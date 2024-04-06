Автор

Карина Клименко

Head of Creative and Compliance

Карина Клименко — креативный директор MGID с более чем восьмилетним опытом создания рекламных материалов. Карина курирует креативные команды MGID в Европе, США и APAC и обеспечивает локализацию всех креативных объявлений для разных регионов. Карина всегда в курсе последних тенденций в поведении и привычках потребителей, а также успешно применяет психологические приемы и методы в рекламе.