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Карина Клименко

Head of Creative and Compliance

Карина Клименко — креативный директор MGID с более чем восьмилетним опытом создания рекламных материалов. Карина курирует креативные команды MGID в Европе, США и APAC и обеспечивает локализацию всех креативных объявлений для разных регионов. Карина всегда в курсе последних тенденций в поведении и привычках потребителей, а также успешно применяет психологические приемы и методы в рекламе.

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Статьи Карина Клименко

10776
5 мин чтения
Creative Trends
Тренды AdTech
Креативные нарративы, определяющие рекламу 2025 года

С началом 2025 года самое время взглянуть вперёд на месседжи и нарративы, которые будут опреде...

7 янв. 2025 г. • 5 мин чтения
5844
5 мин чтения
Why MGID Sets the Standard for High-Quality Creatives
О продукте
Как MGID сочетает высококачественные кре...

Качество рекламы — ключ к успешным онлайн-кампаниям. Для рекламодателей хорошо продуманный кре...

6 дек. 2024 г. • 5 мин чтения
4889
6 мин чтения
Наша экспертиза
Боремся за качество рекламы: на что обра...

На конференции IAB HowTo в Варшаве (Польша) Карина Клименко, руководитель Отдела креатива и мо...

12 апр. 2024 г. • 6 мин чтения
6001
4 мин чтения
Рекламодатели
Повышаем качество с помощью ИИ. Инноваци...

В меняющемся мире здоровья и красоты, где и глазом не моргнешь, как изменились и тенденции, и ...

22 мар. 2024 г. • 4 мин чтения
6760
Руководство
1 мин чтения
Руководства
Как получить максимум от своих рекламных...

Мы и не заметили, как закончился 2023 год и наступила новая эпоха в сфере рекламы — эпоха, кот...

16 февр. 2024 г. • 1 мин чтения
2620
4 мин чтения
Рекламодатели
Сила психологического возбуждения: как э...

Не новость, что эмоции побуждают к действию. Контентом, вызывающим эмоциональный отклик, делят...

8 июл. 2022 г. • 4 мин чтения
2426
6 мин чтения
Рекламодатели
ЛГБТК-инклюзивная реклама в течение меся...

С наступлением июня флаги Прайда развеваются на каждом углу, а радужные логотипы отображаются ...

24 июн. 2022 г. • 6 мин чтения

Нативная кампания за несколько минут

С платформой MGID вы получаете доступ к 32000+ паблишеров и 185+ миллиардов показов в месяц

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