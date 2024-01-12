Нативная реклама значительно возросла благодаря феномену баннерной слепоты. Пользователи, измученные бесконечными рекламными баннерами, обычно не замечают или игнорируют их. Это изменение побуждает маркетологов пересмотреть распределение бюджета на рекламу и исследовать более эффективные пути.

Обзор сферы нативной рекламы выявляет обострение конкуренции. Если вы уже пользуетесь нативной рекламой, у вас есть определенное преимущество. Но это увеличивает ставки, требуя глубочайшего понимания последних тенденций, формирующих эволюцию нативной рекламы.

В этом ретроспективном и перспективном взгляде мы разгадаем прошлое, чтобы понять настоящее и заглянуть в будущее трендов нативной рекламы. Будьте готовы раскрыть секреты и вызовы, которые сформировали нативную рекламу, расшифровывая то, что было, чтобы осветить то, что есть сейчас в этой увлекательной эволюции.

Основные тенденции нативной рекламы, которые нельзя игнорировать

Последние тенденции нативной рекламы обуславливают две ключевые силы: стремление к привлечению и важность конфиденциальности. Будьте готовы — конкуренция усиливается, требуя от рекламодателей не только привлекать внимание аудитории, но и овладеть искусством удержания. И вот золотое правило – делайте все, уважая конфиденциальность пользователей. Никому не нравится сталкер, будь то человек или бот. Итак, чтобы создать безошибочные стратегии, оказывающие влияние, пристегнитесь и погрузитесь в главные отраслевые тенденции нативной рекламы, которые вам нужно знать.

Тенденция №1. От таргетинга на основе файлов cookie к будущему без файлов cookie

Как это было раньше: эра файлов cookie

В период расцвета таргетинга на основе файлов cookie веб-сайты использовали файлы cookie в качестве пакетов данных для хранения личной информации пользователей, предпочтений и действий при просмотре. Эти файлы cookie были по сути текстовыми файлами, содержащими идентификаторы, позволявшие сайтам распознавать возвращаемых посетителей и собирать информацию об их поведении. Основная цель заключалась в том, чтобы улучшить взаимодействие с пользователем путем предоставления персонального контента и целевой рекламы на основе накопленных данных.

Однако эта практика вызвала значительные проблемы конфиденциальности. Пользователи оказались под постоянным наблюдением, их онлайн деятельность тщательно отслеживалась и использовалась для целевой рекламы. Такой подход не только нарушал конфиденциальность пользователей, но и привел к таким проблемам как усталость от рекламы, когда пользователей засыпали повторяющейся и иногда нерелевантной рекламой. Кроме того, широкое использование файлов cookie вызывало беспокойство относительно утечки данных, несанкционированного доступа и общей безопасности личной информации.

Как это будет: переход к таргетингу без файлов cookie

В переходе к ландшафту таргетинга без файлов cookie термин cookieless становится ключевым понятием. Это означает возможность отслеживать пользовательскую информацию, не полагаясь на традиционные файлы cookie. Механизмы отслеживания перейдут на:

Отслеживание на стороне сервера. Система отслеживания будет генерировать уникальный идентификатор для пользователей на основе различных характеристик устройства, таких как операционная система, настройки языка и т.д. Этот подход на стороне сервера направлен на достижение метода идентификации пользователя, сильнее учитывающего конфиденциальность.

Система отслеживания будет генерировать уникальный идентификатор для пользователей на основе различных характеристик устройства, таких как операционная система, настройки языка и т.д. Этот подход на стороне сервера направлен на достижение метода идентификации пользователя, сильнее учитывающего конфиденциальность. Отслеживание IP-адресов. Отслеживание активности пользователей будет сосредоточено на использовании IP-адресов. Связывая поведение пользователя с его IP-адресом, веб-сайты могут отслеживать действия без развертывания файлов cookie. Важно, что этот метод поддерживает определенный уровень анонимности пользователя, особенно потому, что многие домашние сети используют динамическую IP-адресацию, где IP-адрес меняется случайным образом.

Навигация в будущем без файлов cookie: революция с уважением к конфиденциальности

Почему рекламодатели переходят в будущее без файлов cookie? Ну, представьте, если бы кто-нибудь появился на вашем пороге с просьбой задокументировать каждую деталь вашей жизни – скорее всего, вы хлопнули бы дверью. Также пользователи все чаще неохотно дают разрешение на сбор больших данных. Никто не хочет, чтобы случайный сайт, который они посетили, чтобы найти интересные анекдоты о песчанках, следил за ними в огромной сети.

Однако путешествие в будущее без файлов cookie заключается не только в том, чтобы быть менее похожим на онлайн-детектива. Это ответ на развитие практики браузера; такие браузеры, как Mozilla Firefox и Apple Safari, уже по умолчанию отключают посторонние файлы cookie. Google готов завершить этот процесс, полностью отказавшись от сторонних файлов cookie до середины 2024 года.

Но не бойтесь, уважать конфиденциальность пользователей не значит уходить в неизвестность. С помощью разумных обходных путей рекламодатели могут использовать инструменты, отслеживающие важные показатели:

Отслеживание событий. Следите за кликами и просмотрами на вашем сайте, предоставляя статистику без нарушения конфиденциальности пользователей.

Следите за кликами и просмотрами на вашем сайте, предоставляя статистику без нарушения конфиденциальности пользователей. Отслеживание API. Беспрепятственно отслеживайте взаимодействие пользователей на сторонних платформах, улучшая ваше понимание поведения аудитории.

Беспрепятственно отслеживайте взаимодействие пользователей на сторонних платформах, улучшая ваше понимание поведения аудитории. Анализ журналов сервера. Погрузитесь в большое количество регистрируемой информации, когда кто-то пытается получить доступ к вашему сайту, предлагая ценную информацию без ущерба для конфиденциальности пользователя.

Итак, пока цифровая область прощается с файлами cookie, рекламодатели, вооруженные уважением к конфиденциальности пользователей и разумными альтернативами отслеживания, готовы в совершенстве произвести эту революцию. Будущее будет без файлов cookie, но это также будущее, где конфиденциальность и персонализированный опыт гармонично сосуществуют.

Тенденция №2. От статической медийной рекламы к рекламе в формате Rich Media

Как это было раньше: эра статических медийных объявлений

Статические медийные объявления, характеризующиеся фиксированной графикой или изображениями без интерактивных функций, являлись стандартом рекламы в начале цифрового маркетинга. Эти объявления изначально служили своей цели, обеспечивая брендам простой способ демонстрации продуктов или передачи сообщений.

Однако со временем статические медийные объявления стали сталкиваться с проблемами. Отсутствие интерактивности делает их восприимчивыми к баннерной слепоте, явлением, когда пользователи подсознательно игнорируют медийную рекламу из-за ее повторяющейся и неинтересной природы. Это снижение эффективности побудило рекламодателей искать более инновационные решения, которые лучше привлекают внимание.

Как это будет: внедрение рекламы в формате Rich Media

В отличие от статической рекламы прошлого, реклама в формате Rich Media сочетает текст, видео, изображения, анимацию и другие элементы для создания интерактивных кампаний, захватывающих аудиторию. В сложившейся ситуации мультимедиа уже активно используются, предлагая рекламодателям универсальный набор инструментов для борьбы с усталостью от рекламы и возобновления внимания пользователей. Прошлогодняя статья о рекламе в формате Rich Media подчеркнула ее эффективность в преодолении баннерной слепоты и возобновлении интереса аудитории. Rich Media кампании используют разные форматы, выделяют три основных типа:

Разделители. Интерактивный элемент, позволяющий пользователям скользить влево или вправо, подчеркивая трансформации продукта (сценарии до/после).

Интерактивный элемент, позволяющий пользователям скользить влево или вправо, подчеркивая трансформации продукта (сценарии до/после). Флип-параллакс. Пользователи имеют две стороны и могут открыть любую из них, что вызывает интерес и поощряет больше кликов.

Пользователи имеют две стороны и могут открыть любую из них, что вызывает интерес и поощряет больше кликов. 360 video box. Пользователи могут нажать на рекламу и изучить продукт под любым углом. Это идеально подходит для подробного обзора таких продуктов, как, например, автомобили.

Совершенствование нативной рекламы с помощью Rich Media объявлений: разрушаем форму

Эксперименты из Rich Media не ограничиваются рекламными баннерами; это также изменяет правила нативной рекламы. Нативная реклама, известная своей адаптивностью к разным форматам, органично вписывается в сайт паблишера, соблюдая основное правило нативной интеграции.

Нативная реклама, дополненная мультимедиа, представляет интерактивный поворот, выходящий за рамки пассивного просмотра. Кликов нативной рекламы становится больше; это превращается в увлекательный опыт, поощряя пользователей выполнять значимые действия.

Итак, выйдите за пределы традиционного и исследуйте динамическую сферу Rich Media в нативной рекламе. Речь идет не только о том, чтобы привлечь внимание; речь идет о вдохновляющем взаимодействии и стимулировании впечатляющих отзывов вашей аудитории.

Тенденция №3. От библиотек стоковых фотографий до объявлений, созданных искусственным интеллектом

Как это было раньше: однообразные многоразовые фото

До эры рекламных материалов, созданных искусственным интеллектом, рекламодатели пользовались классическими методами. Они искали изображения в библиотеках фотографий, участвовали в индивидуальных фотосессиях, наняв фотографов или сотрудничая с графическими дизайнерами, чтобы создавать визуально привлекательный контент. Эти традиционные методы требовали значительного времени, усилий и финансовых вложений.

Внедрение искусственного интеллекта в рекламу стало сигналом об изменении парадигмы, что дало возможность рекламодателям использовать технологии для создания творческих возможностей. Инструменты на основе искусственного интеллекта анализировали данные, прогнозировали тенденции и создавали изображения, видео или целые рекламные кампании, оптимизируя творческий процесс и открывая новые возможности динамического и персонализированного контента.

Как это будет: использование ИИ для рекламных объявлений

Созданные искусственным интеллектом креативы получили широкое распространение и будут продолжать распространяться благодаря своей универсальности и эффективности. Привлекательность заключается в инструментах искусственного интеллекта, предлагающих форматы рекламы, элементы или видео, оптимизируя творческий процесс и лишая рекламодателей необходимости начинать с нуля. ИИ революционизирует создание рекламы несколькими впечатляющими способами:

Настройка масштабирования. ИИ определяет элементы, исторически привлекательные для определенной демографической группы, и масштабирует объявления, чтобы привлечь внимание к этим элементам, обеспечивая персонализированное привлечение.

ИИ определяет элементы, исторически привлекательные для определенной демографической группы, и масштабирует объявления, чтобы привлечь внимание к этим элементам, обеспечивая персонализированное привлечение. Итерационная оптимизация. Кроме традиционного сплит-тестирования, искусственный интеллект проверяет несколько версий объявлений, анализируя данные, чтобы определить самые эффективные цвета, элементы и комбинации, итеративно совершенствуя объявления.

Кроме традиционного сплит-тестирования, искусственный интеллект проверяет несколько версий объявлений, анализируя данные, чтобы определить самые эффективные цвета, элементы и комбинации, итеративно совершенствуя объявления. Мониторинг в режиме реального времени. Предоставляя точную статистику в режиме реального времени, искусственный интеллект позволяет рекламодателям мгновенно корректировать, настраивать объявления на основе данных об эффективности и мгновенно изымать из ротации малоэффективные объявления, повышая общую эффективность кампании.

Свободное творчество, управляемое искусственным интеллектом: функция создания изображений MGID

MGID был в авангарде использование искусственного интеллекта для революции в рекламных креативах, достигнув чрезвычайного успеха благодаря его интеграции в платформу. Наша функция создания изображений ИИ предлагает огромное количество возможностей для создания уникальных и привлекательных креативов. Даже не имея предыдущего опыта, вы можете разобраться в простом раскрывающемся меню, полном различных примеров подсказок. Созданные для того, чтобы вдохновить и подтолкнуть к творчеству, эти подсказки можно использовать как есть или настроить в соответствии с конкретными видениями.

Интуитивно понятный характер этой функции обеспечивает пользователям доступ к широкому спектру подсказок, точно настроенных в соответствии с их индивидуальными потребностями. Теперь пользователи могут без особого труда генерировать подсказки для определенных фильтров, еще более совершенствуя творческий процесс. Преданность MGID творчеству, управляемому искусственным интеллектом, открывает рекламодателям сферу безграничных возможностей, способствуя безупречному и вдохновенному созданию рекламы.

Тренд №4. От информационных видео до мощности видеорекламы

Как это было раньше: эволюция видео в Интернете

В начале существования Интернета видео в основном выполняло информационную роль. Их использовали для обмена знаниями или развлечения. Веб-сайты с видеосодержимым были ограничены, а использование видео в рекламных целях не было столь распространенным. Видеоролики были больше ориентированы на передачу информации, чем на роль средств рекламы.

С повышением скорости Интернета и развитием технологий потребление видео стремительно выросло. Появились такие платформы, как YouTube, позволяющие пользователям загружать и делиться видео по всему миру. Первоначально реклама в видео была незаметной, с баннерами или короткими перерывами. Однако с ростом популярности видеоконтента рекламодатели признали огромный потенциал использования видео для охвата более широкой аудитории.

Как это будет: развитие видеорекламы

Сегодня видеореклама стала доминирующей силой, особенно на таких платформах как YouTube, TikTok и Instagram. Сила видео заключается в его способности вести убедительное повествование. Даже без интерактивных элементов видео рассказывает целостную историю, оставляя немного для толкования зрителям. Эта функция уменьшает когнитивную нагрузку на пользователей, облегчая им восприятие сообщения рекламы и оперативные действия. Визуально увлекательная природа видео привлекает внимание, делая их лучшим выбором для рекламодателей, стремящихся произвести незабываемое впечатление.

Представление об эффективности нативной видеорекламы

Нативная видеореклама, в частности, продемонстрировала более высокую эффективность по сравнению с pre-roll рекламой. Согласно отчету Nielsen, нативная видеореклама превзошла эффективность pre -roll рекламы в разных аспектах:

– Все нативные видеообъявления показали лучший результат, чем pre-roll объявления. – По сравнению с pre-roll объявлениями наблюдалось увеличение продвижения бренда на 82%.

Намерение совершить покупку продемонстрировало значительный рост бренда на 42%, что подчеркивает эффективность нативного видео во влиянии на поведение потребителей.

Эти статистические данные подчеркивают ценность нативной видеорекламы для предоставления привлекательного контента, резонирующего с аудиторией и стимулирующего значимое взаимодействие с брендом. Переход к доминированию видео – это не просто тенденция; это стратегический шаг, согласующийся с предпочтениями и поведением современных пользователей Интернета.

Как выглядит будущее нативной рекламы?

Тенденции цифровой нативной рекламы, которые мы исследовали, – это не просто мимолетное явление; они являются архитекторами, формирующими будущее рекламы. Представьте себе ландшафт, где эти тенденции плавно интегрируются в ткани цифрового маркетинга, эволюционируя в новую норму.

Глядя в будущее, ожидайте кульминации – момента, когда тенденции нативной рекламы гармонизируют вовлеченность пользователей и конфиденциальность, достигая своего зенита. Подготовьтесь к эпохе, когда стратегии не просто принимаются, а воспринимаются как основные инструменты, создавая динамическую силу, формирующую цифровой нарратив. Сцена к эпохе трансформаций в рекламе уже готова.

Персонализация контента с помощью ИИ

В нашем исследовании искусственного интеллекта в нативной рекламе становится очевидным, что фокус выходит за рамки привлечения – речь идет об адаптации идеальной рекламы для нужной аудитории, даже в post-cookie эпохе. Пока мы прощаемся с файлами cookie, горизонт вырисовывает обещание улучшенной персонализации контента, руководствуясь постоянно развивающимися возможностями искусственного интеллекта.

Представьте себе будущее, где искусственный интеллект, вооруженный передовой обработкой данных и аналитическим мастерством, создаст персонализированный контент с непревзойденной точностью. Синергия между ИИ и поведением пользователя рисует увлекательную траекторию. Однако есть еще один важный аспект, который должен освоить искусственный интеллект — понимание самой структуры контента, в котором размещена нативная реклама. В конце концов, в сфере нативной рекламы искусство состоит в том, чтобы безупречно сочетаться, привлекая внимание.

Рост использования контекстного таргетинга

Добро пожаловать в контекстный таргетинг — стратегический танец с данными первой стороны для улучшения взаимодействия с пользователями и демонстрации рекламы, идеально сочетающейся с их интересами. Представьте себе будущее, где динамический подход занимает центральное место, избегает зависимости файлов cookie и идеально согласуется с непосредственными намерениями пользователей.

Представьте себе: пользователь, погруженный в страницу наблюдения за птицами, не будет завален рекламой автомобилей из последних поисков. Почему? Так как релевантность имеет значение, и содержимое страницы становится компасом, направляющим выбор рекламы.

Вот почему контекстный таргетинг – это будущее нативной рекламы:

Больше никаких забот о файлах cookie. Прощайтесь с эрой файлов cookie, поскольку таргетинг по контексту предлагает надежную альтернативу, не зависимую от файлов cookie.

Прощайтесь с эрой файлов cookie, поскольку таргетинг по контексту предлагает надежную альтернативу, не зависимую от файлов cookie. Правила релевантности. Представьте рекламу, адаптированную к содержимому страницы и гарантирующую, что пользователи получат информацию, отвечающую их интересам и действиям.

Представьте рекламу, адаптированную к содержимому страницы и гарантирующую, что пользователи получат информацию, отвечающую их интересам и действиям. Время — это все. Контекстный таргетинг учитывает текущее мышление пользователя, показывая рекламу именно тогда, когда он, скорее всего, предпримет действия.

Контекстный таргетинг учитывает текущее мышление пользователя, показывая рекламу именно тогда, когда он, скорее всего, предпримет действия. Беспроблемное взаимодействие с пользователем. Нативная реклама в своей лучшей форме, где контент и объявления объединяются, чтобы создать плавный и привлекательный user journey.

Упор на экологическую и этическую рекламу

В будущем нативная реклама будет больше сосредотачиваться на экологичности и нравственных практиках, отражая более широкий общественный сдвиг к ответственному потреблению. По мере того, как люди становятся более экологично и социально осведомленными, они предпочитают бренды, поддерживающие этическую рекламу.

Это изменение отвечает растущему спросу на подлинность и цель в сообщениях бренда. Рекламодатели, придерживающиеся таких ценностей, как экологическая ответственность и социальная справедливость, устанавливают подлинные связи с потребителями.

Кроме удовлетворения ожиданий потребителей, соблюдение нравственных практик имеет решающее значение для сохранения репутации бренда. В эпоху повышенной прозрачности компании, придерживающиеся устойчивого развития, способствуют положительным изменениям, сохраняя доверие.

Вывод: вневременное ядро нативной рекламы вне трендов

Представьте себе первые дни онлайн рекламы, когда коэффициент конверсии вырос до 44%. Сейчас это далекое воспоминание, учитывая насыщенность рекламой. Возьмем рекламу AT&T 1993 года в качестве ностальгического примера. Современные пользователи, истощенные цифровым шквалом, не предложат подобные цифры. Однако основные принципы остаются актуальными: создайте резонансное сообщение для вашей аудитории там, где она наиболее активна. Среди тенденций нативной рекламы эта вневременная мудрость остается жизненно важной.

Для тех, кто ориентируется в нативной рекламе, крайне важно быть в курсе событий отрасли. В мире технологий изменения происходят постоянно, но не отказывайтесь от основ. Они привязывают вас к динамичному миру нативной рекламы. Удачи вам во всех ее аспектах!