Key Performance Indicators
Николай Рекеда
KPI в маркетинге: измеряем то, что действительно важно

В маркетинге крайне важно ставить достижимые цели и отслеживать прогресс на пути к ним — это помогае...

20 мар. 2025 г. • 1 мин чтения
9926
1 мин чтения
What is AdTech
Алексей Борисов
Что такое AdTech? Полное руководство по ...

Можете ли вы представить, что сегодня рекламные площади покупаются и продаются вручную? Если н...

12 мар. 2025 г. • 1 мин чтения
7896
1 мин чтения
Sources Optimization Use Cases
Алексей Борисов
Оптимизация источников в MGID. Контроль ...

Чтобы эффективно управлять рекламными кампаниями, нужны не просто какие-либо данные — это долж...

11 февр. 2025 г. • 1 мин чтения
6681
1 мин чтения
Карина Клименко
Как получить максимум от своих рекламных...

Мы и не заметили, как закончился 2023 год и наступила новая эпоха в сфере рекламы — эпоха, кот...

16 февр. 2024 г. • 1 мин чтения
7886
2 мин чтения
MGID
Творчество по полной: как воспользоватьс...

В мире, где на первом месте креативность, использование возможностей ИИ полностью изменило пра...

15 февр. 2024 г. • 2 мин чтения
2271
1 мин чтения
MGID
Экономика внимания: как удерживать внима...

С таким большим количеством рекламы, которая продвигается онлайн и офлайн, усталость от реклам...

29 июн. 2022 г. • 1 мин чтения
2287
1 мин чтения
MGID
Маркетинг на праздники 2021 [стратегии д...

Предстоящий праздничный сезон побьет все рекорды.

Adobe проанализировала онлайн-продажи через...

15 нояб. 2021 г. • 1 мин чтения
2607
1 мин чтения
Ольга Сухинина
5 шагов оптимизации нативных рекламных к...

Управление рекламной кампанией чрезвычайно важно для получения хороших результатов. Нам бы хот...

24 сент. 2021 г. • 1 мин чтения
2589
1 мин чтения
MGID
Оптимизация под Core Web Vitals

Паблишеры в значительной степени полагаются на органический трафик для роста и привлечения нов...

21 мая 2021 г. • 1 мин чтения

