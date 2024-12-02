Поскольку 2024 год подходит к концу, настало время подвести итоги. Надеемся, этот год был для вас насыщенным и интересным! Для рекламной индустрии он тоже стал захватывающим, принеся много роста и инноваций. Согласно прогнозам, расходы на цифровую рекламу в США должны были достичь $298,4 миллиарда в 2024 году. Скоро мы узнаем, оправдались ли эти ожидания.

Смотрим в будущее: сейчас идеальное время, чтобы исследовать, что нас ждет в 2025 году. MGID внимательно следит за новыми трендами, чтобы помочь вам оставаться на шаг впереди. От усовершенствованного кросс-девайсного таргетинга до устойчивых рекламных практик — эти изменения определят будущее отрасли, и мы адаптируемся, чтобы достигать еще лучших результатов для наших клиентов.

Давайте рассмотрим, какие тренды нас ждут, и подготовимся к ним!

1. Рост персонализации благодаря искусственному интеллекту

Искусственный интеллект революционизирует рекламу: 69.1% маркетологов уже используют его для улучшения своих операций. Благодаря анализу поведения потребителей в реальном времени бренды могут доставлять гиперперсонализированные сообщения, адаптированные к индивидуальным потребностям пользователей. Эпоха универсальных рекламных объявлений осталась позади. Теперь реклама создается так, чтобы максимально соответствовать предпочтениям, поведению и даже контексту пользователя.

Например, реклама на подключенных телевизорах (CTV) может показывать пакеты семейного отдыха для родителей, одновременно предлагая модные путешествия для одиночек — и все это обновляется мгновенно. Такая точность не только повышает вовлеченность, но и оптимизирует затраты, максимизируя ROI. Прогностическая аналитика, одна из ключевых возможностей ИИ, также трансформирует стратегии кампаний, оптимизируя распределение бюджетов и долгосрочное планирование. Неудивительно, что 56% маркетологов отмечают, что их компании активно внедряют и используют ИИ.

Примеры внедрения

Реальные кейсы демонстрируют трансформационную силу ИИ. RedBalloon использовал ИИ для тестирования 6 500 вариантов Google Ads ежедневно, достигнув 1 100% возврата инвестиций в рекламу. Аналогично, Bayer Australia применил ИИ для определения времени размещения рекламы в периоды пиковых сезонов гриппа, сократив расходы на 33% по сравнению с предыдущим годом. Эти примеры показывают, как ИИ обеспечивает персонализированные и эффективные рекламные решения.

Как MGID меняет правила игры

В MGID мы расширяем границы персоналізації на основі ШІ, чтобы помочь рекламодателям достигать лучших результатов. Наши инструменты ИИ не только создают привлекательные объявления, но и отслеживают кампании на предмет усталости аудитории, рекомендуют обновления и предоставляют свежие креативные альтернативы для поддержания высокой эффективности.

Благодаря функциям, таким как прогнозирование эффективности и проактивные рекомендации, MGID помогает рекламодателям создавать кампании, которые глубоко резонируют с аудиторией, одновременно обеспечивая впечатляющие CTR и ROI.

2. Выход из «тюрьмы» закрытых экосистем

Технологические гиганты, такие как Google, Apple и Meta, продолжают доминировать в сфере цифровой рекламы. Их контроль усложняет взаимодействие паблишеров с их собственными аудиториями и затрудняет генерацию органического трафика с таких платформ, как поисковые системы и социальные сети. По данным Magna, «чистые» цифровые игроки удерживают 69% доли рынка, при этом Google, Meta и Amazon захватывают 80–90% расходов на цифровую рекламу на рынках за пределами Китая.

Для паблишеров такая зависимость от закрытых экосистем представляет собой серьезный вызов. Чтобы оставаться конкурентоспособными, им необходимо сосредоточиться на сборе и использовании данных первой стороны — информации, собранной напрямую через взаимодействие пользователей с их платформами. Эта стратегия не только снижает зависимость от сторонних платформ, но и позволяет паблишерам выстраивать прямые отношения с рекламодателями. Контролируя свои данные, паблишеры могут улучшить источники доходов и обеспечить долгосрочную стабильность.

Примеры внедрения

В ответ на вызовы, создаваемые закрытыми экосистемами, The New York Times все больше полагается на данные первой стороны для своей рекламной стратегии. Используя данные от своей обширной базы подписчиков, компания создает более целевые рекламные кампании и снижает зависимость от внешних платформ, добиваясь более прямого и прибыльного взаимодействия с рекламодателями.

Аналогично, The Guardian активно инвестирует в построение прямых отношений с читателями. Внедряя премиум-подписки и используя свои данные первой стороны, компания уменьшает зависимость от Google и Facebook, увеличивая рекламные доходы через таргетированные кампании, которые находят отклик у ее аудитории.

Как MGID меняет правила игры

MGID+ предоставляет инструменты, необходимые паблишерам для успешного развития независимо от закрытых экосистем. От решений для премиум-монетизации до усовершенствованных стратегий привлечения аудитории — MGID+ помогает паблишерам уменьшить зависимость от сторонних платформ. Функции, такие как Campaign Studio, персонализированные рекомендации контента и детальная аналитика, помогают паблишерам расширять аудиторию и принимать более обоснованные решения на основе данных.

Кроме того, более 95% трафика MGID поступает из прямых партнерств с паблишерами. Это обеспечивает рекламодателям доступ к высококачественным рекламным ресурсам, а паблишерам — контроль над взаимодействием с аудиторией. Благодаря MGID+ паблишеры могут выстроить устойчивый и гибкий подход к цифровой рекламе, несмотря на доминирование закрытых экосистем.

3. Сила данных первой стороны

С постепенным отказом от сторонних файлов cookie и усилением норм конфиденциальности данные первой стороны становятся незаменимым активом для рекламодателей. Эти данные, собранные напрямую от пользователей через их взаимодействие с веб-сайтами или платформами, позволяют создавать более персонализированную и соответствующую стандартам конфиденциальности таргетированную рекламу. Используя данные первой стороны, рекламодатели могут доставлять релевантные сообщения, соблюдая при этом конфиденциальность пользователей. Например, паблишеры могут использовать историю просмотров или предпочтения подписчиков для показа персонализированной рекламы, создавая более значимый пользовательский опыт и увеличивая ROI.

Значимость данных первой стороны растет по мере того, как рекламный ландшафт становится более ориентированным на конфиденциальность, обеспечивая баланс между персонализацией рекламы и доверием пользователей.

Примеры внедрения

Amazon давно использует огромные объемы данных первой стороны для создания высокоперсонализированного опыта покупок. Используя данные о покупках, поисковых запросах и предпочтениях пользователей, Amazon предлагает таргетированную рекламу, которая находит отклик у индивидуальных покупателей, увеличивая рекламные доходы и удовлетворенность клиентов.

Другой пример — Spotify. Как музыкальный стриминговый сервис с миллионами пользователей, Spotify использует данные первой стороны для доставки персонализированной рекламы, основываясь на привычках прослушивания, местоположении и демографических характеристиках. Такой подход помогает Spotify создать более вовлеченную базу пользователей, одновременно позволяя рекламодателям достигать высокорелевантной аудитории.

Как MGID меняет правила игры

MGID полностью ориентирован на использование данных первой стороны для создания персонализированных рекламных кампаний с приоритетом конфиденциальности. Работая напрямую с паблишерами, MGID получает эксклюзивную информацию об их аудитории, что позволяет осуществлять более точное таргетирование и разрабатывать эффективные рекламные стратегии.

Благодаря интеграциям с платформами, такими как LiveRamp Connect, MGID помогает рекламодателям активировать свои аудитории на глобальном уровне, используя решения, такие как Seller Defined Audiences (SDA) и Unified Identifiers, для точного таргетирования с соблюдением стандартов конфиденциальности. Кроме того, Audience Hub от MGID позволяет паблишерам превращать данные первой стороны в практическую аналитику, укрепляя связь между рекламодателями и их аудиторией, а также повышая общую эффективность кампаний.

4. Инновации в кросс-девайсном и гибридном таргетинге

С быстрым развитием технологий границы между устройствами становятся все менее четкими. Гибридные стратегии таргетинга, охватывающие несколько платформ, набирают популярность. Connected TV (CTV) и реклама на цифровых внешних носителях (DOOH) теперь работают в связке с мобильными и настольными устройствами, создавая единый customer journey. Например, пользователь может увидеть рекламу на своем телевизоре, а затем получить дополнительные предложения или напоминания на смартфоне.

Такая бесшовная интеграция позволяет брендам взаимодействовать с потребителями в разных точках контакта, повышая запоминаемость бренда и вовлеченность. Возможность показывать рекламу на разных экранах не только улучшает персонализацию, но и увеличивает шансы на конверсию. Благодаря кросс-девайсному и гибридному таргетингу бренды могут создавать более согласованный и эффективный пользовательский опыт, повышая маркетинговую продуктивность.

Примеры внедрения

Nike часто интегрирует рекламу на CTV с мобильными кампаниями. После просмотра пользователем рекламного ролика Nike на телевизоре он может получить таргетированную рекламу на смартфоне с конкретными товарами, которые его заинтересовали, что усиливает сообщение бренда и увеличивает вероятность конверсии.

Аналогично, Coca-Cola эффективно использует гибридный таргетинг для взаимодействия с пользователями через разные устройства. Пользователь может сначала увидеть цифровую внешнюю рекламу (DOOH) в людном месте, а позже получить персонализированное предложение на телефоне, что обеспечивает постоянное присутствие бренда и вовлеченность.

Как MGID меняет правила игры

Передовые возможности таргетинга MGID позволяют рекламодателям легко внедрять стратегии кросс-девайсного и гибридного таргетинга. Благодаря своему подходу, основанному на данных, MGID помогает брендам отслеживать и взаимодействовать с пользователями на разных экранах, обеспечивая согласованность и релевантность сообщений на всем пути клиента.

С помощью мощных инструментов сегментации аудитории, ретаргетинга и персонализированной доставки контента MGID дает брендам возможность оптимизировать свои стратегии кросс-девайсного таргетинга. Это помогает повышать вовлеченность и стимулировать конверсии через многочисленные точки контакта. Такие возможности позволяют брендам создавать более персонализированные, эффективные и вовлекающие рекламные кампании, соответствующие требованиям современного цифрового пространства.

5. Рекламные технологии способствуют устойчивости

Устойчивость больше не просто модное слово — это ключевой аспект современного бизнеса. В рекламной сфере паблишеры все чаще внедряют оптимизацию путей поставок (SPO), чтобы упростить свои операции и минимизировать воздействие программматик-рекламы на окружающую среду. Сокращая количество ненужных посредников, паблишеры могут уменьшить выбросы углерода, связанные с избыточными запросами рекламы, и повысить эффективность.

Например, когда паблишер работает напрямую с рекламодателями, это не только снижает затраты, но и значительно сокращает экологический след, возникающий при перепродаже инвентаря через нескольких посредников. Поскольку потребители все больше ожидают экологической ответственности от брендов, переход к более устойчивым методам рекламы выгоден как для планеты, так и для бизнеса.

Примеры внедрения

Unilever, глобальный бренд, стремится сократить свой углеродный след и недавно объявил о планах уменьшить выбросы от цифровой рекламы. Оптимизируя пути поставок и сосредотачиваясь на прямых партнерствах, Unilever снижает свое экологическое воздействие, обеспечивая при этом более эффективные кампании.

Другой мировой бренд, Nestlé, также предпринимает шаги к устойчивой рекламе, отдавая приоритет SPO. Уменьшая количество посредников в цепочке поставок рекламы, компания снижает как затраты, так и углеродный след своих цифровых кампаний.

Как MGID меняет правила игры

MGID поддерживает устойчивость с помощью оптимизации путей поставок (SPO), сохраняя прямые партнерства с паблишерами. Поскольку 95% трафика, продаваемого через SSP MGID, поступает из прямых сделок, рекламодатели избегают перепроданного инвентаря, что снижает как посреднические сборы, так и экологическое воздействие. Такой эффективный путь поставок обеспечивает, что рекламные кампании являются чистыми, эффективными и соответствуют принципам устойчивого бизнеса.

Подход MGID к SPO не только поддерживает экологически чистую рекламную экосистему, но и повышает удовлетворенность покупателей, предоставляя больше прозрачности и контроля над рекламным инвентарем. В результате как рекламодатели, так и паблишеры получают выгоду от устойчивых и экономически эффективных операций, создавая положительное влияние на окружающую среду и финансовые результаты.

Заключение: взгляд в будущее

Смотря в 2025 год, становится очевидным: цифровая реклама становится все умнее и динамичнее. Благодаря новым технологиям, стратегиям на основе данных и акценту на устойчивость индустрия быстро развивается, и те, кто адаптируется, останутся впереди.

В MGID мы уже готовы к тому, что будет дальше. Если вы готовы сделать шаг в будущее рекламы, мы здесь, чтобы помочь вам получить максимальную выгоду. Вместе мы превратим сегодняшние вызовы в завтрашние возможности и будем работать на опережение!