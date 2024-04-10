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Publisher’s Survival Guide
MGID
Руководство по выживанию для паблишеров в 2025 году

Что за год был, правда, коллеги паблишеры? Постоянные изменения Google в отношении cookie, бум конте...

9 янв. 2025 г. • 17 мин чтения
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10 мин чтения
MGID
Путь к прибыли: как ИИ расширяет возможн...

От забавных мемов до информативных блогов и вирусных видео, цифровые публикации — это все о то...

22 апр. 2024 г. • 10 мин чтения
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7 мин чтения
MGID
Что такое платформа управления согласием...

Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с вашими личными данными, когда вы просматриваете...

13 февр. 2024 г. • 7 мин чтения
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5 мин чтения
Анна Шевченко
Лучшие и худшие примеры персонализации U...

За последние несколько лет мы неоднократно убеждались в том, что персонализация взаимодействия...

17 июн. 2022 г. • 5 мин чтения
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7 мин чтения
Сергей Тимошенко
Собственные данные паблишеров: как испол...

За последние несколько лет, под давлением общественности и регулирующих органов, опасения по п...

28 апр. 2022 г. • 7 мин чтения
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8 мин чтения
Анна Шевченко
Самые эффективные стратегии привлечения ...

Чтобы контент веб-сайта можно было найти в Интернете, недостаточно просто хорошо поработать. Д...

7 мар. 2022 г. • 8 мин чтения
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6 мин чтения
Николай Рекеда
Топовые тренды для паблишеров в 2022 год...

Последние несколько лет были довольно сложными для цифрового мира. Новые правила конфиденциаль...

11 февр. 2022 г. • 6 мин чтения
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5 мин чтения
Карина Клименко
Борьба за качество рекламы: ключевые нап...

Качество рекламы для паблишеров — не просто цель где-то вдалеке, а прямая обязанность. Следова...

21 янв. 2022 г. • 5 мин чтения
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5 мин чтения
Владислав Стадник
Как не дать ботам-парсерам украсть ваш к...

В Интернете 1,8 млрд. веб-сайтов, и, кажется, человечество постоянно занято созданием и потреб...

8 дек. 2021 г. • 5 мин чтения

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