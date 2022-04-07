Автор

Сергей Тимошенко

Head of Programmatic

Более 4 лет занимается oRTB и сложными интеграциями в B2B сфере. Сергей начинал в компании MGID c позиции медиабайера. Перешел в направление оптимизации продукта и аналитики и затем занялся вопросами автоматизированной закупки трафика. Создал с нуля Programmatic департамент в компании. Сейчас активно развивает область работы с альтернативными источниками трафика. До компании MGID занимался научными проектам в области экологии в Королевском Техническом Университете Стокгольма (KTH) и проектом в Польше по оценке жизненного цикла биореакторов.