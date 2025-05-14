У минулому пошукові системи вважалися революційними в пошуку контенту — однак завдяки генеративному пошуку правила гри знову цілком змінилися! Щоб не відставати, багато фахівців з партнерського маркетингу шукають найкращі варіанти для генеративної оптимізації з допомогою ШІ.

Перш ніж заглиблюватися в інструменти, які можуть нам в цьому допомогти, потрібно зрозуміти, що таке оптимізація для генеративних систем (GEO). Добре розуміючи, як працює GEO, ви зможете на максимум скористатися будь-якими ресурсами (зокрема й інструментами!), що вам доступні. З цього матеріалу ви дізнаєтеся базову інформацію, яка може допомогти вам відразу ж розпочати роботу!

Що таке оптимізація для генеративних систем (GEO)?

Оптимізація для генеративних систем — це оптимізація контенту, щоб він з більшою ймовірністю з'являвся в пошукових сервісах, що використовують ШІ, таких як ChatGPT, Gemini та Google AI Overviews. Однак оптимізація для генеративних систем включає не лише вищу ймовірність показу вашого контенту.

Мета також полягає в тому, щоб забезпечити контент з великою кількістю контексту, який легко обробляється ШІ. Отже, коли ви займаєтеся якісною генеративною оптимізацією для ШІ, ваш контент має бути настільки легко зрозуміти, щоб машина могла це прокомунікувати.

Як працює оптимізація для генеративних систем

Є кілька практик, які можна використати, щоб зробити контент готовим для генеративних систем на основі ШІ — але спершу розгляньмо, як працює GEO.

Користувач ставить запитання або вводить запит. Штучний інтелект обробляє всю доступну йому інформацію та вирішує, що є найбільш релевантним для запиту користувача. Штучний інтелект відповідає на основі запитання.

Розуміючи, як працює оптимізація для генеративних систем, і використовуючи найкращі рішення для видимості для ШІ та генеративної оптимізації, про які ви тут дізнаєтеся, ви забезпечите потрапляння вашого контенту на третій етап цієї взаємодії. Зрештою, ключ до вашого успіху з GEO полягає в підготовці.

Основні принципи GEO: рішення оптимізації для генеративних систем в сучасних пошуковиках

Генеративний ШІ не зупиниться на цьому рівні: його прогрес неминучий. Тому важливо не прив'язуватися до старих підходів. Натомість варто розібратися, на чому ґрунтується найкраща генеративна оптимізація для ШІ.

Завдяки цим знанням ви зможете:

Оптимізувати свою стратегію, щоб отримувати кращі результати, докладаючи менше зусиль;

Послідовно застосовувати GEO в різних форматах контенту;

Зосереджуватися не лише на технологіях, а й на довгостроковій адаптивності.

Оскільки ваші дії будуть ґрунтуватися на ключових принципах оптимізації для генеративних систем, ви зможете не зациклюватися на конкретній технології.

Контент, орієнтований на намір

Ось чого від вас точно не вимагатимуть найкращі інструменти оптимізації для генеративних систем на основі ШІ: включати по всьому контенту ключові слова.

Натомість потрібно зосередитися на пошукових намірах. Що насправді намагається з'ясувати користувач? Саме це має висвітлювати ваш контент — чітко та прямолінійно.

Щоб зробити це ефективно:

Структуруйте контент відповідно до реальних релевантних запитів користувача;

Уникайте довгих пояснень, які мало що додають;

Пишіть просто, прямо і зрозуміло.

Висновок: Забудьте про щільність ключових слів. Суть GEO — надання чітких відповідей, що відповідають намірам.

Розмовний стиль

Навіть найкраще ПЗ для генеративної оптимізації не потрібне, щоб досягти розмовного стилю. Ваш контент не звучить холодно, наче його робот писав? От і чудово! У вас все виходить.

Але є ще другий рівень: машиночитність. Генеративні системи по-іншому обробляють контент, тож на перший план виходить чіткість.

Ось які тут є найкращі практики:

Використовуйте природну розмовну мову, яка водночас є точною;

Уникайте двозначності - формулювати потрібно так, щоб можна було дуже чітко сприйняти зміст;

Пишіть з урахуванням контексту, щоб штучний інтелект міг використати ваш контент і точно його застосовувати.

Висновок: Ваш контент має звучати по-людськи та бути зручним для ШІ — чітким, однозначним та з урахуванням контексту.

Тематичний авторитет

Зараз існує контент практично про все, що лише можна собі уявити. Чому ж генеративний ШІ має використати саме ваш? Ось тут у гру вступає тематичний авторитет. В оптимізації для генеративних систем його можна реалізувати таким чином:

Створювати релевантний і пов'язаний між собою контент у своїй ніші для демонстрації експертизи;

Включати бренди, біографії та регалії, які підтвердять авторитетність вашої компанії чи сайту;

Забезпечити, щоб контент відображав особистий досвід, щоб підвищити рівень довіри.

Щоб посприяти оптимізації для генеративних систем, скористайтеся інструкціями E-E-A-T від Google. Ці поради допомагають підвищити авторитетність не лише серед читачів, а й для генеративних систем ШІ.

Висновок: Штучний інтелект надає перевагу експертному контенту. Зміцнюйте довіру, демонструючи реальні знання та досвід у вашій ніші.

Чому оптимізація для генеративних систем важлива для маркетологів

Пошукова оптимізація наразі нікуди не дівається — разом з тим, не варто недооцінювати силу оптимізації для генеративних систем. Можливо, ви вже зрозуміли, що ці види оптимізації не є взаємовиключними, тож не йдеться зовсім не про те, що все потрібно починати з нуля.

Незалежно від того, чи ви вирішите використовувати найкращі ШІ-інструменти для оптимізації для генеративних систем, GEO з нами надовго. Якщо не оптимізувати контент під генеративні системи — ви вже на крок позаду.

Генеративні системи впливають на те, як користувачі знаходять новий контент

Традиційні пошукові системи — вже не єдиний спосіб стати видимими для користувача. Генеративні системи, такі як Search Generative Experience (SGE) від Google або програми-асистенти з ШІ, стають основним засобом отримання швидких і чітких відповідей.

Звісно, ключові слова все ще відіграють важливу роль у потраплянні на першу сторінку в Google. Але ці результати, можливо, переглядає менше людей. Зараз багато людей надають перевагу:

Створеним штучним інтелектом резюме замість перегляду результатів пошуку;

Прямим відповідям замість списків;

Контекстуальним рекомендаціям на основі минулої поведінки.

GEO збільшує вашу видимість там, де закінчується ефективність традиційної SEO — в самих відповідях, згенерованих ШІ.

Користувачі все частіше покладаються на резюме, рекомендації та відповіді ШІ

Користувачі онлайн тепер почуваються впевненіше, використовуючи інформацію від ШІ, тому що:

Це простіше , оскільки дослідження вже провели за вас;

, оскільки дослідження вже провели за вас; Люди задоволені відповідями , оскільки здебільшого вважають їх надійними та вичерпними;

, оскільки здебільшого вважають їх надійними та вичерпними; Відповіді дуже персоналізовані, а інформація підбирається на основі попередніх взаємодій.

Користувачі переходять від моделі «шукати і натиснути» до «запитати та отримати відповідь». Якщо ваш контент не оптимізовано для обробки генеративними системами, користувачі можуть його так і не побачити.

Якщо ваш контент не оптимізовано для використання ШІ, він може стати невидимим

Гірка правда полягає в тому, що якщо ваш контент не GEO-оптимізований, він може стати невидимим.

Ви помітили, що ШІ все краще задовольняє ваші потреби? Оптимізація для генеративних систем також з кожним днем стає все важливішою. Що більше людей бачитимуть, наскільки полегшує їхнє життя генеративний ШІ, то більше вони перестануть клацати на блакитні лінки в пошуках відповідей.

Таким чином, якщо ви ще не скоригували свою стратегію, можливо, час проконсультуватися з найкращими компаніями-фахівцями з оптимізації для генеративних систем на основі ШІ. Так чи так йдеться про створення високоякісного контенту — чому б і не почати з цього?

Найкращі стратегії оптимізації для генеративних систем і забезпечення видимості для ШІ

Як перетворити принципи на практичні стратегії? Ми вже натякнули на кілька варіантів дій. І що найкраще — у вас є багато можливостей, тобто не потрібно буде нічого вигадувати з нуля.

Найкращі компанії, які фахово займаються GEO, вже врахують всі ці стратегії. Всі стратегії можуть бути ефективними незалежно від ніші, в якій ви працюєте. Підтримуйте та збільшуйте свою актуальність і вплив, використовуючи їх, коли це доречно.

Зосередьтеся на запитах на основі намірів

Надавати інформацію завжди корисно, оскільки це допомагає встановити репутацію. Однак не забувайте, що в партнерському маркетингу гроші беруться з кліків! Тож, працюючи над оптимізацією для генеративних систем, намагайтеся зосередитися на контенті, спрямованому на людей, які готові щось купити.

Поміркуйте ось над чим: що вони шукатимуть, коли будуть готові до купівлі? Для GEO-оптимізації вам треба буде зрозуміти саме це. Це може бути щось типу «найкращі А для Б» чи «наскільки корисне В»? Таким чином у ШІ буде більше вашого контенту, який потенційно може відображатися у відповідях.

Використовуйте структуровані формати

Якщо ви активно залучені в контент-маркетинг, можливо, ви вже займаєтесь структуруванням свого контенту. Ця практика передбачає наступні характеристики, які полегшують ШІ сканування контенту:

Заголовки

Таблиці

Марковані списки

Поширені запитання

А якщо ви використовуєте найкращі платформи оптимізації для генеративних систем, ця функція вже в них вбудована. Тож неодмінно перевірте свій контент перед публікацією.

Пишіть тексти, орієнтовані на відповіді

Як користувачі, так і ШІ очікують насамперед відповідей, тож це ви й маєте їм дати. Ви помічали, що коли питаєте щось у чатботів на основі ШІ, вони відразу ж переходять до відповіді? Щоб оптимізувати контент для генеративних систем, ви також маєте це робити.

Давайте стислу відповідь з самого початку. А потім використовуйте решту тексту для аргументації. Ми розуміємо, що деякі маркетологи побоюються, що це може відлякати користувачів. Іноді таке може трапитися, але цей стиль водночас гарантує, що всі, хто натискають і читають далі, а не лише стислу відповідь, справді зацікавлені у вашому контенті.

Пишіть послідовно та швидко

Штучний інтелект любить послідовність і чіткість, тому що завдяки цьому контент споживати легше. З іншого боку — читачі це цінують так само! Ось як це зробити для GEO:

Використовуйте однакову структуру для всіх текстів;

Пишіть в подібному тоні;

Обговорюючи певну тему, дотримуйтеся лише одного чи кількох термінів.

Найкращі GEO-бренди наголошують на тому, що ясність тексту — головний чинник у його ранжуванні ШІ. Тому ваш контент має відповідати цьому критерію, якщо ви хочете, щоб він довго залишався актуальним і отримував охоплення.

Завоювання довіри

Навіщо комусь цитувати ваш контент? Якщо у вас є чітка відповідь на це запитання, можливо, ви вже докладаєте всіх зусиль, щоб здобути довіру користувачів. Тут ми закликаємо вас повернутися до ключового принципу оптимізації для генеративних систем: тематичного авторитету.

У партнерському маркетингу корисно говорити ділитися досвідом, щоб підвищити довіру до ваших слів. Покажіть, як ви взаємодіяли з продуктом, дайте інформацію, якої без особистого досвіду отримати було б неможливо.

Оптимізуйте і для користувачів, і для ШІ

Використовуючи оптимізацію для генеративних систем, не забувайте про реальних читачів. Контент має легко оброблятися штучним інтелектом і водночас залишатися корисним для відвідувачів на сайті.

Тут можна використовувати чіткі структури, реальні висновки та переконливі заклики до дії. Деякі інструменти ШІ з найкращими функціями оптимізації для генеративних систем навіть сканують ваш контент, щоб перевірити, чи ви на правильному шляху. Використовуйте цю функцію за можливості, щоб поєднати читабельність для ШІ з користю.

Як реалізувати оптимізацію для генеративних систем: технічна оптимізація

Контент — лише один аспект оптимізації сайту для використання генеративними системами. Так само, як для SEO потрібні чіткий код і структура, оптимізація для генеративних систем вимагає роботи на бекенді, щоб полегшити розуміння для ШІ.

SEO-оптимізації на сторінці та поза нею буде недостатньо. Вона все ще необхідна, але також є додаткові практики, які роблять ваш контент більш читабельним для ШІ.

Використовуйте семантичний HTML

Семантичний HTML допомагає покращити GEO, оскільки показує штучному інтелекту структуру вашого контенту. Це означає використання тегів HTML для заголовків, таких як h2 або h3, та списків, таких як ul, ol або li. Якщо ви використовуєте платформи для публікації, такі як WordPress, можливо, там це вже реалізовано. Однак це не точно — тому краще зайвий раз перевірити.

Коли ваша сторінка чітко розмічена семантичними тегами, штучному інтелекту набагато легше витягувати інформацію. Це допомагає отримувати необхідні дані й простіше представляти їх у відповідь на доречні запити.

Додайте розмітку Schema

Розмітка Schema — це ще один спосіб розповісти штучному інтелекту, про що ваш контент. Ось що ви, найімовірніше, використовуватимете на своєму партнерському сайті:

Сторінка поширених запитань

Продукт

Відгук

Стаття

Коли ви проводите оптимізацію для генеративних систем на вашому сайті для партнерського маркетингу, цю інформацію варто зробити помітною, бо в такому разі ключові дані потраплять на ШІ-платформи.

Створіть надійну технічну основу для сайту

Щоб покращити GEO, потрібно:

Забезпечити належне канонізування , щоб ваш контент сприймався як оригінальний;

, щоб ваш контент сприймався як оригінальний; Надавати пріоритет швидкості завантаження сторінки , оскільки повільне завантаження може призвести до втрати пріоритетності контенту;

, оскільки повільне завантаження може призвести до втрати пріоритетності контенту; Звернути увагу на взаємодію з користувачами на мобільних пристроях, оскільки більшість людей зараз виконують пошук за допомогою телефона.

Оптимізація для генеративних систем вимагає не лише якісного контенту. Потрібен ще й міцний фундамент, на якому цей контент розміщений.

Оптимізація для генеративних систем і нативна реклама: 100% влучання

Нативна реклама дозволяє вам неочевидно просувати свій продукт користувачам. Оскільки вона не перешкоджає перегляду сторінки, вони будуть позитивніше сприймати цю рекламу. На основі відгуків від наших клієнтів ми зробили висновок, що це допомагає з оптимізацією для генеративних систем наступним чином:

Залучення цільового трафіку до GEO-оптимізованого контенту, такого як відгуки на продукти чи партнерські статті;

до GEO-оптимізованого контенту, такого як відгуки на продукти чи партнерські статті; Допомога генеративним системам у визначенні цінного контенту , покращуючи взаємодію з реальними користувачами, таку як час, проведений на сторінці, глибина прокрутки і відсоток відмови;

, покращуючи взаємодію з реальними користувачами, таку як час, проведений на сторінці, глибина прокрутки і відсоток відмови; Тестування різних макетів контенту , як-от таблиці, запитання з відповідями та марковані списки, щоб визначити, який з них працює найкраще;

, як-от таблиці, запитання з відповідями та марковані списки, щоб визначити, який з них працює найкраще; Просування постійно актуального контенту , який інструменти ШІ можуть використати з часом;

, який інструменти ШІ можуть використати з часом; Спрямування трафіку на структурований контент для покращення як короткострокової рентабельності, так і довгострокової видимості для ШІ.

Завдяки всім цим чинникам MGID допомагає і з GEO, і з SEO!

Як виміряти успіх послуг та заходів з оптимізації для генеративних систем

Якщо розглядати виключно GEO, найкраще це вимірюється частотою цитування вашого контенту. Існують інструменти оптимізації для генеративних систем, які можуть вам з цим допомогти. Однак існують і менш прямолінійні показники, які допомагають зрозуміти, чи успішні ваші зусилля.

Зверніть увагу, звідки надходить ваш реферальний трафік. Якщо ви отримуєте переходи з інструментів та платформ для пошуку контенту на основі штучного інтелекту, це і буде ваш результат.

Якщо ви отримуєте переходи з інструментів та платформ для пошуку контенту на основі штучного інтелекту, це і буде ваш результат. Відстежуйте активність на оптимізованих сторінках. Між SEO та GEO є багато спільного. Отже, якщо ви правильно все зробили, ваші показники залученості користувачів, такі як час, проведений на сторінці, та глибина прокрутки, мають покращитися.

Між SEO та GEO є багато спільного. Отже, якщо ви правильно все зробили, ваші показники залученості користувачів, такі як час, проведений на сторінці, та глибина прокрутки, мають покращитися. Перевірте коефіцієнти конверсії. Мета оптимізації для генеративних систем полягає в підтримці прибутковості вашого сайту для партнерського маркетингу. Відповідно — перевірте заробіток.

Постійно відстежуйте ці показники, щоб отримати чіткіше уявлення про те, наскільки добре працює ваш контент!

Вам не потрібні курси GEO! У вас все вийде!

Ми не заперечуємо ефективність онлайн-курсів. Але, перш ніж розпочинати навчання, подумайте, що ви можете зробити самостійно. Багато з наведених тут рекомендацій навіть не вимагають найефективніших інструментів видимості для ШІ з рішеннями для оптимізації для генеративних систем. Кілька стратегічних коригувань — і ви вже будете на правильному шляху.

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