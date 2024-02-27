Статьи бывают разных вкусов. Выбирая правильный формат прелендера, у нас есть несколько вариантов. Каждый имеет особую структуру, цели и собственную технику написания.

Решение проблем (Problem Solvers)

«Лупа вас смущает? Этот шампунь начинает действовать с первого мытья. Он вернет вашу уверенность». «Ваши дети возвращаются домой со стойкими пятнами от травы? Это мыло стирает трудные пятна, которые трудно вывести, поэтому вы снова будете гордиться своей семьей».

Подход к решению проблем является клиссикой. Кто-то может даже возразить, что это синоним рекламы. Однако здесь есть загвоздка. Если мы скажем: «Вот продукт, вот почему он фантастический, купите его», читатели заметят рекламное предложение, которое может их отпугнуть. Поэтому нам нужно создавать контент, решающий проблемы аудитории, не звуча так, будто мы просто пытаемся им что-то продать.

Как это сделать? Превращение характеристик продукта в преимущества — это ответ. Особенности — это факты о продуктах или услугах. К примеру, смартфон оснащен аккумулятором на 4000 мАч. И что? Что ж, с таким аккумулятором можно просматривать Интернет в течение 12 часов без подзарядки. Преимущества объясняют, как определенная функция разрешает проблемы в реальной жизни. Они связывают продукт с нашими желаниями, например, сэкономить время, заработать больше денег и стать более производительными — или меньше, если мы говорим о зависании в смартфоне в течение 12 часов подряд.

Чтобы построить статью на основе этого подхода, мы должны выполнить следующие шаги.

Поймите проблемы аудитории. С какими проблемами они сталкиваются? Какие препятствия стоят на их пути? Какие страхи и желания определяют их жизнь? Укажите преимущества. Конкретность является лучшей стратегией, чем обещание панацеи. Это укрепит доверие аудитории и создаст реалистические ожидания. Поэтому всегда отвечайте, что именно аудитория может ожидать от продукта. Подчеркните опыт. Придумайте сценарий или адаптируйте актуальную повседневную проблему, с которой может сталкиваться аудитория. Опишите эмоциональную реакцию, вызванную проблемой. Укажите, как продукт используется для решения проблемы. Не просто расскажите, но и покажите. Например, используйте изображение до и после, чтобы проиллюстрировать решение. Это делает контент не только более привлекательным, но и более убедительным.

Практические пособия (How-To Guides)

Кроме того, мы можем оформить программу решения проблем как статью с практическими инструкциями. Статьи с инструкциями — и их названия — рассказывают о том, как выполнить задание или как решить определенную проблему. По стечению обстоятельств эти статьи похожи на то, что мы ищем в Google, когда сталкиваемся с проблемой.

Мы можем направить нашу аудиторию для выполнения задания с помощью четких и простых шагов, включающих использование продукта. Иллюстрации могут помочь читателям следить за текстом и служить ценным подспорьем для письменных инструкций.

Истории

Превращение problem solver в повествовательную историю является еще одной тактикой. Использование силы повествования усиливает привлечение. Мы, люди, легко увлекаемся героями из-за проблем и решений. Чтобы история сработала, мы должны убедиться в том, что читатели связаны с героями и ситуациями. Здесь пригодится простая, понятная структура.

Проблема. Во введении нам нужно описать трудности, которые должен решить продукт, не упоминая продукт. Свяжите это с болями и желаниями аудитории. Несколько примеров реальной жизни могут стать идеальной точкой входа в историю. Важно быть лаконичным, но ярким. Персонаж. Далее мы представляем человека, который боролся с проблемой. Не стесняйтесь описывать их историю. Жизнь не черно-белая. Однако чрезмерный драматизм не приветствуется. Мы стараемся заставить читателей распознать в героях свои проблемы, а не жалеть их. Решение. Наконец, мы представляем продукт, который может решить проблему. Можно также упомянуть ситуацию, когда герой узнает о продукте. К примеру, «Я услышал от коллеги во время перерыва на кофе». Результаты. Здесь следует описание того, как продукт улучшил жизнь персонажа. Мы можем оформить эту часть в качестве миниатюрного обзора, объясняющего, насколько им понравился продукт. Он должен предоставить аудитории конкретные причины, почему продукт был полезен.

Мы можем дополнить историю фотографиями до и после, мнениями экспертов и комментариями других пользователей, которые столкнулись с подобными проблемами и решили их с помощью продукта.

Отзывы о товаре

Люди рассматривают отзывы экспертов или клиентов на том же уровне, что и рекомендации членов семьи или друзей. Подготовка расширенного отзыва об использовании продукта может являться мощным инструментом, если он соответствует этим характеристикам.

Конкретный. Обзор содержит конкретную причину, почему продукт был хорошим и почему другие также должны рассмотреть возможность покупки. Конкретность повышает доверие и делает рецензию более подлинной — читатели должны верить, что рецензент получил хорошее обслуживание.

Обзор содержит конкретную причину, почему продукт был хорошим и почему другие также должны рассмотреть возможность покупки. Конкретность повышает доверие и делает рецензию более подлинной — читатели должны верить, что рецензент получил хорошее обслуживание. Естественный. Хороший обзор не похож на пресс-релиз или научное исследование. Следовательно, необходимо избегать пиар-фраз или технического жаргона. Язык должен быть естественным и аутентичным — непринужденный тон, но приправленный опытом.

Хороший обзор не похож на пресс-релиз или научное исследование. Следовательно, необходимо избегать пиар-фраз или технического жаргона. Язык должен быть естественным и аутентичным — непринужденный тон, но приправленный опытом. Полезный. Хороший обзор демонстрирует, как продукты могут улучшить чью-то жизнь. Это то, что вызывает у других интерес к покупке.

Хороший обзор демонстрирует, как продукты могут улучшить чью-то жизнь. Это то, что вызывает у других интерес к покупке. **Обработка возражений. ** Хороший обзор предполагает возражения и отвечает на скептические вопросы, которые мешают людям покупать.

Не слишком похвальный. Легко заметить перебор. Поэтому, если возникает соблазн петь оды средству от выпадения волос, лучше сосредоточиться на деталях. Если аудитория сможет узнать достаточно о продукте, она, вероятно, придет к своему выводу.

Адверториал

Если вы ищете что-нибудь почитать, чтобы убить время, что бы вы выбрали: «Как защитить свой дом от грабителей» или «Мы уверены, что вы не знали этих фактов о квартирных кражах»? Обе статьи могут быть хорошо написаны и информативны. Однако, если вы не заинтересованы в установке новой системы безопасности, вы, скорее всего, прочтете последнюю, поскольку она просто интересно звучит.

Адверториал — это смесь «рекламы» и «редакционной статьи». Кроме того, он предоставляет ценную информацию и направляет на продажи, он развлекает читателей. Это кажется понятным, но иногда это легче сказать, чем сделать. Хорошо написанная редакционная статья должна безупречно интегрировать рекламное предложение в ткань увлекательного контента.

Известные бренды предпочитают адверториалы, поскольку это отличный способ медленно соблазнить аудиторию. Это как пойти на свидание с тем, кто тебе нравится. Вы бы не встали на одно колено и не сделали бы им предложение на первом свидании. Потому что в таком случае, скорее всего, вы никогда больше их не увидите. Вы, скорее, захотите рассказать веселые анекдоты из своей жизни, чтобы развлечь и очаровать их.

Эксплейнеры (Explainers)

Адверториалы могут принять более серьезную форму эксплейнеров. Задача эксплейнера состоит в том, чтобы научить читателей новой теме. Обычно это касается модных вещей, о которых все жужжат, не имея глубокого понимания темы. К примеру, если мы рекламируем приложение AR, мы можем интегрировать продукт в объяснение того, как работает AR.

Люди любят эксплейнеры, потому что они превращают любознательных читателей в информированных знатоков. Хороший эксплейнер помогает аудитории усвоить новую, часто удивительную информацию. Он разбивает сложные факты на четкие примеры, написанные на простом языке.

Списки

Список — это набор мини-статей, структурированных как список. Хотя их часто критикуют как кликбейт, списки являются популярным и желанным форматом статей, и мы можем винить себя в этом. Это потому, что наш мозг естественно увлекается списками.

Список обещает четкую структуру, для понимания которой требуется меньше усилий. И нашему мозгу больше и не нужно. Заглавия, содержащие цифры, привлекают внимание в ежедневном потоке контента. Кроме того, использование номера позволяет читателям понять, что они получат не один факт, а несколько. Легко заметить, что название «12 способов похудеть» более ценно, чем «Этот метод помогает похудеть».

Интернет магазины являются естественным подходом для списка. Если мы рекламируем магазин, продающий гаджеты, мы можем использовать название «15 новых смартфонов, которые продаются как горячие блины». Но учтите, что мы должны описать каждый продукт и указать, что мы можем купить их на этом маркетплейсе.

Нативная реклама — это площадка для изобретения и тестирования новых подходов.Но помните, что ваш контент — это только часть головоломки. То, как вы распространяете информацию о своем продукте и взаимодействуете с аудиторией, тоже имеет значение. В MGID мы можем помочь в создании прелендеров — от обсуждения идей статей до размещения веб-страницы и создания рекламы в сети MGID. Если вы не уверены, как лучше поступить со своими предложениями, и вам нужна профессиональная помощь, не медлите, свяжитесь со своим менеджером по продажам или менеджером по работе с клиентами.