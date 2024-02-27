Статті бувають різних смаків. Вибираючи правильний формат прелендера, у нас є кілька варіантів. Кожен має особливу структуру, цілі та власну техніку написання.

Вирішення проблем (Problem Solvers)

«Лупа вас бентежить? Цей шампунь починає діяти з першого миття. Він поверне вашу впевненість». «Ваші діти повертаються додому зі стійкими плямами від трави? Це мило стирає незручні плями, які важко вивести, тому ви знову будете пишатися своєю родиною».

Підхід вирішення проблем є класичним. Хтось може навіть заперечити, що це синонім реклами. Однак тут є заковика. Якщо ми скажемо: «Ось продукт, ось чому він фантастичний, купіть його», читачі помітять рекламну пропозицію, що може їх відлякати. Тому нам потрібно створювати контент, який вирішує проблеми аудиторії, і в той же час не звучати так, ніби ми просто намагаємося їм щось продати.

Як це зробити? Перетворення характеристик продукту на переваги — це відповідь. Особливості — це факти про продукти чи послуги. Наприклад, смартфон оснащений акумулятором на 4000 мАг. І що? Що ж, з таким акумулятором ви можете переглядати Інтернет протягом 12 годин без підзарядки. Переваги пояснюють, як певна функція вирішує проблеми в реальному житті. Вони пов’язують продукт із нашими бажаннями, наприклад, заощадити час, заробити більше грошей і стати більш продуктивними — або менше, якщо ми говоримо про зависання у смартфоні протягом 12 годин поспіль.

Щоб побудувати статтю на основі цього підходу, нам потрібно виконати наступні кроки.

Зрозумійте проблеми аудиторії. З якими проблемами вони стикаються? Які перешкоди стоять на їхньому шляху? Які страхи та бажання визначають їхнє життя? Вкажіть переваги. Конкретність є кращою стратегією, ніж обіцянка панацеї. Це зміцнить довіру аудиторії та створить реалістичні очікування. Тому завжди відповідайте, чого саме аудиторія може очікувати від продукту. Підкресліть досвід. Придумайте сценарій або адаптуйте актуальну повсякденну проблему, з якою може стикатися аудиторія. Опишіть емоційну реакцію, яку викликала проблема. Покажіть, як продукт використовується для вирішення проблеми. Не просто розкажіть, а й покажіть. Наприклад, використовуйте зображення до і після, щоб проілюструвати рішення. Це робить контент не тільки більш привабливим, але й більш переконливим.

Практичні посібники (How-To Guides)

Крім того, ми можемо оформити програму вирішення проблем як статтю з практичними інструкціями. Статті з інструкціями — і їхні назви — розповідають про те, як виконати завдання або як вирішити певну проблему. За збігом обставин ці статті схожі на те, що ми шукаємо в Google, коли стикаємося з проблемою.

Ми можемо скерувати нашу аудиторію до виконання завдання за допомогою чітких і простих кроків, які включають використання продукту. Ілюстрації можуть допомогти читачам слідкувати за текстом і слугувати цінною підмогою для письмових інструкцій.

Історії

Перетворення problem solver на оповідну історію є ще однією тактикою. Використання сили оповідання посилює залучення. Ми, люди, легко захоплюємось героями через проблеми та рішення. Щоб історія спрацювала, ми повинні переконатися, що читачі пов’язані з героями та ситуаціями. Тут стане в нагоді проста, зрозуміла структура.

Проблема. У вступі нам потрібно описати труднощі, які має вирішити продукт, не згадуючи продукт. Пов’яжіть це з болями та бажаннями аудиторії. Кілька прикладів із реального життя можуть стати ідеальною точкою входу в історію. Важливо бути лаконічним, але яскравим. Персонаж. Далі ми представляємо людину, яка боролася з проблемою. Не соромтеся описувати їхню історію. Життя не чорно-біле. Однак надмірний драматизм не вітається. Ми прагнемо змусити читачів розпізнати в героях свої проблеми, а не жаліти їх. Рішення. Нарешті, ми представляємо продукт, який може вирішити проблему. Можна також згадати ситуацію, коли герой дізнається про продукт. Наприклад, «Я почув від колеги під час перерви на каву». Результати. Тут іде опис того, як продукт покращив життя персонажа. Ми можемо оформити цю частину як мініатюрний огляд, який пояснює, наскільки їм сподобався продукт. Він має надати аудиторії конкретні причини, чому продукт був корисним.

Ми можемо доповнити історію фотографіями до і після, думками експертів і коментарями інших користувачів, які зіткнулися з подібними проблемами та вирішили їх за допомогою продукту.

Відгуки про товар

Люди розглядають відгуки експертів або клієнтів на тому ж рівні, що й рекомендації членів родини чи друзів. Підготовка розширеного відгуку про використання продукту може бути потужним інструментом, якщо він відповідає цим характеристикам.

Конкретний. Огляд містить конкретну причину, чому продукт був хорошим і чому інші також повинні розглянути можливість покупки. Конкретність підвищує довіру та робить рецензію більш автентичною — читачі мають вірити, що рецензент отримав гарне обслуговування.

Огляд містить конкретну причину, чому продукт був хорошим і чому інші також повинні розглянути можливість покупки. Конкретність підвищує довіру та робить рецензію більш автентичною — читачі мають вірити, що рецензент отримав гарне обслуговування. Природний. Хороший огляд не схожий на прес-реліз чи наукове дослідження. Отже, необхідно уникати піар-фраз або технічного жаргону. Мова має бути природною та автентичною — невимушений тон, але приправлений досвідом.

Хороший огляд не схожий на прес-реліз чи наукове дослідження. Отже, необхідно уникати піар-фраз або технічного жаргону. Мова має бути природною та автентичною — невимушений тон, але приправлений досвідом. Корисний. Хороший огляд демонструє, як продукти можуть покращити чиєсь життя. Це те, що викликає у інших зацікавленість у покупці.

Хороший огляд демонструє, як продукти можуть покращити чиєсь життя. Це те, що викликає у інших зацікавленість у покупці. **Обробка заперечень. ** Хороший огляд передбачає заперечення та відповідає на скептичні запитання, які заважають людям купувати.

Не надто похвальний. Легко помітити перебір. Тому, якщо виникає спокуса співати оди засобу від випадіння волосся, краще зосередитися на деталях. Якщо аудиторія зможе дізнатися достатньо про продукт, вона, ймовірно, прийде до власного висновку.

Адверторіал

Якщо ви шукаєте щось почитати, щоб вбити час, що б ви вибрали: «Як захистити свій дім від грабіжників» чи «Ми впевнені, що ви не знали цих фактів про квартирні крадіжки»? Обидві статті можуть бути добре написаними та інформативними. Однак, якщо ви не зацікавлені в установці нової системи безпеки, ви, швидше за все, прочитаєте останню, оскільки вона просто цікаво звучить.

Адверторіал — це суміш «реклами» та «редакційної статті». Крім того, що він надає цінну інформацію та спрямовує на продажі, він розважає читачів. Це здається зрозумілим, але іноді це легше сказати, ніж зробити. Добре написана редакційна стаття повинна бездоганно інтегрувати рекламну пропозицію в тканину захоплюючого контенту.

Відомі бренди віддають перевагу адверторіалам, оскільки це чудовий спосіб повільно спокусити аудиторію. Це як піти на побачення з тим, хто тобі подобається. Ви б не стали на одне коліно і не зробили б їм пропозицію на першому побаченні. Бо в такому випадку, швидше за все, ви ніколи більше їх не побачите. Натомість ви захочете розповісти веселі анекдоти зі свого життя, щоб розважити та зачарувати їх.

Експлейнери (Explainers)

Адверторіали можуть прийняти більш серйозну форму експлейнерів. Завдання експлейнера полягає в тому, щоб навчити читачів новій темі. Зазвичай це стосується модних речей, про які всі дзижчать, не маючи глибокого розуміння теми. Наприклад, якщо ми рекламуємо додаток AR, ми можемо інтегрувати продукт у пояснення того, як працює AR.

Люди люблять експлейнери, тому що вони перетворюють допитливих читачів на поінформованих знавців. Хороший експлейнер допомагає аудиторії засвоїти нову, часто дивну інформацію. Він розбиває складні факти на чіткі приклади, написані простою мовою.

Списки

Список — це набір міні-статей, структурованих як список. Хоча їх часто критикують як клікбейт, списки є популярним і бажаним форматом статей, і ми можемо звинувачувати себе в цьому. Це тому, що наш мозок природно захоплюється списками.

Список обіцяє чітку структуру, для розуміння якої потрібно менше зусиль. І нашому мозку більше і не треба. Заголовки, які містять цифри, привертають увагу в щоденному потоці контенту. Крім того, використання номера дає читачам зрозуміти, що вони отримають не один факт, а декілька. Легко помітити, що назва «12 способів схуднути» цінніше, ніж «Цей метод допомагає схуднути».

Інтернет-магазини є природним підходом для списку. Якщо ми рекламуємо магазин, який продає гаджети, ми можемо використовувати назву «15 нових смартфонів, які продаються як гарячі млинці». Але зауважте, що ми повинні описати кожен продукт і вказати, що ми можемо купити їх на цьому маркетплейсі.

Нативна реклама — це майданчик для винаходу та тестування нових підходів. Але пам’ятайте, що ваш контент — це лише частина головоломки. Те, як ви розповсюджуєте інформацію про свій продукт і взаємодієте з аудиторією, також має значення. У MGID ми можемо допомогти у створенні прелендерів — від обговорення ідей статей до розміщення веб-сторінки та створення реклами в мережі MGID. Якщо ви не впевнені, як найкраще вчинити зі своїми пропозиціями, і вам потрібна професійна допомога, не зволікайте, зв’яжіться зі своїм менеджером з продажу або менеджером по роботі з клієнтами.