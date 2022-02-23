1,9 миллиарда веб-сайтов ежедневно конкурируют за внимание пользователей, и, по оценкам, на сегодняшний день в мире всего 4,95 миллиарда интернет-пользователей. Учитывая, что средний глобальный пользователь Интернета проводит почти 7 часов в Интернете каждый день, это составляет более 1,4 миллиарда лет совокупного человеческого существования в Интернете только в 2022 году.

Другими словами, конкуренция высокая, но шансы у тех, кто все делает правильно, хорошие. Итак, как паблишеры могут обеспечить максимальную эффективность монетизации своего веб-сайта?

Если вы стремитесь к долгосрочной, совокупной прибыли, монетизация в значительной степени зависит от силы бренда. Для этого безопасность бренда должна быть вашим главным приоритетом. Чтобы добиться максимальной эффективности монетизации, как паблишерам, так и рекламодателям необходимо поддерживать доверие потребителей и обеспечивать высокое качество обслуживания пользователей.

Рейтинги безопасности помогают определить риски

В 2022 году MGID расширил поддержку, предлагаемую своим партнерам, введя рейтинг безопасности кампании. Этот рейтинг показывает, какие элементы в ваших кампаниях приемлемы, а какие сомнительны в сетях паблишеров. Товары более низкого качества сигнализируют о двух потенциальных проблемах.

Они могут быть отклонены некоторыми сетями из-за их собственных фильтров качества. Неспособность публиковаться в высококачественной сети влияет на ваш охват и возможности монетизации.

Они могут повлиять на пользовательский опыт. Хотя некоторые сети паблишеров не обращают внимания на сомнительные практики, это все равно ставит под угрозу имидж бренда рекламодателя и паблишера, что влияет на эффективность кампании и восприятие бренда.

Рейтинги MGID никоим образом не присваиваются в принудительном порядке. Рейтинги безопасности просто служат для обозначения некачественных кампаний; после чего паблишеры сами решают, какое качество рекламы является для них приемлемым.

Что такое рейтинги безопасности?

Рейтинги безопасности кампании это как сеть исследователей, которые проверяют вашу биографию. Таким образом, рейтинги MGID помогают понять, какие элементы и кампании приемлемы в сетях паблишеров. Существует два рейтинга безопасности:

Средний : средний рейтинг безопасности включает более противоречивые темы и странные, причудливые или своеобразные изображения, а также сенсационные, шокирующие или возмутительные темы. Кампания, скорее всего, будет иметь ограниченный охват среди паблишеров, которые принимают кампании со средним рейтингом.

: средний рейтинг безопасности включает более противоречивые темы и странные, причудливые или своеобразные изображения, а также сенсационные, шокирующие или возмутительные темы. Кампания, скорее всего, будет иметь ограниченный охват среди паблишеров, которые принимают кампании со средним рейтингом. Высокий: Высокий рейтинг безопасности — это чистая и безобидная реклама, имеется в виду ее дизайн и продвигаемый контент. Кампания соответствует стандартам большинства наших паблишеров и, следовательно, с большей вероятностью будет масштабироваться в сети.

Если кампания получает положительную оценку, это должно означать, что ее содержание безопасно для запуска с точки зрения законности, контента и технических характеристик. Чем выше рейтинг безопасности, тем выше масштабируемость рекламной кампании в сети — и тем больше возможностей монетизации.

Почему это работает для паблишеров

100% контроль над потенциально противоречивой рекламой. Неуместная, агрессивная или шокирующая реклама получает более низкий рейтинг. Паблишеры могут полностью устранить ее, повысив требования. Завоевание лояльности пользователей. Сомнительная реклама вызывает жалобы пользователей или просто отпугивает пользователей. Положительный опыт рекламы приравнивается к положительному опыту пользователей и отражается на повышении лояльности и вовлеченности. Улучшение веб-экосистемы. Чем больше времени вы проводите в интернет-экосистеме, тем сообразительнее становятся пользователи и тем изощреннее становится кликбейт. Паблишеры должны быть на шаг впереди пользователей в плане обнаружения кликбейта и вводящей в заблуждение рекламы. Если пользователи обнаружат это раньше вас, вы их уже потеряли. Положительное влияние на цену за тысячу показов. Как только пользователи научатся доверять рекламе с точки зрения ее релевантности, а также технической и качественной оптимизации, они будут нажимать на нее чаще. Безопасный для бренда высококачественный контент поддерживает монетизацию в Интернете в долгосрочной перспективе.

Почему это действительно важно для рекламодателей

Обеспечение качества трафика. Если рекламная кампания получает высокий рейтинг, больше сайтов с премиальным трафиком примут ее для участия в аукционе. Низкое качество рекламы обычно коррелирует с низким качеством трафика. Привлечение высокоэффективного трафика и платящих пользователей. Следствием вышесказанного является то, что, как только рекламная кампания считается безопасной и качественной, она обычно подходит для премиальных веб-сайтов. Эти веб-сайты, как правило, имеют более прибыльную, то есть, более платежеспособную аудиторию. Релевантность имеет большое значение. Рекламодатели могут показать своей целевой аудитории более прямые и четкие меседжи. Когда пользователи видят четкую рекламу на высококачественных веб-сайтах премиум-класса, они более склонны перейти на лендинги рекламодателей. Нет необходимости использовать кликбейт для получения кликов. Повышение видимости рекламы и PPV контента. Как и в случае с качеством трафика, высокий рейтинг кампании является сигналом того, что рекламный контент может повысить узнаваемость бренда на высококачественных веб-сайтах. Видимость напрямую связана с монетизацией, которая, в конце концов, является конечной целью.

Заключительная мысль

Рискованный контент, кликбейт и кампании низкого качества не являются устойчивыми стратегиями монетизации. Только качество окупается в долгосрочной перспективе. Правда, паблишеры и рекламодатели не всегда знают (или имеют время для оценки), что может считаться лучшей практикой, а что нет, особенно при работе с несколькими территориями или серыми рынками.

Рекламные кампании часто терпят неудачу, потому что им не удается добиться видимости и вовлеченности. Чтобы предотвратить пустую трату ресурсов и поддержать рост доходов от рекламы, рейтинги безопасности MGID могут служить быстрым и надежным инструментом для оценки того, может ли реклама получить плейсмент в ценном контексте с максимальной монетизацией.