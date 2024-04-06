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Боремся за качество рекламы: на что обращать внимание, когда бренды беспокоятся о своей безопасности
На конференции IAB HowTo в Варшаве (Польша) Карина Клименко, руководитель Отдела креатива и модераци...
12 апр. 2024 г. • 6 мин чтения
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Смерть cookie. История болезни, отсрочка...
Что блокирование 3rd-party cookies в Chrome означает для рекламной индустрии и почему Google д...
15 сент. 2021 г. • 9 мин чтения
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Что 2020 год принесет на рынок цифровой...
В 2020 году многие из событий, которые мы увидели в 2019 году, будут иметь продолжение. Потреб...
26 дек. 2019 г. • 3 мин чтения
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Что такое brand safety и как защитить ре...
Я как CEO международной платформы нативной рекламы MGID хочу рассказать, какой контент может п...
28 февр. 2019 г. • 5 мин чтения