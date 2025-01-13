Регистрация
Новые
9836
Curation in AdTech
Алексей Борисов
Курация в рекламных технологиях: меняем алгоритмическую рекламу в 2025 году

В последнее время невозможно говорить о цифровой рекламе, не услышав слово «курация». Оно повсюду, н...

31 янв. 2025 г. • 13 мин чтения
Сортировать по…
10167
5 мин чтения
Creative Trends
Карина Клименко
Креативные нарративы, определяющие рекла...

С началом 2025 года самое время взглянуть вперёд на месседжи и нарративы, которые будут опреде...

7 янв. 2025 г. • 5 мин чтения
7716
9 мин чтения
Top Advertising Trends to Watch in 2025
Николай Рекеда
Оставайтесь впереди: самые важные реклам...

Поскольку 2024 год подходит к концу, настало время подвести итоги. Надеемся, этот год был для ...

2 дек. 2024 г. • 9 мин чтения
6113
15 мин чтения
Ольга Сухинина
Инструменты ИИ для маркетинга: трансформ...

Искусственный интеллект значительно улучшился с тех пор, как он впервые был представлен в марк...

1 мар. 2024 г. • 15 мин чтения
7638
7 мин чтения
MGID
Ключевые форматы статей, позволяющие пол...

Статьи бывают разных вкусов. Выбирая правильный формат прелендера, у нас есть несколько вариан...

27 февр. 2024 г. • 7 мин чтения
9700
12 мин чтения
Ольга Сухинина
Тенденции нативной рекламы на 2024 год: ...

Нативная реклама значительно возросла благодаря феномену баннерной слепоты. Пользователи, изму...

12 янв. 2024 г. • 12 мин чтения
2233
4 мин чтения
Карина Клименко
8 причин использовать рейтинги безопасно...

1,9 миллиарда веб-сайтов ежедневно конкурируют за внимание пользователей, и, по оценкам, на се...

23 февр. 2022 г. • 4 мин чтения
2403
4 мин чтения
Сергей Тимошенко
Аукционные модели programmatic-рекламы

Многокомпонентность спроса и предложения индустрии programmatic-рекламы создает потребность в ...

19 окт. 2021 г. • 4 мин чтения
2431
7 мин чтения
Алексей Борисов
Как работает движок рекомендаций контент...

Посетители сайтов оставляют кучу поведенческих данных во время интернет-серфинга: посещенные с...

3 сент. 2021 г. • 7 мин чтения

Нативная кампания за несколько минут

С платформой MGID вы получаете доступ к 32000+ паблишеров и 185+ миллиардов показов в месяц

Стать рекламодателем
Стать паблишером