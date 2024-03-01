Искусственный интеллект значительно улучшился с тех пор, как он впервые был представлен в маркетинговой индустрии. Вначале инструменты искусственного интеллекта для маркетинга были ориентированы на автоматизацию повторяющихся задач, но сегодня они могут выполнять более сложные функции, такие как анализ данных и оптимизация кампаний. Инструменты искусственного интеллекта для маркетинга подняли стандарты в отрасли, позволяя практикам делать все быстрее и лучше, чем раньше. Если вы хотите идти в ногу со временем, вам нужны инструменты ИИ.

Понимание необходимости инструментов ИИ для маркетинга: что такое ИИ в маркетинге?

Искусственный интеллект в маркетинге тот же, что и везде. В основном он используется для автоматизации, делегирования и оптимизации. Поскольку деньги — это топливо рекламы, все эти функции привлекают маркетологов! К сожалению, его внедрение в маркетинге все еще очень ограничено, поскольку многие до сих пор не могут понять, как его использовать и интегрировать. Однако те, кто видит ценность инструментов ИИ для продаж и маркетинга, используют их для широкого круга задач, например:

Автоматизация взаимодействия с клиентами;

Персонализация customer journey;

Автоматизация процессов.

Преимущества инструментов ИИ для маркетинга

Если вы не убеждены в необходимости инструментов искусственного интеллекта в маркетинговой индустрии, эти преимущества могут изменить ваше мнение.

Оптимизированные процессы. Благодаря подходящим инструментам искусственного интеллекта для маркетинга вы сможете выполнять задачи быстрее.

Благодаря подходящим инструментам искусственного интеллекта для маркетинга вы сможете выполнять задачи быстрее. Увеличенная экономия. Существующие инструменты уже могут многое, что позволяет легко делегировать задачи недорогому ИИ.

Существующие инструменты уже могут многое, что позволяет легко делегировать задачи недорогому ИИ. Непредвзятая аналитика. Инструменты искусственного интеллекта для маркетинга работают исключительно на основе подсказок, данных и машинного обучения, что делает их надежным и беспристрастным инструментом.

По мере того, как разработчики создают больше инструментов, преимущества также увеличиваются!

Каковы лучшие инструменты ИИ для маркетинга?

Теперь, когда вы понимаете преимущества, которые могут принести инструменты ИИ, давайте рассмотрим те, которые вам следует использовать. Ваши возможности практически безграничны, поэтому может быть сложно разобраться и найти инструменты ИИ, которые подойдут вам лучше всего. При выборе того, что вы хотите использовать, вам следует учитывать следующие моменты.

Бюджет. Если вы хотите максимально снизить расходы, вы можете попробовать бесплатные инструменты ИИ для маркетинга.

Если вы хотите максимально снизить расходы, вы можете попробовать бесплатные инструменты ИИ для маркетинга. Требования. Определите, где вам нужна помощь, и рассмотрите инструменты, обладающие нужными вам функциями.

Определите, где вам нужна помощь, и рассмотрите инструменты, обладающие нужными вам функциями. Желания. Составьте список желаний, которые, как вы надеетесь, ИИ сможет для вас сделать. Хотя это, возможно, не является вашим приоритетом, их все равно приятно иметь.

Принимая во внимание все эти моменты, мы собрали лучшие инструменты для любых маркетинговых начинаний. Продолжайте читать, чтобы найти тот, который подходит вам лучше всего.

Инструменты ИИ для контент-маркетинга

Контент-маркетинг — очень важная задача, поскольку он поддерживает жизнь бренда. Посредством регулярно публикуемых текстов и постов, ориентированных на вашу аудиторию, вы можете создать прочные отношения, которые облегчат последующую конверсию. Инструменты цифрового маркетинга на основе искусственного интеллекта могут во многом облегчить создание актуального и привлекательного контента. С контент-маркетингом связано множество задач, включая написание текстов, оптимизацию контента для поиска и создание изображений и видео. Чтобы помочь вам решить хотя бы одну (или несколько) из этих задач, мы рекомендуем эти инструменты ИИ для маркетинга.

OpenAI GPT

Цена: от бесплатного до 25 долларов США в месяц

OpenAI GPT — замечательный инструмент, если у вас иногда заканчиваются идеи. Что делает этот инструмент одним из наших любимых инструментов ИИ, так это его простота — он похож на Google, но более организован! Все, что вам нужно сделать, это ввести сообщение, а затем подождать несколько секунд, чтобы увидеть ответ. Чем более конкретными вы будете, тем лучше! Если вам постоянно нужны идеи, считайте, что это ваш обязательный инструмент ИИ. В бесплатной версии используется модель GPT-3.5, а в платной версии, стоимость которой составляет от 20 до 25 долларов в месяц, используется GPT-4. Он также поставляется с дополнительными инструментами OpenAI, такими как DALL-E, расширенным анализом данных и многим другим.

Grammarly

Цена: от бесплатного до 15 долларов США в месяц

Grammarly, пожалуй, один из самых популярных инструментов ИИ для маркетинга. Если вы не хотите видеть грамматические ошибки в своем онлайн-общении, быстрый просмотр текста с помощью Grammarly поможет вам их избежать. Итак, как же он оказался в нашем списке любимых инструментов ИИ для маркетинга? Потому что он поддерживает генерацию текста AI! Это начинается со 100 запросов в месяц для бесплатных участников, но увеличивается для платных подписчиков. Кроме того, Grammarly упрощает управление контентом благодаря функциям бизнес-подписки, таким как руководство по стилю и брендинг. Итак, независимо от того, работаете ли вы в одиночку или возглавляете команду, этот сервис является одним из наиболее экономичных инструментов ИИ для маркетинга.

MarketMuse

Цена: от 149 до 399 долларов в месяц с бесплатной 7-дневной пробной версией и дополнениями для группового плана

Контент-маркетологам, стремящимся ограничить количество используемых ими инструментов искусственного интеллекта для маркетинга, понравится MarketMuse. Он предоставляет пользователям ряд функций, которые обычно выполняются отдельными инструментами, например:

Анализ конкурентов;

Исследование ключевых слов;

Генерация AI-контента;

Рекомендации по ссылкам;

Управляемое отслеживание тем.

Что делает этот инструмент одним из наших любимых инструментов ИИ для маркетинга, так это то, что он функционален на любом уровне. Независимо от того, являетесь ли вы блоггером, публикующим контент несколько раз в месяц, или крупным агентством, управляющим большой командой, MarketMuse может удовлетворить ваши потребности. Он предлагает бесплатную пробную версию, но также доступна живая демо-версия.

Инструменты ИИ для email-маркетинга

Email-маркетинг — относительно недорогой способ общения с вашей аудиторией. Имея только список адресов электронной почты, вы можете отправить получателям сообщение в любое время! С помощью инструментов ИИ для маркетинга вы также можете выполнять различные задачи, например:

Сегментация списка адресов электронной почты;

Улучшение доставляемости электронной почты;

Индивидуальная персонализация электронных писем на основе данных.

Инструменты ИИ для маркетинга могут сделать гораздо больше! В следующих подразделах мы обсудим, как еще они могут сделать ваши маркетинговые email кампании более эффективными.

Mailchimp

Цена: от 13 до 50 долларов в месяц плюс индивидуальные планы

Mailchimp был одним из первопроходцев для первых адептов email-маркетинга. Но знаете ли вы, что с тех пор, как он начал обслуживать клиентов, он по сути стал маркетинговой платформой с использованием ИИ? Помимо массовой отправки электронных писем, Mailchimp также может:

Создавать электронные письма с нуля;

Генерировать дизайн, которые вы можете использовать в своих электронных письмах;

Автоматизировать процессы, такие как триггерные электронные письма и капельные кампании;

Отправлять электронные письма на основе поведения клиентов.

Если вы ищете несколько инструментов ИИ для маркетинга, объединенных в один аккуратный пакет, Mailchimp — это надежная платформа, которая продолжает расширяться в соответствии с текущими тенденциями отрасли.

Seventh Sense

Цена: от 80 до 450 долларов в месяц

Если вы уже используете Hubspot или Marketo, Seventh Sense — один из лучших инструментов ИИ для маркетинга, который вы можете использовать в сочетании с этими сервисами. Без ИИ вы обычно подбираете время отправки на основе информации из профиля клиента, такой как местоположение и определенное поведение. Однако это не универсальное решение, поскольку индивидуальное поведение (даже принадлежащее к одной и той же демографической группе) может значительно различаться. С помощью Seventh Sense вы можете сделать одну очень важную вещь: отправить электронное письмо отдельным подписчикам в зависимости от того, когда они с наибольшей вероятностью его откроют. Благодаря одному из самых мощных инструментов ИИ ваше письмо точно будет увидено, а не потеряно во входящих.

SendGrid

Цена: варьируется от 15 до 89,95 долларов США в месяц плюс индивидуальные тарифы

Доставляемость — постоянная проблема для email-маркетологов , потому что сообщение никогда не сможет конвертироваться, если оно не попадет в почтовый ящик. Вот почему SendGrid — один из наших любимых инструментов ИИ для email-маркетинга. Он выполняет целый ряд задач, которые помогают улучшить результаты вашей почтовой кампании. К ним относятся:

Сплит-тестирование и аналитика;

Сегментация;

Автоматизация капельных кампаний на основе триггера.

Функции и возможности зависят от выбранного вами плана. Но даже с бесплатной версией это один из самых эффективных инструментов ИИ для маркетинга.

Инструменты ИИ для чата и обмена сообщениями

Интернет сделал общение проще, чем когда-либо, и ожидания от вашей доступности возросли. Итак, сегодня обслуживание клиентов и взаимодействие с ними стали еще более важными для маркетинга. И здесь на помощь приходят инструменты ИИ! Выбирая, какой инструмент использовать, учитывайте следующие факторы:

Простота интеграции;

Доступные функции;

Возможности персонализации;

Структура ценообразования;

Совместимость с платформами.

Не волнуйтесь: мы сделали за вас домашнюю работу! Изучив различные инструменты ИИ для маркетинга, мы решили, что это лучшие варианты на сегодняшний день.

Chatrace

Цена: от бесплатного до 159 долларов США в месяц за 30 000 контактов

Используете ли вы какой-либо из этих каналов для общения со своими клиентами?

SMS

Google Chat

Instagram

WhatsApp

Facebook Messenger

Telegram

Viber

Если да, то Chatrace — один из лучших инструментов ИИ для маркетинга, который мы можем порекомендовать! С помощью этого инструмента вы можете закрывать лиды и даже делать upsell — и все это без реального агента!

Что дает ему преимущество перед другими инструментами, так это его возможности интеграции, позволяющие легко соединять все ваши активы для конвертации потенциальных клиентов в продажи. Кроме того, вы можете начать бесплатно, если у вас менее 100 контактов. Другие инструменты искусственного интеллекта для маркетинга вряд ли сравнятся с этим!

Dialogflow

Цена: Доступна по запросу

Dialogflow — это платформа НЛП, которая может помочь вам привнести индивидуальность и персонализацию во взаимодействие вашего бренда с клиентами. Итак, что делает это одним из наших лучших инструментов ИИ для маркетинга? Он дает вам возможность разрабатывать агентов, которые можно использовать в качестве чат-ботов или виртуальных помощников. И если вас беспокоит надежность таких инструментов, вы можете быть уверены в надежности Dialogflow, поскольку он поддерживается и продается самим Google! Кроме того, все созданные вами агенты могут быть развернуты везде, где есть цифровое присутствие.

ChatBot.com

Цена: от 52 до 424 долларов в месяц плюс индивидуальные запросы

Ищете инструменты ИИ с дружелюбным интерфейсом? Вы можете уверенно использовать ChatBot, даже если у вас нет навыков программирования! Там уже существуют готовые шаблоны, которые вы можете протестировать для своего ИИ помощника, но у вас все равно есть возможность создать их с нуля. Ресурсы Академии ChatBot сделают это проще простого! Как и все отличные инструменты ИИ для маркетинга, его можно легко интегрировать в разные каналы. Его можно использовать на веб-сайтах, в Slack, LiveChat и Facebook Messenger.

Инструменты ИИ для оптимизации и персонализации маркетинга

Как заставить кого-то тебя слушать? Конечно же, говоря на их языке! Основой каждой успешной маркетинговой кампании являются персонализация и оптимизация, а с помощью инструментов ИИ для маркетинга вы получите всю необходимую помощь! Оценивая свои возможности, вы должны обратить внимание на:

Возможности извлечения и обработки данных;

Функции, связанные с анализом и инсайтами;

Возможности автоматизации на основе данных в реальном времени.

Инструменты ИИ для исследования рынка действительно могут изменить ситуацию! Но в поисках трех наших любимых инструментов мы рассматривали только те, у которых есть функции оптимизации и персонализации.

Optimizely

Цена: Доступна по запросу

Optimizely — это инструмент, который располагает всеми необходимыми вам инструментами ИИ для маркетинга. В рамках жизненного цикла маркетинга вы можете экспериментировать и тестировать, чтобы добиться оптимальных результатов своей кампании! Используя все доступные инструменты, вы можете:

Определять детализированную аудиторию;

Сегментировать на основе данных в реальном времени;

Легко управлять всеми аспектами персонализации кампании.

Лучшая часть? Эти инструменты ИИ для исследования рынка созданы для совместной работы, что позволяет легко интегрировать их в существующие рабочие процессы.

Dynamic Yield

Цена: Доступна по запросу

Обладая способностью вывести персонализацию на новый уровень, Dynamic Yield уверенно ставит себя впереди других инструментов ИИ для маркетинга. Этот инструмент предназначен для компаний, которые хотят предоставить своим клиентам гиперперсонализированный опыт. Dynamic Yield отслеживает поведение посетителей, предоставляет шаблоны для настройки и персонализации и многое другое! Пользователи неизменно оценивают этот сервис как один из лучших инструментов ИИ для маркетинга, поэтому ваши шансы получить такой же потрясающий опыт высоки!

Marketing Cloud Personalization от Salesforce

Цена: 300 000 долларов США в год (Премиум-план)

Marketing Cloud Personalization может быть одним из самых дорогих инструментов ИИ для маркетинга, но, несомненно, одним из самых мощных. Он использует данные из профиля клиента, а также его деятельности, чтобы создать по-настоящему индивидуальный опыт. В отличие от обычных инструментов ИИ для исследования рынка, он опирается исключительно на данные компании. Благодаря этому вы можете:

Улучшать общее качество обслуживания клиентов;

Привлекать аудиторию с помощью ретриггеров в реальном времени;

Реализовывать более качественную сегментацию.

Инструменты ИИ для анализа и прогнозирования маркетинговых тенденций

Вам нужно знать, каким будет ваш следующий шаг, если вы хотите оставаться на шаг впереди конкурентов. Инструменты ИИ для маркетинга помогут вам в:

Поиске информации, которую вы, возможно, пропустили;

Обеспечении объективности в процессе принятия решений;

Предоставлении вам вариантов для вашего следующего шага.

Ваша способность выявлять закономерности и тенденции и принимать на их основе решения ограничена временем. Наличие мощных инструментов ИИ для маркетинга гарантирует, что вы сможете легко оставаться в курсе новых тенденций и при необходимости корректировать свои стратегии.

Talkwalker

Цена: Доступна по запросу

Как маркетолог, вы должны быть в курсе, чтобы иметь возможность действовать. А с Talkwalker это становится намного проще. Этот сервис состоит из множества интегрированных инструментов ИИ для маркетинга, в том числе:

Пользовательские аналитические модели;

Распознавание изображений для поиска скрытых упоминаний бренда;

Анализ настроений.

С помощью инструментов ИИ для маркетинга вы узнаете, что происходит, когда это происходит, и сможете соответствующим образом скорректировать свои стратегии. Это даст вам возможность стать законодателем моды, а не простым последователем!

Obviously.ai

Цена: бесплатно (для студентов и некоммерческих организаций) до 999 долларов США в месяц

Если вы ищете бесплатные инструменты ИИ для маркетинга, не забудьте про Obviously.ai. Это программное обеспечение способно предоставлять ценную информацию на основе моделей и прогнозов ИИ. Если у вас много данных и вы не знаете, как их понять, Obviously.ai может вам помочь. Несмотря на то, что это не инструмент ИИ для маркетинга, информация, которую вы сможете собрать, все равно будет очень полезна в процессе принятия маркетинговых решений.

Taskade

Цена: от бесплатного (личный план) до 19 долларов США (бизнес-план) в месяц

Taskade — это сочетание инструментов ИИ для маркетинга, призванных помочь вам победить! Среди множества возможностей Taskade самой мощной является генератор анализа маркетинговых тенденций с использованием ИИ, который может:

Повышать эффективности анализа;

Устранять человеческие ошибки в каждом процессе;

Использовать исторические данные для прогнозирования тенденций.

Taskade может похвастаться рядом других инструментов, благодаря которым каждая часть маркетингового процесса проходит быстро и гладко.

Другие инструменты ИИ для маркетинга

Есть еще так много инструментов, которые вы можете использовать! Как и в случае с теми, которые мы обсуждали, обычно есть бесплатные и платные варианты. Конечно, сервисы будут разными. Если вы ищете лучшие маркетинговые инструменты ИИ для пользователей малого бизнеса, которые занимаются различными формами маркетинга, мы рекомендуем следующие сервисы.

Инструменты ИИ для поиска инфлюенсеров: Upfluence, Brandwatch Influencer Marketing Software, Indahash

Upfluence, Brandwatch Influencer Marketing Software, Indahash Инструменты ИИ для управления социальными сетями: Sprout Social, ContentStudio, Vista Social

Sprout Social, ContentStudio, Vista Social Инструменты ИИ для автоматизации продаж: Gong’s Sales Enablement Software, Hippo Video, Zoho’s Zia

Передовой маркетинговый арсенал ИИ от MGID

В MGID мы активно внедряем искусственный интеллект в нашу платформу, чтобы наша сеть паблишеров и рекламодателей была счастлива! Наши инструменты ИИ для маркетинга помогают ускорить процесс создания кампании, чтобы вы могли как можно скорее приступить к внедрению нативной рекламы. С момента разработки функции создания изображений с помощью ИИ мы реализовали эти новые инструменты ИИ для маркетинга.

Text-to-Image Generative AI: Создавайте захватывающие визуальные эффекты и воплощайте концепции в жизнь с помощью нашей серии вариантов настройки.

Создавайте захватывающие визуальные эффекты и воплощайте концепции в жизнь с помощью нашей серии вариантов настройки. Image-to-Image Generative AI: Добавляйте элементы к существующему изображению, чтобы создавать еще более впечатляющие результаты с помощью текстовых подсказок.

Добавляйте элементы к существующему изображению, чтобы создавать еще более впечатляющие результаты с помощью текстовых подсказок. Ad Titles and Descriptions Generative AI: Создавайте текст объявления, который привлечет внимание и приведет пользователей к вашему контенту.

Часто задаваемые вопросы об инструментах ИИ для маркетинга

Что такое инструменты ИИ для маркетинга?

Это инструменты, которые используют искусственный интеллект в интересах маркетологов. Уже существует множество сервисов, которые могут решать различные задачи, делая маркетинг проще, быстрее и эффективнее.

Какие типы задач в маркетинге можно автоматизировать с помощью инструментов ИИ?

Практически все! Вот лишь некоторые из многих вещей, которые могут делать инструменты ИИ:

Исследование;

Анализ данных;

Общение с клиентами;

Автоматизация различных маркетинговых задач;

Оптимизация кампании.

Какую пользу маркетинговые инструменты ИИ приносят маркетологам?

Инструменты ИИ могут работать так, как не способны люди, что позволяет вам пользоваться следующими преимуществами:

Получать информацию на основе 100% точных данных, обработанных маркетинговыми инструментами ИИ;

Выполнять задачи быстрее;

Сосредотачиваться на более важных решениях;

Генерировать идеи и текст, которые помогут в создании контента;

Сокращать человеческий труд, необходимый для достижения потрясающих результатов кампании.

Подходят ли маркетинговые инструменты ИИ для компаний любого размера?

Определенно! Существуют инструменты, соответствующие любым потребностям и бюджету, которые гарантируют, что вы сможете максимально эффективно использовать существующие технологии ИИ.

Как инструменты ИИ для маркетинга обеспечивают конфиденциальность и безопасность данных?

Инструменты ИИ не освобождаются от существующих правил. Таким образом, любые правила конфиденциальности и безопасности данных в вашей стране будут применяться и к инструментам ИИ для маркетинга. Поэтому хороший инструмент должен иметь встроенные меры защиты, такие как шифрование данных и анонимизация, для обеспечения безопасности клиента.

Какие есть популярные инструменты ИИ для маркетинга?

ChatBot.com, OpenAI GPT и Grammarly предоставляют множество функций в различных нишах.

Как профессионалы могут интегрировать инструменты ИИ для маркетинга в свои существующие стратегии?

Чтобы определить, какую пользу вам может принести искусственный интеллект, мы предлагаем этот двусторонний подход.

Автоматизация. Повторяющиеся задачи можно выполнять с помощью автоматизации маркетинга с помощью ИИ.

Повторяющиеся задачи можно выполнять с помощью автоматизации маркетинга с помощью ИИ. Делегирование: Спросите себя, как, по вашему мнению, выглядит идеальный сотрудник? Составьте список задач, которые они могли бы выполнять, и найдите инструменты, соответствующие этим потребностям.

Инструменты ИИ для маркетинга: революция и улучшение маркетинговых стратегий, какими мы их знаем

Искусственный интеллект раздвинул границы возможностей компьютера. Инструменты ИИ для маркетинга, которые мы сегодня обсудили, являются лишь дополнительным доказательством этой предпосылки. Маркетологи всегда будут стараться улучшить процессы и результаты, которые они получают от своих кампаний. Поэтому можно ожидать, что использование маркетингового программного обеспечения и инструментов ИИ станет еще более распространенным.

В MGID мы используем ИИ в нативной рекламе, чтобы лучше сопоставлять рекламу с соответствующим контентом и улучшать результаты как для рекламодателей, так и для паблишеров. Воспользуйтесь этим преимуществом, когда вы зарегистрируетесь на платформе MGID. Кроме того, получите доступ к нашим самым передовым инструментам ИИ, личному менеджеру и креативному отделу.