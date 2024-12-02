Оскільки 2024 рік добігає кінця, настав час підбити підсумки. Сподіваємося, цей рік був для вас насиченим і цікавим! Для рекламної індустрії він теж став захопливим, адже приніс багато зростання та інновацій. За прогнозами, витрати на цифрову рекламу в США мали досягти $298,4 мільярда у 2024 році. Незабаром ми дізнаємося, чи справдився цей прогноз.

Дивлячись уперед, зараз ідеальний час, щоб дослідити, що чекає на нас у 2025 році. MGID уважно стежить за новими трендами, щоб допомогти вам залишатися на крок попереду. Від вдосконаленого крос-девайсного таргетингу до сталих рекламних практик — ці зміни мають визначити майбутнє галузі, і ми адаптуємося, щоб досягати ще кращих результатів для наших клієнтів.

Давайте розглянемо, які тренди чекають на нас, і підготуємося до них!

1. Зростання персоналізації завдяки штучному інтелекту

Штучний інтелект революціонізує рекламу: 69.1% маркетологів уже використовують його для покращення своїх операцій. Завдяки аналізу поведінки споживачів у реальному часі бренди можуть доставляти гіперперсоналізовані повідомлення, адаптовані до індивідуальних потреб користувачів. Епоха універсальних рекламних оголошень минула. Тепер реклама створюється, щоб максимально відгукуватися на вподобання, поведінку та навіть контекст користувача.

Наприклад, реклама на підключених телевізорах (CTV) може демонструвати пакети сімейного відпочинку для батьків, одночасно пропонуючи модні подорожі для одинаків — і все це оновлюється миттєво. Така точність не лише підвищує залученість, а й оптимізує витрати, максимізуючи ROI. Прогнозна аналітика, одна з ключових можливостей ШІ, також трансформує стратегії кампаній, оптимізуючи розподіл бюджетів і довгострокове планування. Не дивно, що 56% маркетологів зазначають, що їхні компанії активно впроваджують і використовують ШІ.

Приклади впровадження

Реальні кейси демонструють трансформаційну силу ШІ. RedBalloon використовував ШІ для тестування 6 500 варіантів Google Ads щодня, досягнувши 1 100% повернення інвестицій у рекламу. Подібним чином Bayer Australia застосував ШІ для визначення часу розміщення реклами в період пікових сезонів грипу, знизивши витрати на 33% у порівнянні з попереднім роком. Ці кейси показують, як ШІ забезпечує персоналізовані та ефективні рекламні рішення.

Як MGID змінює правила гри

В MGID ми розширюємо межі персоналізації на основі ШІ, щоб допомогти рекламодавцям досягати найкращих результатів. Наші інструменти ШІ не лише створюють привабливі оголошення, а й відстежують кампанії на предмет втоми аудиторії, рекомендують оновлення та надають свіжі креативні альтернативи для підтримки високої продуктивності.

Завдяки функціям, як прогнозування ефективності та проактивні рекомендації, MGID допомагає рекламодавцям створювати кампанії, які глибоко резонують з аудиторією, одночасно забезпечуючи вражаючі CTR та ROI.

2. Вихід із «в'язниці» закритих екосистем

Технологічні гіганти, такі як Google, Apple та Meta, продовжують домінувати у сфері цифрової реклами. Їхній контроль ускладнює взаємодію паблішерів із власними аудиторіями та ускладнює генерацію органічного трафіку з платформ, таких як пошукові системи та соціальні медіа. За даними Magna, «чисті» цифрові гравці утримують 69% частки ринку, причому Google, Meta та Amazon захоплюють 80-90% витрат на цифрову рекламу в ринках поза межами Китаю.

Для паблішерів така залежність від закритих екосистем створює значний виклик. Щоб залишатися конкурентоспроможними, їм потрібно зосередитися на зборі та використанні даних першої сторони — інформації, зібраної безпосередньо з їхніх платформ через взаємодію користувачів. Ця стратегія не лише знижує залежність від сторонніх платформ, а й дозволяє паблішерам вибудовувати прямі відносини з рекламодавцями. Контролюючи власні дані, паблішери можуть покращити джерела доходу та забезпечити довгострокову стабільність.

Приклади впровадження

У відповідь на виклики, які створюють закриті екосистеми, The New York Times все більше покладається на дані першої сторони для своєї рекламної стратегії. Використовуючи дані від своєї великої бази підписників, компанія створює більш цілеспрямовані рекламні кампанії та знижує залежність від зовнішніх платформ, досягаючи більш прямого та вигідного зв’язку з рекламодавцями.

Аналогічно, The Guardian значно інвестував у побудову прямих відносин із читачами. Запроваджуючи преміум-підписки та використовуючи свої дані першої сторони, компанія зменшила залежність від Google і Facebook, збільшуючи рекламний дохід через таргетовані кампанії, які резонують із її аудиторією.

Як MGID змінює правила гри

MGID+ надає інструменти, необхідні паблішерам для успішного розвитку незалежно від закритих екосистем. Від рішень для преміум-монетизації до вдосконалених стратегій залучення аудиторії, MGID+ допомагає паблішерам зменшити залежність від сторонніх платформ. Функції, такі як Campaign Studio, персоналізовані рекомендації контенту та детальна аналітика, допомагають паблішерам розширювати аудиторію та приймати більш обґрунтовані рішення на основі даних.

Крім того, понад 95% трафіку MGID надходить із прямих партнерств із паблішерами. Це забезпечує рекламодавцям доступ до високоякісного рекламного ресурсу, а паблішерам — контроль над відносинами з аудиторією. Завдяки MGID+ паблішери можуть побудувати стійкий і гнучкий підхід до цифрової реклами, незважаючи на домінування закритих екосистем.

3. Потужність даних першої сторони

З поступовою відмовою від сторонніх файлів cookie та посиленням норм конфіденційності дані першої сторони стають незамінним активом для рекламодавців. Ці дані, зібрані безпосередньо від користувачів через їхню взаємодію з вебсайтами або платформами, дозволяють створювати більш персоналізовану та відповідну до стандартів конфіденційності таргетовану рекламу. Завдяки використанню даних першої сторони рекламодавці можуть доставляти релевантні повідомлення, одночасно дотримуючись конфіденційності користувачів. Наприклад, паблішери можуть використовувати історію переглядів або переваги підписки для показу персоналізованої реклами, створюючи значущіший досвід для користувача та збільшуючи ROI.

Важливість даних першої сторони зростає в міру того, як рекламний ландшафт стає більш орієнтованим на конфіденційність, забезпечуючи баланс між персоналізацією реклами та довірою користувачів.

Приклади впровадження

Amazon давно використовує великі обсяги даних першої сторони для створення високоперсоналізованого досвіду покупок. Використовуючи дані про покупки, пошуки та вподобання користувачів, Amazon пропонує таргетовану рекламу, яка відгукується в індивідуальних покупців, підвищуючи рекламні доходи та задоволеність клієнтів.

Інший приклад — Spotify. Як музичний стримінговий сервіс із мільйонами користувачів, Spotify використовує дані першої сторони для доставки персоналізованої реклами, базуючись на звичках прослуховування, локації та демографічних характеристиках. Цей підхід допомагає Spotify створити більш залучену базу користувачів, одночасно дозволяючи рекламодавцям досягати високорелевантної аудиторії.

Як MGID змінює правила гри

MGID повністю орієнтований на використання даних першої сторони для створення персоналізованих рекламних кампаній із пріоритетом конфіденційності. Працюючи напряму з паблішерами, MGID отримує ексклюзивну інформацію про їхню аудиторію, що дозволяє здійснювати більш точне таргетування та створювати ефективні рекламні стратегії.

Завдяки інтеграціям із платформами, як-от LiveRamp Connect, MGID допомагає рекламодавцям активувати свої аудиторії на глобальному рівні, використовуючи рішення, такі як Seller Defined Audiences (SDA) і Unified Identifiers, для точного таргетування при дотриманні стандартів конфіденційності. Крім того, Audience Hub від MGID дозволяє паблішерам перетворювати дані першої сторони на практичну аналітику, зміцнюючи зв’язок між рекламодавцями та їхньою аудиторією, а також підвищуючи загальну ефективність кампаній.

4. Інновації у крос-девайсному та гібридному таргетингу

Зі стрімким розвитком технологій межі між пристроями стають дедалі менш чіткими. Гібридні стратегії таргетингу, що охоплюють кілька платформ, набувають популярності. Connected TV (CTV) і реклама на цифрових зовнішніх носіях (DOOH) тепер працюють у зв’язці з мобільними та настільними пристроями, створюючи єдиний customer journey. Наприклад, користувач може побачити рекламу на своєму телевізорі, а потім отримати додаткові пропозиції чи нагадування на смартфоні.

Така безперервна інтеграція дозволяє брендам взаємодіяти з споживачами на багатьох точках контакту, підвищуючи запам’ятовуваність бренду та залученість. Можливість показувати рекламу на різних екранах не лише покращує персоналізацію, але й збільшує шанси на конверсію. Завдяки крос-девайсному та гібридному таргетингу бренди можуть створювати більш узгоджений та ефективний користувацький досвід, що підвищує маркетингову продуктивність.

Приклади впровадження

Nike часто інтегрує рекламу на CTV із мобільними кампаніями. Після перегляду користувачем рекламного ролика Nike на телевізорі, він може отримати таргетовану рекламу на смартфоні з конкретними товарами, які його зацікавили, що підсилює повідомлення бренду та збільшує ймовірність конверсії.

Аналогічно, Coca-Cola ефективно використовує гібридний таргетинг для взаємодії з користувачами через різні пристрої. Користувач може спершу побачити цифрову зовнішню рекламу (DOOH) у людному місці, а пізніше отримати персоналізовану пропозицію на телефоні, що забезпечує постійну експозицію бренду та залученість.

Як MGID змінює правила гри

Передові можливості таргетингу MGID дозволяють рекламодавцям легко впроваджувати стратегії крос-девайсного та гібридного таргетингу. Завдяки своєму підходу, заснованому на даних, MGID допомагає брендам відстежувати та взаємодіяти з користувачами на різних екранах, забезпечуючи узгодженість і релевантність повідомлень протягом усього клієнтського шляху.

Завдяки потужним інструментам сегментації аудиторії, ретаргетингу та персоналізованої доставки контенту MGID забезпечує бренди можливістю оптимізувати свої стратегії крос-девайсного таргетингу. Це допомагає підвищувати залученість і стимулювати конверсії через численні точки контакту. Такі можливості дозволяють брендам створювати більш персоналізовані, ефективні та залучаючі рекламні кампанії, які відповідають вимогам сучасного цифрового середовища.

5. Рекламні технології сприяють стійкості

Стійкість більше не просто модний термін — це ключовий аспект сучасного бізнесу. У рекламній сфері паблішери все частіше впроваджують оптимізацію шляхів постачання (SPO), щоб раціоналізувати свої операції та мінімізувати вплив програматик-реклами на навколишнє середовище. Скорочуючи кількість непотрібних посередників, паблішери можуть зменшити викиди вуглецю, пов’язані з надлишковими запитами реклами, і покращити ефективність.

Наприклад, коли паблішер працює напряму з рекламодавцями, це не лише знижує витрати, але й значно скорочує екологічний слід, який виникає при перепродажі інвентарю через кількох посередників. Оскільки споживачі все більше очікують відповідального ставлення до екології від брендів, перехід до більш стійких методів реклами вигідний як для планети, так і для бізнесу.

Приклади впровадження

Unilever, глобальний бренд, прагне скоротити свій вуглецевий слід і нещодавно оголосив про плани зменшити викиди від цифрової реклами. Оптимізуючи шляхи постачання та зосереджуючись на прямих партнерствах, Unilever знижує свій екологічний вплив, забезпечуючи при цьому більш ефективні кампанії.

Інший світовий бренд, Nestlé, також робить кроки до стійкої реклами, віддаючи пріоритет SPO. Зменшуючи кількість посередників у ланцюжку постачання реклами, компанія скорочує витрати та вуглецевий слід своїх цифрових кампаній.

Як MGID змінює правила гри

MGID підтримує стійкість за допомогою оптимізації шляхів постачання (SPO), зберігаючи прямі партнерства з паблішерами. Оскільки 95% трафіку, що продається через SSP MGID, надходить із прямих угод, рекламодавці уникають перепроданого інвентарю, що зменшує як посередницькі збори, так і екологічний вплив. Такий ефективний шлях постачання забезпечує, що рекламні кампанії є чистими, ефективними та відповідають принципам стійкого бізнесу.

Підхід MGID до SPO не лише підтримує екологічно чисту рекламну екосистему, але й підвищує задоволеність покупців, надаючи більше прозорості та контролю над рекламним інвентарем. У результаті як рекламодавці, так і паблішери отримують вигоду від стійких і економічно ефективних операцій, створюючи позитивний вплив на навколишнє середовище та фінансові результати.

Висновок: погляд у майбутнє

Дивлячись у 2025 рік, стає очевидним: цифрова реклама стає дедалі розумнішою та динамічнішою. Завдяки новим технологіям, стратегіям, заснованим на даних, та акценту на стійкість індустрія стрімко розвивається, і ті, хто адаптується, залишаться попереду.

У MGID ми вже готові до того, що буде далі. Якщо ви готові зробити крок у майбутнє реклами, ми тут, щоб допомогти вам отримати максимальну вигоду. Разом ми перетворимо сьогоднішні виклики на завтрашні можливості та працюватимемо на випередження!