредаговано за допомогою ШІ. Тепер ми робимо цю інформацію доступною безпосередньо користувачам.

Залежно від креативу та чинних місцевих вимог, позначка про використання ШІ може відображатися безпосередньо в рекламі. Натиснувши на значок AI ⓘ, користувачі можуть перейти до розділу «Інформація про ШІ», де буде зазначено, що рекламне оголошення було створено або суттєво змінено за допомогою генеративних ШІ-інструментів MGID. Це відображає наш послідовний підхід, у якому прозорість є пріоритетом, і в межах наших зобов’язань ця практика поступово поширюватиметься на нові ринки.

Крім того, таке повідомлення додається автоматично щоразу, коли рекламодавці використовують функції MGID для генерації або редагування контенту на основі ШІ — без додаткових налаштувань чи ручного маркування.

Ми вважаємо, що прозорість має залишатися послідовною незалежно від того, як саме створюється контент за допомогою ШІ. Саме тому, поряд з автоматичним маркуванням креативів, створених за допомогою MGID, ми закликаємо рекламодавців чітко повідомляти про використання ШІ в усіх випадках, коли він відіграє суттєву роль у створенні контенту, відповідно до наших Умов використання та принципів відповідальної реклами.

Наше зобов’язання просте: забезпечувати прозорість, яка є органічною, послідовною та заслуговує на довіру.

Прозорість — це лише початок

Відповідальне використання ШІ виходить далеко за межі простого інформування. Кожен рекламний креатив, створений за допомогою ШІ-інструментів MGID, проходить комплексну систему перевірок, покликану запобігти появі шкідливого або оманливого контенту ще до того, як він потрапить до користувачів.

Наші правила забороняють контент, створений за допомогою ШІ, що містить:

дипфейки або оманливі синтетичні медіаматеріали;

образи людей, створені з метою імітації публічних осіб;

вигадані продукти або сфабриковані твердження;

політичні повідомлення або контент, спрямований на маніпулювання суспільною думкою;

образливий контент щодо культурних, релігійних та/або етнічних груп;

шкідливі стереотипи або дискримінаційний контент;

шахрайську або навмисно оманливу рекламу;

будь-який контент, що порушує рекламні правила MGID.

Однією з найбільших проблем модерації ШІ-контенту є те, що багато систем перевіряють його лише після створення. У MGID ми застосовуємо інший підхід. Ми переконані, що контроль відповідності ШІ-контенту встановленим вимогам має починатися ще на етапі його генерації.

Наші ШІ-моделі постійно навчаються з урахуванням внутрішніх політик безпеки, що дає змогу зменшити ймовірність створення забороненого контенту ще на початковому етапі. Після цього кожен готовий креатив проходить другий рівень автоматизованої та ручної модерації, перш ніж отримати дозвіл на розповсюдження.

Ці механізми захисту постійно вдосконалюються. Щодня ми враховуємо нові випадки, виявлені під час модерації, нові схеми зловживань і зміни в регуляторних вимогах. Це дає нам змогу проактивно посилювати захист, а не реагувати лише після того, як порушення вже сталося.

Чому це важливо для паблішерів

Для паблішерів відповідальне використання ШІ означає більшу впевненість у рекламі, що відображається на їхніх ресурсах, вищий рівень безпеки бренду та менший ризик появи оманливого чи шкідливого контенту.

Для паблішерів відповідальне використання ШІ означає більшу впевненість у рекламі, що відображається на їхніх ресурсах, вищий рівень безпеки бренду та менший ризик появи оманливого чи шкідливого контенту.