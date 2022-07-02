Качество рекламы — ключ к успешным онлайн-кампаниям. Для рекламодателей хорошо продуманный креатив о...
MGID с гордостью сообщает, что теперь является участником нового рамочного соглашения о защите...
MGID, глобальная рекламная платформа, запустила новый дашборд для MGID Ads, набора инструменто...
В 2024 году цифровой ландшафт готов к значительным изменениям, поскольку основные браузеры гот...
MGID всегда ищет способы упростить создание контента для рекламных кампаний. На этот раз мы пр...
Рекламный рынок перенасыщен как никогда, а привлечение внимание аудитории начало выглядеть для...
В MGID мы стремимся отвечать на запросы клиентов и соответствовать стандартам и практикам инду...
Решение направлено помочь маркетологам сохранить эффективность рекламных кампаний, а также их ...
Мы добавили в MGID возможность оптимизации с помощью правил. Когда заданное условие выполняетс...