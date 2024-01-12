Регистрация
Автор

Ольга Сухинина

Руководитель отдела по работе с клиентами

Ольга управляет командой account-менеджеров, которые сопровождают наших клиентов от А до Я. Одна из главных задач этого подразделения — помочь клиентам вырасти и достигать целевых KPI.

Вы можете найти Ольга Сухинина в linkedin или twitter

Статьи Ольга Сухинина

6134
15 мин чтения
Тренды AdTech
Инструменты ИИ для маркетинга: трансформация стратегий для д...

Искусственный интеллект значительно улучшился с тех пор, как он впервые был представлен в марк...

1 мар. 2024 г. • 15 мин чтения
9738
12 мин чтения
Тренды AdTech
Тенденции нативной рекламы на 2024 год: ...

Нативная реклама значительно возросла благодаря феномену баннерной слепоты. Пользователи, изму...

12 янв. 2024 г. • 12 мин чтения
2222
5 мин чтения
Рекламодатели
Контекстный таргетинг vs. таргетинг по и...

Несмотря на запланированное прекращение использования сторонних файлов cookie, у цифровых марк...

27 мая 2022 г. • 5 мин чтения
2299
3 мин чтения
Рекламодатели
Оценка покупательной способности пользов...

Новая функция на платформе MGID позволяет настраивать таргетинг рекламных кампаний на основе с...

5 апр. 2022 г. • 3 мин чтения
2607
Руководство
1 мин чтения
Руководства
5 шагов оптимизации нативных рекламных к...

Управление рекламной кампанией чрезвычайно важно для получения хороших результатов. Нам бы хот...

24 сент. 2021 г. • 1 мин чтения
10631
3 мин чтения
Рекламодатели
Сколько стоит эффективная нативная рекла...

Перед тем как запускать нативную рекламную кампанию, стоит узнать, во сколько она обойдется.

...

16 авг. 2021 г. • 3 мин чтения
2780
4 мин чтения
Рекламодатели
Стоит ли использовать блэклисты и вайтли...

Блэклисты и вайтлисты – это давно известные и довольно популярные инструменты оптимизации исто...

4 июн. 2021 г. • 4 мин чтения

Нативная кампания за несколько минут

С платформой MGID вы получаете доступ к 32000+ паблишеров и 185+ миллиардов показов в месяц

Стать рекламодателем
Стать паблишером