Автор

Николай Рекеда

Chief Marketing Officer

Коля Рекеда — директор по маркетингу в MGID с более чем 12-летним опытом стратегического маркетинга. Начинал свою карьеру в креативных и медийных агентствах, кроме этого работал в издательском отделе и в управлении брендом FMCG, после чего перешел в рекламную индустрию, где занимал должность вице-президента по маркетингу в VertaMedia и Adtelligent Inc. Коля увлечен цифровом маркетингом, анализом данных, а также инновационными рекламными подходами. В настоящее время запустил более десяти брендов в Украине, США, ЕС и Израиле; проекты, над которыми он работал, получили многочисленные награды.