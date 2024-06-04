MGID стремится развивать использование технологий ИИ, чтобы сделать сервис как можно более удобным д...
MGID, глобальная рекламная платформа, сегодня объявила о том, что она соответствует строгим ст...
Мы благодарны всем украинским героям, которые провели последнюю неделю, сражаясь с хорошо воор...
Глобальная рекламная платформа MGID объявила о назначении вице-президентом по продажам Мади Ба...
MGID, глобальная платформа нативной рекламы, объявила сегодня, что ее решение Contextual Intel...
Компания MGID заявила о расширении регионов покрытия нативной рекламы на новостной платформе M...
MGID – глобальная компания, но понимаем, насколько это важно – говорить с клиентами и партнёра...
Компания MGID, глобальный лидер инноваций в сфере нативной рекламы, получила премию Bronze Ste...
САНТА-МОНИКА, Калифорния, 23 сентября 2020 г. – Компания MGID, мировой лидер в области нативно...