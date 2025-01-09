Регистрация
Автор

MGID

Company

Платформа нативной рекламы

Вы можете найти MGID в linkedin или twitter

Статьи MGID

9071
9 мин чтения
How Gen Z Redefines Valentine’s Day
Рекламодатели
Не только розы и конфеты. Свежий взгляд поколения Z на День ...

А вы знали, что почти половина представителей поколения Z празднуют День святого Валентина с д...

24 янв. 2025 г. • 9 мин чтения
9878
17 мин чтения
Publisher’s Survival Guide
Паблишеры
Руководство по выживанию для паблишеров ...

Что за год был, правда, коллеги паблишеры? Постоянные изменения Google в отношении cookie, бум...

9 янв. 2025 г. • 17 мин чтения
9923
12 мин чтения
Affiliate Challenges and the Trends
Рекламодатели
Тренды партнерского маркетинга 2025: как...

Ещё один год подходит к концу, и самое время задуматься о том, что сработало, что нет и что жд...

4 дек. 2024 г. • 12 мин чтения
8589
3 мин чтения
DPF Compliance article cover
О продукте
Как MGID соблюдает рамочное соглашение о...

MGID с гордостью сообщает, что теперь является участником нового рамочного соглашения о защите...

18 нояб. 2024 г. • 3 мин чтения
10130
4 мин чтения
Новости
Функция прогнозирования эффективности с ...

MGID стремится развивать использование технологий ИИ, чтобы сделать сервис как можно более удо...

10 июн. 2024 г. • 4 мин чтения
10013
10 мин чтения
Паблишеры
Путь к прибыли: как ИИ расширяет возможн...

От забавных мемов до информативных блогов и вирусных видео, цифровые публикации — это все о то...

22 апр. 2024 г. • 10 мин чтения
10203
13 мин чтения
Рекламодатели
Основные вертикали партнерского маркетин...

Партнерский маркетинг — это динамичный подход к цифровой коммерции, который полагается на парт...

11 мар. 2024 г. • 13 мин чтения

Нативная кампания за несколько минут

С платформой MGID вы получаете доступ к 32000+ паблишеров и 185+ миллиардов показов в месяц

Стать рекламодателем
Стать паблишером