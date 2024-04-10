Что за год был, правда, коллеги паблишеры? Постоянные изменения Google в отношении cookie, бум конте...
От забавных мемов до информативных блогов и вирусных видео, цифровые публикации — это все о то...
Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с вашими личными данными, когда вы просматриваете...
За последние несколько лет мы неоднократно убеждались в том, что персонализация взаимодействия...
За последние несколько лет, под давлением общественности и регулирующих органов, опасения по п...
Чтобы контент веб-сайта можно было найти в Интернете, недостаточно просто хорошо поработать. Д...
Последние несколько лет были довольно сложными для цифрового мира. Новые правила конфиденциаль...
Качество рекламы для паблишеров — не просто цель где-то вдалеке, а прямая обязанность. Следова...
В Интернете 1,8 млрд. веб-сайтов, и, кажется, человечество постоянно занято созданием и потреб...