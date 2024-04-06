Карина Клименко
Карина Клименко — креативный директор MGID с более чем восьмилетним опытом создания рекламных материалов. Карина курирует креативные команды MGID в Европе, США и APAC и обеспечивает локализацию всех креативных объявлений для разных регионов. Карина всегда в курсе последних тенденций в поведении и привычках потребителей, а также успешно применяет психологические приемы и методы в рекламе.
Статьи Карина Клименко
С началом 2025 года самое время взглянуть вперёд на месседжи и нарративы, которые будут опреде...
Качество рекламы — ключ к успешным онлайн-кампаниям. Для рекламодателей хорошо продуманный кре...
На конференции IAB HowTo в Варшаве (Польша) Карина Клименко, руководитель Отдела креатива и мо...
В меняющемся мире здоровья и красоты, где и глазом не моргнешь, как изменились и тенденции, и ...
Мы и не заметили, как закончился 2023 год и наступила новая эпоха в сфере рекламы — эпоха, кот...
Не новость, что эмоции побуждают к действию. Контентом, вызывающим эмоциональный отклик, делят...
С наступлением июня флаги Прайда развеваются на каждом углу, а радужные логотипы отображаются ...
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