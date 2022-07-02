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Why MGID Sets the Standard for High-Quality Creatives
Карина Клименко
Как MGID сочетает высококачественные креативы и успех в CTR

Качество рекламы — ключ к успешным онлайн-кампаниям. Для рекламодателей хорошо продуманный креатив о...

6 дек. 2024 г. • 5 мин чтения
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MGID
Как MGID соблюдает рамочное соглашение о...

MGID с гордостью сообщает, что теперь является участником нового рамочного соглашения о защите...

18 нояб. 2024 г. • 3 мин чтения
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1 мин чтения
MGID
MGID усовершенствует планирование и пров...

MGID, глобальная рекламная платформа, запустила новый дашборд для MGID Ads, набора инструменто...

19 февр. 2024 г. • 1 мин чтения
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Алексей Борисов
Стратегия MGID в post-cookie ландшафте

В 2024 году цифровой ландшафт готов к значительным изменениям, поскольку основные браузеры гот...

9 янв. 2024 г. • 7 мин чтения
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2 мин чтения
MGID
Что такое автозаголовки и как их использ...

MGID всегда ищет способы упростить создание контента для рекламных кампаний. На этот раз мы пр...

29 июл. 2022 г. • 2 мин чтения
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3 мин чтения
Алексей Борисов
Новый алгоритм MGID: размещение рекламы ...

Рекламный рынок перенасыщен как никогда, а привлечение внимание аудитории начало выглядеть для...

30 нояб. 2021 г. • 3 мин чтения
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MGID
Новые метрики в дашборде паблишера MGID

В MGID мы стремимся отвечать на запросы клиентов и соответствовать стандартам и практикам инду...

14 июл. 2021 г. • 1 мин чтения
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2 мин чтения
MGID
MGID запустила Contextual Intelligence н...

Решение направлено помочь маркетологам сохранить эффективность рекламных кампаний, а также их ...

19 мая 2021 г. • 2 мин чтения
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Алексей Борисов
Rule-Based Optimization: автоматизируйте...

Мы добавили в MGID возможность оптимизации с помощью правил. Когда заданное условие выполняетс...

22 дек. 2020 г. • 3 мин чтения

Нативная кампания за несколько минут

С платформой MGID вы получаете доступ к 32000+ паблишеров и 185+ миллиардов показов в месяц

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