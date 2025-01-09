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How Gen Z Redefines Valentine’s Day
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Не только розы и конфеты. Свежий взгляд поколения Z на День святого Валентина

А вы знали, что почти половина представителей поколения Z празднуют День святого Валентина с друзьям...

24 янв. 2025 г. • 9 мин чтения
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12 мин чтения
Affiliate Challenges and the Trends
MGID
Тренды партнерского маркетинга 2025: как...

Ещё один год подходит к концу, и самое время задуматься о том, что сработало, что нет и что жд...

4 дек. 2024 г. • 12 мин чтения
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11 мин чтения
Мэтью Вилла
Преодоление вызовов партнерского маркети...

В 2024 году партнерский маркетинг несомненно набирает обороты. Годовые расходы только в США вы...

25 апр. 2024 г. • 11 мин чтения
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4 мин чтения
Карина Клименко
Повышаем качество с помощью ИИ. Инноваци...

В меняющемся мире здоровья и красоты, где и глазом не моргнешь, как изменились и тенденции, и ...

22 мар. 2024 г. • 4 мин чтения
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13 мин чтения
MGID
Основные вертикали партнерского маркетин...

Партнерский маркетинг — это динамичный подход к цифровой коммерции, который полагается на парт...

11 мар. 2024 г. • 13 мин чтения
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14 мин чтения
MGID
Секреты партнерского маркетинга по элект...

Чтобы генерировать продажи, не тратя собственных денег, важно знать, как начать партнерский ма...

28 февр. 2024 г. • 14 мин чтения
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14 мин чтения
Alex Chaban
Полное руководство по нативной видеорекл...

В сфере рекламы нельзя переоценить привлекательность видеоконтента. Благодаря своей динамическ...

2 февр. 2024 г. • 14 мин чтения
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4 мин чтения
Карина Клименко
Сила психологического возбуждения: как э...

Не новость, что эмоции побуждают к действию. Контентом, вызывающим эмоциональный отклик, делят...

8 июл. 2022 г. • 4 мин чтения
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6 мин чтения
Карина Клименко
ЛГБТК-инклюзивная реклама в течение меся...

С наступлением июня флаги Прайда развеваются на каждом углу, а радужные логотипы отображаются ...

24 июн. 2022 г. • 6 мин чтения

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