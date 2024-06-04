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MGID
Функция прогнозирования эффективности с помощью ИИ в MGID Ads

MGID стремится развивать использование технологий ИИ, чтобы сделать сервис как можно более удобным д...

10 июн. 2024 г. • 4 мин чтения
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MGID
MGID получила сертификат безопасности бр...

MGID, глобальная рекламная платформа, сегодня объявила о том, что она соответствует строгим ст...

4 мая 2022 г. • 2 мин чтения
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MGID
Почему вы сейчас нужны Украине

Мы благодарны всем украинским героям, которые провели последнюю неделю, сражаясь с хорошо воор...

2 мар. 2022 г. • 2 мин чтения
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MGID
MGID назначила вице-президента по продаж...

Глобальная рекламная платформа MGID объявила о назначении вице-президентом по продажам Мади Ба...

17 нояб. 2021 г. • 2 мин чтения
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MGID
MarTech Breakthrough Awards признали MGI...

MGID, глобальная платформа нативной рекламы, объявила сегодня, что ее решение Contextual Intel...

12 авг. 2021 г. • 3 мин чтения
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MGID
Нативные плейсменты MGID стали доступным...

Компания MGID заявила о расширении регионов покрытия нативной рекламы на новостной платформе M...

12 мая 2021 г. • 1 мин чтения
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MGID
Мы запустили русскую версию сайта!

MGID – глобальная компания, но понимаем, насколько это важно – говорить с клиентами и партнёра...

23 нояб. 2020 г. • 1 мин чтения
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MGID
MGID получили бронзовую награду Asia-Pac...

Компания MGID, глобальный лидер инноваций в сфере нативной рекламы, получила премию Bronze Ste...

6 окт. 2020 г. • 2 мин чтения
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MGID
MGID названа лучшей компанией в сфере ре...

САНТА-МОНИКА, Калифорния, 23 сентября 2020 г. – Компания MGID, мировой лидер в области нативно...

23 сент. 2020 г. • 4 мин чтения

Нативная кампания за несколько минут

С платформой MGID вы получаете доступ к 32000+ паблишеров и 185+ миллиардов показов в месяц

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