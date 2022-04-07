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Автор

Сергей Тимошенко

Head of Programmatic

Более 4 лет занимается oRTB и сложными интеграциями в B2B сфере. Сергей начинал в компании MGID c позиции медиабайера. Перешел в направление оптимизации продукта и аналитики и затем занялся вопросами автоматизированной закупки трафика. Создал с нуля Programmatic департамент в компании. Сейчас активно развивает область работы с альтернативными источниками трафика. До компании MGID занимался научными проектам в области экологии в Королевском Техническом Университете Стокгольма (KTH) и проектом в Польше по оценке жизненного цикла биореакторов.

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Статьи Сергей Тимошенко

2217
7 мин чтения
Паблишеры
Собственные данные паблишеров: как использовать их для разви...

За последние несколько лет, под давлением общественности и регулирующих органов, опасения по п...

28 апр. 2022 г. • 7 мин чтения
2426
4 мин чтения
Тренды AdTech
Аукционные модели programmatic-рекламы

Многокомпонентность спроса и предложения индустрии programmatic-рекламы создает потребность в ...

19 окт. 2021 г. • 4 мин чтения
2465
4 мин чтения
Тренды AdTech
Programmatic vs Нативная реклама

На первый взгляд кажется, что programmatic и нативную рекламу можно сопоставить друг с другом,...

14 июл. 2021 г. • 4 мин чтения
2246
5 мин чтения
Паблишеры
Лучшие методы монетизации на основе подп...

Диверсификация потоков дохода имеет ключевое значение для развития успешного и прибыльного биз...

9 янв. 2020 г. • 5 мин чтения
2213
6 мин чтения
Тренды AdTech
RTB и программатик-реклама: динамика рын...

Отношения между торгами в реальном времени (RTB) и рекламой программатик очень тесные. Хотя об...

9 янв. 2020 г. • 6 мин чтения

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