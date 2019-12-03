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Автор

Николай Рекеда

Chief Marketing Officer

Коля Рекеда — директор по маркетингу в MGID с более чем 12-летним опытом стратегического маркетинга. Начинал свою карьеру в креативных и медийных агентствах, кроме этого работал в издательском отделе и в управлении брендом FMCG, после чего перешел в рекламную индустрию, где занимал должность вице-президента по маркетингу в VertaMedia и Adtelligent Inc. Коля увлечен цифровом маркетингом, анализом данных, а также инновационными рекламными подходами. В настоящее время запустил более десяти брендов в Украине, США, ЕС и Израиле; проекты, над которыми он работал, получили многочисленные награды.

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Статьи Николай Рекеда

2314
6 мин чтения
Паблишеры
Топовые тренды для паблишеров в 2022 году

Последние несколько лет были довольно сложными для цифрового мира. Новые правила конфиденциаль...

11 февр. 2022 г. • 6 мин чтения
3102
3 мин чтения
Наша экспертиза
Что 2020 год принесет на рынок цифровой...

В 2020 году многие из событий, которые мы увидели в 2019 году, будут иметь продолжение. Потреб...

26 дек. 2019 г. • 3 мин чтения
3898
5 мин чтения
Тренды AdTech
Главные тенденции AdTech, завершающие 20...

С момента своего появления цифровая реклама распространялась в геометрической прогрессии, и в ...

26 дек. 2019 г. • 5 мин чтения
4103
6 мин чтения
Рекламодатели
Бренд-маркетинг или performance-маркетин...

Любая компания, стремящаяся к успеху, осознает важность построения своего бренда – это ее глав...

16 апр. 2019 г. • 6 мин чтения
9804
7 мин чтения
Рекламодатели
Ясно о Performance-маркетинге

Бизнесы, вовлеченные в индустрию электронной коммерции, которая является насыщенным и конкурен...

21 янв. 2019 г. • 7 мин чтения

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