Автор

Ольга Сухинина

Руководитель отдела по работе с клиентами

Ольга управляет командой account-менеджеров, которые сопровождают наших клиентов от А до Я. Одна из главных задач этого подразделения — помочь клиентам вырасти и достигать целевых KPI.